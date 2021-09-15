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Новини Політика України
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Європейський суд з пр... (411) Шандра_Валерій (12)

Адвокати фігуранта справи "Кузні на Рибальському" Шандри подали скаргу до ЄСПЛ через застосування тортур до їхнього підзахисного

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Адвокати фігуранта справи

Адвокати глави правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри подали скаргу до ЄСПЛ через політичні переслідування, порушення прав підзахисного і застосування до нього тортур.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це повідомив адвокат Костянтин Рибачковський.

"Дії органу розслідування щодо мого клієнта зараз нагадують дії слідчих в період великого терору СРСР 1937-1938 років. Саме тоді чинили і застосовували до ув’язнених як фізичний, так і психологічний тиск", – говорить адвокат.

Він повідомив, що Валерія Шандру серед ночі піднімали, заковували в кайданки і годинами возили у тісній конвойній машині.

"Людину 69-го року народження, з хронічними захворюваннями, яка вже більше двох місяців знаходиться під вартою, цілий день возили в конвойній машині, цілий день тримали в маленькій кімнаті для конвоювання в Печерському суді невідомо для чого. Ніяких засідань і дій з ним не проводилось. Він був позбавлений права на їжу – на обід. Він був позбавлений права на нормальну рухливу діяльність, нормальну життєдіяльність. В нього не було прогулянок. І тільки ввечері його конвоювали назад", – додав Рибачковський.

Крім того, за словами адвоката, за 2,5 місяця перебування під вартою у Шандри загострилися хронічні захворювання.

"Він неодноразово звертався до лікаря в слідчому ізоляторі, належної медичної допомоги він не отримує. Хочу нагадати, що під катуванням розуміється умисне заподіяння сильного фізичного або фізичного і морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать її волі. Таким чином ми як захисники Валерія Шандри можемо кваліфікувати ці дії саме як катування", – наголосив адвокат.

Правозахисник заявив, що сьогодні була подана скарга до ЄСПЛ на вищевказані дії. До справи підключився відомий європейський фахівець з прав людини, метр Грегорі Туан діт Дюдон, який раніше працював старшим юристом ЄСПЛ.

Також читайте: Суд продовжив арешт фігурантам справи "Кузні на Рибальському" Павловському і Шандрі. ВІДЕО

Нагадаємо, 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.

12 липня Печерський райсуд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони, генерал-лейтенанту Ігореві Павловському у вигляді арешту із запорукою в 475 млн грн.

Читайте: ДБР маніпулює інформацією про будівництво військових катерів класу "Кентавр", - заява "Кузні на Рибальському"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Найдите 10 отличий следственных действий наших силовиков при ЗЕ от действий силовиков ***** на Роисе.
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15.09.2021 10:05
+9
Ну это говорит только про твои личные качества. В частности, про умственные способности.
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15.09.2021 10:18
+5
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15.09.2021 10:11
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Найдите 10 отличий следственных действий наших силовиков при ЗЕ от действий силовиков ***** на Роисе.
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15.09.2021 10:05 Відповісти
Ну, я не бачу особливої різниці в текстах порохоботів та Скабєєвої.
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15.09.2021 10:11 Відповісти
Ну это говорит только про твои личные качества. В частности, про умственные способности.
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15.09.2021 10:18 Відповісти
Это потому, что ты дебил. Прирожденное или курсы какие оканчивал?
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15.09.2021 10:21 Відповісти
То саме цього ВАЗеленський енд Ко і добиваються. Роблять все для того, щоб підтвердити слова ********** про катування в Україні. Старанно втілюють вказівки фуйла, катуючи ненависних українців.

Не здивуюсь, якщо дерьмак колегу з фсб запросив, чи когось з беркутні, чи "нашилядей" з ордло, на "роботу" прилаштували.

Щоб зробити країну ізгоєм, цікавою лише кацапам.
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15.09.2021 11:06 Відповісти
Походу, у тебя уже бомбонуло😀
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15.09.2021 10:22 Відповісти
А він збирався на курорт?
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15.09.2021 10:10 Відповісти
Коли збирався?
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15.09.2021 10:12 Відповісти
Та вже заготовив собі возика та ковдру в клітинку.
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15.09.2021 10:24 Відповісти
Йуля Григян саме так і зробила свого часу.

Шандра поки що ні.
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15.09.2021 10:29 Відповісти
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15.09.2021 10:11 Відповісти
Кого то мне этот Шандра напоминает. Вспомнил. Героя романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Колоритный такой персонаж, в особенности его работа. Вот как он ее описывал:

"Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!"
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15.09.2021 10:15 Відповісти
Судят за катера которые вавка себе как заслугу приписал
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15.09.2021 10:20 Відповісти
"Он был лишен права на пищу - на обед. Он был лишен права на нормальную подвижную деятельность, нормальную жизнедеятельность. У него не было прогулок." - обычная жизнь пенсионера в Украине, это пытки?
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15.09.2021 10:27 Відповісти
Побажаємо пупкіну таке життя на пенсії, як зараз у Шандри.
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15.09.2021 10:32 Відповісти
Попробуйте еще раз осмыслить написанное.
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15.09.2021 11:13 Відповісти
Що осмислити, маячню пупкіна про те, що для пенсіонерів норма навіть відсутність прогулянок?

Чи вони вже геть і не обідають в Зєліну епоху кінця бідності?
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15.09.2021 11:28 Відповісти
Бывает и так - лифт не работает, вот тебе и нет прогулок. И не один день.

"Чи вони вже геть і не обідають в Зєліну епоху кінця бідності?" - бывает и не обедают.

Так что не так я написал?
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15.09.2021 11:34 Відповісти
Так "бьівает" или "обычная жизнь пенсионера в Украине" ?
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15.09.2021 11:38 Відповісти
Ну хорошо. Пусть будет "бывает". Большинство пенсионеров живет хорошо, отлично питаются и отдыхают.
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15.09.2021 11:52 Відповісти
Між "зовсім не обідає" та "отлично питаются" є великий проміжок із "нормально" та "посередньо".

Тому не треба ліпити горбатого про тотожність нинішнього становища Шандри та більшості українських пенсіонерів.

Лаптями несе ...
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15.09.2021 12:04 Відповісти
Я не пупкін, лапті не ношу.
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15.09.2021 12:09 Відповісти
Его пытали, он был лишен права на обед. Адвокаты жгут напалмом )))
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15.09.2021 10:28 Відповісти
Если адвокатьі заговрили о "пьітках" , дела у бьівшего министра Промполитики Украиньі неважньіе , нечем опровергнуть предьявленньіе обвинения по махинациям на порошенковской "Кузне".
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15.09.2021 10:31 Відповісти
Дела зекрысы не важные -его уже Стефан Фукс сравнил с пособниками нацистов во все услышание,теперь плюс пытки его режима будет в ЕСПЧ обсуждать)
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15.09.2021 11:00 Відповісти
Стефан Фукс - это спикер форума Пинчука?
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15.09.2021 11:25 Відповісти
Стефан Фукс известный французкий политический деятель,зесрань)
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15.09.2021 11:29 Відповісти
"Стефан Фукс - это спикер форума Пинчука?"

Так это не он спикер у Пинчука?
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15.09.2021 11:32 Відповісти
Может быть и спикер на том форуме,но он же не соска Бени ,в отличии от зекрысы,а известный французкий политик,имеющий большой вес на мировой арене)зесрань ,это начало вашей агонии
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15.09.2021 11:36 Відповісти
Для меня нет разницы, у какого олигарха "известный" политик на подсосе. Есть еще "известный" политик Шредер)))))
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15.09.2021 11:42 Відповісти
Как то пофиг на твою какуюразницу)главное,что он донесет свое мнение остальным и в мире к нему прислушуются )
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15.09.2021 11:45 Відповісти
Валерій Шандра ніколи не був міністром, зесрань! Чи в твоїй методичці така груба помилка? Сплутано з однофамільцем Володимиром?
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15.09.2021 11:46 Відповісти
Горіть у пеклі зелені потвори!
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15.09.2021 10:49 Відповісти
Правильно ,зекретина пора топить на мировой арене в усиленном темпе.
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15.09.2021 11:07 Відповісти
Вы думаете, что на "мировой арене" поддержат любителя налоговых махинаций?

В Milkiland наголошують, що операції з сиром - це була цілком законна оптимізація податків, вдаватися до якої змусили українські податкові реалії. Тобто Milkiland отримувало одразу гроші, а не чекала компенсації ПДВ від держави, а ПАТ "Завод «Кузня на Рибальському» робив взаємозалік своєї податкової заборгованості тим, що тепер має право на компенсацію ПДВ від держави.
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15.09.2021 11:18 Відповісти
Не волнуйтесь)закончик зекретина о олигархах тоже должен был быть "победоносным прорывом" и поводом для зехваставства ...но зекрысу,на мировой арене,за этот не до закончик ,сравнили с пособниками нацистов)))
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15.09.2021 11:27 Відповісти
"на мировой арене" - это где?
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15.09.2021 11:46 Відповісти
афуительная палитика зекаманды и пример для инвестнянь всего мира , которые толпятся под дверями ОП : неважно что вы делали и делаете в Украине - вы рискуете своим здоровьем и здоровьем своих близких !

фуйло - апладирует

иными словами : всё что вами не сделано - может быть использовано против вас ...
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15.09.2021 11:37 Відповісти
Інфа неповна, обрізана. Їїі повна версія, її закінчення - таке:
Адвокати Шандри подали скаргу в ЄСПЛ через тортури та політичне переслідування у справі "Кузні на Рибальському", до справи підключили відомого європейського юриста

...До справи підключився відомий європейський фахівець з прав людини, метр Грегорі Туан діт Дюдон, який раніше працював старшим юристом ЄСПЛ.

"Сьогодні ми подали скаргу до ЄСПЛ з приводу того, що діється з нашим клієнтом. Ми сподіваємось на пріоритетний розгляд цієї справи", - говорить адвокат.

Він зауважив, що ця скарга спирається на цілу низку норм Європейської конвенції з прав людини.

"Зокрема, незаконність і надмірність запобіжного заходу у вигляді перебування під вартою, порушення приниципу презумції невинуватості. Мені як експерту у цій царині цілком ясно, що це упереджена ухвала, цю ухвалу скеровували внутрішні мотиви», - говорить адвокат.
«Вся справ стоїть на дуже хитких підставах, я цілком переконаний, що реакція судової системи в Україні спричинена панікою. Ми маємо ще одного звинуваченого, і його також утримують під вартою всупереч правилам змагального процесу. Немає своєчасної судової ухвали щодо законності перебування під вартою зокрема пана Павловського", - наголошує Грегорі Туан діт Дюдон.

"Ми сподіваємося на швидку реакцію ЄСПЛ, буде дуже швидкий категоричний запит щодо обгрунтованості законності такого перебування під вартою. Мені здається, що позиція такого українського судочинства дуже хитка, як і вся конструкція політично вмотивованої справи. Така вона ламка, що купи не тримається. І я сподіваюся крім реакції ЄСПЛ, на здорову справедливу реакцію від судової системи України", - резюмує адвокат зі Страсбурга.

"Ми переконані в тому, що ця справа є виключно політичною. Вона спрямована на створення у суспільства ілюзії того, щоб виправдати розмови, які були два роки тому про те, що адміністрація Порошенка наживається на військових замовленнях. Доказів риториці, з якою Володимир Зеленський ходив на вибори президента у 2019 році, за 2,5 роки не знайшлося, тому виникла ця кримінальна справа", - говорить адвокат Ілля Новіков.

"Коли людей два місяці тримають без жодного допиту, неможливо пояснити ніякими випадковими накладками в роботі судової системи, коли апеляція на арешт не розглядається впритул до закінчення строку, на який цей арешт застосовний, і ніяк інакше пояснити всю цю ситуацію, крім як тиск на арештованих з метою отримати від них неправдиві свідчення, я не можу", - говорить Новіков.

"Людей фактично використовують як заручників. Сьогодні була подана скарга від імені Валерія Шандри в Європейський Суд з прав людини. Не часто буває так, що вже на такій ранній стадії процесу, коли справа ще далеко від завершення розслідування, коли вона ще не надійшло до суду, у захисту є чіткі дані для того, щоб поставити питання про політичний характер переслідування. У цьому випадку минуло два місяці з моменту, коли були обшуки і були затримання, арешти цих чотирьох людей, у нас такі підстави є", - резюмує Ілля Новіков.
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15.09.2021 13:28 Відповісти
Меня посетил один такой естественный вопрос. А почему молчит Тихипко? Он ведь теперь в этой "Кузне" главный кузнец. Ведь это ему продал Порошенко такой наиважнейший для обороноспособности Украины производственный девайс. Власть проводит шмон его владений, все в возмущении "ЕС" во главе с Порошенко, прикормленные политологи, адвокаты, блохеры тик-токеры, а пан Тихипко спокоен как удав.
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15.09.2021 16:34 Відповісти
 
 