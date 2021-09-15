Кабмін ліквідував Держархбудінспекцію, весь штат буде звільнений. Від завтра почне працювати новий держорган, - Чернишов

З сьогоднішнього дня ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція) припинила своє існування. Всі 100% штату будуть звільнені. Жоден співробітник ДАБІ не працюватиме в новоствореному органі - ДІАМ.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну, повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"На токсичну та корумповану роботу ДАБІ надходило тисячі скарг, тож ліквідація була просто необхідною. Без цього важливого кроку завершення реформи містобудування було б неможливим. Цього чекала вся країна без перебільшення. І я дякую за довіру та підтримку в просуванні цієї реформи Президенту, Прем'єр-міністру, колегам з уряду, депутатському корпусу та своїй команді", - зазначив він.

За його словами, вже завтра в Україні запрацює новий державний орган - ДІАМ.

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"Це - не заміна ДАБІ, а повноцінний новий орган з відмінною структурою, повноваженнями, а головне - принципами роботи", - запевняє Чернишов.

Він підкреслює, що ДІАМ це:

- абсолютно новий професійний склад співробітників;

- мінімізовано людський фактор у роботі;

- відкритість перед учасниками будівельного ринку;

- цифровізація процесу отримання дозволів, що нівелює корупційні ризики;

- у ДІАМ рішення про необхідність проведення перевірок прийматиме не чиновник, а система.

"Два перші етапи реформування вже пройдені, попереду останній – це максимальна цифровізація та посилення відповідальності – адміністративної та кримінальної. Вона передбачена у трьох ключових законопроєктах – 5877 та 5655, 5656, усі вони будуть розглянуті найближчим часом", - резюмував міністр.