УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10159 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
10 728 42

Поліцейський під час бійки в кафе на Дніпропетровщині зламав ніс дівчині і щелепу чоловікові, - ДБР

Поліцейський під час бійки в кафе на Дніпропетровщині зламав ніс дівчині і щелепу чоловікові, - ДБР

Співробітники ДБР повідомили про підозру старшому оперуповноваженому управління по боротьбі з наркозлочинністю в Дніпропетровській області, який в одному з кафе побив чоловіка і жінку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У березні 2021 року співробітник поліції перебував в одному із закладів у Кам'янському Дніпропетровської області. Між ним і компанією, яка сиділа за сусідніми столиками, виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

"Поліцейський вдарив опонента, через що той впав і знепритомнів. Захищати товариша кинулася його дівчина, але поліцейський побив і її. Він вдарив дівчину кулаком в обличчя і зламав ніс, тому дівчина також знепритомніла. Побитий чоловік отямився, проте, оперуповноважений завдав ще кілька ударів і зламав йому щелепу", - йдеться в повідомленні.

Співробітника поліції підозрюють у скоєнні умисного середньої і легкої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 122 і ч. 2 ст. 125 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая. ВIДЕО

Автор: 

бійка (735) Нацполіція (15142) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) ДБР (3482) Дніпропетровська область (3695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
К сожалению для ментов и прокуроских есть специальные...так называемые "красные" зоны....

Это пережиток совка...и его нужно убирать...

Каждый мент...прокурорский...эсбэушник...судья...должны знать...что если они попадут на зону они будут сидеть рядом с теми кого они прессовали и судили....как в США... и тогда они возможно задумаются...
показати весь коментар
15.09.2021 20:12
+10
Наградить!
показати весь коментар
15.09.2021 19:38
+8
я знаю, но речь не о вас.
показати весь коментар
15.09.2021 19:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наградить!
показати весь коментар
15.09.2021 19:38 Відповісти
девушку.. она своего парня бросилась защищать и по носу получила.
показати весь коментар
15.09.2021 19:39 Відповісти
веником и мылом
показати весь коментар
15.09.2021 23:32 Відповісти
скотобаза...

а девушка молодец! значит дорог ей тот, за которого вступиться попробовала...
показати весь коментар
15.09.2021 19:45 Відповісти
Та ну... я б не лізла.
показати весь коментар
15.09.2021 19:48 Відповісти
я знаю, но речь не о вас.
показати весь коментар
15.09.2021 19:55 Відповісти
Я до вас і не зверталась.

Треба чоловікам ставати чоловіками, а не розраховувати на захист левиць ))
показати весь коментар
15.09.2021 21:42 Відповісти
А гендерна рівнівть за котру жінки бюстгальтери рвуть на собі ?
показати весь коментар
15.09.2021 22:53 Відповісти
Природа кожному дала своє. Мало яка дама може позмагатись силою навіть з пересічним чоловіком.
показати весь коментар
16.09.2021 08:28 Відповісти
хто зна... це Ви так кажете спокійно і тверезо розмірковуючи дома, а не в тій критичній ситуації, де адреналін і напруга і (можливо алкоголь))) і "своїх (моїх, мого) б"ють" вимикає всі інші почуття (ну крім жаху, яких деяких паралізує)... та не дівчат ))) дівчата будуть своїх дітей і коханих захищати мов левиці (тільки 1 з 100 спочатку подумає)))
показати весь коментар
15.09.2021 19:57 Відповісти
Ну якось це не те. Поламаний ніс того не вартує
показати весь коментар
15.09.2021 21:41 Відповісти
я Вас розумію... але ж вона в ту мить не думала про свій ніс (і може навіть розраховувала що оте чудовисько її не стане бити? наївно правда ?)))
показати весь коментар
15.09.2021 21:50 Відповісти
Ля... Та шош такое тварится, ****! А?
показати весь коментар
15.09.2021 19:52 Відповісти
в блатную хату героя на воспитание...э
показати весь коментар
15.09.2021 20:00 Відповісти
К сожалению для ментов и прокуроских есть специальные...так называемые "красные" зоны....

Это пережиток совка...и его нужно убирать...

Каждый мент...прокурорский...эсбэушник...судья...должны знать...что если они попадут на зону они будут сидеть рядом с теми кого они прессовали и судили....как в США... и тогда они возможно задумаются...
показати весь коментар
15.09.2021 20:12 Відповісти
У Вас сколько заездов? в Украине есть только одна зона для правоохоронцив-Мена! а при совке как раз наоборот сажали на любой лагерь, где их и опускали.а т.н. красные зоны тут непричем. как теперь на раисси незнаю и не хочу знать.
показати весь коментар
15.09.2021 20:47 Відповісти
Зря надеетесь. Мусора отмажут, а этих двоих, если денег не хватит, засудят так, что еще моральный ущерб и лечение ушибов на руках мусора оплатят.
показати весь коментар
15.09.2021 20:06 Відповісти
Лохи надеются, а нормальные пацаны давно надежду утратив делают вот так https://news24ua.com/pod-kievom-dva-muzhika-iznasilovali-policeyskogo-lica-pravonarushiteley-eshche-ustanavlivayutsya
показати весь коментар
15.09.2021 20:10 Відповісти
Та ФУ таке джерело читати!
Ще і пост ватної алкоголічки Монтян туди вставили!
показати весь коментар
15.09.2021 22:50 Відповісти
Так это ж ее, старушкины, влажные фантазии.
показати весь коментар
16.09.2021 00:42 Відповісти
Та пофіг!
Головне не те, що вона написала, а те, що цей ресурс саме її пост поставив у публікацію, і це вже говорить про відповідну заангажованість цього сайту!
показати весь коментар
16.09.2021 01:06 Відповісти
перелом челюсти по моему ранее квалифицировалось как тяжкое телесное и восьмерик как минимум.
показати весь коментар
15.09.2021 20:22 Відповісти
Так это же мент сломал челюсть, а не простой человек, вот и срок для мента такой малый.
показати весь коментар
15.09.2021 21:13 Відповісти
Нужно разобраться в ситуации кто там виноват, а то бывают такие граждане которым не мешало бы ещё ещё и зубы повыбивать дабы не кусались.
показати весь коментар
15.09.2021 20:28 Відповісти
Єдиний нейтральний коментар. Підтримую. Чому, якщо поліцейський, то зразу винуватий? Невже люди не розуміють, що в поліції працюють не тільки упирі і перевертні в погонах? Нехай кожен, без емоцій, згадає ситуацію, коли особисто стикався з мєнтовським бєспрєдєлом. Потім, якщо такого випадку не пригадає, нехай згадає, коли в нього особисто взяли хабар гаішнікі. Якщо це було дуже давно, то може не все в нас так хрєново. Бо більшість розкаже саме про випадок з кумом куми кумої жінки.

Ну а тут все могло бути, мєнт тупо побив хлопця і дівчину. На жаль таким нікого не здивуєш.

До речі, коли я з торбами шастав по Києву, особливо в метро, поліція мене дуже часто перевіряла. Ну рожею я не вийшов, реально пика схожа на бандюків у них в орієнтіровках, очі бігають. Правда. Сам знаю, не приємно. Ну, зупинили, перевірили, вибачились - відпустили. Не бачу проблеми.
показати весь коментар
15.09.2021 23:38 Відповісти
Нічого Ви про себе написали. )))
показати весь коментар
16.09.2021 06:42 Відповісти
А ще прізвище моє Онопрієнко, років 20 назад було особливо популярне ). Поки не видалив фейсбучний профіль, я на форум з нього писав. Пам'ятаю, що років зо 2-3 назад тут, на форумі, Ви за мене заступались, коли хтось намагався кепкувати з моєї фамілії ))
показати весь коментар
16.09.2021 11:14 Відповісти
Я Вас пам'ятаю !
показати весь коментар
16.09.2021 23:14 Відповісти
Опер, привык бить людей.
показати весь коментар
15.09.2021 20:41 Відповісти
...мента наградить!..если не он был зачинщиком!
показати весь коментар
15.09.2021 20:48 Відповісти
Действительно, а то сейчас полно таких полицейских, что их самих нужно спасать от хулиганов.
показати весь коментар
15.09.2021 21:03 Відповісти
Почему только 3 года? Мало. Этому уроду нужно минимум 7 + компенсация за здоровье
показати весь коментар
15.09.2021 21:12 Відповісти
Менту тоже надо сломать челюсть и шнобель, чтоб другим не повадно было.
показати весь коментар
15.09.2021 21:20 Відповісти
Мало данных. Может, молодежь бухала, материлась и кричала "Путинвведи". Да и обычно не пишут про компанию, когда речь идет о паре.
показати весь коментар
15.09.2021 21:50 Відповісти
есть такое сладкое слово вендета
показати весь коментар
15.09.2021 22:02 Відповісти
Я бы приложил этого ушлепка с ладошки, но нельзя же, это же неприкосновенный мусорило) Гниды только за счет слабаков самоутверждаются. А как нормально юшку с носа поймают, быстро в белых воробушков перекрашиваются.
показати весь коментар
15.09.2021 22:39 Відповісти
Осел і його хазяї.

Осел поскаржився Богу, що хазіїн його затято катує і отримав нового хозяїна.

Що сталось далі всім відомо....
показати весь коментар
15.09.2021 22:50 Відповісти
Прикольно. Носы ломал в марте, а подозревать стали в сентябре

Прокуратура-полиция во всей красе...
показати весь коментар
15.09.2021 22:57 Відповісти
1. Якщо поліцейський вата - розстріляли негайно без суду і слідства.

2. Якщо хлопець і дівчина вата - поліцейського нагородити.

3. Якщо ніхто з них не вата, то провести розслідування.
показати весь коментар
16.09.2021 00:28 Відповісти
А если б легалайз короткоствола для самозащиты то мент бы десять раз подумал.

Человек очнулся, и получил еще удары после этого, вплоть до перелома челюсти. Так не успокаивают, это явно мент добивал человека. Менты и бандиты знают что их не накажут. Средневековье
показати весь коментар
16.09.2021 00:34 Відповісти
Жаль, що такі ситуації трапляються. І забагато.

На слова треба відповідати словами. Якщо він так вирубив хлопця, значить, той зовсім не підготовлений був і навряд чи ліз до поліцейського з кулаками.

А дівчину бити в обличчя !

Він на затриманнях калік робить з людей ?
показати весь коментар
16.09.2021 06:46 Відповісти
Всего до трех? Да там на большее тянет. Человек пришел в себя. а он его добил. Там все семь надо дать.
показати весь коментар
16.09.2021 09:43 Відповісти
 
 