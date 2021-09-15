Ціна газу в Європі продовжує стрімке зростання - досягла $ 884 за тисячу кубометрів
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Ціна на газ у Європі продовжує своє ралі в міру настання холодів за повної неготовності європейської газової системи до опалювального сезону. Запаси в підземних сховищах перебувають на рівні історичних мінімумів, а на газопровід "Північний потік-2" до початку роботи чекає довгий шлях погоджень у відомствах ФРН і ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures у середу вранці досягла 72,4 євро за МВт.год, або $ 884 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі.
Історична перспектива порівняння поточних цінових піків впирається в зліт котирувань у березні 2018 року до тисячі доларів за тисячу кубометрів, коли в Європі вирував легендарний холодний фронт "Звір зі Сходу" (the Beast from the East). Історичний рекорд ціни контракту "на день вперед" на TTF зафіксовано 1 березня 2018 року - 76 євро за МВт.год, або $969 за тисячу кубометрів.
У серпні 2021 року середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, на початку вересня - вже $680 за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF опинилася на рівні $348 за тисячу кубометрів.
Головний чинник зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи за його обмеженого надходження трубопроводами і у скрапленому вигляді. До переходу від закачування до відбору з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасів ледь перевалив за 70%. На ранок вівторка резерви становили 70,92%, що на 15,65 процентних пункти нижче середнього рівня за останні п'ять років.
"Газпром" нині не веде закачування газу в німецькі підземні сховища "Реден", "Катаріна", "Йемгум". З понеділка концерн почав відбір зі сховища "Бергермеєр" у Нідерландах.
Зростання цін допомагає Європі боротися за потоки скрапленого природного газу. Приплив СПГ на термінали регіону у вересні зростає щодо серпня приблизно на 15%.
Будь ласка, зачекайте...
Ціна газу в Європі продовжує стрімке зростання - і досягла вже $ 884 за тисячу кубометрів...
Куди ділася заповзята язикатість? Бо ж і Меркель - мовчить... бо доляри ненависної їй Америки але отримані від Путіна - виявилися "ЗВЕРХ надійним звукоізоляційним матеріалом"...
3230,95 млрд м3 , а у ЕС - мільярд0,45 млрд. населення і сховища на 95 млрд м3 газу...
Але ж їм на Різдво транзит не зупинять, як декотрим іншим свого часу.
Але мова йшла про дещо інше .
Те що на одного українця приходиться у рази більше ємності газу в наших ПСГ від європейців, означає більшу залежність від накопичень і технічну та фінансову вразливість.
У 2009 році ми вперше стикнулися з проблемою реального реверса. Але тоді ПСГ були заповнені під зав'язку і тиску в них майже вистачило на ті пару тижнів морозного січня. Хоча газу самопливом за понад тис. км на сході не вистачало, деякі підприємства доводилося зупиняти, а в ТКЕ деблокувати автоматичне відключення котлів через замалий тиск на вході. Ще б тиждень - два максимум, у був би колапс.
Questions? We can talk about any other SUV, not Toyota and the price difference will be roughly the same!
Ну є і інші моделі - Форд Куга європейського виробництва дорожчий за американця (Ескейп він там)
Парадокс у тому, що навіть німецький Mercedes S500 (а його роблять ЛИШЕ в Німеччині) в США коштує 109 тис. баксів, а в ЄС - 120 тис. євро!
Треба дивитись скільки коштують критичні ресурси в доларах зараз і 5-10-20 років тому
880 дол це -спотова ціна . А об'єми продаж за такою ціною , дуже незначні .
Меркель великий привіт від путіна. Нехай фрау зимою померзне, щоб на своїй шкурі переконалась, що СП-2 проект не комерційний а політичний.
А будівництво ПП-2 це - реакція Росії та ЄС на "майдан" і прагнення піндосів нав'язати ЄС свій зріджений газ.
цiна виросла через те, що паРаша притримує газ, не заповнює газовi сховища перед зимою, робить все, щоб пiдняти панiку, давлячи на ФРН, щоб та швидше дала дозвiл на початок роботи нового свого газогону. це шантаж.