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Пенсійний фонд (254) пенсія (921) вчитель (319)

Деякі працівники педагогічної сфери при виході на пенсію отримають відразу 10 виплат, - ПФУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Деякі працівники педагогічної сфери при виході на пенсію отримають відразу 10 виплат, - ПФУ

В Україні деякі пенсіонери отримуватимуть відразу 10 виплат при виході на пенсію за віком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в Правилах пенсійного забезпечення працівників освіти, опублікованих Пенсійним фондом України.

Як зазначають в Пенсійному фонді, йдеться про працівників педагогічної сфери, які йдуть на пенсію за віком.

Умови для видачі грошей:

  • необхідно, щоб раніше пенсіонеру не призначалася пенсія;
  • має бути обов'язковий страховий стаж: у чоловіків - 35 років, у жінок - 30 років;
  • стаж має бути отриманий в установах державної або комунальної форми власності, на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугою років.

Посади, що дають право вийти на пенсію за вислугою років:

  • робота в загальноосвітніх навчальних закладах на посаді вчителя, викладача, вихователя, директора;
  • робота в дошкільних навчальних закладах на посадах вихователів, музичних керівників, директорів, завідувачів;
  • робота в позашкільних навчальних закладах на посадах керівників, художніх керівників, завідувачів, директорів та їхніх заступників.

Розмір пенсії визначається з урахуванням усього накопиченого страхового стажу незалежно від установи та посади, на якій цей стаж набуто, та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Кому і коли піднімуть пенсії у 2022 році:

  • з 1 січня 2022 року перерахують пенсії ліквідаторам Чорнобильської катастрофи з інвалідністю;
  • з 1 березня буде проведено загальну індексацію пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів;
  • у березні 2022 року підвищать компенсації українцям старше 75 років;
  • з 1 липня перерахують прожитковий мінімум: в результаті зростуть максимальна, мінімальна пенсії та надбавки за стаж понад норму;
  • з 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж;
  • з 1 грудня підвищать прожитковий мінімум, а також мінімальні, максимальні пенсії та надбавки.

Також Мінсоцполітики пропонує розширити програму щомісячних доплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.

Яка зараз середня пенсія по Україні:

Середня пенсія по Україні - від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб);

пенсію менше ніж 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб).

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб).

від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);

понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Нагадаємо, Кабмін планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проєкт запуску накопичувальної пенсії.
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Топ коментарі
+4
4000$X10=40 000$!!! Карл!
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15.09.2021 11:21
+2
Не обижайтесь. Нашему правительству одинаково накласть на нас всех. А про учителей и врачей они только рассказывают. А на деле не доплат, ни повышений.
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15.09.2021 12:04
+1
Зелена локшина на вуха.
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15.09.2021 11:30
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4000$X10=40 000$!!! Карл!
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15.09.2021 11:21 Відповісти
будут ))) ну если доживут и пройдут всю бумажную волокиту (все ли правильно заполнено и подтверждено...а если нет - гуляй)
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15.09.2021 11:22 Відповісти
Зелена локшина на вуха.
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15.09.2021 11:30 Відповісти
Якщо зебілоїдів локшиною не годувати ,то вони вимрут ,як мамонти !!!)))
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15.09.2021 11:38 Відповісти
Лох не мамонт, он не вымрет.
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15.09.2021 13:34 Відповісти
Зебілоїди ,це унікальні потвори ,вимрут без локшини !!!)))
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15.09.2021 13:37 Відповісти
..перечень некоторых работников уже отвержден в ОП..
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15.09.2021 11:33 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!!))))
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15.09.2021 11:37 Відповісти
ага по 4штуки обіцяних Зе баксів
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15.09.2021 11:37 Відповісти
Родичі працівників ОПи? Та лиш у "гаранта" один (чи два) педагоги...
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15.09.2021 11:39 Відповісти
В цій державі є ще хтось крім медиків і вчителів???
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15.09.2021 11:49 Відповісти
Не обижайтесь. Нашему правительству одинаково накласть на нас всех. А про учителей и врачей они только рассказывают. А на деле не доплат, ни повышений.
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15.09.2021 12:04 Відповісти
Мне то индексации и той что уже «как бы была» нет и не было
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15.09.2021 11:54 Відповісти
ПФУ с запоя вышли и заметили? 10 окладов было всегда, по крайней мере 15 лет уж точно.
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15.09.2021 13:06 Відповісти
На ту пенсію вчителю ще треба вийти. Після 30 років роботи в школі з людини залишається лише один свелет! Комунисти які падлюки були, але і в них була вислуга 25 років для вчителя.
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15.09.2021 14:46 Відповісти
 
 