Адвокати фігуранта справи "Кузні на Рибальському" Шандри подали скаргу до ЄСПЛ через застосування тортур до їхнього підзахисного
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Адвокати глави правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри подали скаргу до ЄСПЛ через політичні переслідування, порушення прав підзахисного і застосування до нього тортур.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це повідомив адвокат Костянтин Рибачковський.
"Дії органу розслідування щодо мого клієнта зараз нагадують дії слідчих в період великого терору СРСР 1937-1938 років. Саме тоді чинили і застосовували до ув’язнених як фізичний, так і психологічний тиск", – говорить адвокат.
Він повідомив, що Валерія Шандру серед ночі піднімали, заковували в кайданки і годинами возили у тісній конвойній машині.
"Людину 69-го року народження, з хронічними захворюваннями, яка вже більше двох місяців знаходиться під вартою, цілий день возили в конвойній машині, цілий день тримали в маленькій кімнаті для конвоювання в Печерському суді невідомо для чого. Ніяких засідань і дій з ним не проводилось. Він був позбавлений права на їжу – на обід. Він був позбавлений права на нормальну рухливу діяльність, нормальну життєдіяльність. В нього не було прогулянок. І тільки ввечері його конвоювали назад", – додав Рибачковський.
Крім того, за словами адвоката, за 2,5 місяця перебування під вартою у Шандри загострилися хронічні захворювання.
"Він неодноразово звертався до лікаря в слідчому ізоляторі, належної медичної допомоги він не отримує. Хочу нагадати, що під катуванням розуміється умисне заподіяння сильного фізичного або фізичного і морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать її волі. Таким чином ми як захисники Валерія Шандри можемо кваліфікувати ці дії саме як катування", – наголосив адвокат.
Правозахисник заявив, що сьогодні була подана скарга до ЄСПЛ на вищевказані дії. До справи підключився відомий європейський фахівець з прав людини, метр Грегорі Туан діт Дюдон, який раніше працював старшим юристом ЄСПЛ.
Нагадаємо, 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.
Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.
7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.
12 липня Печерський райсуд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони, генерал-лейтенанту Ігореві Павловському у вигляді арешту із запорукою в 475 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Не здивуюсь, якщо дерьмак колегу з фсб запросив, чи когось з беркутні, чи "нашилядей" з ордло, на "роботу" прилаштували.
Щоб зробити країну ізгоєм, цікавою лише кацапам.
Шандра поки що ні.
"Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!"
Чи вони вже геть і не обідають в Зєліну епоху кінця бідності?
"Чи вони вже геть і не обідають в Зєліну епоху кінця бідності?" - бывает и не обедают.
Так что не так я написал?
Тому не треба ліпити горбатого про тотожність нинішнього становища Шандри та більшості українських пенсіонерів.
Лаптями несе ...
Так это не он спикер у Пинчука?
В Milkiland наголошують, що операції з сиром - це була цілком законна оптимізація податків, вдаватися до якої змусили українські податкові реалії. Тобто Milkiland отримувало одразу гроші, а не чекала компенсації ПДВ від держави, а ПАТ "Завод «Кузня на Рибальському» робив взаємозалік своєї податкової заборгованості тим, що тепер має право на компенсацію ПДВ від держави.
фуйло - апладирует
иными словами : всё что вами не сделано - может быть использовано против вас ...
Адвокати Шандри подали скаргу в ЄСПЛ через тортури та політичне переслідування у справі "Кузні на Рибальському", до справи підключили відомого європейського юриста
...До справи підключився відомий європейський фахівець з прав людини, метр Грегорі Туан діт Дюдон, який раніше працював старшим юристом ЄСПЛ.
"Сьогодні ми подали скаргу до ЄСПЛ з приводу того, що діється з нашим клієнтом. Ми сподіваємось на пріоритетний розгляд цієї справи", - говорить адвокат.
Він зауважив, що ця скарга спирається на цілу низку норм Європейської конвенції з прав людини.
"Зокрема, незаконність і надмірність запобіжного заходу у вигляді перебування під вартою, порушення приниципу презумції невинуватості. Мені як експерту у цій царині цілком ясно, що це упереджена ухвала, цю ухвалу скеровували внутрішні мотиви», - говорить адвокат.
«Вся справ стоїть на дуже хитких підставах, я цілком переконаний, що реакція судової системи в Україні спричинена панікою. Ми маємо ще одного звинуваченого, і його також утримують під вартою всупереч правилам змагального процесу. Немає своєчасної судової ухвали щодо законності перебування під вартою зокрема пана Павловського", - наголошує Грегорі Туан діт Дюдон.
"Ми сподіваємося на швидку реакцію ЄСПЛ, буде дуже швидкий категоричний запит щодо обгрунтованості законності такого перебування під вартою. Мені здається, що позиція такого українського судочинства дуже хитка, як і вся конструкція політично вмотивованої справи. Така вона ламка, що купи не тримається. І я сподіваюся крім реакції ЄСПЛ, на здорову справедливу реакцію від судової системи України", - резюмує адвокат зі Страсбурга.
"Ми переконані в тому, що ця справа є виключно політичною. Вона спрямована на створення у суспільства ілюзії того, щоб виправдати розмови, які були два роки тому про те, що адміністрація Порошенка наживається на військових замовленнях. Доказів риториці, з якою Володимир Зеленський ходив на вибори президента у 2019 році, за 2,5 роки не знайшлося, тому виникла ця кримінальна справа", - говорить адвокат Ілля Новіков.
"Коли людей два місяці тримають без жодного допиту, неможливо пояснити ніякими випадковими накладками в роботі судової системи, коли апеляція на арешт не розглядається впритул до закінчення строку, на який цей арешт застосовний, і ніяк інакше пояснити всю цю ситуацію, крім як тиск на арештованих з метою отримати від них неправдиві свідчення, я не можу", - говорить Новіков.
"Людей фактично використовують як заручників. Сьогодні була подана скарга від імені Валерія Шандри в Європейський Суд з прав людини. Не часто буває так, що вже на такій ранній стадії процесу, коли справа ще далеко від завершення розслідування, коли вона ще не надійшло до суду, у захисту є чіткі дані для того, щоб поставити питання про політичний характер переслідування. У цьому випадку минуло два місяці з моменту, коли були обшуки і були затримання, арешти цих чотирьох людей, у нас такі підстави є", - резюмує Ілля Новіков.