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Новини Агресія Росії проти України Бюджет-2022
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У проєкті держбюджету-2022 5,95% ВВП передбачено на сектор безпеки та оборони, - Шмигаль

У проєкті держбюджету-2022 5,95% ВВП передбачено на сектор безпеки та оборони, - Шмигаль

5,95% ВВП в проєкті держбюджету на 2022 рік направлено на сектор безпеки та оборони.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми збільшуємо грошове забезпечення наших військовослужбовців на 7,7 млрд грн, а також виділяємо рекордні кошти на програму розвитку озброєння і військової техніки. Також 5,5 млрд грн пропонуємо виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб", - зазначив прем'єр, коментуючи показники проєкту держбюджету на 2022 рік.

Читайте також: На медицину в Держбюджеті-2022 виділять 193 млрд грн, це на 31 млрд більше, ніж у 2021, - Шмигаль

Автор: 

бюджет (2986) держбюджет (2390) Кабмін (14077) оборона (4774) військовослужбовці (4724) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+8
знов ментів годувати будуть???

Який такий "сектор безпеки"???

На АРМІЮ повинні гроші йти!!! військові два роки без підвищення зарплат!!! зате прокурорські жирують, СБУ бакановське...
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15.09.2021 14:55
+3
на закупку некондиційних артснарядів в Чехії, від яких відмовився геенерал Павловський. Причому, за ціною вдвіччі вищою: щоб відкат був красивим.
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15.09.2021 15:07
+2
Ваши прогнозы, расходятся с реальностью.
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15.09.2021 15:14
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И министр - Мери Поппинс. По факту процент надо сокращать до 3.95%.
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15.09.2021 14:51 Відповісти
знов ментів годувати будуть???

Який такий "сектор безпеки"???

На АРМІЮ повинні гроші йти!!! військові два роки без підвищення зарплат!!! зате прокурорські жирують, СБУ бакановське...
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15.09.2021 14:55 Відповісти
на закупку некондиційних артснарядів в Чехії, від яких відмовився геенерал Павловський. Причому, за ціною вдвіччі вищою: щоб відкат був красивим.
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15.09.2021 15:07 Відповісти
Ваши прогнозы, расходятся с реальностью.
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15.09.2021 15:14 Відповісти
"безопасность и оборона" - это МЕНТЫ и военные.

Сколько из этого на ОХРАННИКОВ Бубочки выделено?
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15.09.2021 15:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UanWJR8GSJI LIVE! Порошенко презентує 5 кроків для захисту українців від економічної кризи
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15.09.2021 15:32 Відповісти
В странах НАТО выделяют 7% от ВВП наверное потому что они воюют с Россией. А там даже Румынии ВВП намного больше ВВП Украины.
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15.09.2021 16:12 Відповісти
6% ВВП, это примерно 15% Бюджета.
Кто же столько даст реально.
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15.09.2021 16:32 Відповісти
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
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15.09.2021 23:24 Відповісти
 
 