Перемир'я існує лише на папері. Кількість та інтенсивність обстрілів на Донбасі зростає щодня, - Міжнародна моніторингова місія

Перемир'я на Донбасі не дотримується, кількість обстрілів і їхня інтенсивність щодня зростає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив виконавчий директор благодійної організації Схід SOS, учасник Міжнародної моніторингової місії від України Костянтин Реуцький.

"Наш попередній висновок такий, що перемир'я, фактично, існує лише на папері. Після нетривалого затишшя на початку літа обстріли поновилися, їхня кількість і інтенсивність щодня зростає", - сказав Реуцький на пресконференції в Києві у середу.

Він підкреслив, що, постійно уздовж майже всієї лінії розмежування тривають обстріли.

"Якщо в Луганській області до недавнього часу було відносне затишшя (і доволі довго), то зараз вже і на Луганщині російські проксі, використовуючи заборонену навіть не тільки умовами цього перемир'я, а взагалі Мінськими угодами зброю, ведуть обстріли населених пунктів", - розповів Реуцький.

За його словами, багато місцевих жителів говорять, що настільки інтенсивних обстрілів не було з 2014-2015 рр.

Крім того, вказав Реуцький, змінилася і тактика ведення обстрілу з боку російських найманців.

"Якщо всі три попередні роки обстріли були локалізовані передовими військовими позиціями, то зараз ми спостерігаємо, як російські проксі обстрілюють об'єкти глибоко в тилу української армії. Так, це здебільшого військові об'єкти, але це не вогневі позиції української армії, це розташування підрозділів і командні пункти української армії глибоко в тилу, іноді за 5, 7 або навіть 10 км від лінії фронту", - пояснив він.

Виконавчий директор Схід SOS зазначив, що це призводить до того, що під обстріл потрапляють і житлові масиви, і об'єкти цивільної інфраструктури, і через це кількість жертв серед мирного населення теж загрозливо зростає.

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Крім того, він звернув увагу на те, що російська сторона і російські найманці штучно створюють умови, які не дозволяють українцям з окупованих територій спілкуватися з українцями з вільних територій Донбасу.

"Саме через це максимально обмежено рух через лінію розмежування", - вважає він.

Водночас Реуцький повідомив, що соціальна і гуманітарна ситуація за останні роки на контрольованій Україною частині Донбасу помітно покращилася

"Але українському уряду ще є з чим працювати. Багато аспектів потребують поліпшення, і це дуже позитивно вплине на реінтеграцію окупованих територій", - додав він.

Учасниця Міжнародної моніторингової місії від Латвії Евія Дятковиця вказала, що місія стала безпосереднім свідком того, що перемир'я регулярно порушується.

"Наприклад, ми перебували в Трьохізбенці, у Верхньоторецькому, у Золотому під час, коли там дійсно відбувалися обстріли. І ми констатували, що обстріли відбуваються не лише ввечері, але і вдень, рано-вранці. Тобто немає якоїсь систематики, в будь-який момент ти можеш стати жертвою ситуації", - сказала Дятковиця.

Своєю чергою учасник Міжнародної моніторингової місії від Чехії Давид Стулик наголосив, що місія пов'язує збільшення кількості обстрілів з виборами в Державну думу Росії, а також спільними білорусько-російськими навчаннями "Захід 2021".

"Завжди, коли відбуваються такі події, звичайно, для Кремля важливо відвернути увагу від домашніх проблем і показати не лише Україні, а також Західним Союзникам України, що "ми тут є і з російськими інтересами треба рахуватися", - пояснив Стулик.

Він зазначив, що також частково пов'язує це із самітом Кримської платформи, святкуванням Дня незалежності України і зустріччю президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

"Тобто це спроби підвищувати ставки з боку Росії, і переважно це діє на внутрішнього споживача в Росії", - вважає Стулик.