Пєсков: Зростання цін на газ в Європі "до Росії не має жодного стосунку"
Прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков відкинув зв'язок рекордно високих цін на газ в Європі з діями Росії.
Про це він заявив журналістам 15 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За словами Пєскова, до Росії "ці процеси не мають жодного стосунку". Він також підкреслив, що спотові ціни на газ не впливають на ціни на трубний газ і "на одержувачах трубного газу в Європі не позначиться ця волатильність висока, тому що там ціна розраховується за іншою формулою".
При цьому Пєсков заявив, що введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" нібито збалансує газовий ринок. Він зазначив, що ще невідомо, якою буде зима цього року, і якщо будуть холоди, "то, звичайно, газу потрібно буде ще більше".
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Капець ти недоумок.
Тільки чесно.
При этом Песков заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" якобы сбалансирует газовый рынок. Он отметил, что еще неизвестно, какой будет зима в этом году, и если будут холода, "то, конечно, газа нужно будет еще больше".
Дабы немцы думали в какие сроки сертифицировать и запускать СП2.
Европа садомазо занимается, жирок с европейцев выкачивают. а
газкваспром чисто меценаты....
БРЕХАЧ І ПІДБРЕХАЧ, є така народна казка
https://kazka.in/fairytails/folk/ukrainians/brehach-i-pidbrehach.html
А панунцьо піська отієї науки не знає.
россию надо переименовать в страну под названием "Страуссия"
і що тільки ПП2 спасе Європу... Там серйозне газове лоббі, давно купили більшість бундестагу разом з Меркель... Ще з Шрьодера пішло все це.... три шкури з самих німців здирають на тарифах...
_А ветер дует тошо деревья ветками машут.
Детективная история о том, как СБУ препятствует раскрытию правды о преступлениях Путина и о том, кому на самом деле принадлежит газ.
youtube.com/watch?v=x4fpoo9CjWA
youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q
Спешим, пока не прикрыли канал.
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1904894009690292?__cft__[0]=AZW7xhzE_Ghny1dhRP2_PoG3fEke4Kk1_dJYV67QhBplWgvV4QMIfx8DWphSLE6TMdNnCLRndqmuHrO849SCPfR42jlL_ZvloPovnjXgdaelDeSbF1QWj8bazYHII7hXVPk&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·
1000$ за тысячу кубометров газа в Европе. Кремль очень долго создавал этот капкан. Более 20 лет. У всех на глазах. Планомерно. Покупая в ЕС политиков, журналистов, аналитиков и даже канцлеров. Сначала они обеспечили запрет разработок сланцевого газа. Затем провели несколько трубопроводов в обход Украины, разбив все планы по созданию газопровода из Катара. А там надо было вести трубу через Сирию. Что там в Сирии сейчас, напомните? Короче, это звёздный час ВВХ. Он добился своего и взял в «газовые объятия» Европу с её же толерантного согласия.
Солнце и ветер в Европе еще никто не отменял, а самое главное на них не может повлиять ни Хийуло ни Америка и даже китайцы.
Так что сидим, ждем и смотрим.