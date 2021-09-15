Три людини померли від COVID-19 у Києві за минулу добу, одужали - 237, виявили 441 новий випадок, - Кличко

У Києві за минулу добу госпіталізовано 65 осіб з діагнозом коронавірус і 50 з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за добу виявили 441 випадок коронавірусу (загалом від початку пандемії 228 714 хворих).

Серед захворілих: 247 жінок віком від 18 до 89 років, 152 чоловіки віком від 18 до 90 років, 20 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 22 хлопчики від 1 до 17 років.

За минулу добу від кооронавірусу померли 3 людини (загалом 5321 летальний випадок).

Крім того, 65 людей госпіталізували з діагнозом коронавірус, а 50 - із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Водночас 237 осіб побороли коронавірус (всього 218 725 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (63), Солом'янському (58) та Оболонському (54).

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