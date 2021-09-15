УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4735 відвідувачів онлайн
Новини
4 148 14

Кабмін ліквідував Держархбудінспекцію, весь штат буде звільнений. Від завтра почне працювати новий держорган, - Чернишов

Кабмін ліквідував Держархбудінспекцію, весь штат буде звільнений. Від завтра почне працювати новий держорган, - Чернишов

З сьогоднішнього дня ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція) припинила своє існування. Всі 100% штату будуть звільнені. Жоден співробітник ДАБІ не працюватиме в новоствореному органі - ДІАМ.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну, повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"На токсичну та корумповану роботу ДАБІ надходило тисячі скарг, тож ліквідація була просто необхідною. Без цього важливого кроку завершення реформи містобудування було б неможливим. Цього чекала вся країна без перебільшення. І я дякую за довіру та підтримку в просуванні цієї реформи Президенту, Прем'єр-міністру, колегам з уряду, депутатському корпусу та своїй команді", - зазначив він.

За його словами, вже завтра в Україні запрацює новий державний орган - ДІАМ.

Також читайте: ЖК під виглядом готелів і 34-поверховий будинок на Печерську: ДАБІ за 14 днів до ліквідації видала 405 дозволів на будівництво

"Це - не заміна ДАБІ, а повноцінний новий орган з відмінною структурою, повноваженнями, а головне - принципами роботи", - запевняє Чернишов.

Він підкреслює, що ДІАМ це:

- абсолютно новий професійний склад співробітників;
- мінімізовано людський фактор у роботі;
- відкритість перед учасниками будівельного ринку;
- цифровізація процесу отримання дозволів, що нівелює корупційні ризики;
- у ДІАМ рішення про необхідність проведення перевірок прийматиме не чиновник, а система.

"Два перші етапи реформування вже пройдені, попереду останній – це максимальна цифровізація та посилення відповідальності – адміністративної та кримінальної. Вона передбачена у трьох ключових законопроєктах – 5877 та 5655, 5656, усі вони будуть розглянуті найближчим часом", - резюмував міністр.

Автор: 

хабар (4696) Кабмін (14077) корупція (4681) ліквідація (3889) Олексій Чернишов (275) ДАБІ (183)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
ну правильно. лысый непристроен. да и ленка кравец тоже болтается как ..... в проруби
показати весь коментар
15.09.2021 16:01
+3
А квартал95? Кловун он керує Україною. І нічого, там і думати не потрібно.
показати весь коментар
15.09.2021 16:15
+1
А наказать негодяев по вине которых ведется дичайшая застройка Киева???
показати весь коментар
15.09.2021 16:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну правильно. лысый непристроен. да и ленка кравец тоже болтается как ..... в проруби
показати весь коментар
15.09.2021 16:01 Відповісти
Штат уволить, а концы в воду...
показати весь коментар
15.09.2021 16:03 Відповісти
Концы не в воду, а в другие карманы.
показати весь коментар
15.09.2021 16:36 Відповісти
А наказать негодяев по вине которых ведется дичайшая застройка Киева???
показати весь коментар
15.09.2021 16:05 Відповісти
Да щас...уволятся. Эти тараканы на чем-то подобном всегда пристроятся. И будут дальше мутить.
показати весь коментар
15.09.2021 16:06 Відповісти
Ни один сотрудник ГАСИ не будет работает в новосозданном органе

совершенно новый профессиональный состав сотрудников....

И где с нуля наберут таких сотрудников?
показати весь коментар
15.09.2021 16:09 Відповісти
А квартал95? Кловун он керує Україною. І нічого, там і думати не потрібно.
показати весь коментар
15.09.2021 16:15 Відповісти
Підуть влаштуються в поліцію, прокуратуру, налогову земельну або в пенсійний фонд. Все рівно працювати не будуть.
показати весь коментар
15.09.2021 16:18 Відповісти
В том-то и дело, что все старые взяточники до мозга костей в ГАСИ ничего, кроме плетения схем и безумного бумажкооборота, и не могут в этой жизни. А их детки, а внучки, кто их будет поднимать с колен? А родственные конторы типа Архитектуры, Земельщиков, БТИ? Это ж целый хоровод неучтённого нала и непонятной недвижимости у всего руководства за последние лет 20. Кто с ними будет разбираться?
показати весь коментар
15.09.2021 16:19 Відповісти
Откуда профи ДИАМ ?
Она только начинает работать.
показати весь коментар
15.09.2021 16:24 Відповісти
Ну а шо бубочке остается делать? У квартальных идиотов есть родаки,кумовья, дружбаны. Правда, такие-же рукожопые, как бубочка, но они тоже коримться желают за наш счет, вот найвелычнишый их и пристроит.
показати весь коментар
15.09.2021 17:07 Відповісти
Пишут, что они успели за две недели наколядовать на пенсию виллы. Интересно - эти разрешения будут органы проверять? Или так сойдет?
показати весь коментар
15.09.2021 17:12 Відповісти
Те, що розігнали хоч одне кодло хабарників, то плюс зеленим.

Якщо зможуть не допустити зародження нового кодла, то це, мабуть, буде першим справжнім досягненням цієї влади.

Але, чим скоріше зелені підуть, тим краще.
показати весь коментар
15.09.2021 18:24 Відповісти
Уволить?! Да им всем надо дать длительные сроки и полная конфискация имущества!
показати весь коментар
15.09.2021 19:18 Відповісти
 
 