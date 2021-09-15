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У Конгресі США пропонують виділити Україні батареї протиракетної оборони "Залізний купол", - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Конгресі США пропонують виділити Україні батареї протиракетної оборони

У Конгресі США запропонували відправити Україні компоненти системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що в Конгресі США включили поправку в законопроєкт про оборонний бюджет США на 2022 фінансовий рік, згідно з якою Україні передадуть або продадуть нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, включно з потенційною відправкою батареї Iron Dome (Залізний купол).

Так, поправка вимагає від Пентагону подання в Конгрес звіту з викладенням варіантів потенційного продажу або передачі "існуючих систем" Україні, які, ймовірно, не будуть розгорнуті в США в найближчому майбутньому.

Крім того, повідомляється, що США придбали дві батареї "Залізного купола" в 2019 році. Армія США щосили намагалася інтегрувати протиракетну оборону Iron Dome, однак вона не була розроблена для роботи в новій системі командування та управління.

Версія законопроєкту не визначає будь-яку конкретну систему озброєнь, яку слід передати Україні, але один співробітник Конгресу сказав, що формулювання про передачу існуючих систем свідчить багато про що, і що дві армійські батареї "Залізний купол" є головними кандидатами, тому що в армії США мало відповідних систем, які могли б нейтралізувати загрозу, з якою стикається Україна з боку Росії.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Квартальные долпоепы за два года не закупили ниодного "нептуна", ниодного "сапсана", добивают сейчас павлоградский хим завод, уже давно передали кацапам документацию по "ольхе"... Неужели вы наивные дурачки полагаете, что вам кто-то "купол" даст видя что вытворяет зеленая свора мародеров и вредителей!!
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15.09.2021 11:39
+11
точно! для обороны достаточно обеспокоенности...
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15.09.2021 11:36
+9
Мабуть Штати мають на це підстави, вони все відслідковують.
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15.09.2021 11:36
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Україні потрібна наступальна зброя. Прикрити Залізним куполом помешкання української еліти це не вихід зі становища! Загроза має бути усунута для всієї України, путін має бути ліквідований.
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15.09.2021 11:33 Відповісти
точно! для обороны достаточно обеспокоенности...
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15.09.2021 11:36 Відповісти
Партнери по НАТО намагаються примусити Україну до глухої оборони, тоді як це асболютно провальна стратегія ведення війни. росія суперчутлива до атак інфраструктури і це потрібно використовувати в боротьбі.
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15.09.2021 11:47 Відповісти
Без засобів відплати за агресію ніякі купола не допоможуть?!" У них стільки старого, всякого, ракетного барахла сотні тисяч, тільки 600 крилатих ракет, які убогі хохлядо передала РФ в оплату боргу за газ!Страх відплати крилатими ракетами з дальністю пару тисяч км. зупинить!
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15.09.2021 15:10 Відповісти
В шахтах железного купола можно и Томагавки поставить.

Будем брать!
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15.09.2021 11:42 Відповісти
Залізний купол ефективний при масовому застосуванні, на перехоплення однієї одиничної ракети потрібно до чотирьох протиракет.
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15.09.2021 11:49 Відповісти
Ну как бы прежде чем наступать нужно хотя бы спромогти защищаться.
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15.09.2021 11:43 Відповісти
Кращий захист це напад.
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15.09.2021 11:46 Відповісти
Ага, но все равно же защита.
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15.09.2021 12:35 Відповісти
Ляпнуть дурню по темі, в якій ти абсолютний ноль - діло не хитре. А знати бодай щось про систему ешелонованого ППО та використання армійської системи протиракетної оборони - тобі, не дано
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15.09.2021 11:46 Відповісти
Думаю що в цій темі я краще вас розбираюсь.
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15.09.2021 11:48 Відповісти
якби б ти розбираався, то знав би, що системи ППО ніколи не ставилися і не ставляться для прикриття чиїхось приватних маєтків. По-друге, США знають і тим більше контролюють розташування і використання зброї, що надають ЗСУ
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15.09.2021 12:02 Відповісти
оу, та я бачу ви з секти свідків баригіних самальотів з баблом доречі як там ваш лідер, семен насіння
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15.09.2021 12:14 Відповісти
Розрахунки ППО в Козині це не питання вірю не вірю, це доведений факт який широко освітлювався в ЗМІ. Спростовувати об'єктивні факти може тільки ідіот. Будь яка система ПРО буде в першу чергу використана для прикриття дупи влади а не для стратегічних об'єктів, таких як АЕС, військові бази, військові заводи, військові частини, об'єкти критичної інфраструктури - мости, дамби, переходи через річки ЛЕП, газогонів, нафтопроводів та аміакопроводів.
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15.09.2021 12:21 Відповісти
Смотрю, таблетки уже не помогают
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15.09.2021 12:40 Відповісти
Не витрачиайте часу на відомого місцевого дурачка
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15.09.2021 12:24 Відповісти
ето ж-ж-ж-ж нє спроста!
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15.09.2021 11:33 Відповісти
Мабуть Штати мають на це підстави, вони все відслідковують.
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15.09.2021 11:36 Відповісти
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15.09.2021 11:45 Відповісти
Моторыло передало бубочке по наследству.
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15.09.2021 12:08 Відповісти
ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ
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15.09.2021 12:28 Відповісти
причем, купол в куполе...
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15.09.2021 13:08 Відповісти
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15.09.2021 11:34 Відповісти
"Железный купол" это наша израильская система,обращайтесь прямо к производителю,зачем посредники?
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15.09.2021 11:35 Відповісти
тому, що без їх дозволу ви не зможете це продати
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15.09.2021 11:36 Відповісти
Не равняйте независимый Израиль с Европой.
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15.09.2021 11:57 Відповісти
Я бы не болтал особо на тему предпологаемых поставок, пока оружие не окажется в Украине. А то очень много демагогии заканчивающейся пшиком. "Ирокезы" в Одессе и патронные заводы все помнят
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15.09.2021 11:36 Відповісти
це обговорення на рівні конгресу
щось із цього таки буде: як не купол, то щось теж цінне
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15.09.2021 11:39 Відповісти
лучше с десяток трайдент-3.
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15.09.2021 11:37 Відповісти
Трайдент це Тризуб, ракета розроблена українцем і названа Тризуб на честь України!
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15.09.2021 12:28 Відповісти
Квартальные долпоепы за два года не закупили ниодного "нептуна", ниодного "сапсана", добивают сейчас павлоградский хим завод, уже давно передали кацапам документацию по "ольхе"... Неужели вы наивные дурачки полагаете, что вам кто-то "купол" даст видя что вытворяет зеленая свора мародеров и вредителей!!
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15.09.2021 11:39 Відповісти
Вони не мародери. Вони ФСБшники і виконують свої завдання. Принаймні Ермак точно.
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15.09.2021 12:57 Відповісти
Железный кумпол будет прикрывать правительственный квартал в Киеве и все,ну может маеток ********. как это повлияет на обороноспособность Украины?
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15.09.2021 11:40 Відповісти
как раз для прикрытия банковой
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15.09.2021 11:42 Відповісти
Потрібні реальні дії вже зараз.
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15.09.2021 11:45 Відповісти
це захист від літаючих водопроводних труб Хамаса, а не від серьозної зброї, якою володіє Росія. Нам потрібен Петріот останніх модифікацій у комплекті із засобами РіРТР
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15.09.2021 11:47 Відповісти
+++
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15.09.2021 12:02 Відповісти
у всякому випадку - відмовлятися - не потрібно
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15.09.2021 11:50 Відповісти
неужели??
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15.09.2021 11:51 Відповісти
Это хороший вариант для Украины, хотя США отказались принимать на вооружение израильский "Железный купол" после испытательных стрельб....
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15.09.2021 11:52 Відповісти
Тут сложности перевода и поэтому статьтья имеет бредовый смысл. В огороде бузина , а в Киеве дядько. "Железный купол"-это не "батарея"", а система ПВО предназначенная для защиты от низколетящих и низкоскоростных воздушных целей- дронов и переделанных ракет от РСЗО. Для США-возможно нужна в качестве изучения. Для Украины, малоэффективна в нынешнем конфликте низкой интенсивности и совершенно бесполезная , в случае широкомасштабных боевых действий. Для Украины нужны Пэтриоты и Химарисы и много другой гораздо более серьезной техники, чем Израильская система.
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15.09.2021 11:57 Відповісти
вашим куполом хіба ракети хамасівські збивати, які зроблені зі шматка труби і з точність куда Бог пашльот! за всі часи існування цього купола його купили всього пару раз, бо занадто дорога цацка для збивання 100баксових(ато і менше) ракет. мерсі, але дайте щось краще(самі сша закупили їх небагато, тепер впарюють іншим)! нєфіг нам підтримувати ізраїльського виробника! тай нагадаю що саме ізраїль є постачальником раші(і абдраченцям дамбаса) бпла технологій! наше вам с кісточкой
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15.09.2021 12:12 Відповісти
_Я, я давайте! Мы ведь не хрен собачий отдали, а третий в мире арсенал ЯО, разоружились, явив добрую волю (и глупость безграничную!).
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15.09.2021 12:21 Відповісти
лучше взять в аренду Байрактары.

на 44 дня.
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15.09.2021 12:25 Відповісти
У Скабеевой по этому поводу должны начаться сегодня скрепные страдания.
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15.09.2021 12:28 Відповісти
Так , а за чей счет банкет ?
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15.09.2021 12:30 Відповісти
за чей счет-дело пятое! нам главное от москальной орды защитить Украину!
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15.09.2021 14:00 Відповісти
Шлите фсье. Фсье и приспособим...
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15.09.2021 12:45 Відповісти
И ЯДЕРНОЕ ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ НЕОБХОДИМО !!!
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15.09.2021 12:51 Відповісти
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15.09.2021 13:59 Відповісти
 
 