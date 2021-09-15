Об'єктивність ЗМІ в Україні на доволі високому рівні. Під час виборчої кампанії я був на всіх телеканалах, - Разумков
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає доволі високим рівень об'єктивності українських засобів масової інформації.
Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Об'єктивність подачі ЗМІ, гадаю, у нас ... на доволі високому рівні. Хотілося б краще? Так, хотілося б! Чи завжди у мене, як голови Верховної Ради, є доступ до ЗМІ в тому обсязі, в якому б мені хотілося? Ні. Ви можете проаналізувати, що відбувається по тих чи інших медіаресурсах. Але це, знову ж таки, редакційна політика: я не можу на неї вплинути або сказати, що вони роблять щось поза законом. Мені б дуже хотілося вірити, що на їхню редакційну політику ззовні ніхто не впливає", - сказав Разумков.
За словами Разумкова, під час виборчих кампаній медіаресурси можуть схилятися до однієї або іншої сторони, але це відбувається в усьому світі.
"Ми можемо подивитися на держави з розвинутою демократією, такі як Сполучені Штати Америки. Там теж є і CNN, і FOX, де кожен веде свою редакційну політику. Так, вона не всім може подобатися. Якщо ми говоримо про Україну, то у нас у цьому плані, я думаю, не так уже й погано", - зазначив спікер парламенту.
Пославшись на свою участь у виборчих кампаніях, Разумков підкреслив, що доступ до ЗМІ був.
"Я відходив по ефірах і президентську, і парламентську кампанії. Був на всіх телеканалах, починаючи від "112", NewsOne, ZiK, які належать Козаку (народний депутат Тарас Козак, проти якого цього року РНБО запровадила персональні санкції. - Ред.), закінчуючи телеканалами, якими володіють інші представники бізнесу - ICTV, СТБ (кінцеві бенефіціари - бізнесмен Віктор Пінчук і його дружина. - Ред.). Ми скрізь були. Ми були і на "5 каналі", і на "Прямому" (власник - п'ятий президент України Петро Порошенко. - Ред.) - всюди, де могли доносити своє бачення ... Так, десь у мене були більш жорсткі дискусії і менш лояльно налаштовані ведучі. Але це ж дискусія, вона має бути, але не переходити норми моралі і здорового глузду. Необхідно чути іншу точку зору", - розповів Разумков
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Чувак, это было при ПАПИРЕДНИКАХ. при слугах уродов и зеленожопых криворогатых моросящих под себя полупокерах все иначе.
снимайте все нах.
и менты не имеют права за камеры которые могут использоваться для подавления свободы когото ща это трогать
зелецкий за деньги военного бюджет
диверсант под видом бурной деятельности бычков антонова когда покажет готовую кабину