У Конгресі США пропонують виділити Україні батареї протиракетної оборони "Залізний купол", - Politico

У Конгресі США запропонували відправити Україні компоненти системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що в Конгресі США включили поправку в законопроєкт про оборонний бюджет США на 2022 фінансовий рік, згідно з якою Україні передадуть або продадуть нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, включно з потенційною відправкою батареї Iron Dome (Залізний купол).

Так, поправка вимагає від Пентагону подання в Конгрес звіту з викладенням варіантів потенційного продажу або передачі "існуючих систем" Україні, які, ймовірно, не будуть розгорнуті в США в найближчому майбутньому.

Крім того, повідомляється, що США придбали дві батареї "Залізного купола" в 2019 році. Армія США щосили намагалася інтегрувати протиракетну оборону Iron Dome, однак вона не була розроблена для роботи в новій системі командування та управління.

Версія законопроєкту не визначає будь-яку конкретну систему озброєнь, яку слід передати Україні, але один співробітник Конгресу сказав, що формулювання про передачу існуючих систем свідчить багато про що, і що дві армійські батареї "Залізний купол" є головними кандидатами, тому що в армії США мало відповідних систем, які могли б нейтралізувати загрозу, з якою стикається Україна з боку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закупить ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar, - Залужний