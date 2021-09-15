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Об'єктивність ЗМІ в Україні на доволі високому рівні. Під час виборчої кампанії я був на всіх телеканалах, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Об'єктивність ЗМІ в Україні на доволі високому рівні. Під час виборчої кампанії я був на всіх телеканалах, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає доволі високим рівень об'єктивності українських засобів масової інформації.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Об'єктивність подачі ЗМІ, гадаю, у нас ... на доволі високому рівні. Хотілося б краще? Так, хотілося б! Чи завжди у мене, як голови Верховної Ради, є доступ до ЗМІ в тому обсязі, в якому б мені хотілося? Ні. Ви можете проаналізувати, що відбувається по тих чи інших медіаресурсах. Але це, знову ж таки, редакційна політика: я не можу на неї вплинути або сказати, що вони роблять щось поза законом. Мені б дуже хотілося вірити, що на їхню редакційну політику ззовні ніхто не впливає", - сказав Разумков.

За словами Разумкова, під час виборчих кампаній медіаресурси можуть схилятися до однієї або іншої сторони, але це відбувається в усьому світі.

"Ми можемо подивитися на держави з розвинутою демократією, такі як Сполучені Штати Америки. Там теж є і CNN, і FOX, де кожен веде свою редакційну політику. Так, вона не всім може подобатися. Якщо ми говоримо про Україну, то у нас у цьому плані, я думаю, не так уже й погано", - зазначив спікер парламенту.

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Пославшись на свою участь у виборчих кампаніях, Разумков підкреслив, що доступ до ЗМІ був.

"Я відходив по ефірах і президентську, і парламентську кампанії. Був на всіх телеканалах, починаючи від "112", NewsOne, ZiK, які належать Козаку (народний депутат Тарас Козак, проти якого цього року РНБО запровадила персональні санкції. - Ред.), закінчуючи телеканалами, якими володіють інші представники бізнесу - ICTV, СТБ (кінцеві бенефіціари - бізнесмен Віктор Пінчук і його дружина. - Ред.). Ми скрізь були. Ми були і на "5 каналі", і на "Прямому" (власник - п'ятий президент України Петро Порошенко. - Ред.) - всюди, де могли доносити своє бачення ... Так, десь у мене були більш жорсткі дискусії і менш лояльно налаштовані ведучі. Але це ж дискусія, вона має бути, але не переходити норми моралі і здорового глузду. Необхідно чути іншу точку зору", - розповів Разумков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
"Во время избирательной кампании я был на всех телеканалах...."

Чувак, это было при ПАПИРЕДНИКАХ. при слугах уродов и зеленожопых криворогатых моросящих под себя полупокерах все иначе.
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15.09.2021 12:51
+8
А после избирательной компании?
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15.09.2021 12:50
+8
То при кривавому тирані. А зараз просто не акредитують журналістів нєугодних смі. На каналах взагалі мовчання про зелені пустощі.
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15.09.2021 12:53
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А после избирательной компании?
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15.09.2021 12:50 Відповісти
"Во время избирательной кампании я был на всех телеканалах...."

Чувак, это было при ПАПИРЕДНИКАХ. при слугах уродов и зеленожопых криворогатых моросящих под себя полупокерах все иначе.
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15.09.2021 12:51 Відповісти
То при кривавому тирані. А зараз просто не акредитують журналістів нєугодних смі. На каналах взагалі мовчання про зелені пустощі.
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15.09.2021 12:53 Відповісти
Зеублюдки во всем копируют путлера и лукашеску !
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15.09.2021 12:55 Відповісти
ЖурнаГлісти ,це продажні потвори !!!Безкарність публічної брехні ,породжує вседозволенність !!!))
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15.09.2021 12:55 Відповісти
зелецкий зочет все камерами запрудить. как в парашке?

снимайте все нах.

и менты не имеют права за камеры которые могут использоваться для подавления свободы когото ща это трогать
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15.09.2021 12:56 Відповісти
диктатор все дороги увешал камерами. Кто это дело финансирует?

зелецкий за деньги военного бюджет
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15.09.2021 13:03 Відповісти
этот латентный федераст уж очень хочет в политике остаться
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15.09.2021 12:56 Відповісти
Особливо об"єктивним був Г+Г коли тупий собачий рот гавкав відверту брехню
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15.09.2021 12:56 Відповісти
Разумков сидить дома ковідує, й злить, як з клітки, вовоЕрмаківську парочку.
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15.09.2021 12:58 Відповісти
где ан 178? с новым аи28

диверсант под видом бурной деятельности бычков антонова когда покажет готовую кабину
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15.09.2021 12:59 Відповісти
Що там "об"єктивні" олігархічні телепомийки розповідають з приводу видалення інформації про аварію, влаштовану вгашеним "слугою"? Що з приводу замовчування державної здади Бубочки-дерьмака?
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15.09.2021 12:59 Відповісти
Была, роЗЕмков, была...
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15.09.2021 13:30 Відповісти
Лупоглазый комсомолец разумков, который привёл бубу на нашу голову, ещё надеется остаться в политике после ареста хрыпатого за госизмену! Ну-ну! Оптимист, однако...)
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15.09.2021 18:08 Відповісти
 
 