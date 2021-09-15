Поліцейський під час бійки в кафе на Дніпропетровщині зламав ніс дівчині і щелепу чоловікові, - ДБР

Співробітники ДБР повідомили про підозру старшому оперуповноваженому управління по боротьбі з наркозлочинністю в Дніпропетровській області, який в одному з кафе побив чоловіка і жінку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У березні 2021 року співробітник поліції перебував в одному із закладів у Кам'янському Дніпропетровської області. Між ним і компанією, яка сиділа за сусідніми столиками, виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

"Поліцейський вдарив опонента, через що той впав і знепритомнів. Захищати товариша кинулася його дівчина, але поліцейський побив і її. Він вдарив дівчину кулаком в обличчя і зламав ніс, тому дівчина також знепритомніла. Побитий чоловік отямився, проте, оперуповноважений завдав ще кілька ударів і зламав йому щелепу", - йдеться в повідомленні.

Співробітника поліції підозрюють у скоєнні умисного середньої і легкої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 122 і ч. 2 ст. 125 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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