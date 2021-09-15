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Новини За кордоном
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Росія готова розмовляти з НАТО професійно, а не на таких емоційних, напівістерична тонах, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія готова розмовляти з НАТО професійно, а не на таких емоційних, напівістерична тонах, - Лавров

Росія готова розмовляти з Північноатлантичним альянсом, але діалог має бути не на емоційних тонах, а професійним.

Про це заявив у середу глава МЗС РФ Сергій Лавров за підсумками спільного засідання Ради міністрів закордонних справ, Ради міністрів оборони і Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Душанбе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми готові розмовляти, але розмовляти професійно, а не на таких емоційних, напівістерична тонах", - сказав Лавров.

При цьому він жодного слова не сказав про цілеспрямовану конфронтацію РФ із Заходом, про масштабні навчання російської армії на кордоні України, що викликають тривогу НАТО і світової громадськості.

Також читайте: Німеччина і Франція запропонували нормандську зустріч на полях Генасамблеї ООН. Росія відмовляється

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
а кто из НАТО истерил? опять нюхнул, сивый мерин?
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15.09.2021 11:04
+16
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15.09.2021 11:06
+14
професіонали нарасісі:

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15.09.2021 11:07
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и где НАТО и где прохвессиОНАЛЫ из-за поребрика....)
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15.09.2021 11:00 Відповісти
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15.09.2021 11:06 Відповісти
И шо даже "дыды воевали" орать теперь не будут?
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15.09.2021 11:02 Відповісти
Як на професійній мові послати нах мокшан?
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15.09.2021 11:02 Відповісти
Треба сказати "Іди на путіна". Не дякуйте.
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15.09.2021 13:06 Відповісти
а кто из НАТО истерил? опять нюхнул, сивый мерин?
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15.09.2021 11:04 Відповісти
А з яких це пір "гопники", що займаються терором на міжнародному рівні, вважаються "професіоналами"?
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15.09.2021 11:46 Відповісти
после спича истеричная лошадь упала на бок, пустила пену грязной пастью и засучила копытами в золотых подковах
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15.09.2021 11:05 Відповісти
Оба-на ,на манежі сивий мерин !! Знов вівсяно-кокаїнової суміши хапанув !!!))))
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15.09.2021 11:05 Відповісти
Лавров, так у чому проблема? Не істери та розмовляй.
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15.09.2021 11:07 Відповісти
киньте лошадці вівса свіжого афганського,ато аргентинський знаєте викликає звикання
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15.09.2021 11:07 Відповісти
Загострення параноїдальної шизофреніі прогресує !!!)))
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15.09.2021 11:07 Відповісти
професіонали нарасісі:

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15.09.2021 11:07 Відповісти
Красивое
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15.09.2021 11:13 Відповісти
Аж страшно!!!)))
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15.09.2021 11:33 Відповісти
Але й буха... А ще й пнеться в очільники МЗС підерефії. Але- по Стєнькє і шапка!
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15.09.2021 11:54 Відповісти
В одном из российских городов произошел флешмоб "Я за трезвость" . Который уже на 7 минуте испортил пьяный . )))))))



Так, стало известно, что участники Липецкого православного общества "Трезвение" устроили акцию-флешмоб "Я за трезвость". Но, они не ожидали, что на флешмобе появится местный алкоголик.

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15.09.2021 11:09 Відповісти
Кацапам не можна ні в якому разі кидати пити до усирачки,бо якщо протверезіють і зрозуміють,що натворили у світі,то відразу попадуть у дурку. А хрін від редьки не солодший. Отже бухайте,"дорогенькі",бухайте аж допоки вас усіх трясця не вхопить.
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15.09.2021 12:21 Відповісти
Стандартный высер лаврова энд компани исключительно для своего упоротого лохтората. Кстати в Душанбе надо быть обеспокоенным стабильностью наркорежима Рахмонова и весёлой границе с Афганистаном, а не на стандартные заготовочки прикормленых "журналистов" отвечать одно и тоже . И да, какие истерики закатывает машуня захарова - это действительно не имеет аналогов в мире, до подобного ни одни дипломаты в мире не опускаются
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15.09.2021 11:10 Відповісти
"Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах" .

Это называется - с больной головы на здоровую. ))

Если кто и истерит, так это как раз мокшаленд: - "Расширение НАТО на Восток! Нато у наших берегов границ!".

А если хорошенько посмотреть, то НАТО как раз пока выражает только"обеспокоенность" по поводу "мирной" политики крымля, и не истерит, от слова совсем.
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15.09.2021 11:11 Відповісти
Тю. Истеричка говорит чтобы с нею общались нормально. Ну что за ё....ый маразм?! Хотя от калантаряна ничего другого не дождешься. И это министр иностранных дел,на секундочку.
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15.09.2021 11:17 Відповісти
Почитайте, как эта кацапская лошадь спонсирует любовницу:

https://istories.media/investigations/2021/09/14/glavnaya-taina-ministra-lavrova/
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15.09.2021 11:17 Відповісти
А это видеоверсия:

https://www.youtube.com/watch?v=OLeQWyF22Is&t=7s
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15.09.2021 11:18 Відповісти
Обжали газовою трубою німцям яйця і тепер пропонують поговорити про капітуляцію. На разі Афганістан надихає кремлядь на успіх.
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15.09.2021 11:18 Відповісти
Россия готова разговаривать с НАТО профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах, - истерично заявил Лавров
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15.09.2021 11:22 Відповісти
Можна сказати, що істерично фиркнув.
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15.09.2021 12:20 Відповісти
Запаребрік отримає професійного пенделя.

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15.09.2021 11:24 Відповісти
ну так перестань уже наконец то истерить, лошадь коксовая
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15.09.2021 11:30 Відповісти
країна, яка підбирає бєгльіх праФФєсарів, може розмовляти тільки праФФєсіАнально
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15.09.2021 11:31 Відповісти
Смотрю и вижу - запор плохой советчик, Серёжа.
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15.09.2021 11:38 Відповісти
дайте этому придурку порцию кокаина.....
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15.09.2021 11:48 Відповісти
то не істеричте дебіли кац.апські! Все одно всі ви в найдлижчий час накриєтеся ср.акою!
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15.09.2021 11:50 Відповісти
Пі-і-і****ць підерефії,якщо там правлять бал такі проХвесіонали.
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15.09.2021 11:57 Відповісти
Звучит истеричненько
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15.09.2021 12:15 Відповісти
Вот и не истерите!
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15.09.2021 12:21 Відповісти
Так допотопна але ворожа Україні як і всьому вільному демократичному світу фашистська личакова ********* паРаша вона взагалі зовсім ніщо не може протиставити ні США ні НАТО, оскільки її військовий бюджет за останні роки становив у межах всього жалюгідних 45 - 50 мільярдів доларів. «При цьому в братській Україні країні США (військовий бюджет - прим.« Лента.Ру ») більше 700 мільярдів доларів. А бюджет всіх 30 дружніх нам країн НАТО за останні роки складав в сукупності більш 900 млрд доларів, і він більший ніж військовий бюджет проклятої паРаші в 20 разів !!! І навіть більший буквально повністю всіх - всіх інших країн в світі (більше 52% всіх світових військових витрат). Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI). Який встановив, що в останні роки оборонні витрати в Європі дуже сильно виросли в порівнянні з попередніми на 12 %. А причина такого різкого зростання оборонних витрат Європи всім зрозуміла. І це виходить через яка стала фашистською, загроза від цієї жахливої личакової ********* паРаші .
Так страшна небезпека, з її гібридними кривавими окупаційними війнами як в Україні. Так що Україні беззастережно треба і притому негайно входити в НАТО.---
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15.09.2021 12:22 Відповісти
Щось від тієї "істерики" НАТО дрисня починається в Ереферії.
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15.09.2021 12:23 Відповісти
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15.09.2021 12:29 Відповісти
Да его уже перекосило от вранья.
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15.09.2021 12:54 Відповісти
Профессионально по воровским, бандитским правилам? Не проканает!!
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15.09.2021 12:57 Відповісти
Готова!? Но почему- то продолжает истерить😄......
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15.09.2021 13:45 Відповісти
Это значит, что переговорщиками со стороны НАТО должны быть профессиональные психиатры?
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15.09.2021 14:17 Відповісти
Проффи ещё один, второй в ростове
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15.09.2021 14:45 Відповісти
Орки
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15.09.2021 15:19 Відповісти
 
 