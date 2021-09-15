УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4735 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
470 1

З початку доби зафіксовано 1 російський обстріл біля Новолуганського, втрат немає, - пресцентр ОС

З початку доби зафіксовано 1 російський обстріл біля Новолуганського, втрат немає, - пресцентр ОС

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї. Втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збройні формування РФ обстріляли з 122-мм артилерії і 120-мм міномета вантажівку української сторони СЦКК. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28316) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Озвучили тільки про один обстріл. Так от як орки бояться ВаЗеліна! Тільки но пообіцяв відвідати передок як обстріли припинились. Чи то орки бояться влучити по "найвеличнішому" ? Чи то просто малюють статистику яку хочуть? Зебіли ви це разом зробили!
показати весь коментар
15.09.2021 17:42 Відповісти
 
 