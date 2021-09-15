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Новини Справа Медведчука
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Верховний Суд зажадав від ОП письмові пояснення про процедуру застосування санкцій до Медведчука

Верховний Суд зажадав від ОП письмові пояснення про процедуру застосування санкцій до Медведчука

Касаційний суд у складі Верховного Суду 15 вересня продовжив розгляд справи про оскарження президентського указу про застосування санкцій до Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

Йдеться про провадження, відкрите за позовною заявою Віктора Медведчука, в якому оскаржено указ Президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)" в частині застосування цих санкцій до позивача.

Під час судового засідання колегія суддів заслухала пояснення представників позивача і представника відповідача.

Також Суд звернув увагу представника третьої особи – Служби безпеки України – на правові наслідки відмови відповідальними особами СБУ в допуску представників позивача до ознайомлення з документами з грифом "Для службового користування" та вчергове рекомендував вирішити це питання.

Крім цього, Суд запропонував представнику Президента України надати письмові пояснення щодо процедури розгляду та ухвалення Радою національної безпеки і оборони України рішення щодо застосування санкцій до позивача.

Також читайте: Медведчуку продовжили домашній арешт

На наступному судовому засіданні, яке відбудеться 20 жовтня 2021 року о 15:00, Верховний Суд продовжить заслуховувати пояснення сторін.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО наклала санкції на майно Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко через розслідування СБУ щодо можливого фінансування тероризму з боку політика. Тоді секретар РНБО зазначив, що санкції застосовуються до всього майну, яким володіє Медведчук. 11 травня Віктору Медведчуку оголосили про підозру в державній зраді. Відтоді політик перебуває під домашнім арештом.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) санкції (11793) РНБО (2279) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+12
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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15.09.2021 20:35
+12
Насправді все просто. Це - профанація. Ввівши санкції проти громадянина а України, Зєлєнскій порушив і Конституцію, і ряд законів. Подобається це комусь, чи ні, але якщо наш Верховний суд цього невизнаж, то це визнає ЄСПЛ, і не просто визнає, а й зобов'яже за наш з вами рахунок виплатити компенсацію. Якби Зєлєнскій хотів покарати Медведчука, він пішов би шляхом переслідування того за державну зраду. Мені просто цікаво, Зєлєнскій не розумів, що робить, чи навпаки - надто добре розумів?
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15.09.2021 20:41
+10
Та застрелите вы уже того кащея, всем будет выгодней.
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15.09.2021 20:35
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Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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15.09.2021 20:35 Відповісти
Що за кума ***** переймаєшься?
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15.09.2021 20:38 Відповісти
Це гельмінти з одного кубла ,то чому я за когось маю перейматися !!!)))
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15.09.2021 20:41 Відповісти
ну что дерьмо краты доигрались главный агент путина в Украине а ему законы вот потому у Президента США и иных есть право казнить тихо и без всяких там премудростей ..было дерьмо нажали кнопку и слили в канализацию Истории Цивилизаций...
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15.09.2021 20:58 Відповісти
Это ваша зекрыса за него переживает -поэтому и делает всё не законно,чтоб мертвечук в суде оправдался
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15.09.2021 21:23 Відповісти
Вы слишком переоцениваете Клоуна. Он не притворяется - он реально тупой. А вот те, кто ему советует, далеко не факт.
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15.09.2021 21:36 Відповісти
Головні в балагані не лялькі ,а сценаристи та режисери !!!)))
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15.09.2021 21:44 Відповісти
Ну взагалі то ваш сивочолий випестив цього "політика", який у 2014 році був НІХТО і звали його НІЯК.
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15.09.2021 22:56 Відповісти
Джулія Вольдемарівна Зубожіла з тобою не погодиться, зипитай у місцевих тюлькорастів
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16.09.2021 07:16 Відповісти
Вот это задачка... ВС не ложиться... Жаба и Гадюка, панове...
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15.09.2021 20:35 Відповісти
Та застрелите вы уже того кащея, всем будет выгодней.
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15.09.2021 20:35 Відповісти
у чувака шо работал по кернесу большой шанс реабилитироваться...
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15.09.2021 20:40 Відповісти
Насправді все просто. Це - профанація. Ввівши санкції проти громадянина а України, Зєлєнскій порушив і Конституцію, і ряд законів. Подобається це комусь, чи ні, але якщо наш Верховний суд цього невизнаж, то це визнає ЄСПЛ, і не просто визнає, а й зобов'яже за наш з вами рахунок виплатити компенсацію. Якби Зєлєнскій хотів покарати Медведчука, він пішов би шляхом переслідування того за державну зраду. Мені просто цікаво, Зєлєнскій не розумів, що робить, чи навпаки - надто добре розумів?
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15.09.2021 20:41 Відповісти
Лялька напхана тирсою неспроможна на самостійне мислення чи діяльність !! Дійство відбувається за сценарієм та волею ляльководів !!!)))
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15.09.2021 20:43 Відповісти
Що за маєчню Ви написали? Ще й знайшлася купа нерозумних хто "вподобав" та підніс у топ допис.

Санкції вводила РНБО а не зєлєнскій. Й там є пояснення за що. Просто знайшовся якийсь "суддя" котри ще не має будинку на узбережжі Средиземного моря.
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15.09.2021 21:47 Відповісти
А як санкції, які "вводила РНБО" узгодбуються з українським законодавством? І ще. Ви один вважаєте, що Зєлєнскій не є головою РНБО і не має впливу не лише на цей орган, але й на бакановське СБУ, вєнєдіктовську ГПУ, шмигалівський Кабмін і більш як наполовину пзелені Раду?
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15.09.2021 22:41 Відповісти
Зеледент уже готовит видосик с извинениями... Зелебобики! Фас! Насыпайте про патриотизм зеленой куклы Кремля.
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15.09.2021 20:42 Відповісти
Начало конца казочці від ЗЕ. Голови ЗЕлохтората мають перетворитися на гарбузи. Чи , в принципі , там нема чому перетворюватися , родилися з такими бестолковками раз за ЗЕ голосували.
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15.09.2021 20:47 Відповісти
Молодці судді, єдина гілка влади в Україні, яка з честю і відданістю служить українському народу( попри те, що беруть хабарі). Якщо суд не захистить Республіку, то ніхто цього не зробить!

Медведчук є представником проросійської частини народу, переслідування його це наруга над Конституцією, та самою демократією, адже відмовляє в волевиявленні та представницькій владі фракції українського народу, яка є проросійська та опозиційна до патріотичної влади Зеленського, який представляє проукраїнську фракцію українського народу.
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15.09.2021 20:48 Відповісти
Дуже вдало ліплять з Віслючка затятого бандерівця ,аж страшно !!!)))
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15.09.2021 20:51 Відповісти
Зелена влада , приймаючи незаконні рішення, лише шкодить державі і грає на користь проросійського лайна. Медведчук ще і відсудить з України кілька мільйонів компенсації. Виплатять з вашої кишені.

Отак зебіли підставили не лише країну, а і себе.
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15.09.2021 20:59 Відповісти
Медвечук є представником ворога й Зрадником України. Аби був Нормальний суд то отримав би він реальний термін ув'язнення. Й отримає коли Патріоти керуватимуть країною.
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15.09.2021 21:49 Відповісти
Зеленського не представляє проукраїнську фракцію українського народу. Він представляє пристосуванців, які дорвалися до влади заради збагачення.
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15.09.2021 22:06 Відповісти
Медведчука отмоют и он будет святее Папы Римского...

А вы говорите "борьба с олигархами".
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15.09.2021 20:54 Відповісти
Це різні дії однієї вистави ,дійство лялькового балагана триває !!!)))
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15.09.2021 21:00 Відповісти
ОПа опинилась в опі
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15.09.2021 20:56 Відповісти
У відповідному місці !!)))
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15.09.2021 20:58 Відповісти
Треба ж рішенням суду довести що *********** кум чистий як сльоза все до цього йде
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15.09.2021 21:03 Відповісти
"Хороший " Буба топчеться по законодавству разом з кишеньковим РНБО. І чи судді вчинять злочин, і будуть в одній звізці з Бубою, чи випустять мертвячука, ставши ще ненависнішими для наріду.
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15.09.2021 21:10 Відповісти
Як невдобно виходить, от якби на місці цього "діяча" був би якийсь справжній патріот чи ветеран то .......
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15.09.2021 21:38 Відповісти
та они шо - все, як одын агенты путена?ниандерталец-ветеринар казав усе, шо думали пианисты, а его мова у сто раз ценнее любой писульки на бумажке
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15.09.2021 22:36 Відповісти
За державну зраду - розстріл.
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15.09.2021 22:40 Відповісти
Так никто не против расстрелять мертвечука и иже с ним, только документы СБУ должна доставить в суд---иначе суд признает зеленый указ--нечинним!

А СБУ безмолвствует и бездействует...
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15.09.2021 23:09 Відповісти
 
 