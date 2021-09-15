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Росія готова розмовляти з НАТО професійно, а не на таких емоційних, напівістерична тонах, - Лавров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія готова розмовляти з Північноатлантичним альянсом, але діалог має бути не на емоційних тонах, а професійним.
Про це заявив у середу глава МЗС РФ Сергій Лавров за підсумками спільного засідання Ради міністрів закордонних справ, Ради міністрів оборони і Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Душанбе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ми готові розмовляти, але розмовляти професійно, а не на таких емоційних, напівістерична тонах", - сказав Лавров.
При цьому він жодного слова не сказав про цілеспрямовану конфронтацію РФ із Заходом, про масштабні навчання російської армії на кордоні України, що викликають тривогу НАТО і світової громадськості.
Топ коментарі
+19 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар15.09.2021 11:04
+16 Рома Маестро
показати весь коментар15.09.2021 11:06
+14 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар15.09.2021 11:07
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Так, стало известно, что участники Липецкого православного общества "Трезвение" устроили акцию-флешмоб "Я за трезвость". Но, они не ожидали, что на флешмобе появится местный алкоголик.
Это называется - с больной головы на здоровую. ))
Если кто и истерит, так это как раз мокшаленд: - "Расширение НАТО на Восток! Нато у наших
береговграниц!".
А если хорошенько посмотреть, то НАТО как раз пока выражает только"обеспокоенность" по поводу "мирной" политики крымля, и не истерит, от слова совсем.
https://istories.media/investigations/2021/09/14/glavnaya-taina-ministra-lavrova/
https://www.youtube.com/watch?v=OLeQWyF22Is&t=7s
Так страшна небезпека, з її гібридними кривавими окупаційними війнами як в Україні. Так що Україні беззастережно треба і притому негайно входити в НАТО.---