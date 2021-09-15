Верховний Суд зажадав від ОП письмові пояснення про процедуру застосування санкцій до Медведчука

Касаційний суд у складі Верховного Суду 15 вересня продовжив розгляд справи про оскарження президентського указу про застосування санкцій до Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

Йдеться про провадження, відкрите за позовною заявою Віктора Медведчука, в якому оскаржено указ Президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)" в частині застосування цих санкцій до позивача.

Під час судового засідання колегія суддів заслухала пояснення представників позивача і представника відповідача.

Також Суд звернув увагу представника третьої особи – Служби безпеки України – на правові наслідки відмови відповідальними особами СБУ в допуску представників позивача до ознайомлення з документами з грифом "Для службового користування" та вчергове рекомендував вирішити це питання.

Крім цього, Суд запропонував представнику Президента України надати письмові пояснення щодо процедури розгляду та ухвалення Радою національної безпеки і оборони України рішення щодо застосування санкцій до позивача.

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На наступному судовому засіданні, яке відбудеться 20 жовтня 2021 року о 15:00, Верховний Суд продовжить заслуховувати пояснення сторін.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО наклала санкції на майно Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко через розслідування СБУ щодо можливого фінансування тероризму з боку політика. Тоді секретар РНБО зазначив, що санкції застосовуються до всього майну, яким володіє Медведчук. 11 травня Віктору Медведчуку оголосили про підозру в державній зраді. Відтоді політик перебуває під домашнім арештом.