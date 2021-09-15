Зупинка розвитку ВДЕ позначиться на готовності України до інтеграції з енергосистемою ЄС, - Буславець

Зупинка розвитку відновлюваних джерел енергії посилить залежність України від російсько-білоруської електроенергії і ускладнить інтеграцію з енергосистемою ЄС (ENTSO-E).

Про це заявила ексглава Міністерства енергетики Ольга Буславець.

"Якщо ми не розвиваємо ВДЕ, не модернізуємо наявні генеруючі потужності, то автоматично підвищуємо свою залежність від імпорту російської та білоруської електроенергії. Про яку євроінтеграцію та енергетичну незалежність тоді можна говорити?!" - заявила вона на своїй Facebook-сторінці за підсумками круглого столу в Atlantic Council.

Вона зазначила, що зараз критично важливо створити привабливий інвестиційний клімат.

"Головні умови для цього: панування верховенства права та закону, чесна конкуренція, гарантії захисту інвестицій, бізнесу і ділової репутації", - додала Буславець.

Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики і боргову кризу.

Уряд порушив зобов'язання з оплати "зеленої" електроенергії, накопичивши борг в 18,4 млрд грн.

Крім того, Кабінет Міністрів оголосив про намір ввести акцизний податок на "зелену" енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об'єднання.

Усі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний податок на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше державою гарантій і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами.