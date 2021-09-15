УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4776 відвідувачів онлайн
Новини
8 894 72

Пєсков: Зростання цін на газ в Європі "до Росії не має жодного стосунку"

Пєсков: Зростання цін на газ в Європі

Прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков відкинув зв'язок рекордно високих цін на газ в Європі з діями Росії.

Про це він заявив журналістам 15 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, до Росії "ці процеси не мають жодного стосунку". Він також підкреслив, що спотові ціни на газ не впливають на ціни на трубний газ і "на одержувачах трубного газу в Європі не позначиться ця волатильність висока, тому що там ціна розраховується за іншою формулою".

При цьому Пєсков заявив, що введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" нібито збалансує газовий ринок. Він зазначив, що ще невідомо, якою буде зима цього року, і якщо будуть холоди, "то, звичайно, газу потрібно буде ще більше".

Читайте також: Ціна газу в Європі продовжує стрімке зростання - досягла $ 884 за тисячу кубометрів

Автор: 

газ (10415) Пєсков Дмитро (1610) росія (65007) Євросоюз (13359)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
конечно - спекулянты-европейцы сами повышают себе же цены на спотах)
показати весь коментар
15.09.2021 17:53
+24
ой какой пургоносец ))) рашка никогда ни к чему не имеет отношения))) хоть там рога и копыта руцкие за км видать))))
показати весь коментар
15.09.2021 17:54
+16
І лишитися взимку без газу?

Капець ти недоумок.
показати весь коментар
15.09.2021 18:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
конечно - спекулянты-европейцы сами повышают себе же цены на спотах)
показати весь коментар
15.09.2021 17:53 Відповісти
Всі газові трейдери ЄС належать путіну, тому саме він і грає на підвищення цін на газ. Україна має показати Європі що вона є важливим гарантом енергетичної безпеки Європи і саме зараз час коли потрібно почати продавати газ з підземних газових сховищ України і цим стабілізувати ціни на газ в ЄС і заробити гроші на переведення міських котелень на біопаливо.
показати весь коментар
15.09.2021 18:01 Відповісти
І лишитися взимку без газу?

Капець ти недоумок.
показати весь коментар
15.09.2021 18:12 Відповісти
Газ в підземних сховищах взимку нас не врятує, ми не зможемо його викачати, бо будемо качати газ в Європу, а потужності відбору газу з ПГС обмежені. Власники газу в ПГС будуть вимагати віддати їм їх газ в момент найбільших морозів, а наш газ буде в сховищах але нам від не допоможе. Тому краще викачати його зараз і продати ніж лишитись і без газу і без грошей.
показати весь коментар
15.09.2021 18:16 Відповісти
У тебе загострення?

Тільки чесно.
показати весь коментар
15.09.2021 18:18 Відповісти
У вас ліжка поряд , в палаті .? .
показати весь коментар
15.09.2021 21:03 Відповісти
А укр. власть просрала ГТС в угоду путину и не подписали контракт на прокачку с " Газпром". Вот вам и Евроинтеграция.
показати весь коментар
15.09.2021 19:25 Відповісти
Может лучше мы будем лушпыння в европу продавать? По 1000 евро за тонну.
показати весь коментар
16.09.2021 10:40 Відповісти
Лушпиння соняшника коштує 350 грн за тону, це в десятки разів дешевше ніж спалювати газ!
показати весь коментар
16.09.2021 11:06 Відповісти
немчура сама себе в петлю засунула. Мали б справу з американським газом, проблем було б набагато менше
показати весь коментар
15.09.2021 18:12 Відповісти
І "тут їх нєт". 😊 Як не вірити чуваку зі здибленим волоссям, відстовбурченими вусами, округлими чесними очима і брпхливим язиком? Дивишся в очі - думаєш - ідіот. Дивишся на вуса і зачіску - клоун. Послухаєш, що речвюе - брехун. Все в комплекті - кацап. 😊 Еуроп-гейці настільки тупі, чи настільки гейці, що їм так подобається бути на прутні о такого чувирла?
показати весь коментар
15.09.2021 18:46 Відповісти
Все как всегда, когда с рашкой связываешься.
показати весь коментар
15.09.2021 19:02 Відповісти
Куме,запам"ятайте: Путін-то не від слова "Светлый путь", а то походить від слова "Пута"!
показати весь коментар
15.09.2021 20:04 Відповісти
как и жыдоугрофиннобуряты к европе...
показати весь коментар
15.09.2021 17:53 Відповісти
Пургоносний піськоструй ,погнав пургу !!!)))
показати весь коментар
15.09.2021 17:53 Відповісти
ой какой пургоносец ))) рашка никогда ни к чему не имеет отношения))) хоть там рога и копыта руцкие за км видать))))
показати весь коментар
15.09.2021 17:54 Відповісти
Шлангіт ,в фазі загострення !!!)))
показати весь коментар
15.09.2021 17:56 Відповісти
Ну да. Это типа настамнет, но на всякий случай намекну:

При этом Песков заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" якобы сбалансирует газовый рынок. Он отметил, что еще неизвестно, какой будет зима в этом году, и если будут холода, "то, конечно, газа нужно будет еще больше".

Дабы немцы думали в какие сроки сертифицировать и запускать СП2.
показати весь коментар
15.09.2021 18:00 Відповісти
Ну да, что бы обходили незаконнно все законные процедуры, ради того, что бы цапы и дальше шантажировали Европу.
показати весь коментар
15.09.2021 19:05 Відповісти
А вы считаете как-то будет иначе? Вы реально верите, что немецкие бюргеры ради нас станут на какие-то принципы? По крайней мере до последнего дня все что они строго блюли так это свои собственные интересы. И здесь никуда не денутся. Ну да это можно легко будет проверить через пару месяцев. Думаю, что не более. Запустят они СП2 к холодам.
показати весь коментар
15.09.2021 19:15 Відповісти
Да не волнуйтесь ребята за Европу, они выкрутятся. Есть газ норвежский, есть сжиженный из Алжира,США. Давайте думать за свои тарифы на коммуналку. А власть нас хочет отвлечь их и проталкивать антинародные Законы!
показати весь коментар
15.09.2021 19:45 Відповісти
А где видно что я за них волнуюсь? Не зря же они активно строили СП2. Естественно выкрутятся. Это все не более чем шумиха чтобы его благополучно запустить.
показати весь коментар
15.09.2021 19:58 Відповісти
Письков парень простой. Всё,что он говорит надо понимать с точностью до наоборот.
показати весь коментар
15.09.2021 17:59 Відповісти
навіщо взагалі озвучувати його марення? це пусте місце
показати весь коментар
15.09.2021 18:11 Відповісти
и что, кто нибудь верит в зиму? климат изменился, скоро газ вообще не нужен будет...
показати весь коментар
15.09.2021 17:59 Відповісти
И тем не менее холодные месяцы зимой еще будут. При 5 градусах тепла днем и -5 - 8 ночью без отопления тоже сильно не нагреешься.
показати весь коментар
15.09.2021 18:01 Відповісти
При такій температурі може бути вигідніше кондиціонером обігріватися...
показати весь коментар
15.09.2021 18:09 Відповісти
Спліт системи, якщо не спеціалізовані, на обігрів використовуються тільки до -5 за бортом. А вночі може бути і нижче. Може з ладу вийти.
показати весь коментар
15.09.2021 18:13 Відповісти
А так звісно вигідніше. В мене наприклад в режимі обігріву бере до 1,3 кВт на годину. Це 12 кубовка, якої на трикімнатну утеплену квартиру більш ніж вистачає.
показати весь коментар
15.09.2021 18:15 Відповісти
Ну от до за день прогріти , а там за умови нормальних вікон на ніч тепла вистачить. Мої родичі в приватному будинку теж не всю ніч топлять - протопили, нагріли, вирубили котел (ну або скрутили до мінімуму)...
показати весь коментар
15.09.2021 18:15 Відповісти
Вдень багато хто на роботі. Хоча.... Якщо в міжсезоння він у нас більше двох-трьох годин не працює. Дуже швидко температуру наганяє. В нас зворотня проблема коли зарано вмикають опалення. Десь більше місяця мабуть вулицю опалюємо. Бо якщо вікна закрити - вмерти можна. Температура підіймається до 30-32 градусів.
показати весь коментар
15.09.2021 18:22 Відповісти
Скоро они будут заглядывать в эту трубу и выть "ну возьми меня..."
показати весь коментар
15.09.2021 18:01 Відповісти
Та й годинник за 1,5 млн. не має до Піськова жодного відношення...то він просто до його руки якось причипився, як Путін до Росії...
показати весь коментар
15.09.2021 18:03 Відповісти
После всего немцы должны закидать говном меркель
показати весь коментар
15.09.2021 18:05 Відповісти
бабушка старый, её всё равно
показати весь коментар
15.09.2021 18:09 Відповісти
_Бабушка - тварь, но немцы-то свои мозги имеют или совсем ипанулись уже на подобострастии путлеру?
показати весь коментар
15.09.2021 18:54 Відповісти
При чём тут подобострастие? Путлер им дешёвый газ, фрицы обратно - дорогие мерседесы. И все были очень довольны.
показати весь коментар
15.09.2021 19:08 Відповісти
Извините
показати весь коментар
15.09.2021 20:02 Відповісти
ну сказал что ни при чём, ну значит так и есть.

Европа садомазо занимается, жирок с европейцев выкачивают. а газкваспром чисто меценаты....
показати весь коментар
15.09.2021 18:10 Відповісти
а хто має відношення до вартості товару якщо не постачальник? ...обкакалась Німеччина...тепер її весь час рашики будуть за яйця штрикати. Мали б справу з США, таких проблем було б набагато менше
показати весь коментар
15.09.2021 18:10 Відповісти
Брехати, так брехати! «Чем циничнее ложь, тем охотнее в нее верят», - министр пропаганды Третьего рейха Генрих Геббельс.
БРЕХАЧ І ПІДБРЕХАЧ, є така народна казка
https://kazka.in/fairytails/folk/ukrainians/brehach-i-pidbrehach.html
показати весь коментар
15.09.2021 18:21 Відповісти
Мій дід Василь,Царствіє йому небесноє, завжди говорив так підіймаючи вказівний палець догори:-Брехати-ото тобі,Іване,не колом махати,а треба до-о-обре отую науку знати.

А панунцьо піська отієї науки не знає.
показати весь коментар
15.09.2021 19:18 Відповісти
Ну так, хто ж сумнівається, що це тільки москалі мають стосунок до зростання цін на газ, а не зростання цін на газ до москалів.
показати весь коментар
15.09.2021 18:26 Відповісти
И к войне на Донбассе лаптестан не имеет никакого отношения, и к росту цен в Европе на газ тоже не имеет отношения и т.д.

россию надо переименовать в страну под названием "Страуссия"
показати весь коментар
15.09.2021 18:29 Відповісти
Такую пургу несёт.
показати весь коментар
15.09.2021 18:36 Відповісти
Нас там нет...старая сказочка.
показати весь коментар
15.09.2021 18:40 Відповісти
Ціни підвищують спекулятивно учасники газового ринку в Європі в тому числі німецькі оператори ГТС щоб представити ПП2 як необхідність без якої не обійтись...

і що тільки ПП2 спасе Європу... Там серйозне газове лоббі, давно купили більшість бундестагу разом з Меркель... Ще з Шрьодера пішло все це.... три шкури з самих німців здирають на тарифах...
показати весь коментар
15.09.2021 18:43 Відповісти
Не садись играть с шулером.
показати весь коментар
15.09.2021 18:45 Відповісти
"Песков: Рост цен на газ в Европе "к России не имеет никакого отношения"

_А ветер дует тошо деревья ветками машут.
показати весь коментар
15.09.2021 18:46 Відповісти
расея против такова павышения, хатят панижения
показати весь коментар
15.09.2021 18:47 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2021 18:54 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2021 19:06 Відповісти
Цены на советское говно повышались всегда...берем туалетную бумагу газетной редакции Правда...,или Известия или Труд....,советское быдло впереди планеты всей.... тракторист Дима Рогозин из колхоха Мичурина Ярославской губернии накосил 1 миллион пудов зерна,это больше чем все американские фермеры за 20 лет
показати весь коментар
15.09.2021 19:01 Відповісти
Всё понятно, их там нет, как обычно.
показати весь коментар
15.09.2021 19:01 Відповісти
Еге ж, вони "святі і божі".
показати весь коментар
15.09.2021 19:23 Відповісти
Цены на газ определяют трейдеры,впрочем на нефть тоже....Однажды сказали американцы...чувак Ельцин,цена на нефть 9 долларов за баррель...,тебе пора на Дембель...,АПлкаш выжрал пузырь Московской водяры и каже...все пацаны...Я устал от вас дебилов...я ухожу...
показати весь коментар
15.09.2021 19:07 Відповісти
Серуть всюди,де тільки можуть,але тут же заявляють:-"настамнет!" і всьо тут .Ото прийшли інопланетяни і почали,гади,спекулювати отими газами,вот так! Коню зрозуміло,що гнуть кацапи Європу,нагинають на відмінення санкцій ,наказують за "Кримську платформу",за підтримку України, за те,що критикують *****,але поки що не зламали. Думаю,що скоро м"якотіла Європа таки "зламається" і запросить пардону у підерефії,бо незабаром-зима! Загалом,показують Європі "Кузькіну мать"! і "Вялікость"підерефії. А загалом,скоро так обізлять Європу проти себе,як обізлили "до нємогу" й Україну. Подивимось,що буде далі,хто відповість за злочинне підняття цін на отеє пердло,а відповідати буде треба,ой-ой і "іхтамнєт" це прекрасно розуміють. Ото піськов і верзе всілякі дурнмці щодо непричасність ********** до отого злочину.
показати весь коментар
15.09.2021 19:10 Відповісти
Та мы вообще газом не торгуем.Может Зинка

показати весь коментар
15.09.2021 19:11 Відповісти
Посмотрите статистику добычи нефти по странам Мира за 1940 год....и вы поймете за 3 секунды кто и зачем начал 2 Мировую войну годом раньше...
показати весь коментар
15.09.2021 19:13 Відповісти
Дурик усы сбрей
показати весь коментар
15.09.2021 19:29 Відповісти
Що рожа кінченого дибіла, що висери тягнуть на премію Дарвіна
показати весь коментар
15.09.2021 19:31 Відповісти
Рост цен на газ действительно не имеет к России никакого отношения.

Детективная история о том, как СБУ препятствует раскрытию правды о преступлениях Путина и о том, кому на самом деле принадлежит газ.

youtube.com/watch?v=x4fpoo9CjWA

youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q

Спешим, пока не прикрыли канал.
показати весь коментар
15.09.2021 20:05 Відповісти
дякую. дуже цiкаво. схоже на правду.
показати весь коментар
15.09.2021 21:02 Відповісти
паРаша, не бреши. Чому не закачуєш газ у сховища напередоднi зими?
показати весь коментар
15.09.2021 20:55 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZW7xhzE_Ghny1dhRP2_PoG3fEke4Kk1_dJYV67QhBplWgvV4QMIfx8DWphSLE6TMdNnCLRndqmuHrO849SCPfR42jlL_ZvloPovnjXgdaelDeSbF1QWj8bazYHII7hXVPk&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1904894009690292?__cft__[0]=AZW7xhzE_Ghny1dhRP2_PoG3fEke4Kk1_dJYV67QhBplWgvV4QMIfx8DWphSLE6TMdNnCLRndqmuHrO849SCPfR42jlL_ZvloPovnjXgdaelDeSbF1QWj8bazYHII7hXVPk&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·



1000$ за тысячу кубометров газа в Европе. Кремль очень долго создавал этот капкан. Более 20 лет. У всех на глазах. Планомерно. Покупая в ЕС политиков, журналистов, аналитиков и даже канцлеров. Сначала они обеспечили запрет разработок сланцевого газа. Затем провели несколько трубопроводов в обход Украины, разбив все планы по созданию газопровода из Катара. А там надо было вести трубу через Сирию. Что там в Сирии сейчас, напомните? Короче, это звёздный час ВВХ. Он добился своего и взял в «газовые объятия» Европу с её же толерантного согласия.
показати весь коментар
15.09.2021 22:52 Відповісти
Технологии на месте не стоят - посмотрим куда они этот газ лет через 5 будут пихать, хотя вопрос будет ли он у них ваабще?

Солнце и ветер в Европе еще никто не отменял, а самое главное на них не может повлиять ни Хийуло ни Америка и даже китайцы.
Так что сидим, ждем и смотрим.
показати весь коментар
16.09.2021 08:22 Відповісти
 
 