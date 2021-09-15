На рахунках Міноборони можуть залишитися 15 невикористаних мільярдів, - нардеп "Голосу" Костенко

З кожним роком сума коштів, які Міноборони не використовує і повертає до бюджету, зростає.

Про це пише у фейсбуці народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він посилається на дані, які на засіданні комітету ВР з питань національної безпеки озвучив глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

"За останні три роки спостерігається тенденція до збільшення суми невикористаних коштів по загальному та спеціальному фондах бюджету. Так, за даними Рахункової палати, не було використано:

в 2018 році - 526 млн грн;

в 2019 - 1,347 млрд грн;

в 2020 - 1,649 млрд грн;

за 8 місяців 2021 року - 7,8 млрд грн, а, за прогнозами Рахункової палати, в грудні ця сума може становити 14,8 млрд грн", - написав Костенко.

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"Цікаво тепер, як і на що Міноборони спробує витратити таку суму коштів до кінця року, щоб вони не повернулися в бюджет?" - додав нардеп.