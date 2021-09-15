УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11849 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 579 19
кіберзлочин (619) росія (47349) США (14537)

Попри прохання, нічого не змінилося: США звинуватили Росію в бездіяльності стосовно кіберзлочинців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Попри прохання, нічого не змінилося: США звинуватили Росію в бездіяльності стосовно кіберзлочинців

Попередження США з приводу приховування кіберзлочинців у Росії, зроблені президенту Володимиру Путіну, схоже, не справили належного ефекту, вважають високопосадовці правоохоронних органів і служб кібербезпеки США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Немає жодних ознак того, що російський уряд вжив заходів щодо припинення діяльності суб'єктів, що використовують програми-вимагачі, які діють у потуральному середовищі, яке там створене", - заявив заступник директора ФБР Пол Еббейт, виступаючи на саміті розвідувальних служб під Вашингтоном.

"Ми просили про допомогу і співробітництво щодо тих, хто, як ми знаємо, перебуває в Росії, проти кого у нас є обвинувальні висновки, і ми не побачили ніяких дій, - сказав Еббейт. – Тож я б сказав, що в цьому відношенні нічого не змінилося".

Президент США Джо Байден двічі закликав російського лідера вжити заходи проти кіберзлочинців, що діють з Росії - спочатку на саміті в Женеві в червні, а місяцем пізніше в телефонній розмові.

Читайте також: Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден

Після перших переговорів високопосадовці Білого дому відзначили зниження кількості атак з використанням програм-вимагачів, але не наважувалися пов'язати ці зміни з будь-якими діями Москви.

"Нинішню відсутність кримінальної активності не слід плутати з твердим наведенням ладу, - заявив національний директор з кібербезпеки Кріс Інгліс пізніше у вівторок.

"Є відчуття, що ми можемо випустити кілька кіберкуль і вирватися з цієї ситуації. Це буде корисно в певних обставинах, якщо ми можемо зробити точний постріл по кіберагресору і вибити його з мережі, - сказав Інгліс. - Це ніяк не відіб'ється на керівництві, яке потурає цьому".

Кремль неодноразово заперечував свою причетність до серії атак із застосуванням програм-вимагачів і кібератак проти американських компаній і інфраструктури.

Читайте також: Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США

США звинуватили Росію або суб'єктів, що базуються в Росії, в серії гучних атак, включно з хакерською атакою на американського розробника програмного забезпечення SolarWinds у грудні 2020 року і атаку на найбільшого оператора паливопроводів у США, компанію Colonial Pipeline, 7 травня.

Відповідаючи на запитання, чи дійшли США до тієї точки, коли вони готові вжити заходів проти Росії, голова Кібернетичного командування США заявив, що він покладається на Білий дім у цьому питанні.

"Очевидно, що це вирішувати президенту, - сказав генерал Пол Накасоне. - Але такі варіанти, безумовно, буде представлено йому на розгляд".
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Просто Байдену надо еще раз встретится с ****** и заглянуть ему в глаза...
показати весь коментар
15.09.2021 12:34
+7
То за что нет наказания будет повторятся.
показати весь коментар
15.09.2021 12:42
+5
скоро измениться:

СП_2 запустят-денег добавиться-хакерыв пять раз больше атаковать США будут
показати весь коментар
15.09.2021 12:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байден наївний як дитина. Шо старе, шо мале.
показати весь коментар
15.09.2021 12:32 Відповісти
Эрефия недоговороспособна, для кого ещё это новость?
показати весь коментар
15.09.2021 14:49 Відповісти
Просто Байдену надо еще раз встретится с ****** и заглянуть ему в глаза...
показати весь коментар
15.09.2021 12:34 Відповісти
скоро измениться:

СП_2 запустят-денег добавиться-хакерыв пять раз больше атаковать США будут
показати весь коментар
15.09.2021 12:38 Відповісти
Боже, да они же просто ипанутые... Вы как императору челобитную подаёте, презренные псы?!
показати весь коментар
15.09.2021 12:39 Відповісти
То за что нет наказания будет повторятся.
показати весь коментар
15.09.2021 12:42 Відповісти
Путлер пакостил и будет пакостить, при этом бла бла бла будем слышать от паРаши которая в отказе как обычные гопники. Отключать РФ от свифт давно пора, это затронет конечно и запад но пидаров нужно активнее чмырить а не только высказывать свои озабоченности...
показати весь коментар
15.09.2021 12:45 Відповісти
просить о чем-то кацапских гопников, это, по их понятиям, признавать свою слабость.
показати весь коментар
15.09.2021 12:46 Відповісти
Смешные эти США...
показати весь коментар
15.09.2021 12:49 Відповісти
Смешные эти США...
показати весь коментар
15.09.2021 12:51 Відповісти
дайте им ещё 100 дней
показати весь коментар
15.09.2021 12:54 Відповісти
З Америки всі сміються зараз. За один рік правлінні ідіотів,авторитет країни впав до нуля.
показати весь коментар
15.09.2021 12:54 Відповісти
Какое бездействие?! Кремляди же киберпреступность и финансируют
показати весь коментар
15.09.2021 13:00 Відповісти
Беззуба демократія.
показати весь коментар
15.09.2021 15:11 Відповісти
_Антизубая - да! Но насчёт демократия что-то уже н уверен... Один подонок и ничтожество единолично принимает решения против интересов США и вообще цивилизованного мира в пользу людоедов - где здесь, нахер, демократия?! Она там и не ночевала!
показати весь коментар
15.09.2021 16:16 Відповісти
*что-то уже не уверен
показати весь коментар
15.09.2021 16:42 Відповісти
Настало время принять решительные меры и

проявить высшую степень обеспокоенности "Без дна и покрышки!"

показати весь коментар
15.09.2021 15:29 Відповісти
А разве можна было ожидать иного? "Их там нет, то всё Зинка".
показати весь коментар
15.09.2021 15:54 Відповісти
 
 