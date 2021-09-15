На рахунках Міноборони можуть залишитися 15 невикористаних мільярдів, - нардеп "Голосу" Костенко
З кожним роком сума коштів, які Міноборони не використовує і повертає до бюджету, зростає.
Про це пише у фейсбуці народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він посилається на дані, які на засіданні комітету ВР з питань національної безпеки озвучив глава Рахункової палати Валерій Пацкан.
"За останні три роки спостерігається тенденція до збільшення суми невикористаних коштів по загальному та спеціальному фондах бюджету. Так, за даними Рахункової палати, не було використано:
в 2018 році - 526 млн грн;
в 2019 - 1,347 млрд грн;
в 2020 - 1,649 млрд грн;
за 8 місяців 2021 року - 7,8 млрд грн, а, за прогнозами Рахункової палати, в грудні ця сума може становити 14,8 млрд грн", - написав Костенко.
"Цікаво тепер, як і на що Міноборони спробує витратити таку суму коштів до кінця року, щоб вони не повернулися в бюджет?" - додав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Воно прийшло не воювати. Це плазун і зрадник. Армія йому нафіг не треба.
в 2020 - 1,649 млрд грн;
за 8 месяцев 2021 года - 7,8 млрд грн, а, по прогнозам Счетной палаты, в декабре эта сумма может составлять 14,8 млрд грн.
Источник:
Замість виплати мільярдних боргів військовим Таран та Зеленський грабують їх.
Как же тогда объяснить такой прикол? У меня возможных логичных объяснений два:
1) на самом деле этого бабла нет. В казне дырка, из которой торчит кукиш. Чтобы сделать вид, что зелёное правительство не обосралось и не объявлять дефолт по выплатам, если МО на несуществующие деньги таки накупит всё, что надо, решили сделать вид, что несуществующие деньги министерству дадены, а они их не потратили и типа вернули.
2) это самая всамделишняя зрада без всяких приколов. Вместо развития ВСУ - топтание на месте и экономия бабла.
А вони спочатку ввжалися такими серйозними, все знають все вміють. А потім виявилось. що вони просто приколюються і ржуть від свого пальця. А..... І шо......Да.................. Єрмак мав звести гнусавого з першими особами рейху. Злякалися перші особи і бункерувались. Значитғ Єрмак підло обманув "найвеличнішого" Пора рвати підкови гофмаршалу.
1. Цей Закон застосовується:
u_1:ch_2:nz_1-3" id="n96" name="n96">1) до замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;
Вы когда нидудь оформляли лично документы на тендер?
Три УДАЧНОМ раскладе на это уйдёт пол года. Т.е. позиции, на которые тендеры не были начаты в МАЕ - принципиально не могут быть оплачены!