УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12037 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 964 22
НАБУ (3421) ВР (11782) Кабмін (6258) призначення (1014) Разумков Дмитро (1445)

Рада може ухвалити закон, що закріплює за Кабміном призначення керівника НАБУ. Шанси доволі високі, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада може ухвалити закон, що закріплює за Кабміном призначення керівника НАБУ. Шанси доволі високі, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає високими шанси ухвалення парламентом закону, що закріплює за Кабінетом Міністрів України прерогативу призначення керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що шанси доволі високі", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання, чи ухвалить парламент закон, у якому призначення керівника НАБУ є прерогативою Кабінету Міністрів.

Він нагадав, що законопроєкт про НАБУ, який згодом став законом, спочатку мав проблеми з відповідністю Конституції України.

"Ми отримали рішення Конституційного Суду, яке багато в чому було виправдано - повноваження і президента, і Верховної Ради чітко виписані в Конституції, і таких повноважень, як призначення голови НАБУ, у них точно немає", - зазначив спікер.

За словами Разумкова, далі було два шляхи розвитку подій, які сьогодні перебувають на розгляді у Верховній Раді.

Також читайте: Очікуємо від Ради просування щодо законодавства з НАБУ і реформи СБУ, - заступник держсекретаря США Нуланд

"Перший - переміщення цього функціоналу (призначення голови НАБУ) Кабінету Міністрів України. Тобто все залишається так, як є, відбувається відбір на конкурсній основі, після цього формальну функцію в цій ситуації, хай вибачить мене прем'єр-міністр, виконує Кабмін, який призначає керівника НАБУ на посаду", - розповів голова парламенту.

Разумков наголосив, що другий шлях - внесення змін до Конституції, і він важчий і триваліший.

"Другий шлях - більш важкий, і в нього з кожним днем я вірю все менше - це зміни до Конституції. Це за часом займе щонайменше півроку, а то й більше. У призначенні голови НАБУ може бути задіяна і Верховна Рада, яка бере участь у відборі, і президент. Або ж, наприклад, другий варіант - Верховна Рада призначає за поданням президента, але теж після конкурсної процедури. Тому мені ближчий, зрозуміліший перший шлях, щоб закріпити незалежність антикорупційних органів", - сказав Разумков.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Тобто, ЗЕрада готова посилити автократію, від якої до диктатури один крок.
показати весь коментар
15.09.2021 10:16
+5
Осталось еще, чтобы Генерального прокурора и Председателя Верховного суда назнали на сходке воров в законе...
показати весь коментар
15.09.2021 10:20
+5
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національне антикорупційне бюро України

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро

1. Незалежність Національного бюро у його діяльності гарантується:

особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного бюро .

Використання Національного бюро в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.

Діяльність політичних партій у Національному бюро забороняється.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро.

https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1698-18#Text
показати весь коментар
15.09.2021 10:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сразу внесём уточнение : второго Мельника нам не надо
показати весь коментар
15.09.2021 10:15 Відповісти
Нам и первого не надо
показати весь коментар
15.09.2021 10:53 Відповісти
Тобто, ЗЕрада готова посилити автократію, від якої до диктатури один крок.
показати весь коментар
15.09.2021 10:16 Відповісти
Должностные лица кабмина, непосредственно распределяющие денежные средства бюджета будут назначать главу антикоррупционного бюро? Браво. Убирайте тогда нафиг такое НАБУ.
показати весь коментар
15.09.2021 10:20 Відповісти
Осталось еще, чтобы Генерального прокурора и Председателя Верховного суда назнали на сходке воров в законе...
показати весь коментар
15.09.2021 10:20 Відповісти
Принять-то ВР может, но тогда - прощайте транши, в ЕС и США не дураки сидят и понимают, что к чему.
показати весь коментар
15.09.2021 10:20 Відповісти
Значит НАБУ уже не будет независимым органом!

НАБУ будет зависеть от Кабмина, а Кабмин зависит от Преза.

Круг замкнется и будет круговая порука
показати весь коментар
15.09.2021 10:25 Відповісти
Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом розовый закат

Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной
показати весь коментар
15.09.2021 10:28 Відповісти
Праздник на улице недоумков.
показати весь коментар
15.09.2021 11:44 Відповісти
Круто.

Не прошло и недели, как ЗЕ в США обещал Байдену независимость антикоррупционных органов.

И вот НАБУ становится карманной конторой под контролем Шмыгаля.
показати весь коментар
15.09.2021 10:23 Відповісти
Навіщо ця прелюдія, передавайте повноваження відразу в ОП.
показати весь коментар
15.09.2021 10:26 Відповісти
Лично Ярмаку
показати весь коментар
15.09.2021 10:35 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національне антикорупційне бюро України

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 3. Основні принципи діяльності Національного бюро

Основними принципами діяльності Національного бюро є:

безсторонність та справедливість

незалежність Національного бюро та його працівників;

політична нейтральність і позапартійність;
показати весь коментар
15.09.2021 10:36 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національне антикорупційне бюро України

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро

1. Незалежність Національного бюро у його діяльності гарантується:

особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного бюро .

Використання Національного бюро в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.

Діяльність політичних партій у Національному бюро забороняється.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро.

https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1698-18#Text
показати весь коментар
15.09.2021 10:48 Відповісти
Буба нищить всі антикорупційні органи в "боротьбі" з корупцією.

Це вже не триндьож, для лохів, а реальні дії. Це реальний факт того, куди, насправді, веде країну ця пліснява гидота, узурпуючи владу. В мордор, до фуйла і луки.
показати весь коментар
15.09.2021 10:58 Відповісти
Никакого уважения не вызывает население, которое выбрало в президенты комуняку, и результат мы все наглядно видим, за нас работу никто не сделает, пора отрывать задницу от клавы , и выходить на улицу, другого не дано.
показати весь коментар
15.09.2021 11:44 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2021 11:23 Відповісти
У зеленского был шанс побороть коррупцию в стране, но он решил возглавить коррупцию - так проще
показати весь коментар
15.09.2021 11:33 Відповісти
МВФ не та организация, которая позволит забрать контроль над своими деньгами, все эти телодвижения правительству боком вылезут.
показати весь коментар
15.09.2021 11:50 Відповісти
Вигадана проблема. Хіба в Конституції є згадка про НАБУ? - То треба за такою логикою заборонити створення НАБУ, які всіх інщих управлінських структур, про які немає ні слова в Конституції. Як і Офіс Президента.

Нова структура - її створення в компетенції Ради, бо у нас ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська республіка, а не Зе-монархія.
показати весь коментар
15.09.2021 12:26 Відповісти
Новенька многохадовочка - Призначити Єрмака прем"єром ( або точно його людину) й потім.... Разумков пропонує парочці многоходовочку перемир"я , чи нового спільного походу на вибори?
показати весь коментар
15.09.2021 12:56 Відповісти
Это считай,что НАБУ нет. Назначать руководителя НАБУ должна только ВР по результатам конкурса. Разумков же предлагает превратить НАБУ в еще одну отмычку у шайки разбойников. у которых действует один принцип -"было ваше, станет наше."
показати весь коментар
15.09.2021 15:45 Відповісти
 
 