Укрзалізниця використовує своє монопольне становище, підвищуючи тарифи на перевезення, - Криворучко

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на перевезення - кон'юнктурне рішення, за яким не слідує поліпшення якості послуг, що надаються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Асоціації власників вагонів Олександра Криворучка.

"Це скоріше кон'юнктурне рішення, політичне. Людина (Олександр Камишин - в.о. голови правління УЗ, - ред.) тільки прийшла на посаду, і тут же сказала про підвищення тарифів. Зробив найгірше на старті, для того щоб потім розібратися" , - сказав Криворучко.

Він пояснив: бізнес ніколи не виступав проти підвищення тарифів. Але бізнес має право розраховувати на поліпшення якості послуг, що надаються, якщо підвищуються тарифи, але цього не відбувається. При цьому бізнес змушений платити, оскільки компанія є монополістом.

"Укрзалізниця" систематично, використовуючи своє монопольне становище, диктує умови і не сильно прислухається до гравців ринку", - підкреслив Криворучко.

Крім того, він зазначив: додаткові кошти, отримані від підвищення тарифів, УЗ не інвестує в оновлення рухомого складу та інфраструктури, яка знаходиться в критичному стані.

"Підвищення тарифів - неефективний захід, поки "Укрзалізниця" працює за старими принципами. Тобто, по суті виходить як? Коли у мене не вистачає грошей, я підвищую вартість послуги, від якої ніхто не може відмовитися. Розумієте? Це категорично не ринковий механізм. Якщо ці гроші підуть на зарплату або підуть не на підвищення якості послуги, а підуть на проїдання - то це тупик", - пояснив Криворучко.

Раніше ексголова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" потрібно піднімати тільки після того, як буде проведена повноцінна реформа компанії.

У свою чергу генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що мільярди прибутку "Укрзалізниці" від вантажних перевезень не направляються на розвиток компанії, а витрачаються на утримання непрофільних активів і розкрадаються.

Нагадаємо, 17 серпня "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення, хоча планувала зробити це з 1 вересня. А після цього УЗ заявила про намір підвищити тарифи на перевезення вантажів 1 класу ще на 9%. Таким чином, в сумі тарифи на перевезення зростуть на 25-40%. Всього за останні 5 років тарифи на перевезення зростуть удвічі.