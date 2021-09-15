Україна може отримати від США нові системи ППО, зокрема "Залізний купол", - ОП

Завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського в США, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ("Залізний купол").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що відповідну поправку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.

Згідно з поправкою, Міністерство оборони США має подати до Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу або передачі таких систем Україні.

"У законопроекті Палати представників США вже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., яка не включає передачу систем ППО.

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Система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

Поправка, яка передбачає підтримку української системи протиракетної оборони, добре вписалася у законодавчу ініціативу щодо збільшення допомоги Україні в галузі безпеки на 2022 рік", - пояснили в ОП.

Раніше видання Politico повідомило, що в Конгресі США пропонують виділити Україні батареї протиракетної оборони "Залізний купол".