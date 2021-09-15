764 8
На медицину в Держбюджеті-2022 виділять 193 млрд грн, це на 31 млрд більше, ніж у 2021, - Шмигаль
У проєкті держбюджету на 2022 рік на медицину виділять на 31 млрд грн більше, ніж у нинішньому році.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"На медичну галузь у проєкті держбюджету-2022 передбачено 193 млрд грн. Це на 31 млрд більше, ніж цього року", - йдеться в повідомленні.
Шмигаль додав, що порівняно з 2019 роком бюджет на медицину збільшився вдвічі.
"Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тис. гривень. Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тис.", - наголосив прем'єр.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, правильно. А для чего же Голубовская брешет и Ляшко статистику накручивает?
Аналогия: Как нарубить бабла за зарытие несуществующей ямы?
1. Орать с каждой крыши, что яма есть, и она о..енная. А кто не верит - враг народа.
2. Вызвать тракториста, сказать, чтобы включил на полную двигатель. Зарывать нечего, но никто же не знает. Гудит - значит закапывает. Немножко заплатить трактористу и сказать, чтобы всем потом рассказывал, как он за....лся эту яму закапывать.
3. Прикарманить оставшиеся деньги.
4. Заорать с крыши, что образовалась другая яма, ещё больше предыдущей.
И т.д.