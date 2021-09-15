У проєкті держбюджету-2022 5,95% ВВП передбачено на сектор безпеки та оборони, - Шмигаль
5,95% ВВП в проєкті держбюджету на 2022 рік направлено на сектор безпеки та оборони.
Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми збільшуємо грошове забезпечення наших військовослужбовців на 7,7 млрд грн, а також виділяємо рекордні кошти на програму розвитку озброєння і військової техніки. Також 5,5 млрд грн пропонуємо виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб", - зазначив прем'єр, коментуючи показники проєкту держбюджету на 2022 рік.
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Який такий "сектор безпеки"???
На АРМІЮ повинні гроші йти!!! військові два роки без підвищення зарплат!!! зате прокурорські жирують, СБУ бакановське...
Сколько из этого на ОХРАННИКОВ Бубочки выделено?
Кто же столько даст реально.
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.