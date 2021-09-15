Вибори в Держдуму - важке випробування для Путіна. Він знищив залишки опозиції, - Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін тисне на своїх незалежних політичних опонентів, когось ув'язнює, а інших відправляє у вигнання, оскільки його правляча партія намагається зберегти та розширити свій контроль на парламентських виборах, незважаючи на зростання невдоволення серед населення.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Хоча Путін зберігає відносну підтримку росіян, згідно з опитуваннями, його правляча партія "Єдина Росія" зафіксувала одні з найнижчих рейтингів майже за десятиліття на початку цього року, оскільки виборці незадоволені рівнем життя.

Але Кремль боїться зайвих ризиків і рішуче намагається домогтися того, щоб партія здобула чергову переважну більшість у парламенті.

"Поки режим має достатньо фінансових ресурсів, якщо він не припуститься серйозних помилок, які б дійсно розізлили населення, він може вижити", - каже аналітик Тетяна Станова. На її думку, парламентські вибори - це важке випробування для режиму Путіна.

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Деякі опитування показують, що популярність правлячої партії сягає 27%. Тим не менш, Кремль прагне отримати близько 45% голосів, витіснивши опозиційних конкурентів. Крім того, режим намагається впливати на "лояльних виборців", а саме на державних службовців та пенсіонерів.

Масові протести після виборів у сусідній Білорусі минулого року насторожили Кремль. Москва рішуче підтримує білоруського диктатора Олександра Лукашенка у його боротьбі проти опозиції, незважаючи на критику та санкції з боку Заходу.

Наразі в Росії немає жодних ознак великих протестів, за словами аналітика Лева Гудкова з Центру Левада.

"Існує відносно високий рівень незадоволеності, але репресивна тактика успішно тримає людей подалі від протестів", - сказав він.

При цьому російська влада заперечує будь-які репресії проти критиків режиму і обіцяє провести чесні вибори. Але деякі представники Кремля побоюються, що навіть при жорсткому контролі над виборчим процесом "Єдиній Росії" буде важко отримати успішні результати у регіонах, де економічні проблеми є занадто гострими.

Режим Путіна проводить жорстокі репресії після того, як десятки тисяч людей виходили на вулиці в містах по всій Росії в січні після ув'язнення лідера опозиції Олексія Навального.

Минулого року Навальний ледве вижив після отруєння нервово-паралітичним агентом, у якому опозиціонер рішуче звинувачує Кремль. Зараз головний критик Путіна перебуває у виправній колонії. Російські чиновники заперечують свою роль у його отруєнні.

Влада "заблокувала" організацію Навального на початку цього року. Політичним кандидатам, які мали "зв’язки" з Навальним або його організацією, заборонили брати участь у виборах. Російський суд також зобов’язав інтернет-компанії блокувати всі посилання на додаток для так званого "Розумного голосування", який розробили союзники Навального.

Навіть відносно "стримані" критики уряду, такі як опозиційна партія "Яблоко", опинилися під серйозним тиском режиму.

На "муніципальних виборчих перегонах" у Санкт-Петербурзі кандидат Борис Вишневський від "Яблока" зіштовхнувся з двома кандидатами-двійниками, які також зареєстровані під іменем Борис Вишневський.

"Я у політиці з 1999 року. Щоразу здається, що це найбрудніші вибори, але чим далі, тим гірше", - зазначив він.

Комуністи, великий парламентський блок Росії, також відчувають тиск, тому що одному з найвідоміших політиків партії заборонено брати участь у виборах через звинувачення в тому, що він володіє офшорними іноземними активами.

Це все є частиною "систематичної" політики усунення суперників "Єдиної Росії", сказав аналітик Григорій Мелконьянц.

Путін, який вже протягом тривалого часу залишається при владі, минулого року скористався переважною більшістю правлячої партії для просування конституційних змін, які дозволяють йому залишатися на посаді президента до 2036 року.

Оскільки громадськість пов'язує більшість представників "Єдиної Росії" з непопулярними внутрішніми ініціативами, такими як збільшення пенсійного віку у 2018 році, партія звернулася до чиновників, які асоціюються із відносно популярною зовнішньою політикою Путіна, резюмує видання.