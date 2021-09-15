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На рахунках Міноборони можуть залишитися 15 невикористаних мільярдів, - нардеп "Голосу" Костенко

На рахунках Міноборони можуть залишитися 15 невикористаних мільярдів, - нардеп

З кожним роком сума коштів, які Міноборони не використовує і повертає до бюджету, зростає.

Про це пише у фейсбуці народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він посилається на дані, які на засіданні комітету ВР з питань національної безпеки озвучив глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

"За останні три роки спостерігається тенденція до збільшення суми невикористаних коштів по загальному та спеціальному фондах бюджету. Так, за даними Рахункової палати, не було використано:

в 2018 році - 526 млн грн;

в 2019 - 1,347 млрд грн;

в 2020 - 1,649 млрд грн;

за 8 місяців 2021 року - 7,8 млрд грн, а, за прогнозами Рахункової палати, в грудні ця сума може становити 14,8 млрд грн", - написав Костенко.

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"Цікаво тепер, як і на що Міноборони спробує витратити таку суму коштів до кінця року, щоб вони не повернулися в бюджет?" - додав нардеп.

Автор: 

бюджет (2986) Міноборони (7333) Костенко Роман (206)


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Топ коментарі
+12
Та ясно. Зеля таки узрєл мир в очку Фуйла.

Воно прийшло не воювати. Це плазун і зрадник. Армія йому нафіг не треба.
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15.09.2021 19:09
+11
"С каждым годом сумма средств, которые Минобороны не использует и возвращает в бюджет, возрастает.

в 2020 - 1,649 млрд грн;

за 8 месяцев 2021 года - 7,8 млрд грн, а, по прогнозам Счетной палаты, в декабре эта сумма может составлять 14,8 млрд грн.

Источник:

Замість виплати мільярдних боргів військовим Таран та Зеленський грабують їх.
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15.09.2021 19:10
+7
Только не говорите об этих деньгах зебилам - высока вероятность того, что они эти деньги украдут
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15.09.2021 19:10
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Та ясно. Зеля таки узрєл мир в очку Фуйла.

Воно прийшло не воювати. Це плазун і зрадник. Армія йому нафіг не треба.
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15.09.2021 19:09 Відповісти
ЗЕлєнський це Янукович, Лєбєдєв, Соломатин та Гриценко разом взяті
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15.09.2021 19:16 Відповісти
Лайно, один словом.
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15.09.2021 19:46 Відповісти
Это в странах НАТО на оборону надо тратить не меньше 7 % бюджета. А в Украине можно экономить. Перемирие как никак
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15.09.2021 19:09 Відповісти
"С каждым годом сумма средств, которые Минобороны не использует и возвращает в бюджет, возрастает.

в 2020 - 1,649 млрд грн;

за 8 месяцев 2021 года - 7,8 млрд грн, а, по прогнозам Счетной палаты, в декабре эта сумма может составлять 14,8 млрд грн.

Источник:

Замість виплати мільярдних боргів військовим Таран та Зеленський грабують їх.
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15.09.2021 19:10 Відповісти
Отлично. Постройте на них дорогу!
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15.09.2021 19:10 Відповісти
Эта дорога должна быть в ад для кацапов
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15.09.2021 19:11 Відповісти
Я обеими руками - за.
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15.09.2021 19:18 Відповісти
Только не говорите об этих деньгах зебилам - высока вероятность того, что они эти деньги украдут
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15.09.2021 19:10 Відповісти
так у нас є велике крадівництво
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15.09.2021 19:14 Відповісти
самое важно - следить за руками.... и потом сверить показатели - куда успели списать )сколько стырить) и сколько вернуть в бюджет 2022 (чтоб оттуда уже другие руки стырили))))
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15.09.2021 19:16 Відповісти
А если серьёзно. Когда и где такое было, чтоб какое нибудь министерство не могло потратить свой бюджет? Да никогда такого небыло. Были бы деньги, а потратить их - хм.. ну не скажу, что раз плюнуть.. но вполне решабельная задача для любой (ударение на слове "любой") суммы. Тем более для МО, которому покупать -неперпокупать всего что надо.

Как же тогда объяснить такой прикол? У меня возможных логичных объяснений два:
1) на самом деле этого бабла нет. В казне дырка, из которой торчит кукиш. Чтобы сделать вид, что зелёное правительство не обосралось и не объявлять дефолт по выплатам, если МО на несуществующие деньги таки накупит всё, что надо, решили сделать вид, что несуществующие деньги министерству дадены, а они их не потратили и типа вернули.
2) это самая всамделишняя зрада без всяких приколов. Вместо развития ВСУ - топтание на месте и экономия бабла.
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15.09.2021 19:16 Відповісти
Зрада була очевидна ще в день інавгурації, а далі пішло велике крадівництво з бюджету, занепад і приниження армії під час війни, занепад економіки. Тепер вже закликають відкладати собі на пенсію, бо її згодом не буде.
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16.09.2021 10:04 Відповісти
даже страшно представить яку йолку воны видбабахають...якщо,звычайно,нэ скурять...
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15.09.2021 19:19 Відповісти
человекам с ружьями уже пора устать
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15.09.2021 19:23 Відповісти
около 4 млрд хотят выделить на ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ перед военнослужащими... это ж сколько им не платили???
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15.09.2021 19:26 Відповісти
"Ницево не понимаю"! Неиспользованные деньги есть, а долги перед военными не уплочены. Спрашивается, а зачем дополнительно выделять ещё 4 млрд? Скоммуниздить?
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16.09.2021 09:07 Відповісти
отож! даже не надо быть бухгалтером чтоб понять аппетиты этой зеленой саранчи
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16.09.2021 09:30 Відповісти
Та немає у них грошей навіть на субсидії, дірка в бюджеті страшенна, а брехнею її намагаються прикрити. І це не рахуючи купи зовнішніх кредитів, якими вони вже встигли обдарувати наших дітей і онуків.
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16.09.2021 10:11 Відповісти
Навіть на святкуванні Дня незалежності певно вкрали добряче, бо неймовірно дорого все те обчислили.
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16.09.2021 10:16 Відповісти
Деньги пойдут на содержание арестовичей и прочей швали, которая для зеленого подонка куда важнее.
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15.09.2021 19:27 Відповісти
У нас сейчас отопительный сезон с космическими ценами на газ намечается. Не надо переживать, куда потратить деньги - есть.
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15.09.2021 19:28 Відповісти
То есть хитрожопые руководители МО получат премии от банка за размещение 15 миллиардов гривен в их фин.учреждении в течении года, но ни те кому предназначались эти гос. бабки, ни врачи, учителя, пенсионеры, которым эти деньги так же могли упростить и улучшить жизнь их не получат ? Как не было в Украине государства, так и нет. Что предыдущие 5 *****...шей с их командами расхитителей, что нынешние молодые, бестолковые, но наглые и "успешно-успешные" все в один карман - карман их семей и их обслуги. Возможно, что вся это политико-кумовская срань не понимает, что все идет к варианту 1917 года ...
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15.09.2021 19:32 Відповісти
И в то же самое время на страницах Цензора волонтеры регулярно просят у людей деньги на ремонт техники для бойцов и закупку новой. Не там наверное просят.
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15.09.2021 19:35 Відповісти
Ах. Вы ш. Суки! Это при том саботировано финансирование ракетного щита Украины!
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15.09.2021 19:49 Відповісти
Чего тут гадать? На новогодние премии хенералам!
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15.09.2021 19:55 Відповісти
Ну,мля, хоча-би на пару тижнів воскресити Сталіна на цих херопльотів! Він би їм показав,як під час війни "зривати"оборонзамовлення! Там було одне:-Давай зброю фронту,а ні-то секір башка і всьо тут!
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15.09.2021 19:57 Відповісти
странно... не могут освоить миллиарды....не видят что нужно сколько и кому ....не слышат что волонтёры только и попрошайничают все 7 лет то на ремонт какого то авто . то на беспилотник, то ночного видения прибор. а ещё меня совсем добивает так просьба спасти раненых и сбор средств им на лекарства после отправки их в госпиталь...((( что за ху....я такая .это совсем уже за чертой просить о помощи раненым на лекарства...у больниц что нет ни лекарств ни денег что ли, или что это....?(( а оно получается излишки.....как говорится не ********** все их, и натом спасибо....((
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15.09.2021 20:06 Відповісти
Роман, у тебя там партию звизданули!, пока ты тут умничаешь в сфере МО)
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15.09.2021 22:06 Відповісти
В банках под проценты лежат. Сливки себе в карман положат...а военные "потерпят"
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15.09.2021 23:07 Відповісти
Однозначно с каждым годом ...логистика улучшается, она просто крепко начинает уже расти ...из задницы.
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16.09.2021 07:00 Відповісти
але оригінально заявляють - може там 15 ярдів і лежить ?

А вони спочатку ввжалися такими серйозними, все знають все вміють. А потім виявилось. що вони просто приколюються і ржуть від свого пальця. А..... І шо......Да.................. Єрмак мав звести гнусавого з першими особами рейху. Злякалися перші особи і бункерувались. Значитғ Єрмак підло обманув "найвеличнішого" Пора рвати підкови гофмаршалу.
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16.09.2021 07:07 Відповісти
Всем заткнуться и слушать!
1. Цей Закон застосовується:
u_1:ch_2:nz_1-3" id="n96" name="n96">1) до замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;

Вы когда нидудь оформляли лично документы на тендер?

Три УДАЧНОМ раскладе на это уйдёт пол года. Т.е. позиции, на которые тендеры не были начаты в МАЕ - принципиально не могут быть оплачены!
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16.09.2021 10:18 Відповісти
+100500.хоть один в курсе.
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16.09.2021 11:20 Відповісти
Саботаж зеленых капитулянтов... Министр Баран и все, кто его прикрывают ОБЯЗАТЕЛЬНО отправятся на кичу при новой власти.
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16.09.2021 11:13 Відповісти
Что могла заказать армия без оборонзаказа?Теперь уже точно не успеют провести торги и разместить заказы.То есть,2021 уже фактически ничего армия не получит.При этом деньги на следующий год не перейдут.Мыши поели.
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16.09.2021 11:19 Відповісти
Пздц. Эффективный министр обороны, говорите? Госзаказ не сподобился сформировать? Занят чем-то был?
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16.09.2021 12:46 Відповісти
Невже не можна правки в бюджет вносити?
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16.09.2021 13:50 Відповісти
 
 