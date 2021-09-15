Кабмін ліквідував Держархбудінспекцію, весь штат буде звільнений. Від завтра почне працювати новий держорган, - Чернишов
З сьогоднішнього дня ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція) припинила своє існування. Всі 100% штату будуть звільнені. Жоден співробітник ДАБІ не працюватиме в новоствореному органі - ДІАМ.
Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну, повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.
"На токсичну та корумповану роботу ДАБІ надходило тисячі скарг, тож ліквідація була просто необхідною. Без цього важливого кроку завершення реформи містобудування було б неможливим. Цього чекала вся країна без перебільшення. І я дякую за довіру та підтримку в просуванні цієї реформи Президенту, Прем'єр-міністру, колегам з уряду, депутатському корпусу та своїй команді", - зазначив він.
За його словами, вже завтра в Україні запрацює новий державний орган - ДІАМ.
"Це - не заміна ДАБІ, а повноцінний новий орган з відмінною структурою, повноваженнями, а головне - принципами роботи", - запевняє Чернишов.
Він підкреслює, що ДІАМ це:
- абсолютно новий професійний склад співробітників;
- мінімізовано людський фактор у роботі;
- відкритість перед учасниками будівельного ринку;
- цифровізація процесу отримання дозволів, що нівелює корупційні ризики;
- у ДІАМ рішення про необхідність проведення перевірок прийматиме не чиновник, а система.
"Два перші етапи реформування вже пройдені, попереду останній – це максимальна цифровізація та посилення відповідальності – адміністративної та кримінальної. Вона передбачена у трьох ключових законопроєктах – 5877 та 5655, 5656, усі вони будуть розглянуті найближчим часом", - резюмував міністр.
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совершенно новый профессиональный состав сотрудников....
И где с нуля наберут таких сотрудников?
Она только начинает работать.
пенсиювиллы. Интересно - эти разрешения будут органы проверять? Или так сойдет?
Якщо зможуть не допустити зародження нового кодла, то це, мабуть, буде першим справжнім досягненням цієї влади.
Але, чим скоріше зелені підуть, тим краще.