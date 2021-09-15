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Новини
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Зупинка розвитку ВДЕ позначиться на готовності України до інтеграції з енергосистемою ЄС, - Буславець

Зупинка розвитку ВДЕ позначиться на готовності України до інтеграції з енергосистемою ЄС, - Буславець

Зупинка розвитку відновлюваних джерел енергії посилить залежність України від російсько-білоруської електроенергії і ускладнить інтеграцію з енергосистемою ЄС (ENTSO-E).

Про це заявила ексглава Міністерства енергетики Ольга Буславець.

"Якщо ми не розвиваємо ВДЕ, не модернізуємо наявні генеруючі потужності, то автоматично підвищуємо свою залежність від імпорту російської та білоруської електроенергії. Про яку євроінтеграцію та енергетичну незалежність тоді можна говорити?!" - заявила вона на своїй Facebook-сторінці за підсумками круглого столу в Atlantic Council.

Вона зазначила, що зараз критично важливо створити привабливий інвестиційний клімат.

"Головні умови для цього: панування верховенства права та закону, чесна конкуренція, гарантії захисту інвестицій, бізнесу і ділової репутації", - додала Буславець.

Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики і боргову кризу.

Уряд порушив зобов'язання з оплати "зеленої" електроенергії, накопичивши борг в 18,4 млрд грн.

Крім того, Кабінет Міністрів оголосив про намір ввести акцизний податок на "зелену" енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об'єднання.

Усі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний податок на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше державою гарантій і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами.

Автор: 

енергетика (2582) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+4
"Если мы не развиваем ВИЭ, не модернизируем имеющиеся генерирующие мощности, то автоматически повышаем свою зависимость от импорта российской и белорусской электроэнергии. О какой евроинтеграции и энергетической независимости тогда можно говорить?" - заявила она на своей Facebook-странице по итогам круглого стола в Atlantic Council.

Еще бы эта курица внятно объяснила каким образом это может повлиять. И заодно объяснила бы чем качественно или по физическим показателям зеленая электроэнергия отличается от электроэнергии произведенной к примеру на АЭС.

А так ее напыщенный спич больше напоминает советы коуча по приготовлению борща

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15.09.2021 16:26
+1
От падлюки - так ы нав'язують Україні цю дорогущу "зелену енергетику"!

Та пішли ви нах.......... лісом. У нас вистачає атомних електростанцій.
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15.09.2021 15:58
+1
Так это же ахметовская говорящая голова
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15.09.2021 16:19
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Що це за ********* тут появилось?
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15.09.2021 16:35 Відповісти
От падлюки - так ы нав'язують Україні цю дорогущу "зелену енергетику"!

Та пішли ви нах.......... лісом. У нас вистачає атомних електростанцій.
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15.09.2021 15:58 Відповісти
Не получится. Ибо поставлять газ нужно и внутри страны.
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15.09.2021 16:29 Відповісти
Переориентировать можно технически. Будет довольно затратно. Но все же. Тут вопрос стоит больше в экономической плоскости. На сколько выгодно это будет. Ну а так ГТС это не просто труба. Это целый комплекс. И самое ценное в нем на мой взгляд прежде всего хранилища. В любом случае нужно трезво понимать, что для кацапов в качестве транспортировщика газа на запад мы уже не представляем никакого интереса. И скорее всего после 2024 года через нас газ транспортировать будут кацапы по остаточному принципу. А вот такая транспортировка для нас может быть убыточна. Ибо для транспортировки нужно определенное количество так называемого технического газа в системе держать дабы давление поддерживать. Посему прокачка газа небольшими порциями для нас может быть нерентабельна. И вот именно поэтому нужно нашим керманычам искать решение как перепрофилировать ГТС. И кстати нужно было начинать искать уже в 2009 году. После очередной газовой войны и решения кацапов строить северный поток. Но это как всегда не к нашим торбохватам. Не было у нас за всю новейшую историю Украины действительно государственных мужей. Все больше с местечковым мышлением. Моя хатка, мой огородик, мой бурячок. Да и хатки свои они последнее время все больше за рубежом норовят строить. Не хотят связывать свое будущее с собственной страной.
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15.09.2021 16:41 Відповісти
І правильно зробить якщо переорієнтує так, щоб в разі виникнення якоїсь екстреної ситуації пов'язаною з неможливістю транспортувати газ по Північних потоках, ні Європа , ні козломорді вже не могли скористатись щоб транспортувати газ в Європу. Нехай тоді в бочках возять.
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15.09.2021 16:32 Відповісти
каzапи пнх
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15.09.2021 16:07 Відповісти
Шо ты написало?
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15.09.2021 16:39 Відповісти
Так это же ахметовская говорящая голова
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15.09.2021 16:19 Відповісти
"Если мы не развиваем ВИЭ, не модернизируем имеющиеся генерирующие мощности, то автоматически повышаем свою зависимость от импорта российской и белорусской электроэнергии. О какой евроинтеграции и энергетической независимости тогда можно говорить?" - заявила она на своей Facebook-странице по итогам круглого стола в Atlantic Council.

Еще бы эта курица внятно объяснила каким образом это может повлиять. И заодно объяснила бы чем качественно или по физическим показателям зеленая электроэнергия отличается от электроэнергии произведенной к примеру на АЭС.

А так ее напыщенный спич больше напоминает советы коуча по приготовлению борща

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15.09.2021 16:26 Відповісти
"Главные условия для этого: господство верховенства права и закона, честная конкуренция, гарантии защиты инвестиций, бизнеса и деловой репутации"

Ой-вей, а як же раніше інвестували, якщо це все не було забезпечено? Невже вигода від зеленого тарифу переважила весь цей список. Ну так інвестори знають, що інвестиційна діяльність має свої ризики. Зелена халява закінчилась!
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15.09.2021 19:39 Відповісти
*****, не 3,14-и!
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15.09.2021 20:08 Відповісти
 
 