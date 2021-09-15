Кабмін виділить 3,8 млрд грн для погашення боргів з виплат військовослужбовцям

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради зміни до Державного бюджету-2021, вони дозволять виправити ситуацію з виплатами військовослужбовцям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Так, згідно зі змінами до Держбюджету-2021 Міноборони додатково може отримати 3,8 млрд грн на виплати ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Міноборони заборгувало виплати військовослужбовцям на майже 1 млрд грн.

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