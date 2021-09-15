Єврокомісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги в сумі €600 млн, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Європейської комісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі € 600 млн.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний ЄС, Урсулі фон дер Ляєн, Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19", - написав Зеленський.

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