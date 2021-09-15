Нова хвиля COVID-19 мине швидше, але матиме більш руйнівні наслідки, - прогноз НАН України
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Після деякого гальмування наприкінці серпня поточного року на початку вересня темпи зростання кількості хворих на COVID-19 суттєво перевищили минулорічні показники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді епідемічної ситуації, опублікованому на сайті Національної академії наук (НАН) України.
Тривожним є також і показник летальності.
"Збереження такої тенденції свідчитиме про те, що нова хвиля, ймовірно, мине швидше, але матиме більш руйнівні наслідки", - зазначають вчені.
Також наголошується, що реєстрація позитивних результатів ПЛР-тестів зросла до 12%, досягнувши торішнього значення.
Топ коментарі
+5 Антон Есипенко 8647e951
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+5 Sergey Pupkin
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+3 алекс философ
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Просто для верности помни, что ты за дверью своего дома постоянно окружен ********** и принимай меры для защиты себя лично.
А их проблемы тебя не должны волновать. На всех волновалки не хватит.
Jedem das zeine.
А твои деньги ЗЕ все равно просрет.
А про деньги это точно, наша власть просрет все и скажет дайте ещё
Если совсем уж надо, то такси. Я уже 1,5 года только на такси и катаюсь, когда припекает в офис приехать.
А вобще не факт, что с транспортом жопа настанет. В Киеве, например, вводятся электронные пропуска. Моя контора уже заказала.
Кроме того, многие ограничения не будут касаться полностью вакцинированных.
Короче, все в твоих руках.
Вакциновані хворіють так само, як і не вакциновані. Ізраїль вам в приклад.
А от хто буде лікувати побічки від вакцин? Коштом оленей? Якщо олєнєводи будуть непрацездатні? .
Адже підписаний закон про те що виробники звільняються від відповідальності.
А якщо вони такі безпечні - то для чого приймати цей закон.?
Аспірин не примушують всіх вживати - бо інакше Локдаун. Та й взагалі Аспірин - це первірений десятками років засіб.
І можливо ви здивуєтеся - виробники ліків відповідають за негативні побічні наслідки - сотні судових справ. І тестування йдуть 5-10 років. А тут склепали зв рік. Хай колються - все одно ми не відповідаємо
Брехня. Кива не має ніякого відношення до НАН України. Він "захищав" свою "дісертацію" у
Державному інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості, який не відноситься до НАН України