Блоковано роботу підприємства, яке фінансово утримує "ЛНР". За 2,5 роки терористам сплатили близько 19 млн рублів "податків", - СБУ

Співробітники СБУ блокували масштабну схему фінансування терористів "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, встановлено, що власники великого підприємства харчової промисловості, розташованого в Луганську в 2015 році його перереєстрували в "ЛНР" і почали працювати "за правилами окупантів".

Серед фігурантів провадження є колишній "заступник міністра промисловості та торгівлі ЛНР", директор та двоє топменеджерів підприємства.

Після окупації завод припинив свою роботу, і щоб відновити виробництво зловмисники завозили обладнання і харчові інгредієнти з неокупованої частини України. Для цього вони використовували механізм так званого "перерваного транзиту": необхідні товари постачалися з підконтрольної Україні території начебто покупцям у Прибалтиці, які у свою чергу перепродавали їх "партнерам" у Закавказзі.

Вантажі направлялися транзитом через РФ кінцевим споживачам, але насправді через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону вони завозилися до тимчасово окупованої території Луганської області. Готова продукція збувалася в ОРДЛО та Росії.

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Оперативники та слідчі СБУ встановили, що завод діяв 2,5 року, і за цей час підприємство поповнило бюджет окупантів податками на суму близько 19 мільйонів російських рублів.

Служба безпеки України повідомила чотирьом організаторам схеми про підозру за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, скоєного організованою групою осіб та у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Їх оголошено у розшук.

Триває досудове розслідування.