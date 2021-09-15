Тарас Чорновіл: Інформації про те, що батька кастетом вбили - вже 20 років
Інформація про те, що на черепі лідера "Народного Руху" В'ячеслава Чорновола виявили сліди ударів кастетом, не нова. Слідство не дало відповідей на питання про те, звідки ці сліди.
Про це в коментарі "Суспільному" сказав син В'ячеслава Чорновола Тарас Чорновіл, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Всі чомусь вирішили, що це є нова інформація. Але їй вже близько 20 років, це стара інформація, про яку було тисячі інтерв'ю, тисячі коментарів, про це на всіх телеканалах були сотні матеріалів", – зауважив Чорновіл.
За його словами, припущення про сліди ударів кастетом по голові В’ячеслава Чорновола були висловлені під час однієї з повторних експертиз справи на основі фотоматеріалів.
"Насправді, це є неоднозначна фраза (про кастет), і ми з паном Голомшою це обговорювали і в слідстві і в суді. Припущення було під час однієї з експертиз, яка працювала з матеріалами попередніх експертиз, тобто це не була ексгумація, це не було дослідження тіла В'ячеслава Чорновола, а були дослідження фотографій, які були зроблені при першій сфальсифікованій експертизі. Тоді експерт вказав на сліди на черепі мого батька, які не можна, з його погляду, пояснити аварією. Він вважав, що вони нагадують, за його даними, на те що, по голові вдарили кастетами", – розповів Чорновіл.
Він зазначив, що такі удари дійсно не характерні для аварії.
"Але слідство жодної відповіді на його заяви, його особливу думку не дало. У нас немає просто відповіді на питання, звідки з'явилися саме такі ушкодження, про які говорив сам Голомша і той експерт", - пояснив Чорновіл.
Нагадаємо, раніше колишній заступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що В'ячеслав Чорновіл був убитий ударами кастета по потилиці. За офіційною версією, політик загинув в 1999 році в результаті ДТП.
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Убили Чорновола..
Та і хочу сказати, все одно б його добив ненормальний український люд. Не заслужив на таких лідерів як Чорновіл. От клован Зеленський, піар Арестович, тупень Ківа...оце якраз рівень українців.
Ваша правда, нажаль....
вы троль ?
Была инфа что Черновола ждали три грузовика- по одному на каждой из возможных дорог в Киев которыми он мог ехать.
Жаль что 73% в 1991 году выбрали не Черновола, а перекрашенную комуняку Кравчука. Новые лица, говорили они, зато не бандеровец, зато не так как в Латвии.
А сейчас мы бы жили как в Чехии и Польше
ну-ка все вместе,уши развесьте...
Поляки обрали дисидента Валєнсу, Чехи - дисидента Гавела - і дивіться, як вони живуть. А ми обрали не дисидента, а комуняку!
Черноволу снесло голову при аварии и там в голове может быть много кусков металла. на заднем сидении в автомобиле спал его помощник, что и спасло его и он бы увидел кто и как его добивает кастетом.
Кастет не оставляет следов металла в черепе.
Если кому интересно, то лучше бы исследовали историю водителя прицепа. Он незадолго до аварии поселился в этом селе где был тот опасный поворот, и самое интересное, что у этого "водителя" до поселения в селе были ранее проблемы с законом.
вот это нужно расследовать, а не верить в сказки про волшебный кастет и ниндзя-невидимку.
Читайте. Тоді були інші часи
У президентській програмі Чорновола не було згадки про федералізм. Він проголошував розширення повноважень місцевих громад, запровадження реґіонального (земельного) самоврядування, вибори керівників усіх територіально-адміністративних одиниць. Коментуючи текст своєї програми, політик зізнавався, що його початкова ідея не є своєчасною. «Люди не зрозуміли слова "федеративний", плутають із міждержавним, - нарікав Чорновіл в інтерв'ю «Сільським вістям» («Твори у десяти томах», том 7, с. 387) у жовтні. - Тому я тепер у своїй програмі замінив це на міжреґіональне або земельне самоврядування».
Биологический однофамилец, а не сын.