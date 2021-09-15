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Новини За кордоном
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вибори (6148) Держдума (672) Єдина Росія (136) путін (21463) росія (47349)

Вибори в Держдуму - важке випробування для Путіна. Він знищив залишки опозиції, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вибори в Держдуму - важке випробування для Путіна. Він знищив залишки опозиції, - Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін тисне на своїх незалежних політичних опонентів, когось ув'язнює, а інших відправляє у вигнання, оскільки його правляча партія намагається зберегти та розширити свій контроль на парламентських виборах, незважаючи на зростання невдоволення серед населення.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Хоча Путін зберігає відносну підтримку росіян, згідно з опитуваннями, його правляча партія "Єдина Росія" зафіксувала одні з найнижчих рейтингів майже за десятиліття на початку цього року, оскільки виборці незадоволені рівнем життя.

Але Кремль боїться зайвих ризиків і рішуче намагається домогтися того, щоб партія здобула чергову переважну більшість у парламенті.

"Поки режим має достатньо фінансових ресурсів, якщо він не припуститься серйозних помилок, які б дійсно розізлили населення, він може вижити", - каже аналітик Тетяна Станова. На її думку, парламентські вибори - це важке випробування для режиму Путіна.

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Деякі опитування показують, що популярність правлячої партії сягає 27%. Тим не менш, Кремль прагне отримати близько 45% голосів, витіснивши опозиційних конкурентів. Крім того, режим намагається впливати на "лояльних виборців", а саме на державних службовців та пенсіонерів.

Масові протести після виборів у сусідній Білорусі минулого року насторожили Кремль. Москва рішуче підтримує білоруського диктатора Олександра Лукашенка у його боротьбі проти опозиції, незважаючи на критику та санкції з боку Заходу.

Наразі в Росії немає жодних ознак великих протестів, за словами аналітика Лева Гудкова з Центру Левада.

"Існує відносно високий рівень незадоволеності, але репресивна тактика успішно тримає людей подалі від протестів", - сказав він.

При цьому російська влада заперечує будь-які репресії проти критиків режиму і обіцяє провести чесні вибори. Але деякі представники Кремля побоюються, що навіть при жорсткому контролі над виборчим процесом "Єдиній Росії" буде важко отримати успішні результати у регіонах, де економічні проблеми є занадто гострими.

Режим Путіна проводить жорстокі репресії після того, як десятки тисяч людей виходили на вулиці в містах по всій Росії в січні після ув'язнення лідера опозиції Олексія Навального.

Минулого року Навальний ледве вижив після отруєння нервово-паралітичним агентом, у якому опозиціонер рішуче звинувачує Кремль. Зараз головний критик Путіна перебуває у виправній колонії. Російські чиновники заперечують свою роль у його отруєнні.

Влада "заблокувала" організацію Навального на початку цього року. Політичним кандидатам, які мали "зв’язки" з Навальним або його організацією, заборонили брати участь у виборах. Російський суд також зобов’язав інтернет-компанії блокувати всі посилання на додаток для так званого "Розумного голосування", який розробили союзники Навального.

Навіть відносно "стримані" критики уряду, такі як опозиційна партія "Яблоко", опинилися під серйозним тиском режиму.

На "муніципальних виборчих перегонах" у Санкт-Петербурзі кандидат Борис Вишневський від "Яблока" зіштовхнувся з двома кандидатами-двійниками, які також зареєстровані під іменем Борис Вишневський.

"Я у політиці з 1999 року. Щоразу здається, що це найбрудніші вибори, але чим далі, тим гірше", - зазначив він.

Комуністи, великий парламентський блок Росії, також відчувають тиск, тому що одному з найвідоміших політиків партії заборонено брати участь у виборах через звинувачення в тому, що він володіє офшорними іноземними активами.

Це все є частиною "систематичної" політики усунення суперників "Єдиної Росії", сказав аналітик Григорій Мелконьянц.

Путін, який вже протягом тривалого часу залишається при владі, минулого року скористався переважною більшістю правлячої партії для просування конституційних змін, які дозволяють йому залишатися на посаді президента до 2036 року.

Оскільки громадськість пов'язує більшість представників "Єдиної Росії" з непопулярними внутрішніми ініціативами, такими як збільшення пенсійного віку у 2018 році, партія звернулася до чиновників, які асоціюються із відносно популярною зовнішньою політикою Путіна, резюмує видання.
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Топ коментарі
+6
Какие проблемы? посчитают так как надо. 80%. Какие выборы? Какое тяжелое испытание? Капец какой то. Все будет как всегда.
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15.09.2021 13:36
+4
только уху просит
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15.09.2021 13:25
+3
які там можуть бути проблеми? 89,6 гарантовано
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15.09.2021 13:40
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В Кремле заявили, что Путин абсолютно здоров - RT
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15.09.2021 13:24 Відповісти
только уху просит
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15.09.2021 13:25 Відповісти
мафия парашки раздает аусвайсы всяким иностранцам, которые голосуют вместо рабов. так скоро в рапашке вообще будут туземцы вместо кацапов голосовать.

это трешак что чекисты вытворяют со своими рабами.

сбежали цифры что пропало 1.2млн пенсионеров. если это правда, то вообще кацапов здохло около 5млн.

это называется чекисты опять массовый мор устроили себе и своим дырам.

это как в 33м нмкто не знал, а якобы в парашке все очень хорошо.и потемкинская парашка летит вверх.

Тоесть это 33й уже наступил сместе с чумой в рапашке.

руцкий мир это миллионы трупов по любому поводу
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15.09.2021 14:06 Відповісти
А про мільйон гарантованих голосів з орділо Блумберг мовчить?
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15.09.2021 13:28 Відповісти
Домбаси проголосують за ***** і всьо буде ОК.
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15.09.2021 13:28 Відповісти
Попытка властей РФ ограничить работу Google обвалила электронные системы Центробанка



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15.09.2021 13:29 Відповісти
гугл это массовый убийца как и чекисты. всю статистику эти ублюдки сдают чекистам, а те занимаются на основе этого всем ящиком пандоры.
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15.09.2021 14:28 Відповісти
Какое еще население? Это рабы!!! Плотная масса серых безликих ников. По сути это просто образы, лица не более. Ничего не решающие, не понимающие, не играющие, не желающие, не жрущие, а токо пьющие. Ну масса...болото. Топь сибирская с комарами..Фсье, это на что он может рассчитывать.
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15.09.2021 13:31 Відповісти
Потомственна бухота.

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15.09.2021 13:43 Відповісти
Шооо, шо ************* еще раз повтори??????
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15.09.2021 13:55 Відповісти
Жертва кацап-тв. Ты когда нибудь в Украине то был?
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15.09.2021 13:59 Відповісти
Можно до бесконечности мне,ни разу не бывавшему в стране,значек которой у вас на аватарке,рассуждать с умным видом о нищите, осталости и дремучести этой страны. И даже накопать какие то цифры. Но ведь это всеравно будет ахинея полная и имхо . Или не согласны?
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15.09.2021 14:06 Відповісти
,,Продолжать?,, Продолжай--очень весело все тобой перечисленное представлять в кацапских ******
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15.09.2021 14:22 Відповісти
************* поперлоооо.....
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15.09.2021 14:00 Відповісти
Хватит бредней с кацапских помоек. С умным видом давать советы людям,проживающим в этой стране о том как они живут может только кацап с бешенством ватки и безудержной манечкой великоимперца. И не забывайте-многие украинцы видали ваши кацапские помойки с нищими рабами своими глазами,а не сюжетами ваших дебильных пропагандонов для поднятие гордости безмолвных опущенцев.
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15.09.2021 14:14 Відповісти
Какие проблемы? посчитают так как надо. 80%. Какие выборы? Какое тяжелое испытание? Капец какой то. Все будет как всегда.
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15.09.2021 13:36 Відповісти
які там можуть бути проблеми? 89,6 гарантовано
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15.09.2021 13:40 Відповісти
О каких ,,проблемах,, для ***** идет речь?
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15.09.2021 13:45 Відповісти
Тим часом захід знову рішуче добиває режим Путіна санкціями і підняв ціни на парашинський газ майже до 900$/м3.
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15.09.2021 13:48 Відповісти
Совет директоров гугла во главе с индусом пичаи занимается МАССОВЫМИ УБИЙСТВАМИ в украине.

Они сливают всю инфу о пользователях где есть руцкий язык чекистам, чтобы знать кого убивать, вербовать, компроматить.

пичаи и бункерный это самые массовые убийцы в мире.

нельзя давать инфу об украинцах кацапам только потому что они пользуются руц языком. тоесть руцкий украинский и руцкий кацапский это большие разницы при войне.
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15.09.2021 13:49 Відповісти
почему айфоны появлятся в парашке раньше чем в украине

где санкции на первые поставки парашке.

все обзоры техники должны выходить на украинском раньше, чем на кацапском.
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15.09.2021 13:52 Відповісти
Особенно ржачно смотреть на продажи на россии предыдущего ипхона Думаю со следующим будет все еще грустнее.. Денег нет но вы держитесь
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15.09.2021 14:02 Відповісти
Гуляй рванина на кредиты . У какого дебила есть надежда,что этому стоит завидовать???
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15.09.2021 14:16 Відповісти
Упс-поломался недоимперец. Видать порвался от гордости за свою помойку
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15.09.2021 14:24 Відповісти
у кацапов чекисты устроили кредитное рабство. кацапы заложены у чекистов. потом отработка через обмен на свою кровь. в дырах включительно.
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15.09.2021 14:24 Відповісти
фильмы,авто, компы и друг западная понтовая продукция должна выходить на кацапском языке в последнюю очередь
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15.09.2021 14:22 Відповісти
На Парашке айфон китайские. Они даже не подозревают что мобильные телефоны и смартфоны может производить другая страна. Потому там вся телефония дешевая
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16.09.2021 13:46 Відповісти
спецоперационный конвеер чекистов работает выше полной катушки. честы лапти в кровь стерли, носятся как черти по пеклу.

бункерный боится любой капли чтобы она не завалила его власть. что в парашке, так и в украине.

боится всех и убивает всех, а все боятся обосранного.
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15.09.2021 14:33 Відповісти
Тю.Спам не открывается😂🌷
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15.09.2021 14:56 Відповісти
Уже все результаты известны.
64 - Едро.
16 - Коммуняки
12 - Жириновский
8 - Справедливая Россия
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15.09.2021 15:28 Відповісти
Мне больше бесит то что называют в статьях наших российское неподобство "Выборы"
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15.09.2021 16:13 Відповісти
 
 