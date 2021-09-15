У "Голосу" немає майбутнього, керівництво партії дуже технічно провело "рейдерство", - нардепка Стефанишина

Керівництво партії "Голос" має інтерес у використанні фінансових ресурсів, а також у самопіарі.

Про це заявила нардепка Ольга Стефанишина, яка раніше написала заяву про вихід з партії "Голос", йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"За існуючих обставин, на жаль, у партії "Голос" немає майбутнього. Ми останні пів року, коли почався розкол, намагалися якимось чином вирішити цю ситуацію, ходили в січні на з’їзд, щоб пояснювати свою позицію, намагалися працювати із регіонами. Але "рейдерство" було проведено дуже технічно. Тепер інтерес керівництва партії (я маю на увазі Кіру Рудик і Ярослава Железняка) – це використання фінансових ресурсів. Йдеться десь про 80 мільйонів гривень на рік. Плюс, певне, має місце якийсь самопіар на фоні того, що вони очолюють партію та одну із парламентських фракцій", - пояснила парламентарка.

Нардеп Ярослав Юрчишин також вважає, що у партії немає майбутнього: "Вони своїми діями "поховали" партію. Думаю, це робилося свідомо. Для Кіри Рудик і Ярослава Железняка питання "Голосу" взагалі не стоїть. Для них головне, як ресурси партії спрямувати на те, щоб потрапити у прохідну частину списку якоїсь політичної сили".

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Водночас глава партії Кіра Рудик заявила, що з "колегами, які руйнують" партію, їм не по дорозі.

"Нам не по дорозі у питаннях партійного будівництва із тими, хто руйнує, адже ми прийшли будувати та змінювати країну... Зараз ми працюємо над вирішеннями нагальних питань, як то, наприклад, що робити бізнесу і людям, у яких є власна справа, напередодні локдауну. Розробили план, подали до Кабміну звернення щодо того, що підприємства та організації, в яких понад 80 відсотків вакцинованих працівників, повинні продовжити свою роботу. Також ми працюємо із різними бізнес-асоціаціями та організаціями на місцях", - зазначила Рудик.

Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше нардепка Стефанишина написала заяву про вихід з "Голосу" на туалетному папері.

Пізніше стало відомо, що з'їзд "Голосу" виключив з партії сімох народних депутатів.

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