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Нова хвиля COVID-19 мине швидше, але матиме більш руйнівні наслідки, - прогноз НАН України

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Нова хвиля COVID-19 мине швидше, але матиме більш руйнівні наслідки, - прогноз НАН України

Після деякого гальмування наприкінці серпня поточного року на початку вересня темпи зростання кількості хворих на COVID-19 суттєво перевищили минулорічні показники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді епідемічної ситуації, опублікованому на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Тривожним є також і показник летальності.

"Збереження такої тенденції свідчитиме про те, що нова хвиля, ймовірно, мине швидше, але матиме більш руйнівні наслідки", - зазначають вчені.

Також наголошується, що реєстрація позитивних результатів ПЛР-тестів зросла до 12%, досягнувши торішнього значення.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Учитывая как наш народ забил на все предосторожности ничего удивтельного нет
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15.09.2021 09:50
+5
Национальной академии наук (НАН) Украины - бесполезная организация проедающая деньги и торгующая дипломами. Передавайте привет академику киве.
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15.09.2021 10:37
+3
Локдаун, у нас через некомпетентність влади. Вакцини до речі колють не тільки за ваші кошти, як платника податків - а й за кошти оленів.

Вакциновані хворіють так само, як і не вакциновані. Ізраїль вам в приклад.

А от хто буде лікувати побічки від вакцин? Коштом оленей? Якщо олєнєводи будуть непрацездатні? .

Адже підписаний закон про те що виробники звільняються від відповідальності.

А якщо вони такі безпечні - то для чого приймати цей закон.?
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15.09.2021 11:43
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Страсті-мордасті.
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15.09.2021 09:48 Відповісти
Учитывая как наш народ забил на все предосторожности ничего удивтельного нет
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15.09.2021 09:50 Відповісти
Ну тут дело каждого.

Просто для верности помни, что ты за дверью своего дома постоянно окружен ********** и принимай меры для защиты себя лично.

А их проблемы тебя не должны волновать. На всех волновалки не хватит.

Jedem das zeine.
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15.09.2021 09:55 Відповісти
Да меня в общем-то и не волнуют суициидальные наклонносте оленей на улице. Меня просто беспокоит, что из-за них будет очередной локдаун и что их будут лечить в больницах за мои деньги
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15.09.2021 10:19 Відповісти
Опять таки, если ты принял все меры, то локдаун должен волновать их, а не тебя.

А твои деньги ЗЕ все равно просрет.
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15.09.2021 10:21 Відповісти
Локдаун как минимум вызовет очередные проблемы с транспортом и на это я не могу никак повлиять из-за оленей.

А про деньги это точно, наша власть просрет все и скажет дайте ещё
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15.09.2021 10:25 Відповісти
Меньше ездить без особой необходимости. Если есть возможность, работать на удаленке.

Если совсем уж надо, то такси. Я уже 1,5 года только на такси и катаюсь, когда припекает в офис приехать.

А вобще не факт, что с транспортом жопа настанет. В Киеве, например, вводятся электронные пропуска. Моя контора уже заказала.

Кроме того, многие ограничения не будут касаться полностью вакцинированных.

Короче, все в твоих руках.
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15.09.2021 10:34 Відповісти
Локдаун, у нас через некомпетентність влади. Вакцини до речі колють не тільки за ваші кошти, як платника податків - а й за кошти оленів.

Вакциновані хворіють так само, як і не вакциновані. Ізраїль вам в приклад.

А от хто буде лікувати побічки від вакцин? Коштом оленей? Якщо олєнєводи будуть непрацездатні? .

Адже підписаний закон про те що виробники звільняються від відповідальності.

А якщо вони такі безпечні - то для чого приймати цей закон.?
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15.09.2021 11:43 Відповісти
А много побочек которые надо лечить? Ну вот серьезно, сколько? "А якщо вони такі безпечні - то для чого приймати цей закон.? " А производитель аспирина отвечает за побочки? Так почему производитель должен? Врач должен отвечать который например пропустил начало аллергической реакции. А побочки все в инструкции прописаны и вы должны понимать риски. Вот только риски от побочек на много порядков меньше чем от болезни.
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15.09.2021 12:28 Відповісти
На чому грунтується ваше твердження, що ризики від побічних наслідків менше чим від хвороб? На яких статистичних та наукових даних? За 10 чи 20 років?

Аспірин не примушують всіх вживати - бо інакше Локдаун. Та й взагалі Аспірин - це первірений десятками років засіб.

І можливо ви здивуєтеся - виробники ліків відповідають за негативні побічні наслідки - сотні судових справ. І тестування йдуть 5-10 років. А тут склепали зв рік. Хай колються - все одно ми не відповідаємо
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15.09.2021 12:35 Відповісти
Не, так дело не пойдет. Отвечать вопросом на вопрос я вам не позволю. Сначала вы дадите ответ на мой вопрос, тогда я попробую ответить на ваш. Или вы не знакомы с принципами ведения диалога?
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15.09.2021 12:41 Відповісти
философ сдулся как только настояли на том, что бы он ответил первым. Что, милок, не работает твоя демагогия?
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15.09.2021 14:17 Відповісти
удостоверение академика покажи, чучело
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15.09.2021 12:29 Відповісти
Национальной академии наук (НАН) Украины - бесполезная организация проедающая деньги и торгующая дипломами. Передавайте привет академику киве.
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15.09.2021 10:37 Відповісти
"Национальной академии наук (НАН) Украины... Передавайте привет академику киве"

Брехня. Кива не має ніякого відношення до НАН України. Він "захищав" свою "дісертацію" у
Державному інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості, який не відноситься до НАН України
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15.09.2021 14:13 Відповісти
 
 