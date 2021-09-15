В'ячеслав Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета по потилиці, - ексзаступник генпрокурора Голомша. ВIДЕО

Депутат Верховної Ради і лідер Народного руху В'ячеслав Чорновіл, який, офіційно, загинув у 1999 року в результаті ДТП, насправді був убитий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "4 каналу" заявив колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За його словами, справу про вбивство розслідували і встановили, що його вбили.

"Встановили, що Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета в потиличну частину голови. Таким же кастетом був добитий водій. Безумовно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробка огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині головного свідка. Коли ми відкопали труп (Чорновола. - Ред.), там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновола", - розповів Голомша.

Як відомо, В'ячеслав Чорновіл загинув у результаті автокатастрофи на трасі Бориспіль - Золотоноша 25 березня 1999 року. Представники НРУ із самого початку називали загибель свого лідера політичним убивством, проте незабаром кримінальну справу про загибель Чорновола було припинено.

У ніч на 2 червня 2011 року ГПУ ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу було направлено на додаткове слідство.

У вересні 2013 року ексдепутат Григорій Омельченко підтвердив у суді факт існування касети з інформацією про планування співробітниками МВС вбивства екслідера Народного Руху В'ячеслава Чорновола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звернення Порошенка з нагоди 80-річчя від дня народження Чорновола: "Його ім'я - золотий рядок в історії нашої країни"