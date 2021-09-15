Поліцейський під час бійки в кафе на Дніпропетровщині зламав ніс дівчині і щелепу чоловікові, - ДБР
Співробітники ДБР повідомили про підозру старшому оперуповноваженому управління по боротьбі з наркозлочинністю в Дніпропетровській області, який в одному з кафе побив чоловіка і жінку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
У березні 2021 року співробітник поліції перебував в одному із закладів у Кам'янському Дніпропетровської області. Між ним і компанією, яка сиділа за сусідніми столиками, виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.
"Поліцейський вдарив опонента, через що той впав і знепритомнів. Захищати товариша кинулася його дівчина, але поліцейський побив і її. Він вдарив дівчину кулаком в обличчя і зламав ніс, тому дівчина також знепритомніла. Побитий чоловік отямився, проте, оперуповноважений завдав ще кілька ударів і зламав йому щелепу", - йдеться в повідомленні.
Співробітника поліції підозрюють у скоєнні умисного середньої і легкої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 122 і ч. 2 ст. 125 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
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а девушка молодец! значит дорог ей тот, за которого вступиться попробовала...
Треба чоловікам ставати чоловіками, а не розраховувати на захист левиць ))
Это пережиток совка...и его нужно убирать...
Каждый мент...прокурорский...эсбэушник...судья...должны знать...что если они попадут на зону они будут сидеть рядом с теми кого они прессовали и судили....как в США... и тогда они возможно задумаются...
Ще і пост ватної алкоголічки Монтян туди вставили!
Головне не те, що вона написала, а те, що цей ресурс саме її пост поставив у публікацію, і це вже говорить про відповідну заангажованість цього сайту!
Ну а тут все могло бути, мєнт тупо побив хлопця і дівчину. На жаль таким нікого не здивуєш.
До речі, коли я з торбами шастав по Києву, особливо в метро, поліція мене дуже часто перевіряла. Ну рожею я не вийшов, реально пика схожа на бандюків у них в орієнтіровках, очі бігають. Правда. Сам знаю, не приємно. Ну, зупинили, перевірили, вибачились - відпустили. Не бачу проблеми.
Осел поскаржився Богу, що хазіїн його затято катує і отримав нового хозяїна.
Що сталось далі всім відомо....
Прокуратура-полиция во всей красе...
2. Якщо хлопець і дівчина вата - поліцейського нагородити.
3. Якщо ніхто з них не вата, то провести розслідування.
Человек очнулся, и получил еще удары после этого, вплоть до перелома челюсти. Так не успокаивают, это явно мент добивал человека. Менты и бандиты знают что их не накажут. Средневековье
На слова треба відповідати словами. Якщо він так вирубив хлопця, значить, той зовсім не підготовлений був і навряд чи ліз до поліцейського з кулаками.
А дівчину бити в обличчя !
Він на затриманнях калік робить з людей ?