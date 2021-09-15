Начальник ГСУ ДБР Зінорук про скандальне відео з Леросом: Буде досудове розслідування, процесуального статусу у нардепа поки немає

Досудове розслідування за фактом можливої ​​підготовки до свідомо неправдивих свідчень народним депутатом Гео Леросом проводитиме Державне бюро розслідувань, процесуального статусу у нардепа поки ще немає.

Про це повідомив начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Максим Зінорук журналістам в середу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"14 вересня генпрокурор відкрив кримінальне провадження щодо можливого вчинення злочину народним депутатом України. Сьогодні Офіс генпрокурора доручив слідчим ГСУ ДБР проводити досудове розслідування за фактом можливого скоєння народним депутатом України підготовки до свідомо неправдивих свідчень свідка, (потерпілого) для надання слідчим органам", - сказав Зінорук.

При цьому він підкреслив, що процесуального статусу у Лероса поки немає.

Начальник відділу ГСУ ДБР підкреслив, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала публікація на одному з Телеграм-каналів, в якій "містилося відео, на якому людина, схожа на народного депутата Гео Лероса підшукує співучасників для імітації нападу на себе, і при цьому просить у невстановленого співрозмовника гроші".

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"Метою імітації могло бути створення в суспільстві ілюзії погроз на його адресу нібито у зв'язку з політичною діяльністю... метою могла бути дискредитація органів державної влади", - підкреслив Зінорук.

Він зазначив, що попередня кваліфікація кримінального правопорушення - це ч.1 ст.14 КК (підготовка до злочину) і ч.2 ст.384 КК (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Водночас, як зазначив Зінорук, ця кваліфікація може бути змінена за результатами слідчих дій, якщо будуть на те підстави.

Також він повідомив, що в даний час проводять першочергові слідчі і процесуальні дії. Зокрема, за його словами, планується призначення відповідних експертиз з метою підтвердження або спростування монтажу відео, ідентифікації особи, а також вивчення змісту розмови.

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"Заплановані допити свідків, яким можуть бути відомі обставини", - додав начальник ГСУ ДБР.

При цьому Зінорук зазначив, що слідство встановило цінних свідків, розголошення відомостей про які в даний час може перешкоджати досудовому розслідуванню.

Він підкреслив, що інформація, якою вони володіють, має важливе значення для встановлення всіх обставин справи.

Крім того, начальник ГСУ ДБР повідомив, що в Бюро надходить інформація про можливе скоєння публічними особами кримінальних правопорушень, пов'язаних з цим фактом, а також іншими злочинами.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.

Лерос назвав публікацію відео "брудною кампанією проти себе", яку організувала "зграя Зеленського". Нардеп стверджує, що звук на відео повністю сфабриковано.