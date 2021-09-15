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Російського репера Моргенштерна повторно внесено до "чорного списку" Мінкульту

Російського репера Моргенштерна повторно внесено до

Російський співак Алішер Валєєв (відомий як Моргенштерн) повторно внесений до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Як передає Цензор.НЕТ, ім'я російського артиста фігурує в "чорному списку" Мінкульту двічі.

Вперше Моргенштерн був включений у список 29 квітня під ПІБ Валєєв Алішер Тагірович (28-й номер).

Тепер у "чорний список" внесено і Моргенштерна Алішера Тагіровича (114-й номер).

Раніше повідомлялося, що продаж квитків на концерти російського артиста в Україні відкрили у вересні. Моргенштерн збирається виступити в Києві, Харкові та Запоріжжі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканалу "Інтер" призначили перевірку через фільми з акторами з "чорного списку"

Пізніше в СБУ заявили, що гастролі Моргенштерна на території України заборонені.

Автор: 

Міністерство культури (756) росія (65007) репер (43) чорний список (86) артисти (216)


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Топ коментарі
+16
гордон, ау! закатай еще одно интервью с извращенцем и пригласи его к себе домой в частном порядке на вечерину)
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15.09.2021 17:54
+12
Ребята. Вносите его пожалуйста в чёрные списки молча. Слишком много шума вокруг этого куска говна.
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15.09.2021 18:13
+7
моргенхрен..
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15.09.2021 17:56
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гордон, ау! закатай еще одно интервью с извращенцем и пригласи его к себе домой в частном порядке на вечерину)
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15.09.2021 17:54 Відповісти
А гордон гнида ещё та
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15.09.2021 18:41 Відповісти
Пророссийская гнида. У него на СМИ коментарии патриотов заблокированы.
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15.09.2021 19:23 Відповісти
а то... кому еще дают интервью ватаны в кубе? лживое чмо, позорящее свою нацию.
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15.09.2021 20:50 Відповісти
моргенхрен..
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15.09.2021 17:56 Відповісти
и шо? таки не пустят?
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15.09.2021 17:56 Відповісти
Там написано, що гастролі заборонені. Тому потрібно думати, що на закриті вечірки таки пустять.
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15.09.2021 19:01 Відповісти
Тому треба дозволити.
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15.09.2021 19:24 Відповісти
басту забаньте..
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15.09.2021 17:57 Відповісти
зачем такие сложности?просто вышлите дауну розовые рейтузы наложным платежем...
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15.09.2021 17:57 Відповісти
Фріки запрошують та піарять фріків.

А ватне зє-бидло хаває.

Так й живемо.
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15.09.2021 18:03 Відповісти
СБУ крышует Басту, а ему такие конкуренты нафиг не нужны.
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15.09.2021 18:03 Відповісти
Татуировки забыли внести.
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15.09.2021 18:04 Відповісти
Я думав ти Кобздона слухаєш, а ти в нас ще молодь.
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15.09.2021 18:11 Відповісти
Що це за потік свідомості?
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15.09.2021 18:18 Відповісти
Ху це є?? Мені як солов"ю .....!!!))
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15.09.2021 18:05 Відповісти
А Филиппа Бедросыча забанить кишка тонка ? Зевеличный не велит ?
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15.09.2021 18:07 Відповісти
Ребята. Вносите его пожалуйста в чёрные списки молча. Слишком много шума вокруг этого куска говна.
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15.09.2021 18:13 Відповісти
эталонное у-ще
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15.09.2021 18:18 Відповісти
просто не пускайте сюди жодного москаля - і не треба ніяких списків!
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15.09.2021 18:19 Відповісти
А тим часом баста спокійно собі дає концерти в Україні... І малороси, видно, ходять...
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15.09.2021 18:26 Відповісти
ну так порешал как и киркоров , наш то из шоу тусни вот он и решает
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15.09.2021 18:42 Відповісти
Один його вигляд викликає огиду.
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15.09.2021 18:36 Відповісти
А что у вас вызывает вид украинских почитателей этого ублюдка? Спрос рождает предложение. Этого урода и дегенерата хотела услышать и увидеть такая же гнилая, ублюдочная аудитория.
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15.09.2021 19:27 Відповісти
Мені вистачило вигуків натовпу кінчених на концерті інстакобилиці, чи як її там.
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15.09.2021 19:34 Відповісти
Надо его женить на Тасе Повалий...два сапога пара....шоу-бизнес и сраный спорт вне политики....,
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15.09.2021 18:43 Відповісти
************ быдло и прочие6 пролпагандоны РАБссии умело используют спорт и шоу бизнес против Украины....на то это быдло Мавзолейное и училось....Сикелевы Соловьбевы и прочие быдло Поповы....
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15.09.2021 18:49 Відповісти
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15.09.2021 18:53 Відповісти
Наблюдаем детективную историю о том, как СБУ препятствует раскрытию правды о преступлениях Путина.

youtube.com/watch?v=x4fpoo9CjWA

youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q

Спешим, пока канал не прикрыли.
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15.09.2021 19:10 Відповісти
А с чего этого башкирского козлолюба из Уфы считают артистом? Это чмо, которое НИ ГДЕ не смогло учиться и которое отовсюду гнали прокисшими половыми тряпками, с чего считается у умственно недоразвитых слоёв населения артистом? С того, с чего и наш фигляр без образования артиста считается артистом? Т.е. по причине одебиливания населения.
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15.09.2021 20:08 Відповісти
Какая атвратітєльная рожа.
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15.09.2021 20:19 Відповісти
справжнiй рюзьгє.) русич.))

такий самий, як пуйло.

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15.09.2021 22:19 Відповісти
"Російський репер" - це як "американський балалаєчник". Хе-хе, це як підробляти китайські товари.
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15.09.2021 22:05 Відповісти
рюзьгє-ординський чєбурєк в пролєтє ))

ось типовий рюзьге схiднiше сранєй-рязанєй...
вже через рокiв десять такою буде переважна бiльшiсть на расцi ********* + кавказцi+рiзнi середньоазiати. європейськi лиця будуть у меньшостi майже скрiзь на паРашi.

рассєя такi Русь.))


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15.09.2021 22:17 Відповісти
Моргенштерн Алишер Тагирович - руцький мир мать его )))
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15.09.2021 22:47 Відповісти
И они ещё в один город к нам лезут чебуреки рогатые))
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15.09.2021 22:48 Відповісти
И они ещё в один норот к нам лезут чебуреки рогатые))
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15.09.2021 22:49 Відповісти
А на буя нам этот петушок? Нам что своих не хватает?
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15.09.2021 23:44 Відповісти
 
 