Проєкт Держбюджету-2022: бюджет Пенсійного фонду - 531 млрд грн, з жовтня наступного року деякі пенсіонери щомісяця отримуватимуть до 300 грн доплати

Бюджет Пенсійного фонду в проєкті Держбюджету на 2022 рік становить 531 млрд грн, що на 31 млрд більше за показник 2021 року.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запускаємо індексацію всіх пенсій з 1 березня - це додаткові 28,2 млрд грн. Доплати військовим пенсіонерам - 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям - додатково 2,5 млрд грн. Продовження програм доплати пенсіонерам старше 75 років і нові доплати", - зазначив Шмигаль, коментуючи показники проєкту держбюджету на 2022 рік.

Крім цього, під час засідання він уточнив, що в Україні з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам доплачуватимуть щомісяця до 300 гривень.

"З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам віком 70-75 років будуть встановлені щомісячні доплати в сумі до 300 гривень. Це ті категорії громадян, у яких пенсії менші за середню заробітну плату 2020 року", - заявив Шмигаль.

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