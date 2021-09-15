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Укрзалізниця використовує своє монопольне становище, підвищуючи тарифи на перевезення, - Криворучко

Укрзалізниця використовує своє монопольне становище, підвищуючи тарифи на перевезення, - Криворучко

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на перевезення - кон'юнктурне рішення, за яким не слідує поліпшення якості послуг, що надаються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Асоціації власників вагонів Олександра Криворучка.

"Це скоріше кон'юнктурне рішення, політичне. Людина (Олександр Камишин - в.о. голови правління УЗ, - ред.) тільки прийшла на посаду, і тут же сказала про підвищення тарифів. Зробив найгірше на старті, для того щоб потім розібратися" , - сказав Криворучко.

Він пояснив: бізнес ніколи не виступав проти підвищення тарифів. Але бізнес має право розраховувати на поліпшення якості послуг, що надаються, якщо підвищуються тарифи, але цього не відбувається. При цьому бізнес змушений платити, оскільки компанія є монополістом.

"Укрзалізниця" систематично, використовуючи своє монопольне становище, диктує умови і не сильно прислухається до гравців ринку", - підкреслив Криворучко.

Крім того, він зазначив: додаткові кошти, отримані від підвищення тарифів, УЗ не інвестує в оновлення рухомого складу та інфраструктури, яка знаходиться в критичному стані.

"Підвищення тарифів - неефективний захід, поки "Укрзалізниця" працює за старими принципами. Тобто, по суті виходить як? Коли у мене не вистачає грошей, я підвищую вартість послуги, від якої ніхто не може відмовитися. Розумієте? Це категорично не ринковий механізм. Якщо ці гроші підуть на зарплату або підуть не на підвищення якості послуги, а підуть на проїдання - то це тупик", - пояснив Криворучко.

Раніше ексголова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" потрібно піднімати тільки після того, як буде проведена повноцінна реформа компанії.

У свою чергу генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що мільярди прибутку "Укрзалізниці" від вантажних перевезень не направляються на розвиток компанії, а витрачаються на утримання непрофільних активів і розкрадаються.

Нагадаємо, 17 серпня "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення, хоча планувала зробити це з 1 вересня. А після цього УЗ заявила про намір підвищити тарифи на перевезення вантажів 1 класу ще на 9%. Таким чином, в сумі тарифи на перевезення зростуть на 25-40%. Всього за останні 5 років тарифи на перевезення зростуть удвічі.

Автор: 

перевезення (1006) Укрзалізниця (6835)


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Топ коментарі
+2
Минимальная заработная плата увеличилась, тарифы на электроэнергию выросли, цена на сталь увеличилась. Так с чего тариф на ж/д перевозку должен оставаться на месте?
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15.09.2021 16:39
+2
Дуже правильне рішення, давно потрібно було підняти залізничний тариф. Залізниця працювала на Ахметова собі у збиток. Правда восторжествувала!!!
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15.09.2021 17:27
+1
Потрібно збільшувати тарифи в 3-5 разів щоб вони були проіндексовані до курсу долара 2013 року і щоб вони були на рівні європейських тарифів.
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15.09.2021 16:10
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Потрібно збільшувати тарифи в 3-5 разів щоб вони були проіндексовані до курсу долара 2013 року і щоб вони були на рівні європейських тарифів.
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15.09.2021 16:10 Відповісти
монополист буде повышать тарифы бесконечно
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15.09.2021 16:16 Відповісти
Отключите Игорёше уже кто-то интернет.
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15.09.2021 16:26 Відповісти
Минимальная заработная плата увеличилась, тарифы на электроэнергию выросли, цена на сталь увеличилась. Так с чего тариф на ж/д перевозку должен оставаться на месте?
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15.09.2021 16:39 Відповісти
Дуже правильне рішення, давно потрібно було підняти залізничний тариф. Залізниця працювала на Ахметова собі у збиток. Правда восторжествувала!!!
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15.09.2021 17:27 Відповісти
что скажете, когда на билеты цены поднимут, тоже будете радоваться? что руководство УЗ получают миллионы?))
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16.09.2021 08:37 Відповісти
тарифы повышают каждый год)) и ничего не меняется, постоянно в убытках)) ни новых поездов, ни колеи европейской)) одно старье)
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16.09.2021 08:38 Відповісти
Конечно монопольное положение - у нас разве по ЖД есть альтернатива УЗ? Они цены повышают, а обслуживание ниже плинтуса. Эта сфера у нас не для перевозок людей и обслуживания, а для набивания карманов.

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16.09.2021 19:01 Відповісти
 
 