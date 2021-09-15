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Новини
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Україна в ТКГ закликає РФ прискорити обмін полоненими, розблокувати роботу КПВВ і забезпечити режим припинення вогню

Україна в ТКГ закликає РФ прискорити обмін полоненими, розблокувати роботу КПВВ і забезпечити режим припинення вогню

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу закликала російську сторону до прискорення обміну утримуваними особами, розблокуванню роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення і забезпечення повноцінного режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба делегації, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив заступник голови Української делегації Олексій Резніков, розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Зазначається, що російська делегація не припиняє свої спроби залучити до роботи Гуманітарної підгрупи громадянку України Майю Пирогову, засуджену українським судом за тероризм. Наша делегація розцінює це як свідоме намагання заблокувати вже обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій.

У соціально-економічній та екологічній сферах триває робота над організацією візиту інспекторів МАГАТЕ в ОРДЛО із застосуванням відповідних механізмів забезпечення гарантій безпеки.

Крім того, учасники профільної робочої групи також продовжують шукати механізми віддаленої ідентифікації для виплати пенсій маломобільним особам.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 29 вересня.

Читайте також: РФ в ТКГ відмовилася обговорювати "формулу Штайнмаєра" і наполягала на якомусь "плані дій", наданому бойовиками ОРДЛО, - Гармаш

Автор: 

Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+3
А зачем разблокировать КПВВ ? Наоборот закрыть их на 25 лет.
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15.09.2021 19:59
+1
капля камень долбит !
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15.09.2021 19:59
+1
Обмен не пленными, а заложниками. У рабсии есть заложники, имеющие украинское гражданство. Для обмена пленными нужны операции по захвату рашотроллей. А как их спланировать и выполнить при таком говнокомандующим. И руководителем Бакановым?
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15.09.2021 20:05
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А зачем разблокировать КПВВ ? Наоборот закрыть их на 25 лет.
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15.09.2021 19:59 Відповісти
капля камень долбит !
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15.09.2021 19:59 Відповісти
Обмен не пленными, а заложниками. У рабсии есть заложники, имеющие украинское гражданство. Для обмена пленными нужны операции по захвату рашотроллей. А как их спланировать и выполнить при таком говнокомандующим. И руководителем Бакановым?
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15.09.2021 20:05 Відповісти
Українських воїнів вбивають, калічать, а ці імпотенти "домовляються". Канючать у фуйла, "миролюбні" ... Тьху.
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15.09.2021 20:07 Відповісти
Глас вопіющаго у пустелі...
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15.09.2021 20:10 Відповісти
арєстовіч підх@йловник!
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15.09.2021 20:22 Відповісти
ну шо , уже и коментить не хочется такое западло...
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15.09.2021 20:23 Відповісти
не знаю..... хожу по городу ...нередко стал слышать людей говорящим не присуще в наших русскоговорящих областях диалектах... ( тоесть говорят на Г!) и чёкают...( сегодня две моложавые женщины рядом проходят мимо меня и так говорят так....явно что понаехавшие с чёрт знает от куда с таким говором беженци....? хотел ещё спросить их...мол с каких краёв вы....?
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15.09.2021 20:32 Відповісти
З **********.
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15.09.2021 21:18 Відповісти
терпилы
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15.09.2021 21:56 Відповісти
 
 