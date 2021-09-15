Деякі працівники педагогічної сфери при виході на пенсію отримають відразу 10 виплат, - ПФУ

В Україні деякі пенсіонери отримуватимуть відразу 10 виплат при виході на пенсію за віком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в Правилах пенсійного забезпечення працівників освіти, опублікованих Пенсійним фондом України.

Як зазначають в Пенсійному фонді, йдеться про працівників педагогічної сфери, які йдуть на пенсію за віком.

Умови для видачі грошей:

необхідно, щоб раніше пенсіонеру не призначалася пенсія;

має бути обов'язковий страховий стаж: у чоловіків - 35 років, у жінок - 30 років;

стаж має бути отриманий в установах державної або комунальної форми власності, на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугою років.

Посади, що дають право вийти на пенсію за вислугою років:

робота в загальноосвітніх навчальних закладах на посаді вчителя, викладача, вихователя, директора;

робота в дошкільних навчальних закладах на посадах вихователів, музичних керівників, директорів, завідувачів;

робота в позашкільних навчальних закладах на посадах керівників, художніх керівників, завідувачів, директорів та їхніх заступників.

Розмір пенсії визначається з урахуванням усього накопиченого страхового стажу незалежно від установи та посади, на якій цей стаж набуто, та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Кому і коли піднімуть пенсії у 2022 році:

з 1 січня 2022 року перерахують пенсії ліквідаторам Чорнобильської катастрофи з інвалідністю;

з 1 березня буде проведено загальну індексацію пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів;

у березні 2022 року підвищать компенсації українцям старше 75 років;

з 1 липня перерахують прожитковий мінімум: в результаті зростуть максимальна, мінімальна пенсії та надбавки за стаж понад норму;

з 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж;

з 1 грудня підвищать прожитковий мінімум, а також мінімальні, максимальні пенсії та надбавки.

Також Мінсоцполітики пропонує розширити програму щомісячних доплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.

Яка зараз середня пенсія по Україні:

Середня пенсія по Україні - від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб);

пенсію менше ніж 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб).

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб).

від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);

понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Нагадаємо, Кабмін планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проєкт запуску накопичувальної пенсії.