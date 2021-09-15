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Кабмін виділить 3,8 млрд грн для погашення боргів з виплат військовослужбовцям

Кабмін виділить 3,8 млрд грн для погашення боргів з виплат військовослужбовцям

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради зміни до Державного бюджету-2021, вони дозволять виправити ситуацію з виплатами військовослужбовцям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Так, згідно зі змінами до Держбюджету-2021 Міноборони додатково може отримати 3,8 млрд грн на виплати ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Міноборони заборгувало виплати військовослужбовцям на майже 1 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У проєкті держбюджету-2022 5,95% ВВП передбачено на сектор безпеки та оборони, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14077) ЗСУ (7519) зарплата (2238)


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Топ коментарі
+35
стоп. шмыга вчера трындел что нет долгов в ВСУ. зачем выделяли? долгов же нет!
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15.09.2021 15:15
+14
зап...делся как обычно
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15.09.2021 15:24
+12


Як невдобно вийшло...

Мабуть шмигаль вже застрелився???
Задолженности по выплатам военнослужащим нет, - Шмыгаль.

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15.09.2021 15:26
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стоп. шмыга вчера трындел что нет долгов в ВСУ. зачем выделяли? долгов же нет!
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15.09.2021 15:15 Відповісти
зап...делся как обычно
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15.09.2021 15:24 Відповісти
то было вчера, а сегодня уже другое
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15.09.2021 16:06 Відповісти
Если бы Вы знали какая сейчас задница с кадрами в ЗСУ... Почему задолжености? Потому что много выходных пособий платить нужно, а их не предусмотрели, думали, рабы ишачить будут еще лет 5 за 380 баксов. Те, кто отслужили 10 лет и больше, имеют право на выходное пособие, они увольняются лавинообразно, им уже всё осточертело, несмотря на пенсионную "реформу", они бегут на гражданку и за границу. Зеля должен не только дороги строить, но и своими прямыми обязанностями заниматься - безопасностью и обороной Украины. Этот лопух сто процентов не знает реального положения вещей, ему Ермак сказал, что всё в армии хорошо, а Данилов, что готовы всех освободить, он и доволен, потому что нелох.
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15.09.2021 21:16 Відповісти
Так нет же долгов????Шмігаль сказал)))
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15.09.2021 15:15 Відповісти
слепой?

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду изменения в Государственный бюджет-2021, они позволят исправить ситуацию с выплатами военнослужащим.

что это значит - ситуация с выплатами есть (раз ее надо исправлять) и касается она выплат.
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15.09.2021 15:34 Відповісти
у тебя с мозгами проблемы? если надо что то не допустить в будущем то используют "предотвратить ситуацию" или "не допустить ситуацию". а если "исправлять" то все уже случилось!
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15.09.2021 15:42 Відповісти
долги копятся с мая. при этом суммы выплат не повышались. конец года это не сентябрь и не май. конец года это декабрь. получается они прожрали и просрали уже все бабки до конца года ухитрившись уложиться в полугодие. красавцы
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15.09.2021 16:27 Відповісти
Ну так я и сказал полуручное управление ведет к подобным последствием. А в данном случае оно еще и приближается к полностью ручному.
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15.09.2021 16:31 Відповісти
На самом деле все немного по другому. ЗП и выплаты военнослужащим - это защищенные статьи бюджета. Бюджет - это Закон. Никто не вправе что-либо изменять или дополнять как в ручном режиме, так по желанию. Есть в бюджете деньги - есть выплаты.

Но выплаты могут быть больше, чем предполагалось год назад при принятии ВР бюджета 2021. Например больше людей уволилось из Армии за период, а выплаты при увольнении предусмотрены на уровне прошлого года. Возникает задолженность по выплатам. Чтобы это предотвратить и подали в ВР изменения в Бюджет(т.е. подали увеличение выплат)
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15.09.2021 16:40 Відповісти
а оздоровительные, отпускные тоже "защищенные статьи"? а ты знаком с понятием "картотека" которое вернулось к нам полтора года назад?
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15.09.2021 16:44 Відповісти
Так так так, а вчера долгов небыло. Ктото опять спвистел
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15.09.2021 15:19 Відповісти
ну почему же кто то . не кто то а конкретно Шмыгаль
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15.09.2021 15:21 Відповісти
Так их может уже и нет на текущий момент. А чтобы избежать долгов до конца года вот и просят дополнительно деньги. До конца года еще четыре месяца. Из статьи непонятно.
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15.09.2021 15:37 Відповісти
4 млрд то не борги, а таке.
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15.09.2021 15:22 Відповісти
с долгами военным примерно тоже самое

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15.09.2021 15:24 Відповісти


Як невдобно вийшло...

Мабуть шмигаль вже застрелився???
Задолженности по выплатам военнослужащим нет, - Шмыгаль.

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15.09.2021 15:26 Відповісти
Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. автор Марк Твен автор Сэмюэл Ленгхорн Клеменс
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15.09.2021 15:28 Відповісти
Там про обязательные выплаты
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15.09.2021 16:42 Відповісти
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15.09.2021 15:27 Відповісти
когда там, вчера, позавчера ахметовский пионэр шмыга тельняху рвал, что долгов перед воинами "нет и быть не может"?)
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15.09.2021 15:28 Відповісти
Полицейские в штатском без предъявления ордера на авто на номерах прикрытия приехали к частному дому художника Сергея Пояркова и зарисовали надпись ЗЕЛЯ Х##https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE?__eep__=6&__cft__[0]=AZXbnaWio5qODxNvIv-w8_QKk6GvafqYEgfc5fPxxvhba2J7APkgWDxNworLJfmEa_CO6pWwWkV9fu1cCdpFLJ-0****************************************************************************************************-ODyPx65BiX1vssXEtHiVVjTdnxm&__tn__=*NK-y-R #О и наполовину ЗЕЛЯ С#https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BB%D0%BE?__eep__=6&__cft__[0]=AZXbnaWio5qODxNvIv-w8_QKk6GvafqYEgfc5fPxxvhba2J7APkgWDxNworLJfmEa_CO6pWwWkV9fu1cCdpFLJ-0****************************************************************************************************-ODyPx65BiX1vssXEtHiVVjTdnxm&__tn__=*NK-y-R #КЛО . Видео общения с копами и их бегства с места событий. Частная собственность при Зеленском таковой уже не считается!

https://www.facebook.com/taras.berezovets/videos/271559278123531
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15.09.2021 15:38 Відповісти
Зелені тварюки,саботажники
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15.09.2021 16:01 Відповісти
А не хотят случайно выяснить, как появился этот долг?
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15.09.2021 16:13 Відповісти
Почему во время войны военнослужащие не получают обязательные выплаты?

Где СБУ?
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15.09.2021 17:06 Відповісти
СБУ разводит на Биткойны чиновников
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15.09.2021 17:28 Відповісти
СБУ знищив баканов. Воно зебілам заважало.
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15.09.2021 19:01 Відповісти
Я всё ещё удивляюсь тому как зелёная кодла "СН" так беззастенчиво врёт своим избирателям. И тут 2 варианта. 1) они будут править вечно. 2) Чувствуют, что доживают последние дни и нажираются напоследок. А потом свалят за границу. Недаром Шмыголь за 2 гражданства впрягался
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15.09.2021 18:34 Відповісти
сором,не тільки борги по з/п але бачу вивісили списки боржників за водопостачання у місті ,то там опинилося більшість в/частин ЗСУ.
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15.09.2021 18:52 Відповісти
Вы это серьезно? Что за водопостачание у военных частей Украины задолженность?Ооо. Все-таки, когда у правительства отсутствует понимание, что "железный купол" страну не накормит, не напоит и не обует остаётся понять, что импичмента тому, кто решил, что с США надо именно эту стратегию обговаривать ( о железном куполе, оружие, схронами с боеприпасами ) привез избежать не удасть.

Хотя, США... По-моему нашему кролику , все насчет газа, еще Ангела Меркель пояснила. Ну, надо же, как то реализовать вечный еврейский сценарий "дурень думкою багатиє". О, какие богатые ВСУ Украины. Без портков, но с железным куполом.
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15.09.2021 19:07 Відповісти
А що вам незрозуміло?На відміну від США де в\ч знаходяться далеко від населених пунктів і є повністю автономними в Україні зовсім інша історія яка виходить ще з срср де в/ч та склади знаходяться мало не в самому центрі населених пунктів тому логічно і ком.послугами зазвичай використовуються саме місцевих комунальних підприємств.
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15.09.2021 19:21 Відповісти
Порошенко не допускав боргів перед армією.

А цеє чмо спустило всі накопичені кошти в унітаз. Воно ж явилось у політику продемонструвати навіжений прирост економіки. Пригадую як зебіли і зебілки, які повтікали від сорому, переконували мене і всіх присутніх, ніби клован значно кращий за продавця трусів з вінницького базарю Гройсмана. І що ми наразі маємо ? Величезну діру у бюджеті ? Борги перед кредиторами, армією ? Занедбану оборонку ? Переслідування бойвих генералів ? Максимальні крадіжки бюджетних коштів ?

Що на нас чекає ? Знову облом гривні, погіршення життя, руйнування державних інституцій, і, можливо, тисячі смертей бійців у разі активної фази війни.
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15.09.2021 19:07 Відповісти
шмигло на мило!
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15.09.2021 20:27 Відповісти
 
 