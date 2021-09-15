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затримання (4127) Луганщина (4423) окупація (5863) СБУ (10084)

Затримано одного з організаторів "референдуму" на Луганщині, він 7 років переховувався в РФ, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Затримано одного з організаторів

Співробітники СБУ затримали одного з організаторів так званого "референдуму" на Луганщині. Чоловік 7 років переховувався в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, зловмисник очолював так звану "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму у Новопсковському районі щодо "незалежності ЛНР".

Встановлено, що він брав активну участь в організації фейкового заходу, контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, зловмисник втік до РФ.

Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголосили у розшук.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

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Автор: Наталя Джума
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дамбас почули
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15.09.2021 11:12 Відповісти
А коли будут очні вироки кремлівським гнидам ,яких в Україні несчисленна кількість ???))))
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15.09.2021 11:17 Відповісти
Не прижился гандон в **********? Отпетушить, кастрировать и в лугандон, по минному полю!
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15.09.2021 11:23 Відповісти
А кому потрібні ці продажні потвори ,істоти без рода та племені !!!)))
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15.09.2021 11:30 Відповісти
"Я войну прошла, фашисты были добрее чем эта падаль из "ДНР"... Кто их просил организовывать эту "республику"?... Это моя страна, это моя Украина!". - Алла Михайлівна з Мар'їнки

https://www.facebook.com/100023093592528/videos/376089019837548
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15.09.2021 11:25 Відповісти
Ну і дурак, міг би вже давно тут депутатом стати або ж мером!
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15.09.2021 12:13 Відповісти
а на бутылку посадили етого
организатора "референдума"?
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15.09.2021 14:03 Відповісти
Сейчас он сдаст всю комиссию.
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15.09.2021 14:16 Відповісти
 
 