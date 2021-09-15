Україна в ТКГ закликає РФ прискорити обмін полоненими, розблокувати роботу КПВВ і забезпечити режим припинення вогню

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу закликала російську сторону до прискорення обміну утримуваними особами, розблокуванню роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення і забезпечення повноцінного режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба делегації, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив заступник голови Української делегації Олексій Резніков, розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Зазначається, що російська делегація не припиняє свої спроби залучити до роботи Гуманітарної підгрупи громадянку України Майю Пирогову, засуджену українським судом за тероризм. Наша делегація розцінює це як свідоме намагання заблокувати вже обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій.

У соціально-економічній та екологічній сферах триває робота над організацією візиту інспекторів МАГАТЕ в ОРДЛО із застосуванням відповідних механізмів забезпечення гарантій безпеки.

Крім того, учасники профільної робочої групи також продовжують шукати механізми віддаленої ідентифікації для виплати пенсій маломобільним особам.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 29 вересня.

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