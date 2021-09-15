Значна частина озброєнь і техніки, запланованих в Держоборонзамовленні, до ЗСУ не надійдуть, — Рахманін

Скільки би в Міноборони не переконували про виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ), ситуація у 2021 році гірша навіть за ту, що була у 2020 р.

Про це заявив народний депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За його словами, цьогоріч бюджет на озброєння складає 22,4 млрд грн, і коли заступник міністра оборони каже про використання 17 млрд з цієї суми — це не зовсім правда.

"Коли Міністерство оборони переконує, що значна частина цих коштів використана, це не відповідає дійсності. У Міністерстві оборони, на жаль, під виконанням ДОЗу розуміють використання коштів, а не реальне постачання озброєнь, передбачене планом оборонних закупівель. Наприклад, Міноборони замовляє умовні 40 БТР і вони, приміром, в грудні мають надійти ЗСУ. Але наприкінці року приходять з міністерства і кажуть, вони не виконують ці замовлення.

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Причини називають різні: ковід, хвороби серед підлеглих, невчасне фінансування, невиконання своїх зобов’язань підрядниками – і переносять виконання цього замовлення на пізніший термін. І уточнюють: "знаєте, БТР взагалі ми не отримаємо, давайте ми на ці гроші, щоб вони не згоріли, закупимо, наприклад, набої". Суми ніби закриваються і Міноборони вважає це виконанням ДОЗ. А з моєї точки зору — це невиконання ДОЗ, тому що БТР не поставили", — пояснює депутат.

Крім того, за словами Рахманіна, угоди, які зараз укладають, суперечать чинному законодавству:

"Відповідно до закону про оборонні закупівлі, цього року всі закупівлі — і відкриті, і закриті, відбуваються за допомогою електронного реєстру, який мав запрацювати найпізніше у березні поточного року, але так і не запрацював досі. Це означає, що всі угоди, які зараз укладаються, йдуть всупереч закону лише на підставі постанови Кабміну, яка не може бути вищою за закон", - зазначив він.

Але це не всі причини, з яких ЗСУ вчасно не отримають озброєння і техніки.

"Є декілька важливих моментів, про які дуже рідко говорять: ми 2 роки стикаємося з ситуацією, що дати, зазначені в ДОЗ, не збігаються з тими датами в контрактах, які укладає Міноборони з самими виробниками. Чому так? За 2 роки ми так і не отримали відповіді. Я називаю це саботажем і іншого слова для цього знайти не можу. Чому ДОЗ зривається і, на превеликий жаль, буде зриватись? Тому що відповідальність не настає", — констатує парламентарій.