Пєсков: Зростання цін на газ в Європі "до Росії не має жодного стосунку"

Прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков відкинув зв'язок рекордно високих цін на газ в Європі з діями Росії.

Про це він заявив журналістам 15 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, до Росії "ці процеси не мають жодного стосунку". Він також підкреслив, що спотові ціни на газ не впливають на ціни на трубний газ і "на одержувачах трубного газу в Європі не позначиться ця волатильність висока, тому що там ціна розраховується за іншою формулою".

При цьому Пєсков заявив, що введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" нібито збалансує газовий ринок. Він зазначив, що ще невідомо, якою буде зима цього року, і якщо будуть холоди, "то, звичайно, газу потрібно буде ще більше".

Читайте також: Ціна газу в Європі продовжує стрімке зростання - досягла $ 884 за тисячу кубометрів