Голова фракції "Голос" Железняк де-факто нелегітимний, оскільки обіймає відразу дві посади, - нардеп Клименко

Більшість фракції "Голос" вимагає відставки Ярослава Железняка з посади голови парламентської фракції.

Нардеп Юлія Клименко заявила, що окремі особи у Верховній Раді прикривають Железняка, сказано в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Железняк де-факто нелегітимний, оскільки на даний момент об'єднує дві посади - голови фракції і першого заступника голови податкового комітету. Що, в принципі, заборонено законодавством. У Законі про комітети чорним по білому написано, що керівники комітетів та їхні заступники не можуть бути керівниками фракції. У нього є роз'яснення? Ми будемо подавати в суд і далі будемо подавати на регламентний і Разумкова. Ми розуміємо, звідки ці "ноги ростуть", і чому окремі особи у Верховній Раді прикривають Железняка. Він може робити собі що завгодно, але рано чи пізно, через суд, або комітети, або будь-яким іншим юридичним шляхом, він перестане бути главою фракції", - підкреслила Клименко.

Нардепка Олександра Устінова заявила, що більшість фракції "Голос" вимагає відставки Железняка з посади голови фракції.

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" Він говорив, що залишається головою фракції? Це як легальний і легітимний. У нас один "легітимний" уже був. Тепер він в Ростові. Так само зараз жалюгідним виглядає Ярослав Железняк, який бігає і розказує, що він – голова фракції, а її більшість цього не визнає. Але проблема в тому, що ми не можемо провести засідання фракції без того, щоб він її скликав. Якщо навіть 19 депутатів з 20 проголосують на зібранні, що Железняк не буде керівником, ми все одно нічого не зможемо зробити, бо потрібен його підпис. Він його не поставить. Це патова ситуація. У нас є людина, яка фактично захопила та узурпувала владу у фракції. Сам він засідання не проводить. Мені у понеділок було дуже цікаво прочитати його допис про те, що він обговорив порядок денний роботи парламенту із колегами по фракції. Цікаво, адже більшість колег із фракції навіть не запросили на обговорення", - розповіла Устінова.

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