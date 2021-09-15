При введенні "жовтої" зони карантину дистанційного навчання не буде. Школи, де вакцинація персоналу нижче 80%, просто закриються, - очільниця Івано-Франківської ОДА Онищук
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
При введенні "жовтої" зони адаптивного карантину в Івано-Франківській області не буде дистанційного навчання в школах. Школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% закриються на карантин.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.
За її словами, через погіршення ситуації з COVID-19 вводяться жорсткі карантинні заходи.
"Перш за все вони стосуються роботи навчальних закладів. З введенням "жовтої" зони на території області дистанційного навчання в школах не буде. Всі освітні установи, де вакциновано менше 80% працівників, закриваються на карантин", - зазначила Онищук.
Нагадаємо, вчора в Офісі президента доручили главам Києва та ОДА забезпечити вакцинацію 80% працівників освіти хоча б однією дозою.
Будь ласка, зачекайте...
а якщо серйозно, то для таких як ти, сама "біла пропаганда" вакцинації, будь-якої, закони під неї - це все зтравлювання і насилля. для таких як ти нестравлювання - це мовчання! це ще зі школи йде така норма.
Ставьте рубль, ставлю стольник (с). На любом бюджетном предприятии, включая любую больницу, в неуколотых окажется администрация.
Щодо директорів шкіл та решти чиновників, яким згори спускають показники ... Знаєте, всі ж мовчать, кожен боїться.
Бо роботу знайти важко, особливо, якщо люди передпенсійного віку. Тут (з того, що я читаю в коментах від людей), частина прогнеться, інші - змінять професію,хтось сяде на безробіття, хтось виїде.
Але ситуація дуже важка. Скрізь. Також бачила, що ніби 18.09. має відбутися світова акція проти надмірних обмежень і зловживань. В Україні ніхто не виходить, не виступає проти, отже, всіх все влаштовує.
Але виглядає так, що йде до радикалізації.
Кожен захищається, як може. Я цілком розумію і підтримую тих, хто не колеться. Абсолютно. Вони у своєму праві.
при молчаливом согласии стада его будут стрич до трусов, причем полномочия уже сместились до глав ога, месных хорьков.
Минздрав: почти 60% умерших от коронавируса в августе были привиты
Для брехунів-пропагандистів, які наклепами вимагають видалення посилань на дане джерело: в тексті є лінк на оригінальний ресурс - службу новин телеканалу - 11КАН
https://www.kan.org.il/item/?itemId=113178