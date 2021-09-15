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Дозвіл на запуск "Північного потоку-2" можуть дати до початку 2022 року, - Лавров
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На думку російської сторони, спроби напасти на "Північний потік-2" триватимуть.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Також Лавров зазначив, що всі роботи з будівництва труби з боку Росії завершено, нині триває процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора.
Він додав, що процес нешвидкий, орієнтовно дозволи будуть отримані на початку 2022 року.
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вертухаї з кремля недарма знов включили для усіх - мантру про "адиннарот", бо якщо ЄС не сприймє ультиматуму фуйла по газу, то він в України почнє повномасштабний наступ, підготовка до якого давно ведеться, а збоку NATO у відповідь знов буде лише стурбованість, ні- глибочайша стурбованість