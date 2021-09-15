"Вирішувати, хто є олігархом, має незалежна комісія, обрана на конкурсній основі", - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Складання списків олігархів має бути прерогативою незалежної комісії, яка повинна бути створена при Нацагентстві з питань запобігання корупції (НАЗК)
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Вважаю, що вирішувати, хто є олігархом, має незалежна комісія, обрана на конкурсній основі, що працює на громадських засадах. Там не буде такого великого навантаження, об'єктивно зарахувати до категорії олігархів у нас можна не так багато людей у країні. І така комісія може працювати при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) - не під НАЗК, а при НАЗК", - сказав він.
За словами спікера парламенту, визначати, хто саме належить до олігархів, має максимально незалежна структура, а не Рада національної безпеки і оборони (РНБО). При цьому він наголосив, що під час підготовки законопроєкту не можна забувати про конституційні норми.
"РНБО не має функцій визнання тієї чи іншої людини будь-ким. Так само це межуватиме з повноваженнями й інших членів РНБО. Щоб не вийшло, як із законом про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ): через якийсь проміжок часу Конституційний Суд скаже свою позицію, і ми матимемо не дуже добрий вигляд і всередині держави, і за її межами", - сказав голова Верховної Ради
Як повідомлялося, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів на висновок в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).
2 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому зазначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.
Будь ласка, зачекайте...
Да и глупость все это,которую потом будем расхлебывать.
Зельоные решили окончательно развалить все, что можно в Украине.
записуй там собі, склади реестр, хто за кого голосував, а то вже видно, що пам'ять підводить
он Алигарх
ему на задницу наклеим дадзибао!!
Фейковые законы, фейковые решения СНБО,фейковые реформы
зато зеленого цвета
Вот так они и дальше будут все вирішувать.
Сейчас мы всей страной наблюдаем деятельность "независимой" комиссии по делу вагнеровцев.
Кто может верить в независимые комиссии от зельоных?
В 1890 году конгресс единогласно принял так называемый Акт Шермана, названный в честь его инициатора - лидера фракции республиканцев в Сенате Джона Шермана.
Закон запрещал препятствование свободе торговли путем создания монополий (трастов) и любой сговор между предпринимателями относительно демпинга, преференций, вытеснения конкурентов.
Такие действия считались преступными, за них предусматривались наложение штрафов, конфискация имущества и заключение до 10 лет. Закон действует до сих пор!
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
В 1914 году Акт Шермана был дополнен Актом Клейтона, направленным в защиту малого предпринимательства от ограничений, которые устанавливали крупные компании. Этот закон более четко формулировал, что такое "незаконное ограничение торговли", и запрещал ценовую дискриминацию (предоставление преференций отдельным покупателям), а также продажу продукции тем дилерам, которые обязывались не торговать товарами конкурентов.
Более чем через двадцать лет, в 1936-м, Конгресс принял третий антитрастовый закон - Акт Робинсона-Петмана, который предусматривал преследование за нанесение конкурентам какого-либо ущерба.
Эти три акта и некоторые поправки к ним и составляют законодательную основу антитрастового регулирования в США.
Несмотря на негативное отношение общества к Рокфеллеру при его жизни, он вошел в историю скорее с положительным имиджем - как один из создателей американской экономики.
Благодаря ему появилась целая отрасль, которая остается одной из ведущих в США и по сей день.
АМЕРИКАНСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ СОЗДАЛИ ЭКОНОМИКУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ:
РОКФЕЛЛЕР - НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ, ЭНДРЮ КАРНЕГИ - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКУЮ, ГЕНРИ ФОРД - АВТОМОБИЛЬНУЮ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ. БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
Американские миллиардеры создали экономику Соединенных Штатов:
Рокфеллер - нефтяную отрасль, Эндрю Карнеги - металлургическую, Генри Форд - автомобильную, Александр Белл - телекоммуникационную.
БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
обрана виключно за погодженням олігархів
примите такой закон как у американцев, который действует уже 130 лет!!!
Ограничьте миллиардеров антимонопольными законами.
Но, боюсь что наши профессора трускавецкой академии вместе с уничтожением олигархов,уничтожат и экономику.
Ибо пытаются себя вести как слон в посудной лавке, давя, в первую очередь, на политически неугодных.
И не экономика их волнует, а продление своего царствования.
мира
FORBES вспомнил, кто еще ИЗ ПОЛИТИКОВ обладает состоянием свыше $1 млрд.
В рейтинге самых богатых ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ пять мест заняли бизнесмены из России,
столько же - предприниматели из США.
https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/186521-16-samyh-bogatyh-politikov-mira