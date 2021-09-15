Кожна людина має бути вакцинована до кінця 2022 року, - голова ГА ООН Шахід
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До кінця 2022 року, кожна людина у світі має отримати щеплення проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву нового голови Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахіда під час брифінгу.
"Я збираюся зробити все, що в силах голови ГА ООН, щоб упевнитися, що ми можемо домогтися поставленої мети - провести вакцинацію всіх людей без винятку до кінця 2022 року", - сказав Шахід.
За його словами, в ООН мають намір на початку наступного року провести велику зустріч, у межах якої мають взяти участь світові лідери і ключові експерти.
"Ми не зможемо бути в безпеці, поки всі не захистимося", - додав Шахід.
Топ коментарі
+16 Vedana
показати весь коментар15.09.2021 09:53
+10 violator
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+7 Алекс Фишер
показати весь коментар15.09.2021 10:54
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Расплодились буратины, прокормить ни средств ни сил,
Карабас купил вакцину, Буротино наколол
Чтоб не трахал он Мальвину, и как мерин был здоров!
Поэтому,надо давать премию тем, кто не хочет вакцинироваться.
сначала им платил Китай и риторика была совсем другой: никакой опасности, все ОК, ничего не подтверждено, никакой пандемии.
теперь все кардинально наоборот, теперь вакцина выпущена, значит должна быть продана. а там уже не важно, хотите - колите, хотите - выливайте.
І правозахисники та інші фахівці (якщо ще не всі продалися) мусять відреагувати.
Якщо ні, тоді, напевне, це - війна. І рельно шалена криза.
Це - не нормально і не містить жодних підстав. Такий неймовірний тиск з порушенням законів і прав людей, шалена гонка штрикнути ВСІХ - мусить мати причину. І це - не здоров*я людей.
С Крымом разберись сначала, умник.
Ведь действует вакцина в течении полугода , а потом процент эффективности снижается .
То к 2022 году , те которые привились в начале 2021 , должны опять колоться и так по кругу …
Колесо Сансары ёпрст !
Они считают, что все им чем то обязаны, или прививки взяли в долг?
Єдине, чого не розумію:
зараз в мережі активно мусується тема, що коронавірус врятував людство від третьої світової війни. От тільки не розумію, війни між ким і ким?
раша - США?
США - Китай?
раша - Китай?
І яка подія мала б дати старт її початку?
И они имеют право на жизнь, а не умертвление.
Например, у меня сваха аллергик на все подряд. Ей вакцинация противопоказана.