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Новини Бюджет-2022
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На медицину в Держбюджеті-2022 виділять 193 млрд грн, це на 31 млрд більше, ніж у 2021, - Шмигаль

У проєкті держбюджету на 2022 рік на медицину виділять на 31 млрд грн більше, ніж у нинішньому році.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На медичну галузь у проєкті держбюджету-2022 передбачено 193 млрд грн. Це на 31 млрд більше, ніж цього року", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль додав, що порівняно з 2019 роком бюджет на медицину збільшився вдвічі.

"Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тис. гривень. Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тис.", - наголосив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про показники Держбюджету-2022: Доходи - 1,2 трлн грн, витрати - 1,4 трлн грн, з них 5,95% підуть на оборону та безпеку

Автор: 

бюджет (2986) держбюджет (2390) медицина (2117) Шмигаль Денис (4565)


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Витрати на медицину потрібно скорочувати. Рекордні витрати не призвели до покращення якості надання медичних послуг, тому потрібно спочатку реформувати медицину а потім збільшувати фінансування! Реформа має полягати в передачі грошей на лікування пацієнтів самим пацієнтам на рахунки і вони вже самі хай шукають де лікуватись, а утримувати за 200 млрд грн непрацюючу систему не потрібно!
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15.09.2021 14:19 Відповісти
Ще щось працює наприклад, Київська обласна онколікарня-хірургічне відділення- повна загрузка! А ви тут пишите про зменшення фінансування.
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15.09.2021 14:43 Відповісти
Той хто працює той і буде працювати, пацієнти зі своїх рахунків будуть сплачувати за операції.
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15.09.2021 14:45 Відповісти
От би ще виділили пару тисяч, щоб засипати ями біля хірургічного відділення Київської обласної онколікарні. А то після операції та і до, кожен онкохворий якого везуть по вибоїнах, згадує вас "слуг народа" "незлим добрим словом".
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15.09.2021 14:29 Відповісти
В проекте госбюджета на 2022 год на медицину выделят на 31 млрд грн больше, чем в нынешнем году.

Ну, правильно. А для чего же Голубовская брешет и Ляшко статистику накручивает?

Аналогия: Как нарубить бабла за зарытие несуществующей ямы?

1. Орать с каждой крыши, что яма есть, и она о..енная. А кто не верит - враг народа.

2. Вызвать тракториста, сказать, чтобы включил на полную двигатель. Зарывать нечего, но никто же не знает. Гудит - значит закапывает. Немножко заплатить трактористу и сказать, чтобы всем потом рассказывал, как он за....лся эту яму закапывать.

3. Прикарманить оставшиеся деньги.

4. Заорать с крыши, что образовалась другая яма, ещё больше предыдущей.

И т.д.
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15.09.2021 14:36 Відповісти
Заплановано 193 мільярда, а скілтьки заберуть на висадку лісу і російський дорожний бітум?
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15.09.2021 15:08 Відповісти
И это на самом деле не может не радовать, что наша медицина не стоит на месте, а пытается улучшаться всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Взять ту же частную практику, уровень лечения в платных медцентрах существенно подрос, оборудование стараются обновлять и не отставать от европейских врачей. А цены у нас в разы ниже, согласитесь. Недавно тут https://doc.ua/ записывалась к платному врачу и сама в этом убедилась. Конечно минусы в медицине есть, но главное что ищут пути решения их
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17.01.2022 09:02 Відповісти
 
 