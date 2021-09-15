Вибух автомобіля в Дніпрі: загинули начальниця відділу ДСНС Дар`я Гречіщева і Олексій Кавлак. ЗМІ повідомляють про закладену вибухівку. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні близько 9:00 ранку трагічно загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар`я Гречіщева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

"Дар`я була одна з найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ - одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб ДСНС.



Фото: ДСНС

Як керівник Дар`я не боялася експериментувати, проявляти ініціативу, завжди тримала руку на пульсі усіх нововведень, зокрема, однією з перших в ДСНС почала просувати та популяризувати гендерний напрямок у роботі свого управління. Вона активно долучалася сама і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, стараючись самовдосконалюватися, розвиватися, рости… Саме тому її підлеглі завжди відрізнялися фаховістю та професійністю.

Дар`я була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала усім, хто потребував допомоги.

Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою.

Все ще не можемо повірити, що світлої, життєрадісної, діяльної, фахової Даші вже нема з нами. Світла пам'ять нашій подрузі, колезі, просто прекрасній людині, капітану служби цивільного захисту Дар`ї Гречіщевій", - йдеться в повідомленні відомства.

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Нагадаємо, близько 9:00 ранку в Дніпрі пролунав потужний вибух на проспекті Богдана Хмельницького. Правоохоронці повідомили про двох загиблих. Тіло одного з них розірвало на частини, його останки розкидало по проїжджій частині.

"У машині перебували водій і пасажир. Можливо, бомба була під автомобілем або всередині нього. Також ми не відкидаємо, що машина була на газу, і вибух стався через це. Причини вибуху встановить експертиза", - розповіла Ганна Старчевська в коментарі для сайту 34.ua.

34 канал також повідомляє, що в момент вибуху на 1 поверсі одного з житлових будинків вилетіли шибки з вікон. Мешканці подумали, що це вибухнув газ і почали евакуюватися на вулицю.

Як розповіли в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області, на місці вибуху, який стався сьогодні о 9 ранку на пр. Богдана Хмельницького, були знайдені документи Дар'ї Гречіщевої.

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Можливо, начальниця відділу зв'язків із засобами масової інформації ДСНС у момент вибуху перебувала в машині.

Другим загиблим виявився Олексій Кавлак.

Водночас, за інформацією джерел Realist.online, автомобіль підірвали закладеною вибухівкою.