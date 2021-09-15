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Новини
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Вибух автомобіля в Дніпрі: загинули начальниця відділу ДСНС Дар`я Гречіщева і Олексій Кавлак. ЗМІ повідомляють про закладену вибухівку. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні близько 9:00 ранку трагічно загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар`я Гречіщева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

"Дар`я була одна з найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ - одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб ДСНС.

Вибух автомобіля в Дніпрі: загинули начальниця відділу ДСНС Дар`я Гречіщева і Олексій Кавлак. ЗМІ повідомляють про закладену вибухівку 01
Фото: ДСНС

Як керівник Дар`я не боялася експериментувати, проявляти ініціативу, завжди тримала руку на пульсі усіх нововведень, зокрема, однією з перших в ДСНС почала просувати та популяризувати гендерний напрямок у роботі свого управління. Вона активно долучалася сама і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, стараючись самовдосконалюватися, розвиватися, рости… Саме тому її підлеглі завжди відрізнялися фаховістю та професійністю.

Дар`я була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала усім, хто потребував допомоги.

Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою.

Все ще не можемо повірити, що світлої, життєрадісної, діяльної, фахової Даші вже нема з нами. Світла пам'ять нашій подрузі, колезі, просто прекрасній людині, капітану служби цивільного захисту Дар`ї Гречіщевій", - йдеться в повідомленні відомства.

Дивіться також: Двоє людей загинули внаслідок вибуху автомобіля в Дніпрі, - поліція. ФОТО

Нагадаємо, близько 9:00 ранку в Дніпрі пролунав потужний вибух на проспекті Богдана Хмельницького. Правоохоронці повідомили про двох загиблих. Тіло одного з них розірвало на частини, його останки розкидало по проїжджій частині.

"У машині перебували водій і пасажир. Можливо, бомба була під автомобілем або всередині нього. Також ми не відкидаємо, що машина була на газу, і вибух стався через це. Причини вибуху встановить експертиза", - розповіла Ганна Старчевська в коментарі для сайту 34.ua.

34 канал також повідомляє, що в момент вибуху на 1 поверсі одного з житлових будинків вилетіли шибки з вікон. Мешканці подумали, що це вибухнув газ і почали евакуюватися на вулицю.

Як розповіли в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області, на місці вибуху, який стався сьогодні о 9 ранку на пр. Богдана Хмельницького, були знайдені документи Дар'ї Гречіщевої.

Дивіться: Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинув  член організації "Український Легіон" Олексій Кавлак, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Можливо, начальниця відділу зв'язків із засобами масової інформації ДСНС у момент вибуху перебувала в машині.

Другим загиблим виявився Олексій Кавлак.

Водночас, за інформацією джерел Realist.online, автомобіль підірвали закладеною вибухівкою.

Автор: 

вибух (4441) Дніпро (3264) теракт (1012) ДСНС (5096)


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Топ коментарі
+65
кацапська падаль не спить, робить свою брудну роботу
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15.09.2021 12:13
+63
Здравствуй девяностые.

Началась охота на проукраинких граждан?

Украина плавно превращается в ДЫРУ?
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15.09.2021 12:06
+58
Знал Дашу....Красивая, умная, скромная, порядочная....Царство Небесное((((((
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15.09.2021 12:08
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Здравствуй девяностые.

Началась охота на проукраинких граждан?

Украина плавно превращается в ДЫРУ?
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15.09.2021 12:06 Відповісти
Це полювання як почалося в 2014 році так і не завершилось.
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15.09.2021 19:02 Відповісти
Скорее продолжается
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15.09.2021 23:33 Відповісти
Пошло говно по трубам. Машина на газу, а погибший был сапером, а может бытовуха от рогатого мужа ? Лахтинские с зелебобами всегда на одной волне. Ну и вообще, главное - не провоцировать.
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15.09.2021 12:07 Відповісти
Либо сапер взрывчаткой приторговывал..
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15.09.2021 13:00 Відповісти
Не был он никогда ни сапёром, ни ветераном АТО.
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15.09.2021 17:34 Відповісти
ви взагалі сарказм не розрізняєте?
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17.09.2021 11:14 Відповісти
Какой сарказм если люди погибли?
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17.09.2021 12:31 Відповісти
ну не завжди ж говорити все прямо "в лоб"!

Іноді ж можна і іносказатєльно?

В решті решт форумчани ж здебільшого не з 73% зебільного стада
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17.09.2021 13:07 Відповісти
Напрягает как то ветеран АТО и САПЕР..может простите как версия Дарья и Он и вот так суицид не доставайся же ты никому....?????
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15.09.2021 12:07 Відповісти
Не был он никогда ни сапёром, ни ветераном АТО.
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15.09.2021 17:33 Відповісти
Знал Дашу....Красивая, умная, скромная, порядочная....Царство Небесное((((((
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15.09.2021 12:08 Відповісти
на газу
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15.09.2021 12:11 Відповісти
кацапська падаль не спить, робить свою брудну роботу
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15.09.2021 12:13 Відповісти
а у тебя сомнения есть?
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15.09.2021 12:31 Відповісти
100 проц. рашиська падаль постаралась, горіть в пеклі москалі прокляті🤬
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15.09.2021 13:00 Відповісти
А який з цього сенс? Посада жінки ніяка, атовець теж в Україні не один. Почекаємо причину і місце підриву.
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15.09.2021 13:29 Відповісти
От і в мене закралась саме така думка. Він підривник, може чогось і сам вкоїв не стандартного. Але одне але. Якби кацапня гримнула, то ті не щадили б всіх, хто поруч. А тут, направлено, якби цілеспрямовано, без зайвих жертв. Якщо сам щось утворив, то десь такий самий би був ефект. Може збіг обставин, ХЗ.

Зостається тільки одне на думці у мене - хтось зі "своїх", образився так.
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16.09.2021 08:20 Відповісти
Атака була якраз не на неї.
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16.09.2021 11:18 Відповісти
зЕреальність... Ріфмастеру готуватися до другого кола фарсу з вул.Банкової?
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15.09.2021 12:14 Відповісти
будет..как с шереметом..никого не найдут..
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15.09.2021 12:15 Відповісти
Начинать надо с Гангадзе и Кучмы
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15.09.2021 12:23 Відповісти
Точніше Литвина?
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16.09.2021 11:18 Відповісти
Машины на газЕ взрываются. Но не припоминаю чтобы стекла при этом вылетали на первых этажах.
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15.09.2021 12:24 Відповісти
Ага и от тачки ничего не оставалось, такое ощущение что там как под танк заложили ВВ...
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15.09.2021 12:43 Відповісти
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15.09.2021 12:53 Відповісти
виглядає ІМХО як ніби в середину заклали
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17.09.2021 11:16 Відповісти
ну лаборатория еще разберется газ там был или нитротолуол .... разбераются потерьпите
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15.09.2021 12:35 Відповісти
А чому версію про замах на пожежницю не розглядають? Ті дві стерви, що останнього разу приходили до мене з перевіркою, я би й тушити не став, за подібних обставин.
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15.09.2021 12:43 Відповісти
то му що вона була прессекретарем МЧС і волонтером Червоного хреста, і частим гостем лікарень та шпиталів (не з пустими руками)
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15.09.2021 13:02 Відповісти
к слову о том.... чем же занимается бакаевское сбу????????
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15.09.2021 12:44 Відповісти
просто так не взрывают
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15.09.2021 12:47 Відповісти
Машина просто в хлам. Так разнести мог газ. Если взрывчатка, то очень большое количество. Экспертиза легко установит причину взрыва. Любое взрывчатое вещество оставляет след. Так что однозначно топить за версии причин взрыва не стоит. Подождём результатов экспертиз. Сейчас конечно найдётся множество «эксперДов», по фото определяющих причину взрыва и категорично настаивающих на своей версии, но на них обращать внимание не стоит. Это обычные балаболы-обыватели орущие про зраду по любому поводу.😀😀
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15.09.2021 12:47 Відповісти
газ не взрывается и не горит......гореть(взрываться) может только газовоздушная смесь.....а взрывчатка или порох могут т.к. у них есть собственный окислитель. По картинке невозможно судить о причине этого взрыва.Это дело экспертов.
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15.09.2021 15:50 Відповісти
Яких? Незалежних?
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15.09.2021 19:36 Відповісти
Оч понимаю и разделяю Ваш сарказм))
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16.09.2021 01:29 Відповісти
Ось наслідок коли сепарська наволоч безперешкодно проникає в Украіну і ніхто не намагаєтся щось змінити ,дуже жаль.
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15.09.2021 13:03 Відповісти
Бывший АТОшник, а где гарантии что у него в машине не лежала какая то взрывчатка и она сдетонировала. Я к тому что рано делать выводы, да и правды нам не скажут. У меня сосед АТОшник тоже подорвался в своей машине на взрывчатке, что то возил с собой. А то что возил выяснилось по тому, что в машине был ещё человек тот был ранен, но выжил.
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15.09.2021 13:25 Відповісти
к тому же сапёр...
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15.09.2021 13:50 Відповісти
Это белоруский КГБ.
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15.09.2021 13:50 Відповісти
Закамуфлированный пейсиками и мацой.
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15.09.2021 13:52 Відповісти
И зачем им это? Перешел дорогу какому-то ОПГ скорее всего.
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15.09.2021 14:58 Відповісти
виконує завдання ФСБ, як наше СБУ при Кучмі та Якубовичу
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17.09.2021 11:20 Відповісти
явно робота кураторів дєрьмака-демченка
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15.09.2021 13:52 Відповісти
Який газ , де балон ? В багажніку лежить запаска .
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15.09.2021 14:15 Відповісти
новая порция вечерней жратвы для с.укабеевой, которая начнёт верещать про "сматрите какой там "разгултерраризьма" среди нацыаналистав...
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15.09.2021 14:33 Відповісти
Дело, одним словом, темное.
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15.09.2021 14:57 Відповісти
Мля... Жахлива новина з нашого міста.

Вічна пам'ять загиблим.
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15.09.2021 15:01 Відповісти
Вообще охерели мрази. А где же СБУ, которое должно прослушивать телефоны террористов или они прослушивают предпринимателей и "инакомыслящих" или как ... наверное или как... видеокамеры в том месте как обычно не сработали как с "депутатом" Трухиным?
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15.09.2021 16:14 Відповісти
СБУ? Не смішіть.... ви реально досі вірите що під керівництвом друга янєлоха баканова СБУ здатна на щось?

Звісно є справжні патріоти у СБУ але їх мало й витискають потроху.
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15.09.2021 19:04 Відповісти
Алексей Кавлак, никогда не был сапёром и ветераном АТО.

Погибший мужчина не ветеран, не сапёр и не атошник, он гражданский инструктор-парамедик, в боевых действия на Донбассе не участвовал, в ВСУ не служил.
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15.09.2021 17:15 Відповісти
Да какая теперь разница, был - не был, соболезнование родным и близким, царство небесное, пусть земля им будет пухом.
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15.09.2021 18:49 Відповісти
Ему то уже всё равно, это понятно, а вот мне неприятно, что на основе лживой информации опять многие комментаторы обвиняют атошников во всех грехах.
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15.09.2021 18:53 Відповісти
Значит кому то выгодна эта клевета!
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16.09.2021 08:30 Відповісти
из рашаговносми :

В центре Днепропетровска неизвестные управляемой миной взорвали автомобиль Nissan Primera, в котором находился неонацист и ветеран АТО в Донбассе Алексей Кавлак. Вместе с ним в машине ехала пресс-секретарь областного отделения МЧС Дарья Гречищева. Оба погибли на месте. Основная версия произошедшего - заказное убийство посредством теракта. Отмечается, что Алексей Кавлак бывший сапёр и участник войны в Донбассе. Экс-боевик состоял в неонацистской организации «Украинский легион», которая проводила военные тренинги с полицейскими и простыми гражданами, в том числе обучала подростков владению оружием. Недавно «Украинский легион» получил благодарность от Минюста США, который курирует подобного рода организации на Украине. Сообщается, что обучение проходит под откровенно националистическими лозунгами «борьбы с Московией». Одним из мотивов убийства называют внутреннюю борьбу в организации за американские гранты. Убитый претендовал на должность директора и, соответственно, на контроль за получаемыми средствами.
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15.09.2021 18:11 Відповісти
На Росії дітей вчать стріляти, і виховують старо-новонацистами.
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15.09.2021 19:43 Відповісти
отож....під своє розуміння, виховання і зомбування і підлаштовують кожен випадок в Україні (як його самі розуміють курячим моском а не як воно є насправді)
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15.09.2021 19:47 Відповісти
Ключова фраза - остання.

Думають підірвати одного та кинути тінь на іншого.

Це скоріш за все і є метою спецоперації
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17.09.2021 11:22 Відповісти
Газ так не взривается.
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15.09.2021 18:28 Відповісти
Ютуб в помощь...
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15.09.2021 19:15 Відповісти
Що таке ДСНС? Автор , нормальний, коли пише абрівіатуру то принаймні один раз пише роз'яснення.... де їх Юра понабирав цих авторів....

Співчуття родинам загиблих!

Війна триває. Вороги у владі, вороги зі Сходу.... але Україна Переможе!
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15.09.2021 19:01 Відповісти
Державна Служба Надзвичайних Ситуацій
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16.09.2021 00:23 Відповісти
Дякую.
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16.09.2021 09:34 Відповісти
"оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак Источник: https://censor.net"......думается, не всё там так розово
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15.09.2021 19:06 Відповісти
Не слухайте раша-фашисто "новини". Не був він сапером.
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16.09.2021 09:36 Відповісти
Светлая память невино убиенным ....

А что, Ценсор, мы все должны знать, что такое ГУ ГСЧС ? Вот прямо - все-все ?
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15.09.2021 19:22 Відповісти
Авторів Юра набирає подешевше, не усі мають відповідну освіту
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16.09.2021 09:35 Відповісти


Небыл Леха сапером. Он был инструктором-парамедиком. Посмотрите в инструкторах "44 навчальний центр". Обучал гражданских и полицию доврачебной помощи. Был одним из организаторов "Ветнамет". Помогал ребятам-ветеранам.
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15.09.2021 19:33 Відповісти
БОЯТСЯ МРАЗИ КОРРУПЦИОННЫЕ !!! ПОРА ИХ ВЗРЫВАТЬ И ИХ СЕМЬИ !!! ЧТОБЫ ВЫРОДИЛИСЬ !!!
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15.09.2021 19:51 Відповісти
Людей звісно жаль, але щось сумнівно, щоб таким складним способом вбили фактично звичайних людей. Можливо не тих хотіли вбити, а можливо самі перевозили вибухівку.
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15.09.2021 21:17 Відповісти
Відволікання уваги чи можливо якийсь багатоходовий пасьянс....
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16.09.2021 08:33 Відповісти
дуже жаль.... але це також може бути ..... не розділенне кохання.... ,,Даша, я тебе кохаю........ ,,ну що ти ми лише друзі.....,,, НУ ТОДІ НІ Я НІ ТИ НІКОМУ......... І ВИБУХ....................................
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16.09.2021 19:04 Відповісти
Може хто з поліції,СБУ,ДБР, прокуратур сумніваються в тому, що в Україні діють ДРГ ворога! Задачі вони свої виконують на відміну від наших. Та де і зараз наші? Ті,що на передовій,яким можна довіритись, так їх самих зараз садять та принижують, а інших ,судячи по підривам та провокаціям, спецпризначенців і не видно. Повірьте, щось давно у нас не горіли склади та парки? Бо охороняти поліція та нацгвардія їзде тільки екскорти посадовців , а народ їм не до вподоби.
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21.09.2021 14:45 Відповісти
 
 