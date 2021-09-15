Об'єктивність ЗМІ в Україні на доволі високому рівні. Під час виборчої кампанії я був на всіх телеканалах, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає доволі високим рівень об'єктивності українських засобів масової інформації.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Об'єктивність подачі ЗМІ, гадаю, у нас ... на доволі високому рівні. Хотілося б краще? Так, хотілося б! Чи завжди у мене, як голови Верховної Ради, є доступ до ЗМІ в тому обсязі, в якому б мені хотілося? Ні. Ви можете проаналізувати, що відбувається по тих чи інших медіаресурсах. Але це, знову ж таки, редакційна політика: я не можу на неї вплинути або сказати, що вони роблять щось поза законом. Мені б дуже хотілося вірити, що на їхню редакційну політику ззовні ніхто не впливає", - сказав Разумков.

За словами Разумкова, під час виборчих кампаній медіаресурси можуть схилятися до однієї або іншої сторони, але це відбувається в усьому світі.

"Ми можемо подивитися на держави з розвинутою демократією, такі як Сполучені Штати Америки. Там теж є і CNN, і FOX, де кожен веде свою редакційну політику. Так, вона не всім може подобатися. Якщо ми говоримо про Україну, то у нас у цьому плані, я думаю, не так уже й погано", - зазначив спікер парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія обіцяє щодня виходити до журналістів у кулуари ВР: Не буде відчуття, що хтось вас обмежує

Пославшись на свою участь у виборчих кампаніях, Разумков підкреслив, що доступ до ЗМІ був.

"Я відходив по ефірах і президентську, і парламентську кампанії. Був на всіх телеканалах, починаючи від "112", NewsOne, ZiK, які належать Козаку (народний депутат Тарас Козак, проти якого цього року РНБО запровадила персональні санкції. - Ред.), закінчуючи телеканалами, якими володіють інші представники бізнесу - ICTV, СТБ (кінцеві бенефіціари - бізнесмен Віктор Пінчук і його дружина. - Ред.). Ми скрізь були. Ми були і на "5 каналі", і на "Прямому" (власник - п'ятий президент України Петро Порошенко. - Ред.) - всюди, де могли доносити своє бачення ... Так, десь у мене були більш жорсткі дискусії і менш лояльно налаштовані ведучі. Але це ж дискусія, вона має бути, але не переходити норми моралі і здорового глузду. Необхідно чути іншу точку зору", - розповів Разумков