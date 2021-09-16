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Вибух автомобіля в Дніпрі: СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "терористичний акт"

Новини Цензор.НЕТ Події

Вибух автомобіля в Дніпрі: СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху автомобіля на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в СБУ.

Так, за фактом вибуху автомобіля співробітники спецслужби проводять слідчі дії.

За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч.3 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті чого загинули дві людини.

Пізніше стало відомо, що загинули начальниця відділу ДСНС Дар’я Гречіщева і Олексій Кавлак.

Поліція кваліфікувала вибух як теракт.

Також дивіться: Вибух автомобіля в Дніпрі: загинули начальниця відділу ДСНС Дар`я Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак. ЗМІ повідомляють про закладену вибухівку. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Знов звинуватять когось з АТОшників, чи волонтерів.
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15.09.2021 12:36
+5
Баканов (друг дитинства клоуна) ходе до московської церкви де відкрито моляться за тих, хто вбиває українців за те, що вони українці!
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15.09.2021 12:39
+4
Це скоріше ліквідація, ніж теракт.

І найстрашніше, якщо виявиться, що за цим моторошним вбивством стоїть не ФСБ і не бульбо-КГБ... а "своя" українофобська пліснява влада.

Але ж само на себе слідство в такому разі не вийде.
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15.09.2021 15:07
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Украина передала России участницу террористической группировки "ДНР" Юлию Прасолову, осужденную за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша, в рамках обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Прасолову включила в обменный список российская сторона. По данным СМИ, убийца сейчас находится в Москве, сообщает мариупольское издание "0629".
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15.09.2021 12:35 Відповісти
Предлагаешь обмены вообще не производить? Так орать будешь, что не меняют пленных....
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15.09.2021 13:20 Відповісти
Звичайно! Бо все корисне для москалів, віддали за таксистів.
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15.09.2021 13:33 Відповісти
Не пытайтесь доказать что либо зескота, там нет мозгов и оно не изиенится
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15.09.2021 13:47 Відповісти
Знов звинуватять когось з АТОшників, чи волонтерів.
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15.09.2021 12:36 Відповісти
А над російським посольством посольством у Києві гордо майорить російський прапор...
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15.09.2021 12:38 Відповісти
Баканов (друг дитинства клоуна) ходе до московської церкви де відкрито моляться за тих, хто вбиває українців за те, що вони українці!
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15.09.2021 12:39 Відповісти
Какая то цель непонятная! Это ************** лохи работали? При чем тут баба с МЧС???? А бывший ветеран??? так их каждый второй сейчас...... Вот так бывает когда есть взрывчатка, но нет мозгов куда ее поставить, мозги для управления отсутствуют......
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15.09.2021 12:43 Відповісти
На аби яких ветеранів не полюють. І він далеко не колишній.
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15.09.2021 12:58 Відповісти
Ну, я надеюсь, хоть на этот раз Антоненко не подозреваемый?
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15.09.2021 12:53 Відповісти
и зачем открыли. не у кого больше биткойны отжимать, дел других нет?
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15.09.2021 12:54 Відповісти
Вбивають АТОшників, а вбивають вороги України. Їх тут кишить, Вальдемар довзолив їхати сюди "акторів", а фактично пропагандистів московії, які підтримують ху@ла концертами, їдуть ФСБешники в рясах, як священники московської церкви, яку відвідують головний той хто мав би з ними боротися - лейтенант Баканов, спікер Верховної Ради Разумков, всі працівники офісу президента, да і сам президент нагородив московських попів і заборонив( по погрозах московських попів) провести літергію Вселенському Патріарху Варфоломія в Софії Київській.
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15.09.2021 14:54 Відповісти
Хотели взрывать кого-то одного?!
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15.09.2021 15:00 Відповісти
Це скоріше ліквідація, ніж теракт.

І найстрашніше, якщо виявиться, що за цим моторошним вбивством стоїть не ФСБ і не бульбо-КГБ... а "своя" українофобська пліснява влада.

Але ж само на себе слідство в такому разі не вийде.
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15.09.2021 15:07 Відповісти
Банда зеленского копирует методы кремлядей
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15.09.2021 15:29 Відповісти
 
 