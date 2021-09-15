Конгресмени готують поправку, яка дозволить США продавати Україні комплекси ПРО "Залізний купол", - "слуга народу" Завитневич

Сполучені Штати Америки можуть продати Україні тактичні комплекси протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Відповідну поправку, яка дозволить посилити систему протиповітряної оборони України, деякі конгресмени прагнуть включити до законопроєкту про оборону від 2022 року. Більше того, може бути збільшено фінансування оборони Києва", – повідомив Завітневич.

За інформацією американського видання Politico, правки до оборонного законопроєкту США на 2022 рік, які розблокують можливість продажу Україні протиракетних комплексів вже отримали схвалення профільного комітету Конгресу США.

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Довідка. Мобільна всепогодна система протиповітряної оборони "Залізний купол" призначена для захисту території від некерованих ракет та артилерійських снарядів, запущених з відстані від 4 до 70 кілометрів. Окремі модифікації "Залізного купола" здатні збивати ворожі дрони. Одна батерея "Залізного купола" здатна захищати до 150 квадратних кілометрів території. Наразі системи "Залізного купола" є основою протиракетної оборони Ізраїлю та застосовуються для боротьби з обстрілами з території сектору Гази.