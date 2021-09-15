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Кожна людина має бути вакцинована до кінця 2022 року, - голова ГА ООН Шахід

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кожна людина має бути вакцинована до кінця 2022 року, - голова ГА ООН Шахід

До кінця 2022 року, кожна людина у світі має отримати щеплення проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву нового голови Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахіда під час брифінгу.

"Я збираюся зробити все, що в силах голови ГА ООН, щоб упевнитися, що ми можемо домогтися поставленої мети - провести вакцинацію всіх людей без винятку до кінця 2022 року", - сказав Шахід.

За його словами, в ООН мають намір на початку наступного року провести велику зустріч, у межах якої мають взяти участь світові лідери і ключові експерти.

"Ми не зможемо бути в безпеці, поки всі не захистимося", - додав Шахід.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 141 796 осіб, загалом - 6 028 877, - МОЗ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Я вважаю, що це - злочин.

І правозахисники та інші фахівці (якщо ще не всі продалися) мусять відреагувати.

Якщо ні, тоді, напевне, це - війна. І рельно шалена криза.

Це - не нормально і не містить жодних підстав. Такий неймовірний тиск з порушенням законів і прав людей, шалена гонка штрикнути ВСІХ - мусить мати причину. І це - не здоров*я людей.
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15.09.2021 09:53
+10
Шахид - шикарная фамилия
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15.09.2021 09:25
+7
Такий тиск.... Щось тут не чисто
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15.09.2021 10:54
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Шахид - шикарная фамилия
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15.09.2021 09:25 Відповісти
Самовбивче прізвище, аби сторонні люди не постраждали.
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15.09.2021 09:57 Відповісти
В карабасовском театре жуткий кризис наступил

Расплодились буратины, прокормить ни средств ни сил,

Карабас купил вакцину, Буротино наколол

Чтоб не трахал он Мальвину, и как мерин был здоров!
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15.09.2021 11:47 Відповісти
Хехехе, нуну
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15.09.2021 09:25 Відповісти
Если такие слова говорит человек с весьма двоякой в понимании фамилией, то как-то совсем не хочется вакцинироваться. Пояс Шахида ему в помощь.
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15.09.2021 09:28 Відповісти
да уж, лучшее средство против ковида...
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15.09.2021 09:36 Відповісти
а какая надобность, если при 60% ХОРОШИХ ПРИВИВОК любая эпидемия тихо подыхает??
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15.09.2021 09:50 Відповісти
Самое лучшее средство- естественный отбор.Как в дикой природе!

Поэтому,надо давать премию тем, кто не хочет вакцинироваться.
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15.09.2021 11:50 Відповісти
в данном случае природный иммутет вакцинаторов не интересует никак! странно ?
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15.09.2021 12:47 Відповісти
наВОЗ в своем репертуаре.

сначала им платил Китай и риторика была совсем другой: никакой опасности, все ОК, ничего не подтверждено, никакой пандемии.

теперь все кардинально наоборот, теперь вакцина выпущена, значит должна быть продана. а там уже не важно, хотите - колите, хотите - выливайте.
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15.09.2021 09:33 Відповісти
Д - "добровільно".
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15.09.2021 09:39 Відповісти
Щось не з"являється на таких темах акваріум. До чого б це?
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15.09.2021 09:43 Відповісти
пыль ******** глотать..... морда черножопая.....
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15.09.2021 09:45 Відповісти
Я вважаю, що це - злочин.

І правозахисники та інші фахівці (якщо ще не всі продалися) мусять відреагувати.

Якщо ні, тоді, напевне, це - війна. І рельно шалена криза.

Це - не нормально і не містить жодних підстав. Такий неймовірний тиск з порушенням законів і прав людей, шалена гонка штрикнути ВСІХ - мусить мати причину. І це - не здоров*я людей.
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15.09.2021 09:53 Відповісти
причина єдина - нарубати "триліярди" бабла
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15.09.2021 10:27 Відповісти
Якщо це все - реально велика змова, то учасників її вже дуже багато по світу...
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15.09.2021 15:57 Відповісти
Глава Генеральной Ассамблеи ООН ?

С Крымом разберись сначала, умник.
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15.09.2021 09:59 Відповісти
он Крымом обеспокоен...
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15.09.2021 10:12 Відповісти
Фиг тебе.Иди сам вакцинируйся.И ДАЙ КАРТУ(минных полей) РАСПЫЛЕНИЯ С ВЕРТОЛЕТОВ бактериологического оружия в странах.Обезьяны сильно иследованны и приучены.И их гены используют в вакцинах.Доктора Менгели(Гестапо) отвечать будете?
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15.09.2021 10:06 Відповісти
Ну, пусть попробует, чёрт возьми.
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15.09.2021 10:08 Відповісти
а даже если и есть то спутник это не вакцина....
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15.09.2021 10:11 Відповісти
К 2022 году некоторые, по идеи ,уже должны будут привиться по десятому разу ( образно говоря) …
Ведь действует вакцина в течении полугода , а потом процент эффективности снижается .
То к 2022 году , те которые привились в начале 2021 , должны опять колоться и так по кругу …

Колесо Сансары ёпрст !
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15.09.2021 10:10 Відповісти
я считаю, что если человеку предложили варианты вакцин на выбор, и он отказался - его право - но и финансовую составляющую в лечении за свой выбор должен нести сам. В принципе, так оно на самом деле и есть. Эта зима покажет, чья ставка была в этой игре верной... чья нет....
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15.09.2021 10:15 Відповісти
А если вакцинироваося и заболел с него надо вычесть стоимость вакцины...потому что он гад просто перевел продукт..😀
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15.09.2021 10:57 Відповісти
а некоторые перевели и по 2 и по 3 продукта)))
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15.09.2021 12:51 Відповісти
в Украине лечение в "бесплатной" больнице лежит все равно на пациенте, есть деньги есть вероятность выживания, нет - без разницы вакцинированый ты или нет.
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15.09.2021 12:20 Відповісти
после заболевания ковидом в 2020 году в ноябре моего реального имунитета хватило до марта. Тогда я заболел повторно но уже симптомы были совсем другими... и последствия тоже.
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15.09.2021 10:17 Відповісти
Повторно було легше, чи складніше?
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15.09.2021 10:55 Відповісти
Значит жди еще и третьего раза....потому как вакцина большего иммунитета чем заболевание не дает...
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15.09.2021 10:56 Відповісти
Все за привычек и ни кто за здоровый образ жизни..
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15.09.2021 11:59 Відповісти
Должен!!
Они считают, что все им чем то обязаны, или прививки взяли в долг?
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15.09.2021 10:15 Відповісти
Такий тиск.... Щось тут не чисто
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15.09.2021 10:54 Відповісти
Аби грошi- грiха не буде!
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15.09.2021 12:00 Відповісти
Просто жах від пандемії вже розвіється. На дельта-, лямда-, мю- та інші різновиди вже люди погано ведуться. Треба придумувати щось нове...

Єдине, чого не розумію:

зараз в мережі активно мусується тема, що коронавірус врятував людство від третьої світової війни. От тільки не розумію, війни між ким і ким?

раша - США?

США - Китай?

раша - Китай?

І яка подія мала б дати старт її початку?
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15.09.2021 13:32 Відповісти
Давно про це думаю... Навязування просто неймовірне, з кожного кутка.
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15.09.2021 15:53 Відповісти
Абсолютно каждый человек не должен быть вакцинирован ибо есть много людей с противопоказаниями к вакцинации.

И они имеют право на жизнь, а не умертвление.

Например, у меня сваха аллергик на все подряд. Ей вакцинация противопоказана.
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15.09.2021 12:27 Відповісти
А що видумають для тих , хто не вакцинуються і доживе до 2023 року?
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15.09.2021 13:17 Відповісти
Всім, кому я "должен", я пробачаю борг...
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15.09.2021 14:29 Відповісти
Не случайно человек с такой неоднозначной фамилией Шахид делает такие высказывания .
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15.09.2021 15:35 Відповісти
 
 