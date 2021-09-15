У проєкті держбюджету-2022 5,95% ВВП передбачено на сектор безпеки та оборони, - Шмигаль

5,95% ВВП в проєкті держбюджету на 2022 рік направлено на сектор безпеки та оборони.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми збільшуємо грошове забезпечення наших військовослужбовців на 7,7 млрд грн, а також виділяємо рекордні кошти на програму розвитку озброєння і військової техніки. Також 5,5 млрд грн пропонуємо виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб", - зазначив прем'єр, коментуючи показники проєкту держбюджету на 2022 рік.

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