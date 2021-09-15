Осіб, які пошкодили знак на кордоні з Білоруссю, розшукують, - Держприкордонслужба

Знак пошкодили в непрохідній болотистій місцевості. Можливо, з рушниці по ньому вистрілили порушники, які проходили на човні по розташованому поруч каналу.

Про це повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З білоруською стороною проведено прикордонно-представницьку зустріч. Під час зустрічі білоруська сторона не зазначала претензій чи обвинувачень на адресу українських прикордонників. Пошук причетних до цього осіб триває", - сказав Демченко.

Він розповів, що пошкоджений прикордонний знак на кордоні з Республікою Білорусь виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ. За словами Демченка, про цю ситуацію одразу було повідомлено прикордонникам сусідньої країни та співробітникам поліції.

Також дивіться: Білорусь стверджує, що її прикордонний знак обстріляли з території України. ФОТО

"Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці. Водночас характер місцевості, болотисто-чагарникова, унеможливлює піший рух осіб у цій місцевості, і ознак перебування осіб біля прикордонного знака не виявлено. Однак знак розташований поруч із каналом, який з'єднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили ним на човні", - пояснив речник.

Демченко зазначив, що під час перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявлено.

Раніше Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь повідомив, що білоруський прикордонний знак був обстріляний із території України. У відомстві зазначили, що інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону.