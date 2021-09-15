На медицину в Держбюджеті-2022 виділять 193 млрд грн, це на 31 млрд більше, ніж у 2021, - Шмигаль

У проєкті держбюджету на 2022 рік на медицину виділять на 31 млрд грн більше, ніж у нинішньому році.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На медичну галузь у проєкті держбюджету-2022 передбачено 193 млрд грн. Це на 31 млрд більше, ніж цього року", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль додав, що порівняно з 2019 роком бюджет на медицину збільшився вдвічі.

"Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тис. гривень. Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тис.", - наголосив прем'єр.

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