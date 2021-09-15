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Новини
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Начальник ГСУ ДБР Зінорук про скандальне відео з Леросом: Буде досудове розслідування, процесуального статусу у нардепа поки немає

Начальник ГСУ ДБР Зінорук про скандальне відео з Леросом: Буде досудове розслідування, процесуального статусу у нардепа поки немає

Досудове розслідування за фактом можливої ​​підготовки до свідомо неправдивих свідчень народним депутатом Гео Леросом проводитиме Державне бюро розслідувань, процесуального статусу у нардепа поки ще немає.

Про це повідомив начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Максим Зінорук журналістам в середу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"14 вересня генпрокурор відкрив кримінальне провадження щодо можливого вчинення злочину народним депутатом України. Сьогодні Офіс генпрокурора доручив слідчим ГСУ ДБР проводити досудове розслідування за фактом можливого скоєння народним депутатом України підготовки до свідомо неправдивих свідчень свідка, (потерпілого) для надання слідчим органам", - сказав Зінорук.

При цьому він підкреслив, що процесуального статусу у Лероса поки немає.

Начальник відділу ГСУ ДБР підкреслив, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала публікація на одному з Телеграм-каналів, в якій "містилося відео, на якому людина, схожа на народного депутата Гео Лероса підшукує співучасників для імітації нападу на себе, і при цьому просить у невстановленого співрозмовника гроші".

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"Метою імітації могло бути створення в суспільстві ілюзії погроз на його адресу нібито у зв'язку з політичною діяльністю... метою могла бути дискредитація органів державної влади", - підкреслив Зінорук.

Він зазначив, що попередня кваліфікація кримінального правопорушення - це ч.1 ст.14 КК (підготовка до злочину) і ч.2 ст.384 КК (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Водночас, як зазначив Зінорук, ця кваліфікація може бути змінена за результатами слідчих дій, якщо будуть на те підстави.

Також він повідомив, що в даний час проводять першочергові слідчі і процесуальні дії. Зокрема, за його словами, планується призначення відповідних експертиз з метою підтвердження або спростування монтажу відео, ідентифікації особи, а також вивчення змісту розмови.

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"Заплановані допити свідків, яким можуть бути відомі обставини", - додав начальник ГСУ ДБР.

При цьому Зінорук зазначив, що слідство встановило цінних свідків, розголошення відомостей про які в даний час може перешкоджати досудовому розслідуванню.

Він підкреслив, що інформація, якою вони володіють, має важливе значення для встановлення всіх обставин справи.

Крім того, начальник ГСУ ДБР повідомив, що в Бюро надходить інформація про можливе скоєння публічними особами кримінальних правопорушень, пов'язаних з цим фактом, а також іншими злочинами.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.

Лерос назвав публікацію відео "брудною кампанією проти себе", яку організувала "зграя Зеленського". Нардеп стверджує, що звук на відео повністю сфабриковано.

Автор: 

підпал (670) ДБР (3481) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+28
"Почувствуйте разницу":

Непонятное, смонтированное, насквозь все заретушированное анонимное видео с анонимного телеграмм канала и МОМЕНТАЛЬНО ПОСТАВИЛО НА УШИ всё ГБР, НАБУ, МВД, ГПУ, ........

И много-месячные "крики в пустыне" о Деле Вагнеровцах, о коррупции в Офисе Президента, о не прекращающихся контрабанде, вырубке леса, копании янтаря, коррупции в "велыком крадивныцтве", ....... на которые НИКТО НЕ РЕАГИРУЕТ.

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15.09.2021 15:39
+20
Я думаю, правильнее было-бы, сравнить это с видео братом Ермака, торгующего должностями! Не иначе как все начальство этих структур, покупало должности именно у него
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15.09.2021 15:46
+19
Цікаво, чому ДБР не відкрило справу по відео з Тищенком, по відео з братом Єрмака, по відео з самим Зєлєнскім? Тому, що по зелених не відкривають? Тому, що свої? Тому, що погода? Тому, що земля кругла? Яка причина такої вибірковості?
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15.09.2021 15:48
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я дивився це в прямому ефірі. Який же це мудак, цей начальник... Повністю зелений урод.
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15.09.2021 15:29 Відповісти
они придурки хоть понимают что пишут и говорят??? представляете- что получается ....любое лицо пострадавшее от преступлений можно обвинять в способ имитации и фальсификации преступления... факта..... нет я понимаю бывает и такое..... но тут же явно на Зеленском уже 2 эшелона уголовных дел висят и никто ничего не видит а критик Зеленского оказалось-- великий мистификатор...
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15.09.2021 15:29 Відповісти
він навіть не сказав, чи ця столарова скомпільована відуха досліджується на аутентичність... І нікого з прикуплених зеленими уродами журиків це не зацікавило
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15.09.2021 15:31 Відповісти
"Мы не сделали скандала
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков." В.С. Высоцкий
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15.09.2021 15:32 Відповісти
"Почувствуйте разницу":

Непонятное, смонтированное, насквозь все заретушированное анонимное видео с анонимного телеграмм канала и МОМЕНТАЛЬНО ПОСТАВИЛО НА УШИ всё ГБР, НАБУ, МВД, ГПУ, ........

И много-месячные "крики в пустыне" о Деле Вагнеровцах, о коррупции в Офисе Президента, о не прекращающихся контрабанде, вырубке леса, копании янтаря, коррупции в "велыком крадивныцтве", ....... на которые НИКТО НЕ РЕАГИРУЕТ.

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15.09.2021 15:39 Відповісти
Я думаю, правильнее было-бы, сравнить это с видео братом Ермака, торгующего должностями! Не иначе как все начальство этих структур, покупало должности именно у него
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15.09.2021 15:46 Відповісти
Мусора каждый день делают преступление, которое тщательно скрывают, фальсифицируют, что они толькотитумеют - мрази
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16.09.2021 07:31 Відповісти
Зінорук... в нього руки, як в Зіни?
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15.09.2021 15:43 Відповісти
У нього мозги, як у курки.
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15.09.2021 17:05 Відповісти
Цікаво, чому ДБР не відкрило справу по відео з Тищенком, по відео з братом Єрмака, по відео з самим Зєлєнскім? Тому, що по зелених не відкривають? Тому, що свої? Тому, що погода? Тому, що земля кругла? Яка причина такої вибірковості?
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15.09.2021 15:48 Відповісти
"Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы в связи с политической деятельностью… целью могла быть дискредитация органов государственной власти", - подчеркнул Зинорук.

Стало быть, могло быть, а могло-то и не быть. Хрен его знает.
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15.09.2021 16:14 Відповісти
Топорно пытаются отвлечь население от:
- ,,вагнеровцев,, ,
- законопроекта об олигархах ( лекало проводимой Кремлем , ликвидация свободных СМИ) ,
- политических преследований
- коррупции в ,.конвертах,, (если это была ложь, Прокуратура опровергла, но ...)
- пустых холодильников (Украина занимает последнее место, по бедности, в Европе)

Власть делает Лероса национальным Героем, выступающего против коррупции в высших эшелонах Власти , по его заявлению - это шестое уголовное дело против него.
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15.09.2021 16:30 Відповісти
А что будет перед виборами если сейчас такая с.рака начинается, кто-то очень замандражировал что рот закривают всеми способами
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15.09.2021 16:32 Відповісти
Опа! Так, що Лерос заплатив Колі -насосу, щоб той на нього напав?
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15.09.2021 17:57 Відповісти
Відать у ОПУ кришка злетіла - самі розкручують болячки собі наголову!!!
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15.09.2021 19:04 Відповісти
...чергова на обрії мусарська гнида в звичному амплуа ЧІВОІЗВОЛІТЄ-с....
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15.09.2021 21:28 Відповісти
З цим лошариком, Лєросом, давно все було зрозуміло. Його "юзали" в темну, аби підгадити Зе і Ко.

Тепер, враховуючи як за нього впряглися служиві порохферми, відпали останні сумніви у тому - хто саме "юзав".

Вангую, що через трохи, Льоха Ганчарєнка (його рівень), буде просити суд взяти на поруки цього чорняво-кучерявого спритника.
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15.09.2021 21:40 Відповісти
Дивує,що у вас шановний,рамси плутані
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15.09.2021 23:42 Відповісти
...дивує, що вас взагалі щось дивує. І з чого ви взяли, що я маю розбиратись і вашому злодійському жаргоні?
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16.09.2021 09:44 Відповісти
Черговий бот Подоляка, хоч би нік нормальний вигадав...
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15.09.2021 23:54 Відповісти
...) так самий нормальний нік - Сімеон Кукушкін - вже зайнятий. Доводиться користуватись чим попало.

Але головне ж сенс написаного, а не нік? Чи все ж таки нік? Як міркуєш, володар ідеально ніку?
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16.09.2021 09:14 Відповісти
Питання до вас: відео з братом Єрмака чіткіше і на ньому все ясно. Чому по ньому немає кримінальної справи, а тут є?
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16.09.2021 07:55 Відповісти
Я не порохобот і я не спамлю... А щодо жмурукуабнімаю - то може не варто цитувати Деркача, якого у США відкрито визнали кацапським агентом, а його плівки американці назвали 100% змонтованими?

Ось і плівки з Леросом і Єрмаковим братом я б теж віддав американцям - їхнім експертам я довіряю, а нашим - ні!
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16.09.2021 09:42 Відповісти
Членом ********** не умеет, зекоМанде не нравится
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16.09.2021 08:02 Відповісти
...а что там по Ермаку младшему?
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15.09.2021 21:41 Відповісти
Порошенко вбив брата Ермака, чи ти хіба не в курсі?
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15.09.2021 23:55 Відповісти
Я впевнений , що цю справу швидко будуть "розслідувати"! Це вам не та справа, як Юрченко хабар взяв, і не та де п'яний Трухін в ДТП попав і п'ятеро людей постраждало, і не та де Брагар п'яний за кермом був. Це - зовсім інше! Ну, хоч тут дочекаємось правосуддя, нарешті!!!
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16.09.2021 00:01 Відповісти
Уже б лучще сказали, что у него в детстве ветрянка была и это подозрительно...Их предъявы являют всё убожество их АйКю.
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16.09.2021 00:06 Відповісти
Зеленский заказал мусорам расследование,

Слугинарода = ГОВНО
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16.09.2021 08:00 Відповісти
Видать,робити цьому гесеу вже зовсім нєхер...
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16.09.2021 08:01 Відповісти
 
 