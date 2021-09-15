Тарас Чорновіл: Інформації про те, що батька кастетом вбили - вже 20 років

Інформація про те, що на черепі лідера "Народного Руху" В'ячеслава Чорновола виявили сліди ударів кастетом, не нова. Слідство не дало відповідей на питання про те, звідки ці сліди.

Про це в коментарі "Суспільному" сказав син В'ячеслава Чорновола Тарас Чорновіл, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі чомусь вирішили, що це є нова інформація. Але їй вже близько 20 років, це стара інформація, про яку було тисячі інтерв'ю, тисячі коментарів, про це на всіх телеканалах були сотні матеріалів", – зауважив Чорновіл.

За його словами, припущення про сліди ударів кастетом по голові В’ячеслава Чорновола були висловлені під час однієї з повторних експертиз справи на основі фотоматеріалів.

"Насправді, це є неоднозначна фраза (про кастет), і ми з паном Голомшою це обговорювали і в слідстві і в суді. Припущення було під час однієї з експертиз, яка працювала з матеріалами попередніх експертиз, тобто це не була ексгумація, це не було дослідження тіла В'ячеслава Чорновола, а були дослідження фотографій, які були зроблені при першій сфальсифікованій експертизі. Тоді експерт вказав на сліди на черепі мого батька, які не можна, з його погляду, пояснити аварією. Він вважав, що вони нагадують, за його даними, на те що, по голові вдарили кастетами", – розповів Чорновіл.

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Він зазначив, що такі удари дійсно не характерні для аварії.

"Але слідство жодної відповіді на його заяви, його особливу думку не дало. У нас немає просто відповіді на питання, звідки з'явилися саме такі ушкодження, про які говорив сам Голомша і той експерт", - пояснив Чорновіл.

Нагадаємо, раніше колишній заступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що В'ячеслав Чорновіл був убитий ударами кастета по потилиці. За офіційною версією, політик загинув в 1999 році в результаті ДТП.