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Новини
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Співробітників ДАБІ не візьмуть на роботу в створене замість інспекції відомство, - Чернишов

Співробітників ДАБІ не візьмуть на роботу в створене замість інспекції відомство, - Чернишов

Всі співробітники Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) будуть звільнені в результаті ліквідації органу. На роботу в нове відомство їх не візьмуть.

Про це заявив на брифінгу міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"У структурі ДІАМ (Державної інспекції архітектури і містобудування, відомство замість ДАБІ. - Ред.) не буде жодного працівника з колишньої ДАБІ. Для нас дуже необхідно звертати на це увагу. Це відповідальний напрям, все повинно бути абсолютно транспарентно і передбачувано", - сказав Чернишов.

За словами міністра, претендентів на посади в ДІАМ перевірили співробітники Національного антикорупційного бюро.

"Чим відрізняється нова організація від тієї, яку сьогодні остаточно ліквідували? ДІАМ - це не заміна ДАБІ, а повноцінний новий орган з іншою структурою, повноваженнями і головне - з новими принципами роботи", - підкреслив Чернишов.

Також читайте: Кабмін ліквідував Держархбудінспекцію, весь штат буде звільнений. Від завтра почне працювати новий держорган, - Чернишов

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 15 вересня припинила своє існування Державна архітектурно-будівельна інспекція. Замість неї створено нове відомство - Державна інспекція архітектури і містобудування.

Автор: 

Олексій Чернишов (275) ДАБІ (183) ДІАМ (27)


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Топ коментарі
+2
"вы руки погрели, теперь дайте нам погреть" - добавил тихонько себе под нос Чернышов...
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15.09.2021 19:20
+2
Головне як ближче до державної годівниці !!)))
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15.09.2021 19:39
+1
Нос у него знатный))))
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15.09.2021 19:22
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"вы руки погрели, теперь дайте нам погреть" - добавил тихонько себе под нос Чернышов...
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15.09.2021 19:20 Відповісти
Нос у него знатный))))
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15.09.2021 19:22 Відповісти
Просто у него нос удлинняется, когда чувак врёт. Я гдето читал про такое...
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15.09.2021 19:26 Відповісти
это потому что он никогда не врет! 😂
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15.09.2021 19:26 Відповісти
шансы у панков растут...у криворогих с геометрической прогрессией...
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15.09.2021 19:28 Відповісти
Неугодных убрали своих подтянули
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15.09.2021 19:29 Відповісти
Какая таки говорящая сама за себя аббревиатура ГАСИ, понимаешь.
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15.09.2021 19:32 Відповісти
Імітація бурхливої невгамовної боротьби корупціонерів з корупцією триває !!! )))
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15.09.2021 19:35 Відповісти
чего то именно за этих "безработных" я меньше всего переживаю !!! они пристроятся - дворниками точно не пойдут
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15.09.2021 19:36 Відповісти
Головне як ближче до державної годівниці !!)))
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15.09.2021 19:39 Відповісти
Всі державні інспекції,комісії та т. ін. ,це розплідники корупційної гидоти !!!)))
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15.09.2021 19:37 Відповісти
Будуть створені органи контролю при ОТГ, колишні інспектори туди будуть сунутись, головне іх туди не пустити, бо за місцевими органами буде контроль за СС1, а це 80% усього будівництва...
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15.09.2021 20:52 Відповісти
Збільшення суми штрафів і відповідно "виделкі" приведе до ще більшої корупції, бо інспектор завжди ставить умову перед порушником: або складаю протокол на меньшу суму і трохи зверху інспектору у кішеню, або притягають по максимуму, але це "трохи зверху" досить солідна сума, а з посиленням покарання, яке анонсують, то взагалі підніметься до небес, плюс там вже з'являються кримінальні статті, тут вже підключаються органи...
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15.09.2021 21:01 Відповісти
 
 