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Єврокомісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги в сумі €600 млн, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Єврокомісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги в сумі €600 млн, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Європейської комісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі € 600 млн.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний ЄС, Урсулі фон дер Ляєн, Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19", - написав Зеленський.

Також читайте: $2,7 млрд допомоги від МВФ піде на соціальні та інвестиційні цілі, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Будет что в асфальт з друзьями закатать.
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15.09.2021 09:57
+6
Уррааааа! Тепер буде за що в відпустку поїхати. Не мені і не вам.
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15.09.2021 10:01
+6
Ну да,помню байку зекретина о миллионах фунтов от Великобритании )это гундосое уродище ещё пытается втюхать ,что ему бабло под"успешные реформы" выдают -жалкое зрелище от зашкваренного персонажа...
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15.09.2021 10:01
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Будет что в асфальт з друзьями закатать.
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15.09.2021 09:57 Відповісти
не друзьям - подельникам
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15.09.2021 09:58 Відповісти
Говорит : готов принимать со всех сторон в любом количестве
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15.09.2021 10:13 Відповісти
От помощи и до помощи, так и живём ожиданиями манны небесной, а потом обижаемся на Президента Эстонии за правду
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15.09.2021 09:58 Відповісти
Уррааааа! Тепер буде за що в відпустку поїхати. Не мені і не вам.
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15.09.2021 10:01 Відповісти
На Мальдіви.
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15.09.2021 10:11 Відповісти
А чем тебе, зепил, Оман не нравится?
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15.09.2021 10:15 Відповісти
Ну да,помню байку зекретина о миллионах фунтов от Великобритании )это гундосое уродище ещё пытается втюхать ,что ему бабло под"успешные реформы" выдают -жалкое зрелище от зашкваренного персонажа...
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15.09.2021 10:01 Відповісти
Потирає напевно вже зелені руці...
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15.09.2021 10:01 Відповісти
Коли якийсь позитив, то найвеличніший вилазе на передній план, а коли повідомлення про загиблих та поранених, воно ховається у шпарину наче це його не стосується.
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15.09.2021 10:06 Відповісти
Це брехня. Він не ховається. Він підписує таємні контракти з американськими оборонними концернами. У вересні, за американськими відкритими джерелами, було підписано контрактів на 2,5 мільярдів доларів. На модернізацію озброєння, на постачання новітніх американських систем, на створення конкретних спільних оборонних проектів.
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15.09.2021 10:20 Відповісти
с кем и на что а да на бареты без зипа ведь сэкономить надо Для снайперов 95го квартала олега и кацапа
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15.09.2021 10:27 Відповісти
А я все гадав чого це наш "Оборонпрпом" залишився без державного замовлення. Тепер ясно, де "собака закопана.
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15.09.2021 10:31 Відповісти
Брехня.

І держзамовлення є. І це тепер є:

"

1 СЕН, 18:15

Оборонные компании США и концерн "Укроборонпром" подписали три соглашения на $2,5 млрд

В частности, принято решение о сотрудничестве украинского предприятия с компанией Lockheed Martin



КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Руководство украинского государственного концерна "Укроборонпром" в ходе визита в США подписало с несколькими американскими оборонными компаниями соглашения, предусматривающие реализацию совместных проектов. Об этом говорится в сообщении концерна, размещенном в среду на его сайте.

"В рамках визита [генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева в США] уже состоялся ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями. Результатом стало достижение договоренностей о сотрудничестве и подписание трех соглашений о сотрудничестве на общую сумму $2,5 млрд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, в частности, принято решение о сотрудничестве украинского предприятия с американской компанией Lockheed Martin. "Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере "комплаенс" (соответствия - прим. ТАСС), это важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве", - пояснили в "Укроборонпроме". Кроме этого, концерн начнет сотрудничать с компанией Harris Global Communications, входящей в группу компаний L3Harris Technologies, которая занимается оборонными технологиями. "Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов, в частности, по поставкам продукции на Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы", - отмечается в сообщении.

Руководство украинского предприятия также подписало соглашения с компанией - поставщиком оборонной продукции в разных странах мира Global Ordnance и с Day & Zimmermann Lone Star LLC. Соглашение с последней касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий "Укроборонпрома"."
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15.09.2021 11:06 Відповісти
вам, ольгінським, що, пригожин видав нову методичку - захищати бубу в поті чола? Надись ви всі (і ти в т.ч.) ще його ницили...
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15.09.2021 11:33 Відповісти
И опять у тебя, тролляка БРЕХНЯ во всам. "Соглашение" - это не КОНТРАКТ !!! Кстати, где ро "соглашениям" миллиарды из Великобритании. Омана и иже с ними, где было очень много и многомиллиарднах соглашений? ))))))
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15.09.2021 11:43 Відповісти
Зепил, то шо там впш писюанист говорил: Главное перестать стрелять?
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15.09.2021 10:31 Відповісти
А чому тоді своє ліквідує?
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15.09.2021 10:48 Відповісти
Перепрошую, але на сайті "Патріоти України" є інфа, що 14 вересня на прес-конференції Шмигаль заявив, що відкладено рішення про виділення цього траншу. Кому вірити?
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15.09.2021 10:46 Відповісти
вірити фактам. Якщо таке рішення є - то до кінця місяця бабло має надійти . Небагато ще залишилось чекати, щоб пересвідчитись...
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15.09.2021 11:35 Відповісти
Тоді спершу нехай перевірять чи не на офщорні рахунки виділяють.
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15.09.2021 12:07 Відповісти
Тобто судову реформу уже провели як цього вимагав транш?Чи скоріше дали за дозвіл по експорту лісу?
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15.09.2021 13:00 Відповісти
 
 