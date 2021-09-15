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Тарас Чорновіл: Інформації про те, що батька кастетом вбили - вже 20 років

Тарас Чорновіл: Інформації про те, що батька кастетом вбили - вже 20 років

Інформація про те, що на черепі лідера "Народного Руху" В'ячеслава Чорновола виявили сліди ударів кастетом, не нова. Слідство не дало відповідей на питання про те, звідки ці сліди.

Про це в коментарі "Суспільному" сказав син В'ячеслава Чорновола Тарас Чорновіл, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі чомусь вирішили, що це є нова інформація. Але їй вже близько 20 років, це стара інформація, про яку було тисячі інтерв'ю, тисячі коментарів, про це на всіх телеканалах були сотні матеріалів", – зауважив Чорновіл.

За його словами, припущення про сліди ударів кастетом по голові В’ячеслава Чорновола були висловлені під час однієї з повторних експертиз справи на основі фотоматеріалів.

"Насправді, це є неоднозначна фраза (про кастет), і ми з паном Голомшою це обговорювали і в слідстві і в суді. Припущення було під час однієї з експертиз, яка працювала з матеріалами попередніх експертиз, тобто це не була ексгумація, це не було дослідження тіла В'ячеслава Чорновола, а були дослідження фотографій, які були зроблені при першій сфальсифікованій експертизі. Тоді експерт вказав на сліди на черепі мого батька, які не можна, з його погляду, пояснити аварією. Він вважав, що вони нагадують, за його даними, на те що, по голові вдарили кастетами", – розповів Чорновіл.

Дивіться також: В'ячеслав Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета по потилиці, - ексзаступник генпрокурора Голомша. ВIДЕО

Він зазначив, що такі удари дійсно не характерні для аварії.

"Але слідство жодної відповіді на його заяви, його особливу думку не дало. У нас немає просто відповіді на питання, звідки з'явилися саме такі ушкодження, про які говорив сам Голомша і той експерт", - пояснив Чорновіл.

Нагадаємо, раніше колишній заступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що В'ячеслав Чорновіл був убитий ударами кастета по потилиці. За офіційною версією, політик загинув в 1999 році в результаті ДТП.

Автор: 

смерть (6743) вбивство (3083) Чорновіл Тарас (37) Чорновіл В’ячеслав (19)


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Топ коментарі
+56
Ніхто ж не повірив, що це випадковість.

Убили Чорновола..

Та і хочу сказати, все одно б його добив ненормальний український люд. Не заслужив на таких лідерів як Чорновіл. От клован Зеленський, піар Арестович, тупень Ківа...оце якраз рівень українців.
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15.09.2021 19:36
+24
Операцию по устранению Черновола разработало ФСБ РАБссии..уж очень любило то быдло Леонид Данилыча за сдачу тактического ядерного оружия,а после и всех ядерных боеголовок в Украине...
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15.09.2021 19:44
+23
Нарід би смакував все оте лайно, яким би його поливали у т.з. ЗМІ.

Ваша правда, нажаль....
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15.09.2021 19:41
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Ніхто ж не повірив, що це випадковість.

Убили Чорновола..

Та і хочу сказати, все одно б його добив ненормальний український люд. Не заслужив на таких лідерів як Чорновіл. От клован Зеленський, піар Арестович, тупень Ківа...оце якраз рівень українців.
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15.09.2021 19:36 Відповісти
Нарід би смакував все оте лайно, яким би його поливали у т.з. ЗМІ.

Ваша правда, нажаль....
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15.09.2021 19:41 Відповісти
А що не так ? Совки ж вірили, що він згвалтував когось.
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15.09.2021 19:44 Відповісти
не суди всех по себе
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15.09.2021 20:01 Відповісти
кацапкін за поребрик
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15.09.2021 21:23 Відповісти
Я ж кажу, зараз треба тупо заглушити зраду у вищому керівництві держави.
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15.09.2021 19:37 Відповісти
Яким чином?
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15.09.2021 20:58 Відповісти
так як рибу глушать, - динамітом
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15.09.2021 21:24 Відповісти
в недоумении от того . что эксперт может такое заявить - след от удара кастетом -. они дают в заключение - удар твёрдым тупым предметом
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15.09.2021 19:39 Відповісти
все верно, после "аварии" добивали, но пушку не решили применить, будет много вопросов...
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15.09.2021 19:42 Відповісти
Десь Удовенко поруч їхав. Мав би щось бачити.
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15.09.2021 19:45 Відповісти
Удовенко не знаю такого, но клянусь, если б ехал на лисапеде мимо, то сообщил бы вам...
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15.09.2021 20:06 Відповісти
Вы не украинский гражданин раз не знаете Удовенко

вы троль ?
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16.09.2021 00:22 Відповісти
фантомас я...
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16.09.2021 03:31 Відповісти
Ага! "Запоребриковий" "Фантомас"- бо у масці забув прорізи зробить на місці очей!
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16.09.2021 07:16 Відповісти
Мало того что он рядом ехал. Он ехал с Черноволом в одной машине, а перед самой аварией пересел в другую.
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15.09.2021 21:42 Відповісти
Учитывая , что Рух потом технологически развалили и один из Рухов возглавил Удовенко и к радости хремля его уничтожил , выводы об агентах кгб можно сделать однозначно
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16.09.2021 01:20 Відповісти
Операцию по устранению Черновола разработало ФСБ РАБссии..уж очень любило то быдло Леонид Данилыча за сдачу тактического ядерного оружия,а после и всех ядерных боеголовок в Украине...
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15.09.2021 19:44 Відповісти
Им не привыкать, после аналогичного убийства Машерова.

Была инфа что Черновола ждали три грузовика- по одному на каждой из возможных дорог в Киев которыми он мог ехать.

Жаль что 73% в 1991 году выбрали не Черновола, а перекрашенную комуняку Кравчука. Новые лица, говорили они, зато не бандеровец, зато не так как в Латвии.

А сейчас мы бы жили как в Чехии и Польше
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16.09.2021 00:16 Відповісти
Тараса всё устраивает. А вы его беспокоите.
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15.09.2021 19:44 Відповісти
таке як ти не заслуговує навіть відповіді. За свободу голосуєш,а пишеш на мові агресора
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15.09.2021 19:49 Відповісти
Мовою, "на мові" це русизм
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16.09.2021 00:13 Відповісти
завтра тарасык нам поведает шо к рыглу оно пришло в поясе шахида

ну-ка все вместе,уши развесьте...
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15.09.2021 19:48 Відповісти
уши развешивают в кацапстані , а в тебе дивись,щоб вуха не попухли чмо недалеке
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15.09.2021 19:51 Відповісти
брысь,ватная...
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15.09.2021 19:58 Відповісти
замечательный человек под чешским прапором...лайкнул и мне,и свете...напэвно конфликтолог...потомственный...
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15.09.2021 21:06 Відповісти
Фишка тут в другом....Кучма получил 350 миллионов долларов за сдачу национальных интересов Украины,РАббсия получила за эту сдачу почти 10 миллиардов долларов из США за счет Украины...,все это есть в открытом доступе и все эти подробности давно известны...,просто Черновол знал тогда об этом и этой позорной возне...,и был категорически против сдачи ядерного оружия Украины...
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15.09.2021 19:51 Відповісти
Ну так треба було в 1991 році всім голосувати за дисидента Чорновола, а не за комуняку Кравчука! Це ж треба так, щоб 1 грудня 1991 люди одночасно проголосували за незалежність і вихід з комуно-рабства і за комуняку Кравчука. Ну це в голові не вкладається!

Поляки обрали дисидента Валєнсу, Чехи - дисидента Гавела - і дивіться, як вони живуть. А ми обрали не дисидента, а комуняку!
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15.09.2021 19:57 Відповісти
Все верно! Только 73% они и тогда были такими же 'мудрыми'- и в 1991 году, и в 1918-м... Нужно было как в Латвии ограничить право голосовать всем этим совкоголовым военным беженцам из ГДР и стран Балтии
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16.09.2021 00:20 Відповісти
Слава мародерам і міністрам економіки уряду Януковіча!
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16.09.2021 01:19 Відповісти
Про удары кастетом и частицы металла бред.

Черноволу снесло голову при аварии и там в голове может быть много кусков металла. на заднем сидении в автомобиле спал его помощник, что и спасло его и он бы увидел кто и как его добивает кастетом.

Кастет не оставляет следов металла в черепе.

Если кому интересно, то лучше бы исследовали историю водителя прицепа. Он незадолго до аварии поселился в этом селе где был тот опасный поворот, и самое интересное, что у этого "водителя" до поселения в селе были ранее проблемы с законом.

вот это нужно расследовать, а не верить в сказки про волшебный кастет и ниндзя-невидимку.
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15.09.2021 19:53 Відповісти
Водій помер уже, причому дуже підозріло...
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15.09.2021 19:59 Відповісти
Загадково помер не водій Куделя, а експедітор Иван Шолом.
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15.09.2021 20:17 Відповісти
Можу познайомити з сім'єю покійного водія. Вони можуть розповісти, як змінилося його життя. Хоча життям це назвати було неможливо.його просто затратили ... Хоча він простий водій і ні в чому не винен. Просто не могло бути інших варіантів, якщо легковик летів з шаленою швидкістю.
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15.09.2021 21:39 Відповісти
для мене В.Чоновіл був взірцем боротьби! далі казати нічого
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15.09.2021 19:54 Відповісти
РАБссия сдела все возможное и невозможное чтобы Черновол не стал президентом Украины....
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15.09.2021 19:56 Відповісти
чучма заказал убийство Гонгадзе и Черновола. Все об этом знают, но до сих пор рыжая тварь на воле.
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15.09.2021 19:57 Відповісти
новости собітия резонанс....чому російською? ой забув знаки
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15.09.2021 19:58 Відповісти
І не сумнівався. Проте, чи вистачить духу назвати замовника?
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15.09.2021 19:58 Відповісти
У нашому суспільстві повністю відсутнє поняття репутації. Тарас Чорновіл зрадив батька і зрадив Україну, коли пішов працювати на Януковича і врешті решт привів його до влади. А зараз ніхто про це вже не згадує і він прекрасно почувається. Ходить по каналам, дає інтерв'ю, а люд при цьому йому ще в рота заглядує і ловить кожне його слово. Так і хочеться сказати: Чому ми не в ЄС? Чому ми не в НАТО? Тут справа не в Зеленському чи Порошенко. А в людях у яких вітер в голові.
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15.09.2021 20:05 Відповісти
Нужно было слушать Тараса внимательнее, он рассказывал и почему был против Ющенко, и о том что теперь признает что это была ошибка. Много вы знаете политиков в Украине которые признали свои ошибки? - Отож.
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16.09.2021 00:25 Відповісти
ну вы сильно переоцениваете влияние Тараса на то что овощ оказался избранным, тем более когда Тарас там управлял штабом это привело скорее к проигрышу яныка, чем привело его к власти..... К власти напрямую яныка привел Кучма в премьерское кресло и слизняк Ющ в президентское, так что заслуг Тараса там немного или нет совсем...
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16.09.2021 18:01 Відповісти
Не хотел бы чтобы мой сын продался моим убийцам. И потом над моим эксгумированным телом делал себе пиар патриота...
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15.09.2021 20:17 Відповісти
Я не можу навіть уявити, якою була б Україна, якщо б був живий пан В'ячеслав Чорновіл. Так, він програв вибори першого президента. Але..... Про це можна тільки фантазувати. Я впевнений, що все було б інакше.... Можливо не було б майданів, не було б Януковичів, тарасік ніколи б не був у партії ригаонів (бо її не було б), ми не мали би владу кольору дитячої несподіванки... Я вважаю, що це був ключовий момент в нашій історії.
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15.09.2021 20:31 Відповісти
Взагалі то він був за федералізацію. Ви б перший його розпяли
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15.09.2021 20:42 Відповісти
В.М. Чорновіл був патріотом України! І поки що розпинають нас - народ України!
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15.09.2021 20:53 Відповісти
У вас американський прапор взагалі то.
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16.09.2021 00:11 Відповісти
https://zbruc.eu/node/30884

Читайте. Тоді були інші часи

У президентській програмі Чорновола не було згадки про федералізм. Він проголошував розширення повноважень місцевих громад, запровадження реґіонального (земельного) самоврядування, вибори керівників усіх територіально-адміністративних одиниць. Коментуючи текст своєї програми, політик зізнавався, що його початкова ідея не є своєчасною. «Люди не зрозуміли слова "федеративний", плутають із міждержавним, - нарікав Чорновіл в інтерв'ю «Сільським вістям» («Твори у десяти томах», том 7, с. 387) у жовтні. - Тому я тепер у своїй програмі замінив це на міжреґіональне або земельне самоврядування».
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15.09.2021 21:01 Відповісти
Він пропонував те, що зараз прозвали децентралізацією.
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15.09.2021 21:02 Відповісти
Чи не так?
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15.09.2021 21:18 Відповісти
Ти також натякаєш що не було б і ПО - одного з засновників ПР? )))
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15.09.2021 20:56 Відповісти
Так. було б все по іншому.
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15.09.2021 21:03 Відповісти
тарас, свалил бы ты на пу#ин!!! ********, твою мать! Проститутка бесплатная...
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15.09.2021 22:03 Відповісти
Пантарас 20 лет знал, и всё равно работал на Януковича, позоря имя отца.

Биологический однофамилец, а не сын.
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15.09.2021 23:24 Відповісти
Хммм, а сам ...Тарас, как сын отца,....никогда не задавал себе вопрос - кому это было выгодно? Особенно когда он ходил в регионах????
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16.09.2021 06:58 Відповісти
Нужно срочно замазать катастрофу по вагнеровцам. Кроме шума ничем и не закончится, как и с Щербанём недавно
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16.09.2021 18:39 Відповісти
 
 