Російського репера Моргенштерна повторно внесено до "чорного списку" Мінкульту
Російський співак Алішер Валєєв (відомий як Моргенштерн) повторно внесений до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Як передає Цензор.НЕТ, ім'я російського артиста фігурує в "чорному списку" Мінкульту двічі.
Вперше Моргенштерн був включений у список 29 квітня під ПІБ Валєєв Алішер Тагірович (28-й номер).
Тепер у "чорний список" внесено і Моргенштерна Алішера Тагіровича (114-й номер).
Раніше повідомлялося, що продаж квитків на концерти російського артиста в Україні відкрили у вересні. Моргенштерн збирається виступити в Києві, Харкові та Запоріжжі.
Пізніше в СБУ заявили, що гастролі Моргенштерна на території України заборонені.
Топ коментарі
+16 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар15.09.2021 17:54
+12 Зэлэный_Змий
показати весь коментар15.09.2021 18:13
+7 молодой рабочий
показати весь коментар15.09.2021 17:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ватне зє-бидло хаває.
Так й живемо.
youtube.com/watch?v=x4fpoo9CjWA
youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q
Спешим, пока канал не прикрыли.
такий самий, як пуйло.
ось типовий рюзьге схiднiше сранєй-рязанєй...
вже через рокiв десять такою буде переважна бiльшiсть на расцi ********* + кавказцi+рiзнi середньоазiати. європейськi лиця будуть у меньшостi майже скрiзь на паРашi.
рассєя такi Русь.))