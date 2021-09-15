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Новини Репресії в окупованому Криму
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Джеляла поставили в СІЗО на облік як "схильного до тероризму", - адвокат Полозов

Джеляла поставили в СІЗО на облік як

Заарештованого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в СІЗО поставили на облік як "схильного до вчинення терористичних і екстремістських злочинів".

Про це повідомив у фейсбуці його адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ. Сьогодні він зміг зустрітися зі своїм підзахисним.

"Буквально напередодні нашої зустрічі Наріману повідомили, що він поставлений на профоблік як особа, схильна до вчинення терористичних і екстремістських злочинів. Що явно свідчить про повне незнання співробітниками СІЗО принципів кримінального провадження і такого поняття як презумпція невинуватості. Звичайно ж, всі подібні незаконні адміністративні рішення ми будемо оскаржувати", - написав Полозов.

За словами адвоката, Джелял виглядає добре і не скаржиться на здоров'я. Окупанти утримують його в двомісній камері разом з фігурантом справи про релігійну організацію "Свідків Єгови", яку заборонили в Росії і в окупованому Криму.

"Наріман просив передати, що вдячний кожному! Підтримка дуже важлива! Попросив не забувати про Асана, Азіза і всіх політв'язнів. Боротьба за свободу триває!" - додав Полозов.

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Автор: 

Полозов Микола (366) Джелял Наріман (52)


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к суициду потом допишут...
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15.09.2021 20:01 Відповісти
Крымская платформа, фигли. И где это зеленое чмо по этому поводу? Видосики режиссирует по сценарию Ермака?
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15.09.2021 20:09 Відповісти
На Крыме вся фауна склонна к шизофрении.
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15.09.2021 20:10 Відповісти
ФСБ РАБссии каже через 7 лет после захвата Крыма,Крымские татары хотят захватить Крым посредством диверсий.... Бараны долбанные.... за 7 лет вы давно построили Концлагерь Крым...паскуды...что вам ещзе надо...ЧеКисты сраные...
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15.09.2021 20:17 Відповісти
Так і дивляться, щоб не влаштував теракт у камері СІЗО...
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16.09.2021 07:30 Відповісти
 
 