Попри прохання, нічого не змінилося: США звинуватили Росію в бездіяльності стосовно кіберзлочинців

Попередження США з приводу приховування кіберзлочинців у Росії, зроблені президенту Володимиру Путіну, схоже, не справили належного ефекту, вважають високопосадовці правоохоронних органів і служб кібербезпеки США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Немає жодних ознак того, що російський уряд вжив заходів щодо припинення діяльності суб'єктів, що використовують програми-вимагачі, які діють у потуральному середовищі, яке там створене", - заявив заступник директора ФБР Пол Еббейт, виступаючи на саміті розвідувальних служб під Вашингтоном.

"Ми просили про допомогу і співробітництво щодо тих, хто, як ми знаємо, перебуває в Росії, проти кого у нас є обвинувальні висновки, і ми не побачили ніяких дій, - сказав Еббейт. – Тож я б сказав, що в цьому відношенні нічого не змінилося".

Президент США Джо Байден двічі закликав російського лідера вжити заходи проти кіберзлочинців, що діють з Росії - спочатку на саміті в Женеві в червні, а місяцем пізніше в телефонній розмові.

Читайте також: Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден

Після перших переговорів високопосадовці Білого дому відзначили зниження кількості атак з використанням програм-вимагачів, але не наважувалися пов'язати ці зміни з будь-якими діями Москви.

"Нинішню відсутність кримінальної активності не слід плутати з твердим наведенням ладу, - заявив національний директор з кібербезпеки Кріс Інгліс пізніше у вівторок.

"Є відчуття, що ми можемо випустити кілька кіберкуль і вирватися з цієї ситуації. Це буде корисно в певних обставинах, якщо ми можемо зробити точний постріл по кіберагресору і вибити його з мережі, - сказав Інгліс. - Це ніяк не відіб'ється на керівництві, яке потурає цьому".

Кремль неодноразово заперечував свою причетність до серії атак із застосуванням програм-вимагачів і кібератак проти американських компаній і інфраструктури.

Читайте також: Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США

США звинуватили Росію або суб'єктів, що базуються в Росії, в серії гучних атак, включно з хакерською атакою на американського розробника програмного забезпечення SolarWinds у грудні 2020 року і атаку на найбільшого оператора паливопроводів у США, компанію Colonial Pipeline, 7 травня.

Відповідаючи на запитання, чи дійшли США до тієї точки, коли вони готові вжити заходів проти Росії, голова Кібернетичного командування США заявив, що він покладається на Білий дім у цьому питанні.

"Очевидно, що це вирішувати президенту, - сказав генерал Пол Накасоне. - Але такі варіанти, безумовно, буде представлено йому на розгляд".