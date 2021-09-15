Україна може отримати від США нові системи ППО, зокрема "Залізний купол", - ОП
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Завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського в США, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ("Залізний купол").
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що відповідну поправку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.
Згідно з поправкою, Міністерство оборони США має подати до Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу або передачі таких систем Україні.
"У законопроекті Палати представників США вже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., яка не включає передачу систем ППО.
Система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.
Поправка, яка передбачає підтримку української системи протиракетної оборони, добре вписалася у законодавчу ініціативу щодо збільшення допомоги Україні в галузі безпеки на 2022 рік", - пояснили в ОП.
Раніше видання Politico повідомило, що в Конгресі США пропонують виділити Україні батареї протиракетної оборони "Залізний купол".
Будь ласка, зачекайте...
А ми хіба що Банкову прикриємо від атаки з Лівого берега. З ефективністю 80%.
Так что новые, подобные атаки не за горами, а талибы могут ракет подбросить, или кто иной.
Я предполагаю, что существует вероятность поражения и исчезновения государства Израиль.
У Байдена огромные проблемы после катастрофически неудачного выхода из Афганистана. И это при том, что незадолго до него Трамп удачно вывел американские войска из Сирии.
Байден сильно критиковал Трампа, к тому же я согласен с мнением Трампа, что выборы были сфальсифицированы.
Панэпидемия в США продолжилась и при Байдене.
Я думаю. что Байден сегодня "сидит на табурете без одной ножки".
Если я прав в том, что написал выше, то достаточно быстро может сложиться ситуация, когда США будут только "выражать глубокую озабоченность" по поводу войны арабского мира против Израиля.
Из такой страны ЕС, как Франция, евреи уже начинают уезжать - их там гоняют арабы.
Вообще Путин подорвал систему международной безопасности, потому просчитывать мировые события сегодня крайне сложно, можно лишь выдвигать предположения.
зелецкий будет ручками по заводам лазить и их вручную восстанавливать или этого диктатора пора выносить нах??
это как мяч пропустить между ног на воротах.
где нацкорпус который кашмарит и рекетит кац сепар бизнес в украине.
потому что зеленое дерьмо ленивое и слепое
Представляете, что в окябре будет. Ужос.,
Давайте! Нам все пригодится.
@tZEinform
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16 мин
В США идет дискуссия по поводу предоставления Украине двух батарей системы ПВО "Iron Dome". Смысла в этом для нас никакого. ПВО нужно строить или на серьезных образцах или собственное. У нас все для этого есть, осталось дождаться президента-ВГК которого это заинтересует.
Начать можно с Spherical View Radar- это дальнейшая разработка и усовершенствование РЛС "Кольчуга" от украино-американской группы финансируемой в рамках программы Trident Defense Мы понимаем что Зеленскому\Тарану с этого не отстегнется, но пора и про страну подумать.
але ж ПОДИВІТЬСЯ, які фекалії В цензорі булькають
Нам это точно надо?
Журналист Пол Маклири отмечает со ссылкой на источник в Конгрессе, что батареи "Железного купола" являются "первыми кандидатами" на такую передачу.
Во-первых, при всей своей эффективности, израильские системы не интегрируются с новыми американскими системами командования и контроля, что ограничивает их полезность для вооруженных сил США. Во-вторых, США легче поставить Украине чужие системы, а не свои, чтобы не провоцировать лишний раз Россию, не желающую видеть американские системы ПРО у своих границ. В-третьих, у США нет большого количества других "ненужных" систем.
https://www.newsru.co.il/world/15sep2021/kupolukr308.html
Залізний Купол - це система, так би мовити, ближньої дії, для захисту від близького ворога. Очевидно, США, вийшовши з Афганістану, найближчим часом не планують мати зіткнень з близьким ворогом, і тому частина систем вивільниться.
Близький ворог коло стін України знаходиться постійно, як і на окупованій частині території, і тому можливість надання таких систем США можуть розглядати. Так само, як Україна ретельно розгляне доцільність отримання таких систем.
Т.е. -- повертим в руках, посмотрим что за весч...
Что надо?
Надо загрузить украинские заводы массовым производством отечественных ПТРК и ПЗРК, чтобы было не менее 3000 установок - это для гарантированного нанесения НЕПРИЕМЛЕМОГО для Кремля урона, в случае если кацапен СС рванут на всех трёх тысячах совместной с ними границы.
Закупить у США примерно 1500-2000 ПЗРК "Стингер", для борьбы с авиацией противника, а так же дать задание украинским КБ разрабатывать собственные ПЗРК. Продолжить работу над новыми ЗРК и РЛС.
Договариваться с США о предоставлении помощи в виде современных технологий и оборудования.
Поднять экономику - у нас столько богатств, что Украина вполне, за 5 лет, может догнать сегодняшний уровень Германии.
Але! За нездійсненних 65% відсотків приросту річного ВВП з (65%-4%)=61% доведеться відвалити міжнародним спекулянтам 61%*40%=24,4% усього річного приросту через яреськіни варанти - мільярдів сто баксів за три роки. Щоб з врахуванням і цього наздогнати Польщу за три роки треба зростати в ~1,85 рази щороку. Китайці від такої картини удавляться.
А сколько воруют на таможне? А на офшорах? А на вывозе сырья?
За два года можно (отменив нынешний закон о земле и приняв новые) создать полтора миллиона МЕЛКИХ фермерских хозяйств, заменить вывоз с/х сырья на вывоз продовольствия с высокой добавочной стоимостью - что включает 16 отраслей производства. Получим, за два года, минимум 3 миллиона человек среднего класса.
Собственно есть и подготовленные программы и конкретные планы.
А на то, что подписано Яресько, подать в суд и обвинить в создании коррупционной схемы, которая там очень ясна.
Якщо насправді витягти нашу економіку з тіні, ліквідувати олігархічну монополію і гарантувати безпеку та ефективність зовнішніх інвестицій, вони мають сюди ринути бурхливим потоком. Бо потреба в них шалена і масштаби для залучення безмежні після 30 років запустіння. Лише в такому випадку дійсно можливе українське економічне диво. І якщо не за кілька років, то за пару десятиліть ми точно змогли б повноцінно приєднатися принаймні до команди найближчих західних сусідів. А до ЄС і НАТО нас вже через пару-трійку років такого економічного спурту тягнути стали б.
Тільки спочатку люди з яйцями та мізками мають нашу мафію не просто почати перевиховувати через "реформи", а нейтралізувати її одразу, цілком і повністю. Без цього жоден потужний інвестор до нас не сунеться. Але отут і є проблема, бо майже усі з мізками мафією тут куплені, а з яйцями дискредитовані під гучні оплески пересічних.
Китай, обладая большими запасами редкоземельных элементов, диктует свои требования, просто запретив вывоз сырья из страны.
А у Украины не менее 5% мировых запасов редкоземельных, только мы их не разрабатываем, как литий, или отдали лицензию на разработку месторождения, как например самый чистый в Европе кварцит, в Сумской области отдан Дерипаске...
А есть еще огромные запасы титановой руды, которую мы отдаем в РФ, а там ее переплавляют и львиную часть в виде уже очень дорого титана продают США (мне кажется, что схема с новыми атомными блоками, как раз для получения электроэнергии, чтобы потом плавить руду в Украине, убрав из цепочки РФ).
Ну и так далее и тому подобное. У нас только потенциал с/х, если за пять лет перевести его на мелкое фермерство с выращиванием экологически чистой продукции примерно в 150 млрд. долларов, что больше нынешнего ВВП...
Так что не за десятилетия - таким путем как раз ничего не выйдет, а вот за 5 лет очень даже реально.
Теперь с олигархами. Их не так уж надо прижимать, как бестолково, как сейчас. Надо:
1. Для прекращения грабежа через офшоры, ввести налог на выведенный капитал.
2. Отменить НДС - полностью отменить, ну может чисто формально сократить его до 0,01%, что фактически ничего.
3. Очень трудно будет почистить все правоохранительные структуры и суды, но пока этого не сделать, то инвесторам Президент Эстонии будет говорить - "не вкладывайте инвестиции в Украину". Но пример Грузии с Саакашвили (единственно что он хорошо сделал), это за 2 года побороть коррупцию в правоохранительных органах самой коррумпированной республики в СССР.
"Рыба гниёт с головы" - личный пример с самого верха госмашины, будет сигналом для остальных.
А вот ракету, особенно крылатую, сбить крайне сложно и причина тому в том, что лучи РЛС, отражаясь от земли, деревьев, зданий, создают несколько метров сплошной засветки, где ЭВМ не в состоянии отследить цель, и в тоже время, современные крылатые ракеты скользят метрах в пяти - десяти над землей, да еще и огибают по рельефу, складками местности, ложбинами и даже большими оврагами, руководствуясь картой, заложенной в их блок управления и лишь изредка их РЛС сканирует местность для сравнения и точной привязки к местности.
Так что позволить себе современную и надежную противоракетную оборону, сегодня в мире не может ни одна, даже супердержава, именно потому еще в прошлом веке были подписаны договора об ограничении ПРО, и США с СССР имели лишь по одному району, которые прикрывали противоракеты, да еще и вооруженные ядерными боеголовками. В США охраняли одну из баз межконтинентальных ракет, а в СССР Москву (мой отец участвовал в создании этой системы и многое мне рассказал).
Кроме того, у нас почти 3000 км границы с Мордором, а укрепления лишь на Донбассе. Как только их танковые армии станут выходить к нашей границе, навстречу им будут переброшены наши батальоны, вооруженные ПТРК, которые станут жечь их танковые колонны с опушек рощиц, с холмов, с крыш сараев и т.п. Что Черниговщина, что Житомирщина с Ровенщиной, это болота и болота, там танки противника могут идти только колоннами, а колонны очень удобно расстреливать из ПТРК с флангов. Так что, чем больше ПТРК с ракетами к ним, тем у Путина меньше мыслей кинуться в атаку на Украину со всех направлений.
Собственно он будет нас давит газом, о чем говорил уже давно, когда выбрал курс на превращение РФ в энергетическую супердержаву. Ничего, через 10 лет резко уменьшится потребление нефти, в связи с массовым переходом на электромобили и в Кремле остынут, а санкции не дадут им возможность перестроить свою экономику на современные рельсы.
П.С. Стугна и Джавелин могут поражать низко летящий боевой вертолет.
Просто погуглите, сколько ракет только в одной батарее РСЗО у кацапов и вам всё станет понятно.
По уму, подобный Купол Украина, за 7 лет, могла успеть разработать и поставить в войска сама. А вот на передке, от одиночных обстрелов 122 мм и 120 мм, как вчера, такая система отлично бы прикрыла наших бойцов.
Ничего, евреи у власти воровать меньше будут, на них будем экономить, а не на защитниках Родины.
Та хто ж таким вірить Американці і не чули, що пропонували бздєлєнському Купол
І кожний перехват, тобто кожний пуск 1 протиракети, коштує мільйон гривень. Мільйон. І тому військові мають дуже чітко зрозуміти місце Залізного Купола в системі ПРО України.
Наприклад, крім "сухопутних", існують версії, призначені для морського застосування, які монтуються на кораблях, і які могли б захищати берегову оборонну інфраструктуру, і т.д.
В будь-якому випадку, *******, високоефективні системи ППО/ПРО Україні потрібні надзвичайно, бо дозволять в значній мірі стримати повітряний напад ворога і зберегти після нього збройні засоби для такої відсічі, яка зробить напад ворога дуже дорогим для нього.
Видимо, США обязаны будут, получить разрешение Израиля, на продажу ( или передачу) вооружения Украине.
Поэтому, должны быть веские доказательства, что Купол не попадет в руки Кремля, который может передать секреты Купола, своим друзьям-террористам, на Ближнем Востоке.
Кто-то что-то уже купил и поставил?
Эти ЗЕленые ублюдки наш оборонзаказ уже год выполнить не могут и задолженность по ЗП ВСУ погасить не могут.
Железный купол им блин...
Потому что в реале из США ЗЕ привез только ее и наилучшие пожелания.