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Дозвіл на запуск "Північного потоку-2" можуть дати до початку 2022 року, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Дозвіл на запуск

На думку російської сторони, спроби напасти на "Північний потік-2" триватимуть.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Також Лавров зазначив, що всі роботи з будівництва труби з боку Росії завершено, нині триває процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора.

Він додав, що процес нешвидкий, орієнтовно дозволи будуть отримані на початку 2022 року.

Також читайте: Німеччина не дозволить експлуатацію "Північного потоку-2" до закінчення сертифікації, - Зеркаль

Автор: Наталя Джума
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15.09.2021 10:50 Відповісти
Забрали вуголь. Зникне газ.

Лише ДТЕК зігріє нас!
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15.09.2021 10:55 Відповісти
Трамп з його санкціями не подобався, кричали агент мацковскій... Обіцяли що, ось прийде Байден і введе справжні санкції із зАда... Кажете: убивцею ***** назвав...
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15.09.2021 10:59 Відповісти
а могут и не дать к началу 2022...
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15.09.2021 11:49 Відповісти
фуйло вже поняв, що куплене їм (продажне) ЄС починає на нього молитися, бо він їм сракі поморозить цією зимою ... та ще й відключить СП -1

вертухаї з кремля недарма знов включили для усіх - мантру про "адиннарот", бо якщо ЄС не сприймє ультиматуму фуйла по газу, то він в України почнє повномасштабний наступ, підготовка до якого давно ведеться, а збоку NATO у відповідь знов буде лише стурбованість, ні- глибочайша стурбованість
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15.09.2021 12:07 Відповісти
Дивлячись на ціни на газ у ЄС, здається що це станеться раніше.
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15.09.2021 12:14 Відповісти
Після середньодобової менше 8-ми градусів тепла.
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15.09.2021 12:16 Відповісти
 
 