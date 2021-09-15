УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11990 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 547 59
ВР (11782) олігарх (688) Разумков Дмитро (1445)

"Вирішувати, хто є олігархом, має незалежна комісія, обрана на конкурсній основі", - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Складання списків олігархів має бути прерогативою незалежної комісії, яка повинна бути створена при Нацагентстві з питань запобігання корупції (НАЗК)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Вважаю, що вирішувати, хто є олігархом, має незалежна комісія, обрана на конкурсній основі, що працює на громадських засадах. Там не буде такого великого навантаження, об'єктивно зарахувати до категорії олігархів у нас можна не так багато людей у країні. І така комісія може працювати при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) - не під НАЗК, а при НАЗК", - сказав він.

За словами спікера парламенту, визначати, хто саме належить до олігархів, має максимально незалежна структура, а не Рада національної безпеки і оборони (РНБО). При цьому він наголосив, що під час підготовки законопроєкту не можна забувати про конституційні норми.

"РНБО не має функцій визнання тієї чи іншої людини будь-ким. Так само це межуватиме з повноваженнями й інших членів РНБО. Щоб не вийшло, як із законом про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ): через якийсь проміжок часу Конституційний Суд скаже свою позицію, і ми матимемо не дуже добрий вигляд і всередині держави, і за її межами", - сказав голова Верховної Ради

Також читайте: Відправка законопроєкту про деолігархізацію до Венеціанської комісії не перешкоджає його ухваленню, - Разумков

Як повідомлялося, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів на висновок в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

2 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому зазначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
а кто в жюри? беня, ренат, лёня?
показати весь коментар
15.09.2021 12:17
+6
Маячня.
показати весь коментар
15.09.2021 12:17
+5
Комісія з корумпованих гнид ,це якісь сюр !!!)))
показати весь коментар
15.09.2021 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кто будет "присматривать" за членами этих комиссий? Вариантов, почему это надо делать, тоже немного - всего два...
показати весь коментар
15.09.2021 12:15 Відповісти
Як хто? Звісно, що наглядова рада з мільйонними зарплатами.
показати весь коментар
15.09.2021 14:49 Відповісти
Маячня.
показати весь коментар
15.09.2021 12:17 Відповісти
а кто в жюри? беня, ренат, лёня?
показати весь коментар
15.09.2021 12:17 Відповісти
Леня-Космос председатель
показати весь коментар
15.09.2021 12:26 Відповісти
Тоже вариант. Но я больше о Кучме, прародителе в прямом и переносном смысле олигархата и некоторых ее составляющих
показати весь коментар
15.09.2021 12:40 Відповісти
Комісія з корумпованих гнид ,це якісь сюр !!!)))
показати весь коментар
15.09.2021 12:17 Відповісти
Дик РНБО ж таке саме, по суті... Ось тому цей закон НІЯКИЙ! Краще ото боротися з олігархами, як при Ющі, коли у Ахметова Криворіжсталь забрали!
показати весь коментар
15.09.2021 12:19 Відповісти
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корумпованої гидоти !!!)))
показати весь коментар
15.09.2021 12:22 Відповісти
Нет сейчас в Украине ничего независимого.

Да и глупость все это,которую потом будем расхлебывать.

Зельоные решили окончательно развалить все, что можно в Украине.
показати весь коментар
15.09.2021 12:18 Відповісти
Саме так ,зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
показати весь коментар
15.09.2021 12:21 Відповісти
Невгамовна та завзята боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
показати весь коментар
15.09.2021 12:19 Відповісти
А потом у этих "независимых членов" будут появляться необъяснимые хаты, квартиры, земельные участки и машинки и так по кругу. Может всё-таки чёткие и понятные правила выписать, а не в ручном режиме пытаться ярлыки навешивать?
показати весь коментар
15.09.2021 12:19 Відповісти
Які там ярлики, всі олігархи давно відомі. Геть олігархів від влади!
показати весь коментар
15.09.2021 12:37 Відповісти
Що таке «олігарх» в кримінальному законодавстві?
показати весь коментар
15.09.2021 12:41 Відповісти
а я звідкіля знаю, пошукай і почитай. А по кількості у нас 13 олігархів жирних котів
показати весь коментар
15.09.2021 12:47 Відповісти
ні, якраз тобі надаємо право пошукати Бо ти ж зебіл бубочкін
показати весь коментар
15.09.2021 12:50 Відповісти
а ти хто, шістка олігарха?
показати весь коментар
15.09.2021 12:52 Відповісти
та хоча би в цивільному... Та хоча би в адміністративному чи в господарському...
показати весь коментар
15.09.2021 12:49 Відповісти
Какая цена всем этим конкурсам и комиссиям видно было как главу БЭБ выбирали, в стране где все можно купить олигархам ничего не стоит своих людей поставить в эти комиссии
показати весь коментар
15.09.2021 12:20 Відповісти
а тобі яка печаль з того, зебіл? Тим більше: ти ж наголосував 2,5роки тому...
показати весь коментар
15.09.2021 12:26 Відповісти
ти мене з кимось сплутав,

записуй там собі, склади реестр, хто за кого голосував, а то вже видно, що пам'ять підводить
показати весь коментар
15.09.2021 12:40 Відповісти
давно свій кондуїт веду! Ти - зебіл; і вже не важливо, якого сорту.
показати весь коментар
15.09.2021 12:43 Відповісти
нема в мене бажання тобі щось доводити, та і нема сенсу, так що як каже народна мудрість "Нехай буде гречка, аби не суперечка"
показати весь коментар
15.09.2021 12:57 Відповісти
навіщо вам комісія ? коли є форбс ...
показати весь коментар
15.09.2021 12:21 Відповісти
О, настоящий защитник олигархов нашелся!
показати весь коментар
15.09.2021 12:22 Відповісти
он Алигарх

он Алигарх

ему на задницу наклеим дадзибао!!

Фейковые законы, фейковые решения СНБО,фейковые реформы

зато зеленого цвета
показати весь коментар
15.09.2021 12:23 Відповісти
Та хто хоче - та нехай собі вирішають, хто олігарх, а хто ні. Головне: щоб не порушувались конституційні права на отримання народом інформації та не порушувались норми цивілізованого виборчого права. А це якраз і збираються закласти в цей "закон".
показати весь коментар
15.09.2021 12:24 Відповісти
Мы уже по выборам Вирастюка смогли увидеть як "не порушувались норми цивілізованого виборчого права"

Вот так они и дальше будут все вирішувать.
показати весь коментар
15.09.2021 12:40 Відповісти
а, якщо вони протягнуть цей "закон"- то будуть мати змогу вже на етапі реєстрації кандидатів фальсифікувати вибори. Он, як з партією Навального на пуйляндії вчинили...
показати весь коментар
15.09.2021 12:45 Відповісти
Можна спробувати вирішити це питання на "Битві екстрасенсів".
показати весь коментар
15.09.2021 12:27 Відповісти
Екстрасексів,задньопривідних !!!)))
показати весь коментар
15.09.2021 12:40 Відповісти
Якщо так, то сексотравматологів!!!
показати весь коментар
15.09.2021 15:57 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2021 12:32 Відповісти
Лекарство? Прикольно.
показати весь коментар
15.09.2021 13:39 Відповісти
отменить возврат НДС при экспорте, и олигархов не станет за 1 день. можно брать налог на прибыль с индикативной(биржевой) цены. сегодня олигарх это монополист-экспортер, соответственно налогов платит НОЛЬ. все это фуфло про телеканалы, это лапша для быдла73
показати весь коментар
15.09.2021 12:34 Відповісти
или запретить учавствовать в тендерах фирмам зарегестрированным в офшорах.
показати весь коментар
15.09.2021 12:52 Відповісти
если экспорт, тендеры не так важны. тут перекидка с "прибылью" 1$ в свою офшорку компанию, которая потом получает реальную прибыль, но платит налоги с 1$, а ндс возвращает)))) по сути, для "реальных олигархов", Украина сегодня это супер офшор!!!! плати быдлу минималку, и копейки в местные бюджеты, и ВСЕ.
показати весь коментар
15.09.2021 14:13 Відповісти
Бубоча уже показал, как может "независимую комиссию" и "конкурсные условия" превратить в ЦИРК с изначально известными "победителями".

показати весь коментар
15.09.2021 12:34 Відповісти
закони робіть ******, а не кожен сцар-сцарьонок придумує корумповані "велосипеди" під себе. Де у світі поняття олігарх вводилось як юридичний термін у закони про призначення його ?
показати весь коментар
15.09.2021 12:38 Відповісти
поняття "олігарх" присутнє тільки в політології, і ніде більше.
показати весь коментар
15.09.2021 12:47 Відповісти
Независимая комиссия и Слуги понятия несовместимые.

Сейчас мы всей страной наблюдаем деятельность "независимой" комиссии по делу вагнеровцев.

Кто может верить в независимые комиссии от зельоных?
показати весь коментар
15.09.2021 12:46 Відповісти
и в комиссию эту, избранную исключительно на конкурсной основе, входить будут беня каломойский, рыжий гудок, православная ****, сирожа тигибкий, пэтя рошен и прочие достойные люди. да, а секретарем обязательно ВОНА, для комплекта.
показати весь коментар
15.09.2021 12:49 Відповісти
все прекрастно знают фамилии украинских олигархов. все прекрасно знают КАКИМ СПОСОБОМ "нажиты" их капиталы. ЧТО МЕШАЕТ отправить их ВСЕХ в одну общую камеру?
показати весь коментар
15.09.2021 12:55 Відповісти
Американцы на федеральном уровне взялись за своих олигархов еще 130 лет назад, хотя такого слова не употребляли.

В 1890 году конгресс единогласно принял так называемый Акт Шермана, названный в честь его инициатора - лидера фракции республиканцев в Сенате Джона Шермана.

Закон запрещал препятствование свободе торговли путем создания монополий (трастов) и любой сговор между предпринимателями относительно демпинга, преференций, вытеснения конкурентов.

Такие действия считались преступными, за них предусматривались наложение штрафов, конфискация имущества и заключение до 10 лет. Закон действует до сих пор!

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
показати весь коментар
15.09.2021 13:01 Відповісти
Согласно закону, трасты, монополизировавшие рынки, подлежат расформированию, делению на предприятия, которые конкурируют между собой и не имеют единого центра управления.

В 1914 году Акт Шермана был дополнен Актом Клейтона, направленным в защиту малого предпринимательства от ограничений, которые устанавливали крупные компании. Этот закон более четко формулировал, что такое "незаконное ограничение торговли", и запрещал ценовую дискриминацию (предоставление преференций отдельным покупателям), а также продажу продукции тем дилерам, которые обязывались не торговать товарами конкурентов.

Более чем через двадцать лет, в 1936-м, Конгресс принял третий антитрастовый закон - Акт Робинсона-Петмана, который предусматривал преследование за нанесение конкурентам какого-либо ущерба.

Эти три акта и некоторые поправки к ним и составляют законодательную основу антитрастового регулирования в США.
показати весь коментар
15.09.2021 13:03 Відповісти
Джон Рокфеллер, который стал первым долларовым миллиардером в мире, создал компанию Standart Oil, сконцентрировав в своих руках предприятия по добыче, транспортировке, переработке и продаже нефти и нефтепродуктов

Несмотря на негативное отношение общества к Рокфеллеру при его жизни, он вошел в историю скорее с положительным имиджем - как один из создателей американской экономики.

Благодаря ему появилась целая отрасль, которая остается одной из ведущих в США и по сей день.

АМЕРИКАНСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ СОЗДАЛИ ЭКОНОМИКУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ:

РОКФЕЛЛЕР - НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ, ЭНДРЮ КАРНЕГИ - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКУЮ, ГЕНРИ ФОРД - АВТОМОБИЛЬНУЮ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ. БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
показати весь коментар
15.09.2021 13:06 Відповісти
А наши папуасы вместе с олигархами доконают и экономику Украины.
показати весь коментар
15.09.2021 13:07 Відповісти
Все за кремлівським сценарієм ,знищити суверенітет України та українців ,як націі !!!))))
показати весь коментар
15.09.2021 13:12 Відповісти
Это мы так с коррупцией боремся. Опять группа чиновников будет определять кто олигарх а кто нет. В таком случае я не удивлюсь, что эти чиновники за ахметовско-коломойские деньги нас всех в олигархи запишут а их в пролетариат. В законе должны быть выписаны критерии и определения признаков, согласно которым тот или иной гражданин Украины автоматически считается олигархом. А не комиссии всякие это определяют. Закон должен быть выписан таким образом, чтобы исключить субъективные оценки и определения.
показати весь коментар
15.09.2021 13:15 Відповісти
Закон должен быть выписан таким образом, чтоб не развалить экономику Украины!

Американские миллиардеры создали экономику Соединенных Штатов:

Рокфеллер - нефтяную отрасль, Эндрю Карнеги - металлургическую, Генри Форд - автомобильную, Александр Белл - телекоммуникационную.

БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
показати весь коментар
15.09.2021 13:19 Відповісти
комиссии, которая должна быть создана при Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Источник: https://censor.net/ru/n3288375

обрана виключно за погодженням олігархів
показати весь коментар
15.09.2021 13:21 Відповісти
Не надо придумывать велосипед с квадратными колесами,

примите такой закон как у американцев, который действует уже 130 лет!!!

Ограничьте миллиардеров антимонопольными законами.

Но, боюсь что наши профессора трускавецкой академии вместе с уничтожением олигархов,уничтожат и экономику.

Ибо пытаются себя вести как слон в посудной лавке, давя, в первую очередь, на политически неугодных.

И не экономика их волнует, а продление своего царствования.
показати весь коментар
15.09.2021 13:26 Відповісти
ТРОЙКА.
показати весь коментар
15.09.2021 13:37 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2021 13:44 Відповісти
16 самых богатых ПОЛИТИКОВ
мира

FORBES вспомнил, кто еще ИЗ ПОЛИТИКОВ обладает состоянием свыше $1 млрд.

В рейтинге самых богатых ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ пять мест заняли бизнесмены из России,

столько же - предприниматели из США.

https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/186521-16-samyh-bogatyh-politikov-mira
показати весь коментар
15.09.2021 13:48 Відповісти
як казав старий Паркінсон - хочете похоронити справу створіть комісію.
показати весь коментар
15.09.2021 15:16 Відповісти
Никаких независимых комиссий в Украине в принципе быть не может, вследствии господства феодально-олигархического управления в стране.
показати весь коментар
15.09.2021 15:32 Відповісти
Разумкова давно надо переменовать в Неразумкова, хотя по сравнению с Клоуном он, как Карл Маркс.
показати весь коментар
15.09.2021 15:34 Відповісти
 
 