Фінзвіт "Слуги народу": донорів у 40 разів менше, ніж кандидатів на місцевих виборах

У 3 кварталі 2020 року партію "Слуга народу" та її осередки профінансувало 578 фізосіб та компаній. Це майже в 6 разів більше ніж кількість донорів партії за весь 2019 рік, втім у 40 разів менше ніж кандидатів у депутати яких партія у вересні 2020 року висунула до місцевих рад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать проаналізовані ЧЕСНО дані квартального фінзвіту "Слуги народу" оприлюднені на сайті НАЗК.

Загалом, партія висунула до місцевих рад понад 23 тисячі кандидатів. Іншими словами, на 40 кандидатів від "слуг" припадає всього 1 донор. В окремих осередків таке співвідношення ще гірше й 1 донор припадає на кілька сотень кандидатів.

Згідно з моніторингом ЧЕСНО Центральний офіс "Слуги народу", як і осередки цієї партії, не проводили публічних фандрейзингових кампаній напередодні та під час місцевих виборів у 2020-му році. Тривалий час на сайті партії не було навіть реквізитів, нині там є інформація про те, як підтримати фінансово центральний офіс, але не осередки.

Попри відсутність ознак публічної фандрейзингової кампанії за підсумками 2020 року "Слуга народу" стала найзаможнішою партією країни з доходом в 445 мільйонів гривень з яких орієнтовно 259 мільйонів гривень це приватні надходження. Про це свідчить аналіз ЧЕСНО на основі даних податкової звітності. Втім дані податкової звітності містять лише загальні показники і походження цих коштів тривалий час було невідомим. Подавши звіт за 3 квартал партія частково "розкрила" цю інформацію.

Загалом у 3 кварталі 2020 "Слуга народу" зібрала 107 мільйонів гривень з яких більше 90 мільйонів це внески фізичних осіб (555 донорів). Ще 17 мільйонів надійшло від бізнесу (23 компанії).

Новостворені осередки партії обрали різні стратегії залучення коштів - частину з них фінансував виключно бізнес, а частину лише фізичні особи. Типовим для всіх осередків є незначна кількість донорів. Дві третини регіональних осередків мали менше 20 донорів. Вирізняються лише Вінницький та Черкаський осередки "Слуги народу" які мали 95 та 147 донорів, відповідно.

Примітно, що у звітності партії за перші 3 квартали 2020 року фігурує всього 3 донори які фінансували партію і під час президентських та парламентських виборів 2019 року.

Мова йде, зокрема, про Віталія Сергійовича Корнієнка (Олександо Корнієнко повідомив ЧЕСНО, що Віталій Корнієнко не є його родичим і вони не знайомі особисто) який профінансував партію на 1,5 мільйона гривень у 2019 році та на 1,1 мільйона у 2020 році. Згідно з реєстрами Віталій Корнієнко є співвласником низки підприємств різного спрямування – від будівництва й продажу електроенергії до надання автомобілів в оренду та оптової торгівлі харчовими молоком та оліями.

Ще один "традиційний" донор це Світлана Вікторівна Глущенко. У 2019 році вона перерахувала на рахунки "Слуги народу" 1,4 мільйона гривень, а в 2020 році ще майже 400 тисяч. Як і Віталій Корнієнко вона є власницею та керівницею низки підприємств.

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Ще 318 тисяч партії у 2020 році перерахував Євген Зурнаджи. Він же фігурує і серед донорів "Слуги народу" у звітності за 2019 рік, щоправда тоді він перерахував партії 1,4 мільйона гривень. Зурнаджи є адвокатом та має власну компанію, що працює у сфері права. Також, він є одним зі щонайменше 11 адвокатів які у 2019 році фінансували "Слугу народу".

Новостворену регіональну структуру частково підтримували коштами з "центру" (за рахунок держкоштів, коштів отриманих партією в якості компенсації за парламентську кампанію та приватних внесків які надходили на центральні рахунки партії). Для більшості осередків( крім Київського міського та обласного) це були символічні кошти - від 185 до 535 тисяч гривень, або в середньому 15,1% від загального офіційного бюджету всіх осередків. Не отримував коштів з "центру" лише Кіровоградський обласний осередок.

Іншою ситуація була лише з Київськими обласним та міським осередками - їм партія перерахувала 28,4 мільйона гривень, або 85,4% та 71,6% від їх загального бюджету у липні-вересня 2020 року. Інші ж осередки забезпечували себе у більшій мірі самостійно й якщо довіряти фінзвітності, мали донорів з власних регіонів.

Фактично, мала кількість донорів забезпечила можливість участі у виборах великої кількості кандидатів від "Слуги народу", адже основна стаття видатків більшості осередків - сплата грошових застав за кандидатів у міські голови та кандидатів у депутати. При цьому, серед 555 донорів фізосіб тільки 271 донор балотувався від "Слуги народу" в місцеві ради.

Таким чином лише 1 з близько 80 кандидатів фінансово долучився до підготовки "Слуги народу" до старту місцевих кампанії. Цей показник може бути дещо іншим з урахуванням звіту партії за 4 квартал 2020 року який "слуги" ще не подали. Частина коштів, також, могла надходити безпосередньо до виборчих фондів, але практика показує, що партії левову частку коштів заводять на поточні рахунки і вже з них перераховують кошти до виборчих фондів.