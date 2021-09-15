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Ціна газу в Європі продовжує стрімке зростання - досягла $ 884 за тисячу кубометрів

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Ціна газу в Європі продовжує стрімке зростання - досягла $ 884 за тисячу кубометрів

Ціна на газ у Європі продовжує своє ралі в міру настання холодів за повної неготовності європейської газової системи до опалювального сезону. Запаси в підземних сховищах перебувають на рівні історичних мінімумів, а на газопровід "Північний потік-2" до початку роботи чекає довгий шлях погоджень у відомствах ФРН і ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures у середу вранці досягла 72,4 євро за МВт.год, або $ 884 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі.

Історична перспектива порівняння поточних цінових піків впирається в зліт котирувань у березні 2018 року до тисячі доларів за тисячу кубометрів, коли в Європі вирував легендарний холодний фронт "Звір зі Сходу" (the Beast from the East). Історичний рекорд ціни контракту "на день вперед" на TTF зафіксовано 1 березня 2018 року - 76 євро за МВт.год, або $969 за тисячу кубометрів.

У серпні 2021 року середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, на початку вересня - вже $680 за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF опинилася на рівні $348 за тисячу кубометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна протидіє сценарію РФ у газовому питанні, - глава МЗС

Головний чинник зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи за його обмеженого надходження трубопроводами і у скрапленому вигляді. До переходу від закачування до відбору з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасів ледь перевалив за 70%. На ранок вівторка резерви становили 70,92%, що на 15,65 процентних пункти нижче середнього рівня за останні п'ять років.

"Газпром" нині не веде закачування газу в німецькі підземні сховища "Реден", "Катаріна", "Йемгум". З понеділка концерн почав відбір зі сховища "Бергермеєр" у Нідерландах.

Зростання цін допомагає Європі боротися за потоки скрапленого природного газу. Приплив СПГ на термінали регіону у вересні зростає щодо серпня приблизно на 15%.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
"Диверсификация" энергетики Европы во всей своей красе. Иногда за свою глупость или хитросделанность приходится не кисло расплачиваться
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15.09.2021 10:56
+18
Грайте й надалі із Ху..лом в толерантність.
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15.09.2021 10:55
+15
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15.09.2021 10:58
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Плешивый ***** опять всех переиграл, но это не значит что сосияне будут жить лучше
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15.09.2021 10:54 Відповісти
На то они сосияне.)
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15.09.2021 10:56 Відповісти
Україна має почати продавати газ в ЄС зі своїх підземних газових сховищ, щоб збити ціну і заробити на цьому гроші. А на отримані гроші потрібно переводити міські котельні на біопаливо.
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15.09.2021 11:12 Відповісти
та на лушпыння!!!
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15.09.2021 11:32 Відповісти
і тирсу з макитр ЗЕбуїнів
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15.09.2021 11:49 Відповісти
У деяких зебілів в головах взагалі вакуум, там навіть тирси нема.
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15.09.2021 13:12 Відповісти
У Игоря этого лушпыння ну просто завались
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15.09.2021 13:12 Відповісти
Росія і далі "турбується" не лише про Україну, як про "адін народ", а й про Європу... так і про свій імідж в ній...

Ціна газу в Європі продовжує стрімке зростання - і досягла вже $ 884 за тисячу кубометрів...

Куди ділася заповзята язикатість? Бо ж і Меркель - мовчить... бо доляри ненависної їй Америки але отримані від Путіна - виявилися "ЗВЕРХ надійним звукоізоляційним матеріалом"...
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15.09.2021 12:47 Відповісти
Класно їх поімєлі з тією трубою 😠
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15.09.2021 10:54 Відповісти
Немцы и штуку заплатят! Лишь бы с рашкой дружить.
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15.09.2021 12:00 Відповісти
і яког хрєна ото питання?
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15.09.2021 13:49 Відповісти
Грайте й надалі із Ху..лом в толерантність.
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15.09.2021 10:55 Відповісти
а ***** ушло на консервацию..
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15.09.2021 10:56 Відповісти
"Диверсификация" энергетики Европы во всей своей красе. Иногда за свою глупость или хитросделанность приходится не кисло расплачиваться
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15.09.2021 10:56 Відповісти
во раха нагнала панику... вот как надо на ажиотаже решать свои проблемы...
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15.09.2021 10:58 Відповісти
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15.09.2021 10:58 Відповісти
да нам не эти новости главны, нам теперь хотелось бы новости, что Украина будет делать с такими ценами на газ!?
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15.09.2021 10:59 Відповісти
Дик очевидно ж. Для початку швиденько проїсть подаровані МВФ 2,7 млрд., а потім ще затягне пересічним пояси через тарифи, жрачку, ліки і решту.
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15.09.2021 11:10 Відповісти
Так сказали ж що ціни міняти не будуть. бо вистачає газу власного видобутку.
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15.09.2021 13:03 Відповісти
да нам говорили что через два года будем жить как в франции))))) если хватает своего, тогда зачем закупаем , к примеру в 17 году 14,5 млрд куб газа, из вне? Так что я бы сильно не верил в сказанное нашими властьимущими.... не уж то за 30 лет не научились, если говорят что хлеб не подорожает, значит нужно запасатьсся мукой))))
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15.09.2021 19:00 Відповісти
Якщо європейці думають що сп2 їх врятує то помиляються! Тільки жорсткі санкції і через Україну, мокшане повинні за копійки той газ віддавати, бо жерти немає чого буде! Там виробництво в дупі повній!🤬
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15.09.2021 10:59 Відповісти
Главная причина это действия спекулянтов и уход СПГ в Азию. Газпром же не уменьшил а наоборот увеличил поставки по сравнению с 2020.
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15.09.2021 10:59 Відповісти
А как они качают газ, если поставки увеличены? Если примерно в это время в прошлом году 2020 заказывали дополнительные мощности для прокачки газа а в этом году нет 2021?
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15.09.2021 11:13 Відповісти
Это в каком же месте газпром увеличил поставки?
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15.09.2021 12:36 Відповісти
Сговор Х#йла и Адольфовны...
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15.09.2021 10:59 Відповісти
Ну і шо? Зелень казала що у нас ціну на газ піднімати не будуть.
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15.09.2021 11:01 Відповісти
я не бог весть какой эксперт, но похоже на итог действий истерики и спекуляций.
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15.09.2021 11:02 Відповісти
Нехай вчаться спокою в мудрого українського народу - в нас лише 60% у ПСГ і усе гут. А в них 71% і паніка.
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15.09.2021 11:04 Відповісти
А тепер подивись на об'єми наших і їхніх газосховищ , і на об'єми споживання . . В Україні 40 млн населення і сховища на 32 млрд м3 , а у ЕС - мільярд населення і сховища на 95 млрд м3 газу .
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15.09.2021 11:16 Відповісти
Вообще-то в ЕС 446 млн населения.
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15.09.2021 11:34 Відповісти
.Згоден . То я сплутав з населенням всієї Європи , та ще й - округлив . Насправді , воно і там - до мільярда не дотягує .
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15.09.2021 11:43 Відповісти
...В Україні 40 млн населення і сховища на 32 30,95 млрд м3 , а у ЕС - мільярд 0,45 млрд. населення і сховища на 95 млрд м3 газу...

Але ж їм на Різдво транзит не зупинять, як декотрим іншим свого часу.
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15.09.2021 11:46 Відповісти
Україні транзит теж не зупинять . Лише зменшать подачу газу до мінімума ,, що ми не мали можливосі на цьому заробляти . .

Але мова йшла про дещо інше .
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15.09.2021 11:59 Відповісти
Насправді набагато гірша для нас мета у кремля - практична зупинка транзиту взимку означатиме для нас необхідність організовувати реальний реверс з західних ПСГ на решту території України. Тоді як зараз НГ просто відбирає по ходу ГТС необхідні обсяги, а з ПСГ поблизу західного кордону їх потім повертає. Тобто, реалізує віртуальний реверс. Ми не лише витрачатимемо додаткові кошти на справжній реверс, а ще й матимемо з тим чималий головний біль.

Те що на одного українця приходиться у рази більше ємності газу в наших ПСГ від європейців, означає більшу залежність від накопичень і технічну та фінансову вразливість.

У 2009 році ми вперше стикнулися з проблемою реального реверса. Але тоді ПСГ були заповнені під зав'язку і тиску в них майже вистачило на ті пару тижнів морозного січня. Хоча газу самопливом за понад тис. км на сході не вистачало, деякі підприємства доводилося зупиняти, а в ТКЕ деблокувати автоматичне відключення котлів через замалий тиск на вході. Ще б тиждень - два максимум, у був би колапс.
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15.09.2021 15:01 Відповісти
Дело не в газе. Доллар дешевеет, из-за того что в последние годы его печатают слишком много. Этот банкет как всегда придется оплачивать всем бедным странам.
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15.09.2021 11:05 Відповісти
Бред, курс доллара практически не изменился по отношению к другим валютам.
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15.09.2021 11:12 Відповісти
Почему он должен изменяться по отношению к другим валютам. Лол.
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15.09.2021 11:14 Відповісти
Ну бо якщо ви пишете, що бакс дешевіє, то його курс до євро/фунта/ієни мав би падати... З економікою туго?))
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15.09.2021 11:27 Відповісти
Речь про реальную покупательную способность доллара, а не сколько аборигенских типа денег он стоит.
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15.09.2021 11:32 Відповісти
Ок, давайте про це - в США Тойота РАВ4 коштує від 26 350 баксів, в ЄС ця ж РАВ4 - від 33 990 євро... І там, і там машину везуть з Японії кораблем, тому вартість доставки плюс-мінус однакова.

Questions? We can talk about any other SUV, not Toyota and the price difference will be roughly the same!
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15.09.2021 11:40 Відповісти
А в Штатах разве тойоты не американской сборки ?
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15.09.2021 13:52 Відповісти
Не всі, Тундра чи там Секвойя - так, а РАВ4 ніби японський ж...

Ну є і інші моделі - Форд Куга європейського виробництва дорожчий за американця (Ескейп він там)

Парадокс у тому, що навіть німецький Mercedes S500 (а його роблять ЛИШЕ в Німеччині) в США коштує 109 тис. баксів, а в ЄС - 120 тис. євро!
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15.09.2021 14:42 Відповісти
Ви якось неправильно порівнюєте.

Треба дивитись скільки коштують критичні ресурси в доларах зараз і 5-10-20 років тому
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17.09.2021 13:28 Відповісти
..
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15.09.2021 11:18 Відповісти
браво хvйло, браво фрау-штазі!
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15.09.2021 11:09 Відповісти
Особых причин для такого большого роста цены нет, хранилища уже полны на 71% и каждый день прибавляют по 0,5%, до ноября их заполнят. Кроме искуственной спекуляции иной причины я не вижу.
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15.09.2021 11:10 Відповісти
Маркель довольна такой ценой?
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15.09.2021 11:11 Відповісти
Як почнуться морози, то аж зуби будуть цокотіти від задоволення.
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15.09.2021 11:22 Відповісти
В Южной Америке сейчас весна и потребление газа уменьшится и переправится на Европу или Азию
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15.09.2021 11:37 Відповісти
Німеччина зараз отримує газ за довгостроковими контактами , і ціною в 200-250 долл . .

880 дол це -спотова ціна . А об'єми продаж за такою ціною , дуже незначні .
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15.09.2021 11:23 Відповісти
Не дивлячись на те, що газ в Європі поки що дуже витребуваний товар, ***** своїми діями все сильніше ********** захід до переходу до інших джерел тепла, а в перспективі - до розриву відносин з рфією. Польща - перша ластівка.
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15.09.2021 11:15 Відповісти
с такими сладкими ценами в Европе как бы не оказалось ближе к декабрю , шо в наших хранилищах газ мыши пропердели ...
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15.09.2021 11:17 Відповісти
"Газпром" в настоящее время не ведет закачку газа в германские подземные хранилища "Реден", "Катарина", "Йемгум".

Меркель великий привіт від путіна. Нехай фрау зимою померзне, щоб на своїй шкурі переконалась, що СП-2 проект не комерційний а політичний.
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15.09.2021 11:19 Відповісти
Звідки взяли 72,4 євро за МВт*г, от з офіційного сайту 65,917 євро за МВт*г Хоч і це забагато

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15.09.2021 11:20 Відповісти
Евроскоты сами себя поимели одновременно подмахивая *****. Дебилы,блеать.
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15.09.2021 11:20 Відповісти
Да уж, фрау пенсионерка под конец всё таки позаботилась об "независимой экономической безопасности" Европы. Вот что СП-2 "животворящий" делает! ))
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15.09.2021 11:20 Відповісти
пенсіонерка штазі
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15.09.2021 11:44 Відповісти
"Северный поток 2" в действии. И пусть теперь кто-то скажет что эта труба не оружие.
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15.09.2021 11:23 Відповісти
Пусть Меркель и Макрон оплачивают жтот рост из своих карманов , а не ихкарманов граждан
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15.09.2021 11:25 Відповісти
Зеленский, прекрати воровать с европейских хабов! Не простим, на Майдан!
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15.09.2021 11:28 Відповісти
Непогано гикнулась "зелена енергетика", причому ідейку відмови від традиційних джерел енергіі разом з потужним фінансування усіх " зелених" рухів підкинула Москва. Відмова від традиційних джерел енергіі це була диверсійна акція проти ЕС, але лівацькі уряди начхали на "руку вільного ринку" і з виключно політичних причин абсолютно примусово ліквідували власні вугільні та атомні електростанціі.
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15.09.2021 11:30 Відповісти
Ну очевидно же що відмова Германії від АЕС та вугілля була довгостроковою грою кремля на користь власного експорту газа до ЄС
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17.09.2021 13:33 Відповісти
чому німці так прагнуть залежати від Росії????
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15.09.2021 11:43 Відповісти
нет, ну здорово меркельша насрала всей Эвропе..... слов нет.... пенсию заслужила.....
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15.09.2021 11:46 Відповісти
***** довольно потирает лапки. фрау комсомолка миссию выполнила.
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15.09.2021 11:51 Відповісти
Мадам Меркель заработала медальку,,херойрассеи,, и неплохую пенсию для себя. Правда это обойдется гемороем для всей Европы. Ну то таке
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15.09.2021 11:52 Відповісти
Все вопросы к "почти-нобелевке" Грете, продажным зеленым бюрократам и полезным идиотам по глобусу, а также идиотам, за них голосующих. Киотские бабки - просто дерибан бюджетов. Сейчас на модифицированных угольных электростанциях вредные выбросы удерживаются на выходе из труб на уровне 96%.
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15.09.2021 11:52 Відповісти
Щось мені підказує, що ПП-2 найближчим часом буде пущено в роботу і працюватиме він на всю потужність.
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15.09.2021 11:57 Відповісти
ну тоді на об'єднаній ЄС та особливо на їхніх принципах можна буде ставити хрест
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17.09.2021 13:35 Відповісти
Найкраще об'єднують це гроші. Вони ж і роз'єднують в разі чого.

А будівництво ПП-2 це - реакція Росії та ЄС на "майдан" і прагнення піндосів нав'язати ЄС свій зріджений газ.
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18.09.2021 05:53 Відповісти
та не переживайте ви так! Ось тільки запустять ПП2 з тижня на тиждень, так зразу і ціна почне падати! ГАРАНТОВАНО! Поточний ріст - елементарна москальська розводка...
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15.09.2021 12:05 Відповісти
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15.09.2021 12:11 Відповісти
маразм крепчает...
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15.09.2021 12:13 Відповісти
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15.09.2021 12:28 Відповісти
Цена газа в Европе превысила отметку в $950 за 1 тыс. куб. м
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15.09.2021 12:38 Відповісти
Потеря Украиной транзитного статуса по расчетам Кремля позволит значительно усилить давление на украинское руководство, ударить по социальной сфере страны, облегчить возможность военного нападения на неё и в конечном счёте ликвидировать украинскую государственность. Но для всего этого "Северный поток-2" должен работать на полную мощность. Очевидно, что если европейцы не поддадутся все на российский шантаж, все начнётся по-новой к 2024 году, к времени окончания российско-украинского транзитного контракта. Тогда, думаю, ситуация будет значительно более серьезной. "Газпром" заморозит Европу, если европейцы не позволят Путину покончить с Украиной. ( В. Портников )
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15.09.2021 12:39 Відповісти
К тому времени , Украине нужно увеличить добычу своего газа и послать паРашу на .... й 😡😠
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15.09.2021 13:14 Відповісти
Это нужно было сделать давно.
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15.09.2021 14:01 Відповісти
портянки-ова слухати - себе не поважати! портянки-ов - засланий жи... кізячок!
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15.09.2021 13:55 Відповісти
ти- більше засланий, ніж він, кацапе
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15.09.2021 13:58 Відповісти
ХАХАХААХ! сходи на амерську біржу і подивись, скільки там коштує газ! Навіть з транспортуванням через цілий океан танкерами газ з америки буде в рази коштувати МЕНШЕ, ніж поточна "ринкова" ціна від москалів!
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15.09.2021 13:57 Відповісти
Так газ Америка в Азию гонит, там по штуке баксов
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15.09.2021 14:15 Відповісти
кацапо-орда продає за довготривалими контрактами, там цiна не така скажена, як зараз на спотовому ринку.

цiна виросла через те, що паРаша притримує газ, не заповнює газовi сховища перед зимою, робить все, щоб пiдняти панiку, давлячи на ФРН, щоб та швидше дала дозвiл на початок роботи нового свого газогону. це шантаж.
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15.09.2021 20:33 Відповісти
То есть Газпром должен качать больше чтобы цена упала, а Америка по-прежнему будет в Азию СПГ гнать задорого. Вы считаете в Газпроме идиоты?
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16.09.2021 07:30 Відповісти
Теперь остается найти кого то, кто объяснит на каком основании украинский газ, добытый украинскими государственными компаниями, какой то Шмыгаль собирается продавать по цене "европейского хаба? )
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15.09.2021 13:12 Відповісти
Обеспокоенным толерсатам можно и по 8800 дол. сделать.
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15.09.2021 13:19 Відповісти
Намекают, что и у нас должна быть цена рыночной?
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15.09.2021 15:15 Відповісти
Виновата украинская власть. Это они просрали ГТС и не подписали с "ГАЗПРОМ" транзит по ней.
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15.09.2021 17:32 Відповісти
*********, засунь свой газпрём себе в жопу.))
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15.09.2021 20:10 Відповісти
Вольдемар мне обеСцяль не делать плохо...я,я, натюрлих.

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15.09.2021 20:09 Відповісти
 
 