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Новини Окуповані території
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Блоковано роботу підприємства, яке фінансово утримує "ЛНР". За 2,5 роки терористам сплатили близько 19 млн рублів "податків", - СБУ

Блоковано роботу підприємства, яке фінансово утримує

Співробітники СБУ блокували масштабну схему фінансування терористів "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, встановлено, що власники великого підприємства харчової промисловості, розташованого в Луганську в 2015 році його перереєстрували в "ЛНР" і почали працювати "за правилами окупантів".

Серед фігурантів провадження є колишній "заступник міністра промисловості та торгівлі ЛНР", директор та двоє топменеджерів підприємства.

Після окупації завод припинив свою роботу, і щоб відновити виробництво зловмисники завозили обладнання і харчові інгредієнти з неокупованої частини України. Для цього вони використовували механізм так званого "перерваного транзиту": необхідні товари постачалися з підконтрольної Україні території начебто покупцям у Прибалтиці, які у свою чергу перепродавали їх "партнерам" у Закавказзі.

Вантажі направлялися транзитом через РФ кінцевим споживачам, але насправді через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону вони завозилися до тимчасово окупованої території Луганської області. Готова продукція збувалася в ОРДЛО та Росії.

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Оперативники та слідчі СБУ встановили, що завод діяв 2,5 року, і за цей час підприємство поповнило бюджет окупантів податками на суму близько 19 мільйонів російських рублів.

Служба безпеки України повідомила чотирьом організаторам схеми про підозру за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, скоєного організованою групою осіб та у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Їх оголошено у розшук.

Триває досудове розслідування.

Автор: 

СБУ (12790) тероризм (2865) фінансування (3103) Луганська область (4876)


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15.09.2021 16:26 Відповісти
Это обычный коцапский проксеныш под женским ником😂😂😂
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15.09.2021 16:27 Відповісти
Ти "шизанута" чи *********?
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15.09.2021 16:47 Відповісти
СБУ 2.5 года спали
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15.09.2021 16:24 Відповісти
В Україні іже давно іі легально снує ціла сітка "офшорних зон", в більшості яких як уникають сплати податків, так і відмиваються брудні гроші і назва цих "офшорів" = інтернет-магазини, всілякі "лотереї", ... Тепер ще відкрилася й сітка грального бізнесу
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15.09.2021 17:47 Відповісти
 
 