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Україна може отримати від США нові системи ППО, зокрема "Залізний купол", - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна може отримати від США нові системи ППО, зокрема

Завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського в США, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ("Залізний купол").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що відповідну поправку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.

Згідно з поправкою, Міністерство оборони США має подати до Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу або передачі таких систем Україні.

"У законопроекті Палати представників США вже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., яка не включає передачу систем ППО.

Читайте також: У Конгресі США пропонують виділити Україні батареї протиракетної оборони "Залізний купол", - Politico

Система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

Поправка, яка передбачає підтримку української системи протиракетної оборони, добре вписалася у законодавчу ініціативу щодо збільшення допомоги Україні в галузі безпеки на 2022 рік", - пояснили в ОП.

Раніше видання Politico повідомило, що в Конгресі США пропонують виділити Україні батареї протиракетної оборони "Залізний купол".
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Топ коментарі
+18
Это только предложение в конгрессе США-при чем тут "договоренности " зекрысы?зеопа одна из самых брехливых инстанций в мире)))
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15.09.2021 13:03
+18
Да не истери,зебил)твоя "радость" не стоит ломанного гроша-этот всброс ничем зекрысе не поможет)зесрань теперь очень жалкое зрелище...
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15.09.2021 13:13
+14
Сам пей,зесрань)только сначала объясни почему у нас при зекретинском перемирии теперь потери ,каких не было с 2016го,а твоя зегнида на отдыхе?
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15.09.2021 13:18
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Только недавние, массированные обстрелы показали, что хваленый Купол не эффективен против такого подхода.
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15.09.2021 14:53 Відповісти
В купола в Ізраїлі взагалі дуже специфічне призначення - збивати числені, доволі повільні в русі самопальні ракети з близькою і низькою траекторією польоту. Худо-бідно він з цим порається, як не дивно. Хамасівці розраховували їх масою пробити наскрізь - не вийшло.
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15.09.2021 15:14 Відповісти
Бо в ізраільтян грошей більше на 2 порядки, і запуск лише однієї ракети вартістю понад 1 млн. грн. в перерахунку їм по кишені.

А ми хіба що Банкову прикриємо від атаки з Лівого берега. З ефективністю 80%.
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15.09.2021 15:30 Відповісти
Недавно пробили, когда были массовые пуски - у израильтян банально противоракет не хватило.

Так что новые, подобные атаки не за горами, а талибы могут ракет подбросить, или кто иной.
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15.09.2021 16:38 Відповісти
Який ти вумный ,краше мати дулю в кишені ,вона эфективніша. То так на твій соєвокацапський розум?
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15.09.2021 16:20 Відповісти
Израиль потратил штатовские миллиарды и несколько лет Купол был эффективен. Теперь мир, а особенно Ближний Восток сильно меняется.

Я предполагаю, что существует вероятность поражения и исчезновения государства Израиль.
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15.09.2021 17:56 Відповісти
Израиль - пороховая бочка с этим сложно не согласиться, но пока есть поддержка США и мирового еврейского лобби, бочка может уничтожить скорей часть арабского мира, чем Израиль
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15.09.2021 19:59 Відповісти
Пока есть!

У Байдена огромные проблемы после катастрофически неудачного выхода из Афганистана. И это при том, что незадолго до него Трамп удачно вывел американские войска из Сирии.

Байден сильно критиковал Трампа, к тому же я согласен с мнением Трампа, что выборы были сфальсифицированы.

Панэпидемия в США продолжилась и при Байдене.

Я думаю. что Байден сегодня "сидит на табурете без одной ножки".

Если я прав в том, что написал выше, то достаточно быстро может сложиться ситуация, когда США будут только "выражать глубокую озабоченность" по поводу войны арабского мира против Израиля.

Из такой страны ЕС, как Франция, евреи уже начинают уезжать - их там гоняют арабы.

Вообще Путин подорвал систему международной безопасности, потому просчитывать мировые события сегодня крайне сложно, можно лишь выдвигать предположения.
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15.09.2021 20:12 Відповісти
ленивое зеленое хочет все купить. а то что обосранный в бункере который всех боится и убивает всех и все боятся одного, не даст продать украине ничего.

зелецкий будет ручками по заводам лазить и их вручную восстанавливать или этого диктатора пора выносить нах??
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15.09.2021 13:24 Відповісти
оно только что проедало развал кацапскими новинским ярославским диверсантами николаевский судностроительный.

это как мяч пропустить между ног на воротах.

где нацкорпус который кашмарит и рекетит кац сепар бизнес в украине.

потому что зеленое дерьмо ленивое и слепое
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15.09.2021 13:31 Відповісти
Фантазері Вам ничего не дадут бегут впереди паравоза рисуют себе достижения вісосав из пальца
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15.09.2021 13:32 Відповісти
О, "солнце всходит и заходит",замечательно выходит. На "хлеб с маслом" намажут и как прежде на паперть с протянутой рукой, от миллиардеров, миллионеров , олигархов и т.д и т.п к сирым, нищим и убогим " Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигла 75,565 евро за МВт.ч, или $923 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи."

Представляете, что в окябре будет. Ужос.,
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15.09.2021 13:37 Відповісти
Будет запущен СП3.
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15.09.2021 18:12 Відповісти
Главное, чтобы кацапов "мочила"!

Давайте! Нам все пригодится.
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15.09.2021 13:46 Відповісти
Это очень хорошая новость! Быстрее бы поставлять начали и на обучение Украина должна уже отправлять людей в США, потому что там обучение пару лет может занимать. А РФ сейчас бабла подымает и когда у нее жирок денежный растет, то она опять себя великой мнить начинает, как сумасшедшая и нападает на другие страны и захватывает территории. Украину должны вооружать до зубов, чтобы слабые места исчезли. Но главное слабое место - это экономика Украины. Нужно создавать сильное министерство экономики и создавать под органы и там должны быть лучшие Украинские и мировые экономисты и бизнесмены и философы, чтобы выстроить новую экономику - свободную, безопасную, с налогами маленькими или вообще их убрать и наполнять бюджет на социалку из продажи Украинских ресурсов. Но эти власти уже забракованы - они не собираются менять судебную систему на судей не людей склонных к коррупции, а нужно поставить в Украине новую судебную систему инновационную, чтобы судьей был - искусственный интеллект. Прямую демократию нужно ввести, чтобы люди могли без властей голосовать и принимать законы, которые будут улучшать жизнь людей. И каждый сможет написать и выложить законопроект и чтобы люди предлагали правки и потом те, кто поддерживает закон за него голосовали. Страна должна выстраиваться на системе для всего народа Украины, а не для бандитов переделивших ее и грабивших и их не интересует развитие ибо они быдло дыбилы - жлобы и жиды! Не понимают, что если вся страна будет богатеть, то будет больше денег и они смогут легально богатеть в 100 раз больше. У Украины есть определенное количество денег в стране и их мало и они перетекают от одних людей в стране к другим и у одних уменьшается и у других увеличивается, но в целом денег в стране мало. А если денег будет больше в стране, то тогда у людей будет больше ресурс и больше возможностей создавать свои дела и у других будут деньги покупать услуги и тоже создавать свои дела и обмениваться услугами и товарами, а если денег в стране мало, то даже создав дело, у людей нету денег покупать услуги и так с каждым бизнесом в стране от самого малого и до самого большого! Пока олигархов не убьют и все это кубло бандитское, которое захватило всю власть и сидят не реформируют потому что потом грабить не смогут и Украина остается не успешной страной. Прямую демократию выбить - это лучший способ реформировать страну. Нужно США просить выбить из Украинских властей нормальную прямую демократию, люди все в большинстве хотят одного и того же - справедливой страны. И значит люди будут голосовать быстрее за реформы. США и Запад должны положиться не на Украинские власти, а на Украинский народ и тогда демократия и реформы пойдут быстро! За этим развитие будет! А власти сколько не меняй, там все подстилки русских и бандитов-олигархов, а на интересы Украины и народа Украины им срать и они грабя изнутри разваливают Украину оставляя самую плохую олигархическую систему и со свойствами жадности бесконечной к грабежу и разлезанию страны. Без денег Украине не поможет никакие вооружения. Если люди бедные и олигархи с властями - вообщем организованная преступность делает их беднее и беднее, а значит это приведет к восстанию народа и хаосу(если конечно не сделать все филигранно и ликвидировать олигархов силами спецслужб Западных). Вернуть ими награбленное Украине, чтобы Украина богатела, а не оргпреступность богатела.
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15.09.2021 13:46 Відповісти
ага - "дєржі карман шірє": американці я що, з глузду з'їхали? на другий день, як ця система з'явиться в україні, дєрьмак особисто привезе сюди фсбешників, аби зняти будь-який компонент, який їх зацікавить...
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15.09.2021 13:50 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
16 мин



В США идет дискуссия по поводу предоставления Украине двух батарей системы ПВО "Iron Dome". Смысла в этом для нас никакого. ПВО нужно строить или на серьезных образцах или собственное. У нас все для этого есть, осталось дождаться президента-ВГК которого это заинтересует.
Начать можно с Spherical View Radar- это дальнейшая разработка и усовершенствование РЛС "Кольчуга" от украино-американской группы финансируемой в рамках программы Trident Defense Мы понимаем что Зеленскому\Тарану с этого не отстегнется, но пора и про страну подумать.
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15.09.2021 13:50 Відповісти
God bless the USA

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15.09.2021 13:58 Відповісти
Даже не мечтайте, пока не очистите ОП от фээсбэшной свободы , а лучше вместе с комунякой зе.
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15.09.2021 14:01 Відповісти
АБСОЛЮТНО начхати, що ті наркомани там мелють,

але ж ПОДИВІТЬСЯ, які фекалії В цензорі булькають
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15.09.2021 14:03 Відповісти
Три Бюджета Украины - и купол наш.
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15.09.2021 14:28 Відповісти
2 (две) батареи Железного купола... На более 3 000 км границы с кацапией...

Нам это точно надо?
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15.09.2021 14:39 Відповісти
Администрация президента США Джо Байдена сохранила объем военной помощи Украине в виде оборудования на сумму 275 миллионов долларов. Однако Конгресс США включил в параграф о помощи Украине в рамках бюджета на 2022 год поправку, требующую от Пентагона сообщить Конгрессу об "имеющихся системах, которые могут быть проданы или переданы Украине, и которые не будут востребованы вооруженными силами США в краткосрочной перспективе".
Журналист Пол Маклири отмечает со ссылкой на источник в Конгрессе, что батареи "Железного купола" являются "первыми кандидатами" на такую передачу.
Во-первых, при всей своей эффективности, израильские системы не интегрируются с новыми американскими системами командования и контроля, что ограничивает их полезность для вооруженных сил США. Во-вторых, США легче поставить Украине чужие системы, а не свои, чтобы не провоцировать лишний раз Россию, не желающую видеть американские системы ПРО у своих границ. В-третьих, у США нет большого количества других "ненужных" систем.

https://www.newsru.co.il/world/15sep2021/kupolukr308.html
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15.09.2021 14:42 Відповісти
Очевидно, ви неправильно розумієте, що таке "не будут востребованы США в ближайшей перспективе".

Залізний Купол - це система, так би мовити, ближньої дії, для захисту від близького ворога. Очевидно, США, вийшовши з Афганістану, найближчим часом не планують мати зіткнень з близьким ворогом, і тому частина систем вивільниться.

Близький ворог коло стін України знаходиться постійно, як і на окупованій частині території, і тому можливість надання таких систем США можуть розглядати. Так само, як Україна ретельно розгляне доцільність отримання таких систем.
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15.09.2021 15:49 Відповісти
Дякую за роз'яснення.

Т.е. -- повертим в руках, посмотрим что за весч...
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15.09.2021 17:56 Відповісти
К Бубочку прикрыть от украинских ВВС?
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15.09.2021 15:32 Відповісти
Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров, то есть 2 батареи только 300 кв км -это вообще ни о чем. Это по размеру, как райцентр. В Израиле 9 таких батарей. Так он в 30 раз меньше, чем Украина!
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15.09.2021 14:47 Відповісти
Потому что у зелохов подход не правильный. Собственно и у их предшественников он был такой же.

Что надо?

Надо загрузить украинские заводы массовым производством отечественных ПТРК и ПЗРК, чтобы было не менее 3000 установок - это для гарантированного нанесения НЕПРИЕМЛЕМОГО для Кремля урона, в случае если кацапен СС рванут на всех трёх тысячах совместной с ними границы.

Закупить у США примерно 1500-2000 ПЗРК "Стингер", для борьбы с авиацией противника, а так же дать задание украинским КБ разрабатывать собственные ПЗРК. Продолжить работу над новыми ЗРК и РЛС.

Договариваться с США о предоставлении помощи в виде современных технологий и оборудования.

Поднять экономику - у нас столько богатств, что Украина вполне, за 5 лет, может догнать сегодняшний уровень Германии.
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15.09.2021 14:59 Відповісти
Україні навіть Польщу наздоганяти довелося б 20 років поспіль за шаленого економічного зростання у 15% на рік. З рештою повністю згоден.
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15.09.2021 15:07 Відповісти
Расчеты нормальных экспертов показывают, что при тотальном смене руководства страны на адекватное, мы Польшу догоним всего за три года.
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15.09.2021 16:16 Відповісти
На кого менять? Покажи пальцем!
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15.09.2021 16:54 Відповісти
Только не на евреев
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15.09.2021 18:06 Відповісти
Аби скоротити відставання у 4,25 рази (за ВВП на душу), треба у ці 3 роки мати щорічні темпи зростання економіки на рівні на 62% вищі від польських. Тобто зростання приблизно в 1,65 рази щороку.

Але! За нездійсненних 65% відсотків приросту річного ВВП з (65%-4%)=61% доведеться відвалити міжнародним спекулянтам 61%*40%=24,4% усього річного приросту через яреськіни варанти - мільярдів сто баксів за три роки. Щоб з врахуванням і цього наздогнати Польщу за три роки треба зростати в ~1,85 рази щороку. Китайці від такої картини удавляться.
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15.09.2021 17:03 Відповісти
А сколько экономики сегодня в тени? Вот то-то же!

А сколько воруют на таможне? А на офшорах? А на вывозе сырья?

За два года можно (отменив нынешний закон о земле и приняв новые) создать полтора миллиона МЕЛКИХ фермерских хозяйств, заменить вывоз с/х сырья на вывоз продовольствия с высокой добавочной стоимостью - что включает 16 отраслей производства. Получим, за два года, минимум 3 миллиона человек среднего класса.

Собственно есть и подготовленные программы и конкретные планы.

А на то, что подписано Яресько, подать в суд и обвинить в создании коррупционной схемы, которая там очень ясна.
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15.09.2021 18:12 Відповісти
З усім згоден. Яреськіна угода має бути скасована - то реальна удавка і запобіжник від розвитку держави.

Якщо насправді витягти нашу економіку з тіні, ліквідувати олігархічну монополію і гарантувати безпеку та ефективність зовнішніх інвестицій, вони мають сюди ринути бурхливим потоком. Бо потреба в них шалена і масштаби для залучення безмежні після 30 років запустіння. Лише в такому випадку дійсно можливе українське економічне диво. І якщо не за кілька років, то за пару десятиліть ми точно змогли б повноцінно приєднатися принаймні до команди найближчих західних сусідів. А до ЄС і НАТО нас вже через пару-трійку років такого економічного спурту тягнути стали б.

Тільки спочатку люди з яйцями та мізками мають нашу мафію не просто почати перевиховувати через "реформи", а нейтралізувати її одразу, цілком і повністю. Без цього жоден потужний інвестор до нас не сунеться. Але отут і є проблема, бо майже усі з мізками мафією тут куплені, а з яйцями дискредитовані під гучні оплески пересічних.
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15.09.2021 21:22 Відповісти
Собственно нам сами инвестиции могут быть и не нужны, к тому же когда страна в состоянии отражения агрессии, то сюда пойдут только акулы-спекулянты, а не нормальный бизнес.

Китай, обладая большими запасами редкоземельных элементов, диктует свои требования, просто запретив вывоз сырья из страны.

А у Украины не менее 5% мировых запасов редкоземельных, только мы их не разрабатываем, как литий, или отдали лицензию на разработку месторождения, как например самый чистый в Европе кварцит, в Сумской области отдан Дерипаске...

А есть еще огромные запасы титановой руды, которую мы отдаем в РФ, а там ее переплавляют и львиную часть в виде уже очень дорого титана продают США (мне кажется, что схема с новыми атомными блоками, как раз для получения электроэнергии, чтобы потом плавить руду в Украине, убрав из цепочки РФ).

Ну и так далее и тому подобное. У нас только потенциал с/х, если за пять лет перевести его на мелкое фермерство с выращиванием экологически чистой продукции примерно в 150 млрд. долларов, что больше нынешнего ВВП...

Так что не за десятилетия - таким путем как раз ничего не выйдет, а вот за 5 лет очень даже реально.

Теперь с олигархами. Их не так уж надо прижимать, как бестолково, как сейчас. Надо:

1. Для прекращения грабежа через офшоры, ввести налог на выведенный капитал.

2. Отменить НДС - полностью отменить, ну может чисто формально сократить его до 0,01%, что фактически ничего.

3. Очень трудно будет почистить все правоохранительные структуры и суды, но пока этого не сделать, то инвесторам Президент Эстонии будет говорить - "не вкладывайте инвестиции в Украину". Но пример Грузии с Саакашвили (единственно что он хорошо сделал), это за 2 года побороть коррупцию в правоохранительных органах самой коррумпированной республики в СССР.

"Рыба гниёт с головы" - личный пример с самого верха госмашины, будет сигналом для остальных.
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15.09.2021 22:38 Відповісти
Да-да. На прошлое видимо? Что же они за 5 лет ничего подобного не сделали?
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15.09.2021 22:44 Відповісти
Ну потому что такие же воры и предатели украинского народа, как и нынешние.
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15.09.2021 23:11 Відповісти
А есть тут какие-то другие?
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15.09.2021 23:49 Відповісти
У вас на Московии наверняка нет, а у нас, в Украине есть.
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16.09.2021 11:52 Відповісти
А кроме словесного пердежа что-то по сути будет? Видимо нет.
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16.09.2021 11:58 Відповісти
Да, конечно, переносные ПЗРК и дешевле и важнее. Просто ими ракету не собьешь. Должно быть и то и то.
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15.09.2021 23:20 Відповісти
ПЗРК надёжно защитят наши войска от штурмовиков и боевых вертолетов противника, которые атакуют с низких, достижимых для Стингеров высот.

А вот ракету, особенно крылатую, сбить крайне сложно и причина тому в том, что лучи РЛС, отражаясь от земли, деревьев, зданий, создают несколько метров сплошной засветки, где ЭВМ не в состоянии отследить цель, и в тоже время, современные крылатые ракеты скользят метрах в пяти - десяти над землей, да еще и огибают по рельефу, складками местности, ложбинами и даже большими оврагами, руководствуясь картой, заложенной в их блок управления и лишь изредка их РЛС сканирует местность для сравнения и точной привязки к местности.

Так что позволить себе современную и надежную противоракетную оборону, сегодня в мире не может ни одна, даже супердержава, именно потому еще в прошлом веке были подписаны договора об ограничении ПРО, и США с СССР имели лишь по одному району, которые прикрывали противоракеты, да еще и вооруженные ядерными боеголовками. В США охраняли одну из баз межконтинентальных ракет, а в СССР Москву (мой отец участвовал в создании этой системы и многое мне рассказал).
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16.09.2021 11:51 Відповісти
Даже больше скажу, нам сейчас вообще ПТРК не особо нужны. Танки много чем можно подбить и пушкой и РПГ и другим танком. Нам нужны Стингеры или Иглы. Из Стингера можно и танк подбить и вертолет в воздухе или самолет. А из Стугны или Джавелина только танк.
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15.09.2021 23:34 Відповісти
Как раз с помощью ПТРК танки, БМП и БТРы хорошо подбивать простой пехоте и ДШВ. ПЗРК можно насытить войска на линии фронта, в окопах и блиндажах они будут неплохо укрыты, а при приближении бронетехники противника дадут обороняющимся очень большую уверенность в себе, при этом пехоте противника придется переть вперед, на хорошо укрепленные позиции БЕЗ прикрытия своих танков, которые или откажутся идти под обстрел или сгорят вместе со своими экипажами расстреливаемые как в тире.

Кроме того, у нас почти 3000 км границы с Мордором, а укрепления лишь на Донбассе. Как только их танковые армии станут выходить к нашей границе, навстречу им будут переброшены наши батальоны, вооруженные ПТРК, которые станут жечь их танковые колонны с опушек рощиц, с холмов, с крыш сараев и т.п. Что Черниговщина, что Житомирщина с Ровенщиной, это болота и болота, там танки противника могут идти только колоннами, а колонны очень удобно расстреливать из ПТРК с флангов. Так что, чем больше ПТРК с ракетами к ним, тем у Путина меньше мыслей кинуться в атаку на Украину со всех направлений.

Собственно он будет нас давит газом, о чем говорил уже давно, когда выбрал курс на превращение РФ в энергетическую супердержаву. Ничего, через 10 лет резко уменьшится потребление нефти, в связи с массовым переходом на электромобили и в Кремле остынут, а санкции не дадут им возможность перестроить свою экономику на современные рельсы.

П.С. Стугна и Джавелин могут поражать низко летящий боевой вертолет.
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16.09.2021 12:02 Відповісти
Вот именно!Почему на это никто не обращает внимания?Хотят устроить ПРО Конча-Заспы?
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16.09.2021 06:11 Відповісти
Якщо в комплекті постачання ракети за рахунок американців то це чудово, в іншому випадку ми розоримося пускати ракети за 100кілобаксів.
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15.09.2021 15:13 Відповісти
Одного куполу достатньо, щоб захистити Маріупіль - воно вже того варто.
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15.09.2021 15:27 Відповісти
В этом Куполе всего 60 ракет на весь комплекс.

Просто погуглите, сколько ракет только в одной батарее РСЗО у кацапов и вам всё станет понятно.

По уму, подобный Купол Украина, за 7 лет, могла успеть разработать и поставить в войска сама. А вот на передке, от одиночных обстрелов 122 мм и 120 мм, как вчера, такая система отлично бы прикрыла наших бойцов.
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15.09.2021 16:19 Відповісти
Отлично, одна ракета купола стоит 20 000 долларов. А одна мина 120 мм стоит 500 долларов. Очень быстро разоримся.
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15.09.2021 23:22 Відповісти
Вы к этим 500 долларов добавьте почти миллион страховки семье погибшего + 100% его денежного оклада, пока не вырастут все его дети, + лечение троих раненных - это "цена" недавнего обстрела на Донбассе. Я уж не говорю, что погибшим можете быть вы или кто-то из членов вашей семьи.

Ничего, евреи у власти воровать меньше будут, на них будем экономить, а не на защитниках Родины.
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16.09.2021 12:09 Відповісти
У ,,кипат барзель,, не большой радиус действия.
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15.09.2021 15:28 Відповісти
ОПа президента сказала ?

Та хто ж таким вірить Американці і не чули, що пропонували бздєлєнському Купол
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15.09.2021 15:35 Відповісти
Система "Iron Dome" неодноразово доводила свою високу ефективність не на випробувальних полігонах, а в реальних бойових умовах. На сьогодні це одна з найефективніших систем ППО/ПРО, призначена для перехоплення ракет ближнього радіуса дії, в тому числі ракет РСЗВ, наприклад "Град" і т.п. Крім того, Залізний Купол може збивати ворожі літаки до висоти 10км. Система винятково складна, і тому дешевою бути не може.

І кожний перехват, тобто кожний пуск 1 протиракети, коштує мільйон гривень. Мільйон. І тому військові мають дуже чітко зрозуміти місце Залізного Купола в системі ПРО України.

Наприклад, крім "сухопутних", існують версії, призначені для морського застосування, які монтуються на кораблях, і які могли б захищати берегову оборонну інфраструктуру, і т.д.

В будь-якому випадку, *******, високоефективні системи ППО/ПРО Україні потрібні надзвичайно, бо дозволять в значній мірі стримати повітряний напад ворога і зберегти після нього збройні засоби для такої відсічі, яка зробить напад ворога дуже дорогим для нього.
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15.09.2021 15:36 Відповісти
Да. Одну поставить в Кончезаспі, другу над ОП. Якраз дві.
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15.09.2021 16:23 Відповісти
Соя в своїх коментах затверджуе свює гниле нутро. Їм плювати на Україну ,як-що голова секти Петрової не є президентом . Соя добрий продукт, але чомусь після вживання перетворюється на лайно.
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15.09.2021 16:26 Відповісти
бабахнутая страна... офигеть - это не передать эмоций...
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15.09.2021 16:34 Відповісти
Комментаторы, вы как китайцы времён Культурной революции с лозунгом "Огонь по штабам!". У вас враг под боком, а вы гадите на своих руководителей. Хотите, чтоб пришли чужие? Вы думаете, что вам за это заплатят? Навряд ли. А вот страну потеряете.
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15.09.2021 16:50 Відповісти
«Рукавадітєлі» зрадники і агенти ворога, так що прахаді міма,ізраільтятін Шевчєнка.
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15.09.2021 17:13 Відповісти
А хто вам сказав, що ці керівники не є ворогами ,?
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15.09.2021 21:11 Відповісти
Да, вы правы. Судя по комментам, у нас 70% предателей и гнобителей страны. Но выдают себя за офигенных патриотов.
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28.01.2022 12:59 Відповісти
Лучше бы летающих дронов - камикадзе подкинули бы
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15.09.2021 17:09 Відповісти
Израиль продает Железный Купол, только, своим стратегическим партнерам: США, Южной Корее, Азербайджану, чтобы вооружение не попало в руки врагов.
Видимо, США обязаны будут, получить разрешение Израиля, на продажу ( или передачу) вооружения Украине.
Поэтому, должны быть веские доказательства, что Купол не попадет в руки Кремля, который может передать секреты Купола, своим друзьям-террористам, на Ближнем Востоке.
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15.09.2021 17:30 Відповісти
А как насчет ракет Т382, рабочие образцы которых уже лежат на складе Артем. К ним долго создать станцию сопровождения?
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15.09.2021 17:36 Відповісти
Якщо нам раптом дадуть той купол, то через 5 хвилин Квартал-95 злиє у Москву усі таємні коди та інші секретні штучки.
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15.09.2021 18:09 Відповісти
Все, що виходить від ОП, якось дуже ******* брехнею...
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15.09.2021 18:10 Відповісти
Шо там с миллиардами деревьев? Шо там с латынью? Шо там учителя - стали евровые миллионеры с зп 4 т. эвро? Шо там с миллиардными инвестициями с Омана(ржу не могу). Так и с куполами - будут синего цвета. Звиздун.
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15.09.2021 18:17 Відповісти
Як кажуть ті, що згинуть, як роса на сонці: "Курочка в гнезде, яичко в 3,143де, а ты уже сковородку поставил и масло положил". Ключове слово - "може". МОЖЕ отримати, а МОЖЕ й не отримати.
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15.09.2021 18:21 Відповісти
Бесполезно. Как только этот "Железный купол приедет в Украину, его тут же раскрадут по запчастям. А если всё же каким-то чудом останется в сохранности, то так и будет ржаветь в уголке в заводской коробке. Почему? Потому, что задействование Купола не понравится рашке. А ЗЕ! не делает того, что заставляет рашку нервничать. Скорее всего мы откажемся от Купола. А жаль
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15.09.2021 18:21 Відповісти
на 275 млн долл не купити і одну таку установку ,тому щось тут не те...
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15.09.2021 18:49 Відповісти
Все это хорошо но не с врагами у власти.
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15.09.2021 18:57 Відповісти
Что хорошо?

Кто-то что-то уже купил и поставил?

Эти ЗЕленые ублюдки наш оборонзаказ уже год выполнить не могут и задолженность по ЗП ВСУ погасить не могут.

Железный купол им блин...
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15.09.2021 20:09 Відповісти
Хорошо шо штаты могут нам помочь с ПВО.Но не при зевласти и прочих врагов нашей страны.
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15.09.2021 20:38 Відповісти
При все косолапости Рашки, все таки их ракеты это не Хамасовские пионерские подделки. Тут нужен комметарий эксперта, зачем Украине Купол? На первый взгляд он не неэффнктивен, и даже где то провоцирует кацапов поэксперментировать, но пусть Куполу дадут оценку профессионалы.
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15.09.2021 20:03 Відповісти
А пока что, зебилы, читайте книгу "Черепно мозговая травма ЗЕ".

Потому что в реале из США ЗЕ привез только ее и наилучшие пожелания.
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15.09.2021 20:08 Відповісти
И это при том, что наше КБ Луч уже на 50% подготовило наш украинский "железный купол", надо только немного добавить финансирования на доработку. Я так понимаю, что поддержка украинского производителя никого не интересует
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16.09.2021 09:34 Відповісти
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