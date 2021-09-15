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Новини
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У "Голосу" немає майбутнього, керівництво партії дуже технічно провело "рейдерство", - нардепка Стефанишина

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Керівництво партії "Голос" має інтерес у використанні фінансових ресурсів, а також у самопіарі.

Про це заявила нардепка Ольга Стефанишина, яка раніше написала заяву про вихід з партії "Голос", йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"За існуючих обставин, на жаль, у партії "Голос" немає майбутнього. Ми останні пів року, коли почався розкол, намагалися якимось чином вирішити цю ситуацію, ходили в січні на з’їзд, щоб пояснювати свою позицію, намагалися працювати із регіонами. Але "рейдерство" було проведено дуже технічно. Тепер інтерес керівництва партії (я маю на увазі Кіру Рудик і Ярослава Железняка) – це використання фінансових ресурсів. Йдеться десь про 80 мільйонів гривень на рік. Плюс, певне, має місце якийсь самопіар на фоні того, що вони очолюють партію та одну із парламентських фракцій", - пояснила парламентарка.

Нардеп Ярослав Юрчишин також вважає, що у партії немає майбутнього: "Вони своїми діями "поховали" партію. Думаю, це робилося свідомо. Для Кіри Рудик і Ярослава Железняка питання "Голосу" взагалі не стоїть. Для них головне, як ресурси партії спрямувати на те, щоб потрапити у прохідну частину списку якоїсь політичної сили".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Івано-Франківський осередок "Голосу" в повному складі вийшов з партії

Водночас глава партії Кіра Рудик заявила, що з "колегами, які руйнують" партію, їм не по дорозі.

"Нам не по дорозі у питаннях партійного будівництва із тими, хто руйнує, адже ми прийшли будувати та змінювати країну... Зараз ми працюємо над вирішеннями нагальних питань, як то, наприклад, що робити бізнесу і людям, у яких є власна справа, напередодні локдауну. Розробили план, подали до Кабміну звернення щодо того, що підприємства та організації, в яких понад 80 відсотків вакцинованих працівників, повинні продовжити свою роботу. Також ми працюємо із різними бізнес-асоціаціями та організаціями на місцях", - зазначила Рудик.

Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше нардепка Стефанишина написала заяву про вихід з "Голосу" на туалетному папері.

Пізніше стало відомо, що з'їзд "Голосу" виключив з партії сімох народних депутатів.

Читайте: Рудик про заяву Стефанишиної про вихід з "Голосу" на туалетному папері: Списую це на емоції і відсутність поваги

Автор: 

Юрчишин Ярослав (153) Стефанишина Ольга нардеп (85) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+4
У "Голоса" изначально не могло быть будущего. Партия создавалась наспех, без идеологии и платформы с одной только целью оттянуть голоса у "Слуг". Проход в парламент получила только за счет популярности Вакарчука. В следующем парламенте ее полюбому уже не будет.
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15.09.2021 14:47
+2
Кіра Рудик голосувала за відміну українського дубляжа на ТБ - цим все сказано!
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15.09.2021 14:43
+2
Друга самопоміч.
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15.09.2021 16:03
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Кіра Рудик голосувала за відміну українського дубляжа на ТБ - цим все сказано!
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15.09.2021 14:43 Відповісти
токсичная карма Вялослава Картавого..
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15.09.2021 14:45 Відповісти
расскажите о своих достижениях и способностях
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15.09.2021 16:01 Відповісти
я не испачкал себя и свою карму участием в партии "Голос".. а как вы Анна, проводите своё время?
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15.09.2021 16:06 Відповісти
а участием в какой партии испачкали свою карму? в Голос не взяли? попробуйте в жопоблок

я, не оскорбляю других людей без причин, тем более таких
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15.09.2021 16:10 Відповісти
к ЖОПОблоку я испытываю такую же неприязнь, как и токсичному "Голосу"..

а как вы Анна, умудрились испортить свою карму участием в партии "Вголосину"?
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15.09.2021 16:13 Відповісти
поделитесь, пожалуйста, со всеми и со мной, как участие в партии Голос портит карму, что бы в дальнейшем спасти карму всех незапачканных
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16.09.2021 16:20 Відповісти
давно уже не "Голос", а "Языквпопе"

только у других голос забрали, дебилы , мля

а певучий капитан покинул корабль первым и молча ...по - англинцки...
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15.09.2021 14:46 Відповісти
У "Голоса" изначально не могло быть будущего. Партия создавалась наспех, без идеологии и платформы с одной только целью оттянуть голоса у "Слуг". Проход в парламент получила только за счет популярности Вакарчука. В следующем парламенте ее полюбому уже не будет.
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15.09.2021 14:47 Відповісти
У партии нет будущего, а вот у руководителей будущее радужное, все они одинаковы, только жрать.
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15.09.2021 14:48 Відповісти
Славко быстро смекнув, шо если тут за правду бороцца, то можно на шось напороцца....

тем более ... "не твоя війна"
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15.09.2021 14:52 Відповісти
говноголос
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15.09.2021 14:56 Відповісти
Політичні прожекти Славка Вакарчука мені особисто нагадують того персонажа з анекдоту: "Кай сидів і намагався з літер "Д", "У", "П" та "А" скласти слово "Вічність". От за що б не брався, все через гузно виходить!
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15.09.2021 14:56 Відповісти
у партии не было и прошлого ... создана одним человеком под одного человека...потом она ему наскучила и он ее выбросил... и вот началась возня за стульчик-трончик... печально, но предсказуемо...
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15.09.2021 15:00 Відповісти
слуги тоже прошлого не имели и создані под одного недочеловека

и это зашло 73%
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15.09.2021 16:04 Відповісти
слуги - ваще отдельная песня... это как лишай)))) (где взялся не известно, вывести непросто, терпеть больше нет сил и счастье когда избавился ))))
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15.09.2021 16:17 Відповісти
Это не лечится, смотритесь.
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15.09.2021 17:08 Відповісти
Друга самопоміч.
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15.09.2021 16:03 Відповісти
"голос" изначально мертворожденный проект. о каком будущем трупа идет речь?
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15.09.2021 16:28 Відповісти
 
 