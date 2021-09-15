При введенні "жовтої" зони карантину дистанційного навчання не буде. Школи, де вакцинація персоналу нижче 80%, просто закриються, - очільниця Івано-Франківської ОДА Онищук

При введенні "жовтої" зони адаптивного карантину в Івано-Франківській області не буде дистанційного навчання в школах. Школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% закриються на карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

За її словами, через погіршення ситуації з COVID-19 вводяться жорсткі карантинні заходи.

"Перш за все вони стосуються роботи навчальних закладів. З введенням "жовтої" зони на території області дистанційного навчання в школах не буде. Всі освітні установи, де вакциновано менше 80% працівників, закриваються на карантин", - зазначила Онищук.

Нагадаємо, вчора в Офісі президента доручили главам Києва та ОДА забезпечити вакцинацію 80% працівників освіти хоча б однією дозою.

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