Значна частина озброєнь і техніки, запланованих в Держоборонзамовленні, до ЗСУ не надійдуть, — Рахманін
Скільки би в Міноборони не переконували про виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ), ситуація у 2021 році гірша навіть за ту, що була у 2020 р.
Про це заявив народний депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
За його словами, цьогоріч бюджет на озброєння складає 22,4 млрд грн, і коли заступник міністра оборони каже про використання 17 млрд з цієї суми — це не зовсім правда.
"Коли Міністерство оборони переконує, що значна частина цих коштів використана, це не відповідає дійсності. У Міністерстві оборони, на жаль, під виконанням ДОЗу розуміють використання коштів, а не реальне постачання озброєнь, передбачене планом оборонних закупівель. Наприклад, Міноборони замовляє умовні 40 БТР і вони, приміром, в грудні мають надійти ЗСУ. Але наприкінці року приходять з міністерства і кажуть, вони не виконують ці замовлення.
Причини називають різні: ковід, хвороби серед підлеглих, невчасне фінансування, невиконання своїх зобов’язань підрядниками – і переносять виконання цього замовлення на пізніший термін. І уточнюють: "знаєте, БТР взагалі ми не отримаємо, давайте ми на ці гроші, щоб вони не згоріли, закупимо, наприклад, набої". Суми ніби закриваються і Міноборони вважає це виконанням ДОЗ. А з моєї точки зору — це невиконання ДОЗ, тому що БТР не поставили", — пояснює депутат.
Крім того, за словами Рахманіна, угоди, які зараз укладають, суперечать чинному законодавству:
"Відповідно до закону про оборонні закупівлі, цього року всі закупівлі — і відкриті, і закриті, відбуваються за допомогою електронного реєстру, який мав запрацювати найпізніше у березні поточного року, але так і не запрацював досі. Це означає, що всі угоди, які зараз укладаються, йдуть всупереч закону лише на підставі постанови Кабміну, яка не може бути вищою за закон", - зазначив він.
Але це не всі причини, з яких ЗСУ вчасно не отримають озброєння і техніки.
"Є декілька важливих моментів, про які дуже рідко говорять: ми 2 роки стикаємося з ситуацією, що дати, зазначені в ДОЗ, не збігаються з тими датами в контрактах, які укладає Міноборони з самими виробниками. Чому так? За 2 роки ми так і не отримали відповіді. Я називаю це саботажем і іншого слова для цього знайти не можу. Чому ДОЗ зривається і, на превеликий жаль, буде зриватись? Тому що відповідальність не настає", — констатує парламентарій.
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Рік
План
Факт
%
2019
81
40
49
2018
199
94
47
2017
151
61
40
2019 рік
План
Факт
%
Кількість закупленої бронетехніки
81
40
49
ількість модернізованої техніки ППО з ремонтом за технічним станом
9
6
66
Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння
11
3
27
Кількість розгорнутих комплексів засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ
23
19
82
Кількість відремонтованих бойових кораблів
6
3
50
Рік План Факт %
2019 81 40 49
2018 199 94 47
2017 151 61 40
Ты еще и читать не умеешь?
Неоплатой гособоронзаказа казначейством ставит предприятия-исполнители на грань банкротства.
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
где оплот с окончательным импортозамещением.
где новый дозор, где новые версии истребилей и поставки в войска.
где катера кентавр как есть. со скоростью как есть
где зрк кильчень, днепр.
Да таких вешать надо
https://www.youtube.com/watch?v=xhBMu6qS9HM https://www.youtube.com/watch?v=
Завод им. Малышева выпустил танк "Оплот".
Один - для парада !
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/zavod-im-malysheva-vypustil-tank-oplot-ego-pokajut-v-kieve-na-parade-foto
Завод им. Малышева - государственное предприятие, специализирующееся на выпуске и модернизации тяжелой и легкой бронетехники. Предприятие закончило 2020 год с убытками 112,4 млн грн (в 2019 году - 420 млн грн), общая кредиторская задолженность, накапливавшаяся последние 9 лет, на 1 января составляла 1,8 млрд грн.
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