Рада може ухвалити закон, що закріплює за Кабміном призначення керівника НАБУ. Шанси доволі високі, - Разумков
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає високими шанси ухвалення парламентом закону, що закріплює за Кабінетом Міністрів України прерогативу призначення керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що шанси доволі високі", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання, чи ухвалить парламент закон, у якому призначення керівника НАБУ є прерогативою Кабінету Міністрів.
Він нагадав, що законопроєкт про НАБУ, який згодом став законом, спочатку мав проблеми з відповідністю Конституції України.
"Ми отримали рішення Конституційного Суду, яке багато в чому було виправдано - повноваження і президента, і Верховної Ради чітко виписані в Конституції, і таких повноважень, як призначення голови НАБУ, у них точно немає", - зазначив спікер.
За словами Разумкова, далі було два шляхи розвитку подій, які сьогодні перебувають на розгляді у Верховній Раді.
"Перший - переміщення цього функціоналу (призначення голови НАБУ) Кабінету Міністрів України. Тобто все залишається так, як є, відбувається відбір на конкурсній основі, після цього формальну функцію в цій ситуації, хай вибачить мене прем'єр-міністр, виконує Кабмін, який призначає керівника НАБУ на посаду", - розповів голова парламенту.
Разумков наголосив, що другий шлях - внесення змін до Конституції, і він важчий і триваліший.
"Другий шлях - більш важкий, і в нього з кожним днем я вірю все менше - це зміни до Конституції. Це за часом займе щонайменше півроку, а то й більше. У призначенні голови НАБУ може бути задіяна і Верховна Рада, яка бере участь у відборі, і президент. Або ж, наприклад, другий варіант - Верховна Рада призначає за поданням президента, але теж після конкурсної процедури. Тому мені ближчий, зрозуміліший перший шлях, щоб закріпити незалежність антикорупційних органів", - сказав Разумков.
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НАБУ будет зависеть от Кабмина, а Кабмин зависит от Преза.
Круг замкнется и будет круговая порука
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной
Не прошло и недели, как ЗЕ в США обещал Байдену независимость антикоррупционных органов.
И вот НАБУ становится карманной конторой под контролем Шмыгаля.
Про Національне антикорупційне бюро України
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 3. Основні принципи діяльності Національного бюро
Основними принципами діяльності Національного бюро є:
безсторонність та справедливість
незалежність Національного бюро та його працівників;
політична нейтральність і позапартійність;
Про Національне антикорупційне бюро України
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро
1. Незалежність Національного бюро у його діяльності гарантується:
особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного бюро .
Використання Національного бюро в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.
Діяльність політичних партій у Національному бюро забороняється.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро.
https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1698-18#Text
Це вже не триндьож, для лохів, а реальні дії. Це реальний факт того, куди, насправді, веде країну ця пліснява гидота, узурпуючи владу. В мордор, до фуйла і луки.
Нова структура - її створення в компетенції Ради, бо у нас ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська республіка, а не Зе-монархія.