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Новини Агресія Росії проти України
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Конгресмени готують поправку, яка дозволить США продавати Україні комплекси ПРО "Залізний купол", - "слуга народу" Завитневич

Конгресмени готують поправку, яка дозволить США продавати Україні комплекси ПРО

Сполучені Штати Америки можуть продати Україні тактичні комплекси протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Відповідну поправку, яка дозволить посилити систему протиповітряної оборони України, деякі конгресмени прагнуть включити до законопроєкту про оборону від 2022 року. Більше того, може бути збільшено фінансування оборони Києва", – повідомив Завітневич.

За інформацією американського видання Politico, правки до оборонного законопроєкту США на 2022 рік, які розблокують можливість продажу Україні протиракетних комплексів вже отримали схвалення профільного комітету Конгресу США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може отримати від США нові системи ППО, зокрема "Залізний купол", - ОП

Довідка. Мобільна всепогодна система протиповітряної оборони "Залізний купол" призначена для захисту території від некерованих ракет та артилерійських снарядів, запущених з відстані від 4 до 70 кілометрів. Окремі модифікації "Залізного купола" здатні збивати ворожі дрони. Одна батерея "Залізного купола" здатна захищати до 150 квадратних кілометрів території. Наразі системи "Залізного купола" є основою протиракетної оборони Ізраїлю та застосовуються для боротьби з обстрілами з території сектору Гази.

Автор: 

Конгрес США (1225) ПРО (68) США (22643) Завітневич Олександр (55)


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Топ коментарі
+12
Чогось я не вірю і слову, яке б не вилетіло із зеленої пащі.
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15.09.2021 20:01
+10
ЗЕ на книгу про черепно-мозговую травму поменяет.

А вобще это белый шум. Если кто-то из СН что-то брякнул, то это в 80% случаев тупой трындеж для зебилов.

Тут летом уже была новость, шо какой-то председатель колхоза из Муходрищенска грозился "Железный купол" над свой сельрадой поставить. А!!! Это мэр Мариуполя был.

Ну вот этот высер сруги урода из той же оперы.
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15.09.2021 20:00
+10
Нічого ці куполи не поможуть. Хіба над Бубочкиною дачею в Кончезаспі зібють безпілотник.

Для захисту від Макшанії потрібен цілий комплекс заходів і засобів - ПРО, ПВО, ВПС, БПЛА, супутникові засоби відстежування та керування вогнем....

Вже вчора потрібно було самим виготовляти всю цю техніку. Є кому і є де. А не закопувати та красти останні копійки.
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15.09.2021 20:12
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А за що будемо купувати ?
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15.09.2021 19:49 Відповісти
Закінчимо велике будівництво, куди будем дівати асфальт і бетон? Ось за це й купимо.
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15.09.2021 19:58 Відповісти
Чогось я не вірю і слову, яке б не вилетіло із зеленої пащі.
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15.09.2021 20:01 Відповісти
Яке купувати ?? Головне як голосніше звіздіти про майбутні звершення !!!)))
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15.09.2021 19:59 Відповісти
Так написано ж - купити.

Американці забесплатно зеленим нічого не дадуть.

Бажано, щоб разом з куполом вони видали нам тисячу військових. Для обслуговування )
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15.09.2021 20:00 Відповісти
Купити ??За які шиши ,бюджета ЗСУ не вистачає на з/п війсковим !!!)))
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15.09.2021 20:26 Відповісти
ЗЕ на книгу про черепно-мозговую травму поменяет.

А вобще это белый шум. Если кто-то из СН что-то брякнул, то это в 80% случаев тупой трындеж для зебилов.

Тут летом уже была новость, шо какой-то председатель колхоза из Муходрищенска грозился "Железный купол" над свой сельрадой поставить. А!!! Это мэр Мариуполя был.

Ну вот этот высер сруги урода из той же оперы.
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15.09.2021 20:00 Відповісти
Я вже звикла , що зелені жахливо брешуть.

Правду кажуть - чим масштабніша брехня, тим активніше у неї вірять. А зебіли тупі, вони завжди купуються.
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15.09.2021 20:03 Відповісти
Ахметка планує купити Купол за 50 млн. євро для захисту своїх заводів в Мариуполі від шайтанів православної Хезболи

https://uk.wikipedia.org/wiki/
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15.09.2021 20:09 Відповісти
Уже не будем, гособоронзаказ на 21 год уже просран. В бюджете на 22 год посмотрим, но похоже что туда это "забудут" заложить.
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15.09.2021 20:12 Відповісти
за гроши
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15.09.2021 20:14 Відповісти
Тут інше цікавіше: які саме 300 квадратних кілометрів будемо прикривати? Кончу-Заспу?
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15.09.2021 20:25 Відповісти
На ноутбуках 15.6 дюймах, а таких большинство оптимальный вариант.

Кажется во всех браузерах есть функция масштабирования, действует раздельно для разных сайтов.
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15.09.2021 20:22 Відповісти
Большинство - нормальные ПК, и при чем здесь масштабирование? Делать сайты нужно так, чтобы не приходилось масштабировать для того, чтобы прочитать типовой текст. А Цензор.нет мало того, что сделал каку, так еще и критику по этому поводу цензурирует.
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16.09.2021 00:44 Відповісти
Ну, если слуги туда сунули свои мохнатые лапы, никогда мы те комплексы не увидим...
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15.09.2021 19:52 Відповісти
их надо в 10 раз больше чем у израиля. палестинцы же не могут выпустить 10 пакетов града за 5 минут? и главное - протяженность границы фронта тоже как бы поболее, так что в 50 раз больше надо - отлично, всего то лет 20 отдавать весь бюджет на золотые железные купола.
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15.09.2021 19:54 Відповісти
тут вопрос стоит не отдать а взять) отдавать другие будут... а шобла будет уже на Сардинии со своими выводками жить к тому времени как кучмы
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15.09.2021 19:58 Відповісти
блин,всегда думал, шо купол чисто маланский...а тут еще и пиндосы нарисовались...
кароче буба знает як развести лохов...
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15.09.2021 19:56 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! ))))
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15.09.2021 19:57 Відповісти
зате непогана спроба списати під це "диво" невикористані міноборони мульярди ... чи ні?
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15.09.2021 20:07 Відповісти
Булоб цікаво проаналізувати динамику бюджетів ЗСУ,Оборонпрома ,ВРУ,КМУ,ОП(закрема президента),ГПУ,МВС,судівської системи -2014-2019 р.р. та 2014-2021 р.р. !!!!)))
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15.09.2021 20:31 Відповісти
І співставити з динамикою бюджетів Мінздрава ,Міносвіти ,Мінсоц та т. ін . !!!))
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15.09.2021 20:56 Відповісти
Особенно с учетом того что:

1. "Железный купол" это израильская система и США ее сами только недавно начали покупать

2. У нас в оборонном бюджете, нет денег, даже на наши собственные системы и на з/п военным
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15.09.2021 20:50 Відповісти
Власні ракетні програми закриті на невизначений час,а "мудрому наріду" локшину про Купола вішають !!!)))
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15.09.2021 20:54 Відповісти
на тобі небоже що мені негоже...ніби купол прикольна річ, ефективна до ракет зроблених із гавна і палок...але за всі роки існування лише пару раз продане, останнє в штати...питання просте- нахєр нам то, що не користується попитом? і ви думаєте абдраченці дамбаса будуть користувася таким же лайном як хамас?
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15.09.2021 19:58 Відповісти
Сударь, вы *******? Не, я не оскорбить ради, просто вот реально - вы *******?*
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15.09.2021 20:01 Відповісти
Кроме того, сообщается, что США приобрели две батареи "Железного купола" в 2019 году. Армия США изо всех сил пыталась интегрировать противоракетную оборону "Iron Dome", однако она не была разработана для работы в новой системе командования и управления. Источник: https://censor.net

Американцам их просто некуда девать.
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15.09.2021 20:35 Відповісти
Зачем распространять бред Кремля.
6 августа 2021, 19 ракет выпущены из Ливана в направлении Израиля.
Десять из них перехвачены системой ПРО "Железный купол", шесть разорвались на открытой местности (Система отслеживает траекторию полета ракет и не поражает их, если они не причинят вред), три не пере секли границы. Пострадавших не было.

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15.09.2021 20:13 Відповісти
США не имеют права продавать вооружение Израиля, без его согласия.
Израиль продает стратегическое вооружение, только своим стратегическим партнерам, которым он доверяет, чтобы оно не попало в руки его врагов,
Если Израиль будет уверен, что Железный Купол не попадет в Россию, а оттуда террористам, которые используют вооружение России против него, например, ПТРК Корнет, он даст согласие на продажу.
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15.09.2021 20:03 Відповісти
ну да...раскатали хлЕбало...
или вы совсем дураками амеров считаете?
ни в одной стране НАТО нет железного купола,а ту на те,покупатели нашлись.
не дай бог хоть один экземпляр попадёт в Украину,жопа Израилю,ибо наши "властелины" тут же продадут всё в парашу,а та хезболе и Ирану!
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15.09.2021 20:06 Відповісти
В середині червня 2021 року заступник міського голови Маріуполя Сергій Захаров у коментарі сайту mrpl.city заявив, що система «Залізний купол» може з'явитись і в Україні:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-mil.2021-06-16-27 [27]


Якщо казати про захисну систему «Залізний купол» - це близько 50 млн євро. Місто вже зв'язалось з ізраїльською компанією, котра займається безпекою, фахівці мають приїхати наприкінці червня та ми обговоримо можливість встановлення системи у Маріуполі. Ми детально вивчаємо це питання та знаходимось у тісному діалозі, - розказав заступник міського голови Маріуполя відповідаючи на запитання журналістів.


Необхідність наявність такої системи зумовлена бажанням відновити роботу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) аеропорту в Маріуполі , що розташований за 40 км від лінії зіткненняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-mil.2021-06-16-27 [27] .

Як досвід можливості роботи авіатранспортного сполучення у зонах бойових дій, Сергій Захаров навів приклад Ізраїлю, де діє аеропорт у 8 км від буферної зониhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-mil.2021-06-16-27 [27] .
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15.09.2021 20:07 Відповісти
Вы вообще представляете сколько стоит один выстрел Купола! И сколько необходимо ракет чтобы отразить массированный ракетный удар!!Купол сбивает все И если зарустить пакет Градов а потом Искандер то вариантов перезарядить успеть нет. Посмотрите прошлогодний опыт палестинцев
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15.09.2021 20:07 Відповісти
а смысл? что хотят сбивать? если будут стрелять батареями толку от купола - 0. Против ХАМАС - это работает неплохо. В свое время Израиль поставил забор, и это защитило его от самоубийц из джихада и хамас. Хамас в ответ придумал касамы и пользуются ими в ограниченных количествах. Но Россия - дело совсем другое, тут батареей-другой не защититься. Толку, по сути, никакого. Пытаются забить голову пиаром на куполе. Так это дурное дело. Дело вагнеровцев живет и процветает. И никакое идиотское представление от Безуглой и иже с ней не прокатит и куполом это не закрыть.
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15.09.2021 20:10 Відповісти
Нічого ці куполи не поможуть. Хіба над Бубочкиною дачею в Кончезаспі зібють безпілотник.

Для захисту від Макшанії потрібен цілий комплекс заходів і засобів - ПРО, ПВО, ВПС, БПЛА, супутникові засоби відстежування та керування вогнем....

Вже вчора потрібно було самим виготовляти всю цю техніку. Є кому і є де. А не закопувати та красти останні копійки.
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15.09.2021 20:12 Відповісти
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15.09.2021 20:32 Відповісти
вони вже пообіцяли передати безкоштовно. Єрм ак особисто дзвонив у Кремль і домовився про передачу купол Як тільки так і зразу. А які такі конгресмени ? список можна навести, чи то булька. Израиль хер продасть куполи та ще і зеленському
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15.09.2021 20:13 Відповісти
Вони б так злочинців ловили!!!

https://youtu.be/h05g9Moto_0 Упоротые и тупые хамы Зеленского портят мою собственность, власть угрожает;
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15.09.2021 20:14 Відповісти
Ольга ********* проблеяла что Украина находится под внешним руководством....правильно....в Украине американских вооружений больше чем во всех странах НАТО....потому ваш СкреПОНОС и прет со всех дыр...Сикелевы Салавьевы и прочая Мавзолейная падаль...,вы ж всегда Правы...быдло...
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15.09.2021 20:21 Відповісти
Ця штука дуже дорога,бо в нас величезну територію потрібно покрити.В Ізраїлі вона ефективна,але в нас ворог не хамас.
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15.09.2021 20:26 Відповісти
Очередной абсурдный прожект.
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15.09.2021 20:26 Відповісти
Вартість
$ 90 000 за ракетуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-3 [3]
$ 50 мільйонів за батарею

Коростильов благає дати йому 40 млн. доларів на розробку нашої ПВО

на порядок дешевшої та ефективнішої - Купол працює по Хасанам, а нам потрібен захист від Искандерів та Калібрів
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15.09.2021 20:27 Відповісти
На все вопросы ответили Эрдоган и Ильхам Алиев в Н.Карабахе...РАБссия срань металоломнаая...вояки сраные вы пустое место...
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15.09.2021 20:28 Відповісти
дуже показові навчання Захід-21 - наступ купа людей та техніки на обмеженому просторі.

кращої цілі для РСЗО не придумаєш
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15.09.2021 20:35 Відповісти
Да на все вопросы, что азербайджан постоянно учавствует в учениях в раиссе
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15.09.2021 20:44 Відповісти
Я очень сильно сомневаюсь что этот купол способен перехватить 120-ю минометную мину...

А это именно то чем винторогий скот обстреливает наши позиции каждый лень...
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15.09.2021 20:33 Відповісти
перехопить.... за 90 000 доларів
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15.09.2021 20:36 Відповісти
Для цього є радар з автоматичною пушкою. Але його теж потрібно захищати. І працювати такі системи можуть в комплексі, декілька комплексів під одним керуванням.
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15.09.2021 20:52 Відповісти
німецька ПВО Мантіс - любой капріз за ваші гроші... теж за грубі гроші
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15.09.2021 21:09 Відповісти
Новый турецкий боевой Дрон "Акынджы" разнесет мавзолейных бааранов по полю даже без пыли....Кстати на этом дроне стоят украинские движки....,а это значит что они уже есть в Украине...Договор о поставках бронов Байрактар и Акынджы подписал еще Порошенко будучи пррезидентом...
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15.09.2021 20:36 Відповісти
А сколько нам нужно дронов для отражения макшанского наступления?
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15.09.2021 20:44 Відповісти
не будет никакого наступления. хватит разгонять зраду. нечем там наступать. даже если собрать все боеспособные части пуйла, они пройдут километров 10-15 от границы на очень узком участке
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15.09.2021 21:29 Відповісти
А разве железный купол это не разработка Израиля и.т.д??
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15.09.2021 20:43 Відповісти
Да. Только за деньги США. При помощи технологий США.
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15.09.2021 20:45 Відповісти
Армия США купила у Израиля две батареи, "изо всех сил пыталась интегрировать", но не смогла.
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15.09.2021 20:47 Відповісти
так и есть. И он НИКОГДА не согласится передать их Украине.
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15.09.2021 21:40 Відповісти
"купол" этот разработан и создан израилем главным образом для защиты от довольно простых неуправляемых ракет палестинцев, которые берут не качеством, но большим количеством одновременно выпускаемых снарядов. этот комплекс обалденно дорогой и сложный. богатый израиль не жалеет дорогущих ракет для защиты своих громадян. и это правильно и они могут себе позволить такие расходы. то что продают американцы - то они эту систему вместе с израильтянами доработали трохи для своих потенциальных террористических угроз и запустили в серию. но она от этого дешевле не стала. и каждая ракета - раз в 10 дороже за наш снаряд от ПТУР типа "стугна"! у нас совсем другой противник с другим оружием. и нам бы что-то подешевле и соответствующее нашим реальным угрозам. за один такой "купол" можно купить с пяток ПРО типа "пэтриот"! давайте думать, прежде чем тратить гроши, которых у нас и так в обрез.
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15.09.2021 21:22 Відповісти
никто ничего не потратит, - это информационный шум, с целью отвлечь от реальных зашкваров зе-банатов.

С этой же целью вброшенна инфа по Чорноволу.
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15.09.2021 21:40 Відповісти
одна болтовня. болтовня и вранье
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15.09.2021 21:28 Відповісти
Я думал это израильские комплексы.
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15.09.2021 21:32 Відповісти
так и есть. И они никогда не позволят продать их Украине.
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15.09.2021 21:38 Відповісти
Який купол ?

"Сусідня Польща, що є членом НАТО, підписала контракт на постачання ЗРК Patriot в 2018 році, але отримає його тільки в наступному році. За чотири батареї комплексу Варшава заплатила майже 5 мільярдів доларів. При цьому, річний бюджет України на все нове озброєння - лише 800 мільйонів."

https://www.radiosvoboda.org/a/protyraketna-oborona-********/31257313.html
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15.09.2021 21:36 Відповісти
Зеленая замануха. Израиль никогда в жизни не пойдет против своих "союзников" из рашкостана. Биби даже не впадло деда поносить на Красной Площади... Поэтому, - "Что там по вагнеровцам, зебилье?"
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15.09.2021 21:37 Відповісти
Ни о чем новость! Могуть продать, а могут не продать! Вот когда продадут тогда и подавайте новость. А так это все бла-бла-бла.... Слуг.
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16.09.2021 00:14 Відповісти
Что же касается своего ЗРК, то его нужно создавать Украине безусловно . Вот только если КБЮжное создаёт ЗРК большой дальности, где не так уж и много подобных комплексов, то КБ Луч максимум ограничивается дальностью пуска 100км.

ракеты для С-300 5В55 и 48Н6. Данные изделия производились на заводе ВИЗАР. Так не проще ли эти ракеты модернизировать, улучшить их характеристики?!

Кстати, китайский HQ-9 создан на базе С-300. И Максимальная дальность пуска ракеты 300-320 км А HQ-26, имеет ещё большую дальность!!

А иранский Бавар-373 может поражать цели на дальности более 200 км. Кстати, тот же С-400, это ни что иное, как С-300, но уже на новой элементной базе.
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16.09.2021 01:06 Відповісти
если продать фабрику в Липецке то денег может хватить
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16.09.2021 18:07 Відповісти
 
 