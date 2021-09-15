Російського репера Моргенштерна повторно внесено до "чорного списку" Мінкульту

Російський співак Алішер Валєєв (відомий як Моргенштерн) повторно внесений до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Як передає Цензор.НЕТ, ім'я російського артиста фігурує в "чорному списку" Мінкульту двічі.

Вперше Моргенштерн був включений у список 29 квітня під ПІБ Валєєв Алішер Тагірович (28-й номер).

Тепер у "чорний список" внесено і Моргенштерна Алішера Тагіровича (114-й номер).

Раніше повідомлялося, що продаж квитків на концерти російського артиста в Україні відкрили у вересні. Моргенштерн збирається виступити в Києві, Харкові та Запоріжжі.

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Пізніше в СБУ заявили, що гастролі Моргенштерна на території України заборонені.