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карантин (16073) ОДА (1539) Івано-Франківська область (727) COVID-19 (18055) Онищук Світлана (9)

При введенні "жовтої" зони карантину дистанційного навчання не буде. Школи, де вакцинація персоналу нижче 80%, просто закриються, - очільниця Івано-Франківської ОДА Онищук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

При введенні

При введенні "жовтої" зони адаптивного карантину в Івано-Франківській області не буде дистанційного навчання в школах. Школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% закриються на карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. 

За її словами, через погіршення ситуації з COVID-19 вводяться жорсткі карантинні заходи.

"Перш за все вони стосуються роботи навчальних закладів. З введенням "жовтої" зони на території області дистанційного навчання в школах не буде. Всі освітні установи, де вакциновано менше 80% працівників, закриваються на карантин", - зазначила Онищук.

Нагадаємо, вчора в Офісі президента доручили главам Києва та ОДА забезпечити вакцинацію 80% працівників освіти хоча б однією дозою.

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Топ коментарі
+11
антиконституційні мракобіси
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15.09.2021 13:33
+6
Зараз квитанція про оплату укола невідомо чим від фармкомпаній важливіша за конституції більшості країн.
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15.09.2021 13:40
+6
В прошлом году, в желтых зонах, даже речи не было о дистанционно , в школах и вузах. Ты урод, так принуждаешь педагогов к вакцинации?
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15.09.2021 13:49
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Позакривають школи і проблем ніц нема.
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15.09.2021 13:32 Відповісти
це пресінг вчителя. при чому вакцинація не зупиняє розповсюдження вірусу, а навпаки згідно останнім правилам саме вакцинованим його можна розносити офіційно.
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15.09.2021 13:38 Відповісти
Ну так ведь давно уже видно как пытаются группы населения стравить между собой
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15.09.2021 13:59 Відповісти
стравити можна лише лохів. а їх 73%.
а якщо серйозно, то для таких як ти, сама "біла пропаганда" вакцинації, будь-якої, закони під неї - це все зтравлювання і насилля. для таких як ти нестравлювання - це мовчання! це ще зі школи йде така норма.
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15.09.2021 14:27 Відповісти
можете этот поток вашего сознания как то упорядочить для понимания ?
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15.09.2021 17:45 Відповісти
цe рeалii Украiни
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15.09.2021 21:09 Відповісти
антиконституційні мракобіси
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15.09.2021 13:33 Відповісти
Зараз квитанція про оплату укола невідомо чим від фармкомпаній важливіша за конституції більшості країн.
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15.09.2021 13:40 Відповісти
Каждый препод сам себе зебил
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15.09.2021 14:16 Відповісти
Иллюстрация к выражению "выкручивать руки".
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15.09.2021 13:36 Відповісти
Законные права граждан своей страны надо не просто уважать, а делигировать их полномочия тем, кто понимает, что это такое, а не вот этот дегенератизм с бантиком Министерства Юстиции Украины"При введении "желтой" зоны карантина дистанционного обучения не будет. Школы, где вакцинация персонала ниже 80%, просто закроются, - глава Ивано-Франковской ОГА Онищук."
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15.09.2021 13:41 Відповісти
а учителям очень нравилось сидеть дома и получать зарплату, обучения как такого не было, то связь плохая, то комп завис
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15.09.2021 13:41 Відповісти
вся дистанционка проводится из школы. не надо тут пукать в муку
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15.09.2021 15:10 Відповісти
у меня трое внуков в школе , то зоом не включился, то пол урока у учителя интернет завис, я уж знаю, так что в муку пердишь ты, наверное учитель, понравилось ни хера не делать и бабло получать, а так пусть вакционируются -и в школу
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15.09.2021 15:31 Відповісти
Я викладач.І під час останнього посилення карантину не я отримав "за красиві очі" 8 тис., а мав відпрацьовувати свою зарплату під монітором зранку до півночі.А щоб краще працював інтернет за нього потрібно вчасно платити.І за свій інтернет плачу я, як і за світло.І жодне падло не хоче подумати, що я таким чином, за свій кошт забезпечую навчальний процес для кількох сотень осіб.І я б з задоволенням поставив би кожного мудака, який тут гавкає про "вчителів-дармоїдів" в клас читати урок з маскою на обличчі, коли на тебе дихають чорт зна чим цілий день сотні учнів.
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16.09.2021 00:23 Відповісти
Правильно, чем больше необразованных зебилов, тем лучше.
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15.09.2021 13:43 Відповісти
Школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% закроются на карантин.

Ставьте рубль, ставлю стольник (с). На любом бюджетном предприятии, включая любую больницу, в неуколотых окажется администрация.
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15.09.2021 13:44 Відповісти
Но с сертификатами о вакцинации. Это Украина.
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15.09.2021 13:58 Відповісти
И правда, зачем те школы...
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15.09.2021 13:47 Відповісти
с вами, мракобесами, иначе нельзя.
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15.09.2021 13:48 Відповісти
В прошлом году, в желтых зонах, даже речи не было о дистанционно , в школах и вузах. Ты урод, так принуждаешь педагогов к вакцинации?
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15.09.2021 13:49 Відповісти
Надеюсь наступит время когда соответствующая комиссия проведет оценку действий чиновников в ковидный период и за все нарушения законов и прежде всего Основного Закона они получат заслуженное наказание.
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15.09.2021 13:57 Відповісти
уже не наступит никогда, все права попраны во всем мире, и этот маскарад только начало.
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15.09.2021 14:19 Відповісти
Меня жизнь учила - никогда не говори НИКОГДА.

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15.09.2021 15:06 Відповісти
ночь может затянуться, и нам вероятно рассвет незастать.
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15.09.2021 15:27 Відповісти
Нам много чего в этой жизни застать не доведется. Но рассвет все равно будет.
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15.09.2021 16:15 Відповісти
І не лише чиновників. А всіх поплічників.
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15.09.2021 21:00 Відповісти
Я не проти. Загалом всіх хто в цьому ковідобєсії брав участь.
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15.09.2021 21:02 Відповісти
Ммм, думаю... директори шкіл, які в ультимативній формі персоналу і вчителям: або щепіться, або - заяву - на стіл... вони хто - жертви чи поплічники? Їх же також нагинають зверху... Погано, шо нагинаються, звісно, але деталей ми не знаємо. Компромат хіба... Чесних на 100% серед них нема.
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15.09.2021 22:24 Відповісти
Під поплічниками я насамперед мала на увазі "експертів", які ******** людям те, що потрібно "борцям", але не кажуть правду, та мас-медіа, які всіляко сприяють нагнітанню та розз'єднанню суспільства і також не подають незаангажовану і правдиву інформацію.

Щодо директорів шкіл та решти чиновників, яким згори спускають показники ... Знаєте, всі ж мовчать, кожен боїться.

Бо роботу знайти важко, особливо, якщо люди передпенсійного віку. Тут (з того, що я читаю в коментах від людей), частина прогнеться, інші - змінять професію,хтось сяде на безробіття, хтось виїде.

Але ситуація дуже важка. Скрізь. Також бачила, що ніби 18.09. має відбутися світова акція проти надмірних обмежень і зловживань. В Україні ніхто не виходить, не виступає проти, отже, всіх все влаштовує.
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15.09.2021 23:15 Відповісти
А сенс від їхніх протестів? Шось не бачу... В нас тихо протестують, хто може - не ширяються. Поки.
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15.09.2021 23:34 Відповісти
Протести показують, що не всі - стадо. І не побіжать тупо виконувати все, що їм скаже уряд. Цих людей маргіналізують або намагаються не звертати увагу.

Але виглядає так, що йде до радикалізації.

Кожен захищається, як може. Я цілком розумію і підтримую тих, хто не колеться. Абсолютно. Вони у своєму праві.
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16.09.2021 06:51 Відповісти
"добровольная" вакцинация по-советски: колхоз дело добровольное, хочешь вступай, а хочешь - попробуй не вступай.
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15.09.2021 13:57 Відповісти
Коронаталибан "спасает жизни" не давая жить.
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15.09.2021 14:00 Відповісти
конституция- не неслышал, закон об образовании- побаку

при молчаливом согласии стада его будут стрич до трусов, причем полномочия уже сместились до глав ога, месных хорьков.
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15.09.2021 14:18 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/styler/ukraintsam-rasskazali-opasen-vaktsinirovannyy-1631704846.html п
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15.09.2021 15:50 Відповісти
Так это давно понятно. Цель прививок не обезопасить человека. Она боле прагматична. Цель прививок снизить давление на медицину в краткосрочной перспективе. Что потом будет с человеком мало кого волнует.
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15.09.2021 16:18 Відповісти
Вже майже здійснено: розвивають екстренну, тобто бабусю якусь пролікувати вже майже неможливо, та й не тіки бабусю.
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15.09.2021 22:26 Відповісти
https://www.vesty.co.il/main/article/bjmuf7kqy

Минздрав: почти 60% умерших от коронавируса в августе были привиты

Для брехунів-пропагандистів, які наклепами вимагають видалення посилань на дане джерело: в тексті є лінк на оригінальний ресурс - службу новин телеканалу - 11КАН

https://www.kan.org.il/item/?itemId=113178
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15.09.2021 21:16 Відповісти
 
 