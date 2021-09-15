Кабмін виділить 3,8 млрд грн для погашення боргів з виплат військовослужбовцям
Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради зміни до Державного бюджету-2021, вони дозволять виправити ситуацію з виплатами військовослужбовцям.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Так, згідно зі змінами до Держбюджету-2021 Міноборони додатково може отримати 3,8 млрд грн на виплати ЗСУ.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Міноборони заборгувало виплати військовослужбовцям на майже 1 млрд грн.
Топ коментарі
+35 Стрелок
показати весь коментар15.09.2021 15:15
+14 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар15.09.2021 15:24
+12 Леонід Мефодовський
показати весь коментар15.09.2021 15:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду изменения в Государственный бюджет-2021, они позволят исправить ситуацию с выплатами военнослужащим.
что это значит - ситуация с выплатами есть (раз ее надо исправлять) и касается она выплат.
Но выплаты могут быть больше, чем предполагалось год назад при принятии ВР бюджета 2021. Например больше людей уволилось из Армии за период, а выплаты при увольнении предусмотрены на уровне прошлого года. Возникает задолженность по выплатам. Чтобы это предотвратить и подали в ВР изменения в Бюджет(т.е. подали увеличение выплат)
пвистел
Як невдобно вийшло...
Мабуть шмигаль вже застрелився???
Задолженности по выплатам военнослужащим нет, - Шмыгаль.
https://www.facebook.com/taras.berezovets/videos/271559278123531
Где СБУ?
Хотя, США... По-моему нашему кролику , все насчет газа, еще Ангела Меркель пояснила. Ну, надо же, как то реализовать вечный еврейский сценарий "дурень думкою багатиє". О, какие богатые ВСУ Украины. Без портков, но с железным куполом.
А цеє чмо спустило всі накопичені кошти в унітаз. Воно ж явилось у політику продемонструвати навіжений прирост економіки. Пригадую як зебіли і зебілки, які повтікали від сорому, переконували мене і всіх присутніх, ніби клован значно кращий за продавця трусів з вінницького базарю Гройсмана. І що ми наразі маємо ? Величезну діру у бюджеті ? Борги перед кредиторами, армією ? Занедбану оборонку ? Переслідування бойвих генералів ? Максимальні крадіжки бюджетних коштів ?
Що на нас чекає ? Знову облом гривні, погіршення життя, руйнування державних інституцій, і, можливо, тисячі смертей бійців у разі активної фази війни.