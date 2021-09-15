З початку доби зафіксовано 1 російський обстріл біля Новолуганського, втрат немає, - пресцентр ОС

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї. Втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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