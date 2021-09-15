Співробітників ДАБІ не візьмуть на роботу в створене замість інспекції відомство, - Чернишов

Всі співробітники Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) будуть звільнені в результаті ліквідації органу. На роботу в нове відомство їх не візьмуть.

Про це заявив на брифінгу міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"У структурі ДІАМ (Державної інспекції архітектури і містобудування, відомство замість ДАБІ. - Ред.) не буде жодного працівника з колишньої ДАБІ. Для нас дуже необхідно звертати на це увагу. Це відповідальний напрям, все повинно бути абсолютно транспарентно і передбачувано", - сказав Чернишов.

За словами міністра, претендентів на посади в ДІАМ перевірили співробітники Національного антикорупційного бюро.

"Чим відрізняється нова організація від тієї, яку сьогодні остаточно ліквідували? ДІАМ - це не заміна ДАБІ, а повноцінний новий орган з іншою структурою, повноваженнями і головне - з новими принципами роботи", - підкреслив Чернишов.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 15 вересня припинила своє існування Державна архітектурно-будівельна інспекція. Замість неї створено нове відомство - Державна інспекція архітектури і містобудування.