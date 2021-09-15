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Вітренко про переговори з "Газпромом" щодо продовження транзитного контракту: У нас поки стадія обміну публічними люб'язностями

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Вітренко про переговори з

Україна і Росія поки не починали переговори щодо продовження транзитного контракту після 2024 року.

Про це повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко журналістам у Києві в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні, у нас поки стадія обміну публічними люб'язностями. Це звичайна ситуація. Після такої стадії, принаймні, історично ми і переходили до предметних переговорів", - сказав він, відповідаючи на питання про початок переговорів із "Газпромом" щодо продовження транзитного контракту після 2024 року.

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Автор: Наталя Джума
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СУБОТА, 21 ГРУДНЯ 2019
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15.09.2021 13:04 Відповісти
Теперь остается найти кого то, кто объяснит на каком основании украинский газ, добытый украинскими государственными компаниями, какой то Шмыгаль собирается продавать по цене "европейского хаба?
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15.09.2021 13:07 Відповісти
 
 