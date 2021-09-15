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Осіб, які пошкодили знак на кордоні з Білоруссю, розшукують, - Держприкордонслужба

Осіб, які пошкодили знак на кордоні з Білоруссю, розшукують, - Держприкордонслужба

Знак пошкодили в непрохідній болотистій місцевості. Можливо, з рушниці по ньому вистрілили порушники, які проходили на човні по розташованому поруч каналу.

Про це повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З білоруською стороною проведено прикордонно-представницьку зустріч. Під час зустрічі білоруська сторона не зазначала претензій чи обвинувачень на адресу українських прикордонників. Пошук причетних до цього осіб триває", - сказав Демченко.

Він розповів, що пошкоджений прикордонний знак на кордоні з Республікою Білорусь виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ. За словами Демченка, про цю ситуацію одразу було повідомлено прикордонникам сусідньої країни та співробітникам поліції.

Також дивіться: Білорусь стверджує, що її прикордонний знак обстріляли з території України. ФОТО

"Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці. Водночас характер місцевості, болотисто-чагарникова, унеможливлює піший рух осіб у цій місцевості, і ознак перебування осіб біля прикордонного знака не виявлено. Однак знак розташований поруч із каналом, який з'єднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили ним на човні", - пояснив речник.

Демченко зазначив, що під час перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявлено.

Раніше Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь повідомив, що білоруський прикордонний знак був обстріляний із території України. У відомстві зазначили, що інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону.

Автор: 

Білорусь (7926) Держприкордонслужба ДПСУ (5948) кордон (4756) Демченко Андрій (343)


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Топ коментарі
+12
Совковый герб, скоро не будет, а когда будет герб Погоня, никто его расстреливать не будет, кроме забредших кацапов. Хорошо что расстреляли. Смерть совку!!!
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15.09.2021 19:11
+9
лука затих на время..
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15.09.2021 18:39
+6
Ой!

Когда охотники возвращаются с неудачной охоты, они палят по любой мишени, включая "Счастливого пути!"
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15.09.2021 18:45
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лука затих на время..
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15.09.2021 18:39 Відповісти
ху№ло тоже ушло в "самоизоляцию".

Не очень понятная ситуация.
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15.09.2021 18:46 Відповісти
разыскивают или ...подыскивают?
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15.09.2021 18:43 Відповісти
Начхать
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15.09.2021 18:43 Відповісти
Ой!

Когда охотники возвращаются с неудачной охоты, они палят по любой мишени, включая "Счастливого пути!"
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15.09.2021 18:45 Відповісти
торопиться не надо © "Кавказская пленница
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15.09.2021 18:46 Відповісти
Судячи по фото ("осип" дробу (тобто діаметр укладення дробу в ціль і розмір пробоїн) - стріляли крупним дробом не менше "№00" з відстані близько 30 м) Зараз полювання відкрите на пернату дичину Це зараз птахи від перепела до крижня (осінній переліт гусей почнеться через місяць!) Качок б"ють зараз дробом від "№7" до "№4" ТОбто стрільба дробом "№00" яка розрахована на стрільбу по звіру не менше лисиці чи козулі однак полювання на лисицю зараз заборонене а на козулю заборонене дробом (лише кулями) Значить - це пряма провокація! Тільки от навіщо українським мисливцям заходить на територію Білорусі і розстрілювать той стовп? Щоб білоруси пов"язали?
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15.09.2021 19:22 Відповісти
Повреждено с беларусской стороны. Кто-то так бежал из Бацькиного рая, что не заметил столбик и сшиб его лбом?
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15.09.2021 18:46 Відповісти
Или наоборот?
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15.09.2021 18:47 Відповісти
Змей,тут ты не прав- на границе пограничный знак устанавливается гербом в сторону соседней страны.
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15.09.2021 19:49 Відповісти
100%.
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15.09.2021 19:52 Відповісти
Ищут повредивших знак, а найдут видео с человеком, похожего на Гео
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15.09.2021 18:46 Відповісти
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15.09.2021 18:48 Відповісти
Незбагненна маячня параноїдального шизофреніка !!!)))
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15.09.2021 18:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Emhxs_fTu-w&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%A1.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE Біжіть! Тв@рюки: Ярош в ударі! Олігархи моліться - це таки почнеться. Терпіння остаточно лопнуло
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15.09.2021 18:50 Відповісти
Я дивлся Коломойський з Ахметовим прям напряглися.
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15.09.2021 18:55 Відповісти
Чтобы наградить за уничтожение коммунистической символики?
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15.09.2021 18:51 Відповісти
Слишком много танцев с бубном вокруг этого знака. Поменяли табличку с гербом и забыли. Так нет - раздувают не весть Бог знает что.
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15.09.2021 18:52 Відповісти
вы на одну харю главного бульбаша гляньте - тут одним выстрелом по знаку не отделаешься...
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15.09.2021 18:54 Відповісти
Гебешний стиль… хєр просциш чий прикордонний знак пошкодили.
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15.09.2021 18:56 Відповісти
Да то всё усатый упырь натворил. Хапайте его и на вешалку!
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15.09.2021 18:58 Відповісти
А чего их искать?
Понятно, что стреляли сами белорусские погранцы, или их ГБ.
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15.09.2021 19:00 Відповісти
Когда будет о Поплавском и его ТикТокФакультете?
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15.09.2021 19:04 Відповісти
Нашо їх шукати ? Диваки якісь..
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15.09.2021 19:10 Відповісти
Совковый герб, скоро не будет, а когда будет герб Погоня, никто его расстреливать не будет, кроме забредших кацапов. Хорошо что расстреляли. Смерть совку!!!
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15.09.2021 19:11 Відповісти
т.е по каналу может шастать любая... каналья ?)) но нафига тайно плывущему стрелять? привлечь внимание или разбудить погранцов??? и все равно и выстрела не слышали и нарушителя не видели - граница на замке?
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15.09.2021 19:13 Відповісти
засирание мозгов... ну нагадили на белодохлых....и ладно...
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15.09.2021 19:18 Відповісти
И что? Стрельнуть в знак на погранстолбе обозначающем карантинную зону Украины с этим чумным бараком тоже самое, что стрельнуть по знаку на дверях сортира при холерном бараке.
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15.09.2021 19:59 Відповісти
Пристрелка ружья перед охотой
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15.09.2021 21:26 Відповісти
Шо ви іпете народу мізки, забули що проходять "запад 2021" - це рускі спецназовці під водою зайшли на наш бік і виконали умовну задачу. Було таке при совку- спецназ проникав на територію в/ч і відкручував якийсь кранік чи зрізав тел.трубку на посту
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15.09.2021 23:01 Відповісти
Не зрозуміло навіщо українські прикордонники повели себе, як придурки. Навіщо їм всрався той совковий знак, щоб звертати на нього увагу, та ще й когось розшукувати з цього приводу.
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16.09.2021 04:47 Відповісти
Сподіваюсь розшукують щоб вручити орден за проведення декомунізації?
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16.09.2021 09:21 Відповісти
 
 