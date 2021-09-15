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Три людини померли від COVID-19 у Києві за минулу добу, одужали - 237, виявили 441 новий випадок, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Три людини померли від COVID-19 у Києві за минулу добу, одужали - 237, виявили 441 новий випадок, - Кличко

У Києві за минулу добу госпіталізовано 65 осіб з діагнозом коронавірус і 50 з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за добу виявили 441 випадок коронавірусу (загалом від початку пандемії 228 714 хворих).

Серед захворілих: 247 жінок віком від 18 до 89 років, 152 чоловіки віком від 18 до 90 років, 20 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 22 хлопчики від 1 до 17 років.

За минулу добу від кооронавірусу померли 3 людини (загалом 5321 летальний випадок).

Крім того, 65 людей госпіталізували з діагнозом коронавірус, а 50 - із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Водночас 237 осіб побороли коронавірус (всього 218 725 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (63), Солом'янському (58) та Оболонському (54).

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Автор: Наталя Джума
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Лечче ( Италия)
В реанимации после второй дозы Pfizer: умирает 14-летняя девочка!!!

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
Жесть! Третий ребенок уже пострадал от вакцин в Италии с начала кампании по вакцинации детей с 12-летнего возраста!!!

Она умерла после 26 дней комы, в которую она пала через два дня после приема второй дозы Pfizer . А теперь будет вскрытие, чтобы выяснить, есть ли корреляция между смертью подростка и введением вакцины. На историю несчастной 14-летней девочки родители уже подали иск в прокуратуру, которые попросили судебные органы Лечче установить, не было ли введение вакцины причиной комы ее дочери и ее состояния. последующая смерть

https://stopcensura.online/lecce-in-rianimazione-dopo-la-seconda-dose-pfizer-muore-una-ragazzina-di-14-anni/?fbclid=IwAR3atCQ5jAPjPPKvVbfVvItUjqjRL-beuMNNnMi2dohnxpM4rYAkVuaiTa4
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15.09.2021 10:53 Відповісти
Связь с вакциной доказана или просто в очередной раз раздуваете истерику?
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15.09.2021 12:40 Відповісти
Нет канєшно - то шо здорова девочка впала в кому після вакцинції то просто совпаденіє. В этом мире люди могут помереть от чого хоч, окрім вакцини))
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15.09.2021 14:40 Відповісти
После не значит в следствии. Учите логику. Пусть судмедєксперт даст заключение тогда и поговорим. Хотя если вы сторонник теории заговора, то вы все равно будете всё отрицать и говорить про рептилоидов
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15.09.2021 15:40 Відповісти
А по поводу "В этом мире люди могут помереть от чого хоч, окрім вакцини)) " Это манипуляция, так как человек действительно может умереть от чего угодно и самое печально когда угодно.
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15.09.2021 15:42 Відповісти
 
 