Вибух автомобіля в Дніпрі: СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "терористичний акт"

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху автомобіля на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в СБУ.

Так, за фактом вибуху автомобіля співробітники спецслужби проводять слідчі дії.

За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч.3 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті чого загинули дві людини.

Пізніше стало відомо, що загинули начальниця відділу ДСНС Дар’я Гречіщева і Олексій Кавлак.

Поліція кваліфікувала вибух як теракт.

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