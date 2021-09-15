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Новини Коронавірус і карантин
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У МОЗ не рекомендують відправляти дитину в школу або дитсадок, якщо вона безперервно кашляє і втратила нюх

У МОЗ не рекомендують відправляти дитину в школу або дитсадок, якщо вона безперервно кашляє і втратила нюх

Діти дошкільного та молодшого шкільного віку більш сприйнятливі до вірусних інфекцій і частіше хворіють на гострі респіраторні захворювання.

Про це нагадує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"У більшості випадків легкий кашель або нежить, особливо - залишкові після перенесених хвороб, не є протипоказанням для відвідування навчальних закладів. Однак якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою або з'явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома. Враховуйте також на пандемію COVID-19" , - йдеться в повідомленні.

Зокрема, МОЗ закликало не дозволяти дитині йти до навчального закладу, якщо у неї спостерігаються такі симптоми:

  • Висока температура
  • Безперервний кашель
  • В’ялість та загальна слабкість
  • Втрата або зміна нюху або смаку

"Якщо дитина температурить, у неї з'явився висип, біль у різних частинах тіла або ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням в школу або садок її повинен оглянути лікар", - підкреслили в МОЗ.

Також читайте: МОЗ перегляне норму про 80% щеплених працівників закладів освіти: "Педагоги вакцинуються повільними темпами"

Автор: 

дитячий садок (361) карантин (18172) МОЗ (5391) школа (2205) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Вы даже не представляете сколько детей ходят в садик с кашлем и насморком
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15.09.2021 21:24
+2
если потерял сознание и харкает кровью - не стоит отправлять в школу...
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15.09.2021 21:28
+2
та родители чтобы отделаться от чада с чумой его отправят...
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15.09.2021 21:29
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вот теперь понятно нах нам минздрав...
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15.09.2021 20:48 Відповісти
Кашель -- какая ерунда. А вот если ребенок еще и обоняние потерял тогда пусть других детей не заражает.
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15.09.2021 21:17 Відповісти
тобто рекомедаторов в массы?нипанятна...
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15.09.2021 21:22 Відповісти
в смысле - "не рекомендует" ??? а почему на "запрещает" ? запрещает больного или окончательно не выздоровевшего ребенка пихать к условно здоровым детям! кто будет там следить за вялым и сопливым?
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15.09.2021 20:48 Відповісти
Какой родитель отправит своего ребенка в сад или школу при подобном состоянии здоровья? Разве что полный дебил.
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15.09.2021 21:08 Відповісти
Многие дети кашляют с самого раннего возраста круглый год. Инфекция знаете ли нелеченная никуда не девается. Ну и что с ними делать? Конечно пусть заражают других детей.
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15.09.2021 21:20 Відповісти
Вы даже не представляете сколько детей ходят в садик с кашлем и насморком
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15.09.2021 21:24 Відповісти
Не поверите - даже с температурой отправляют. Сбивают таблетками и отправляют.
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15.09.2021 21:31 Відповісти
Відправляють. Ще й приносять вихователю, наприклад, ліки і просять, щоб дав дитині. Це вже тут знайома вихователька розказувала.
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15.09.2021 21:45 Відповісти
Не всі мають можливість кожного місяця а то і двічи за місяць сидіти з сопливою дитиною. Я більше скажу: воспєтки і няньки своїх сопливих дітей теж спокійно в сад водять і взагалі спокійно до цього ставляться. Звісно, не коли зовсім хвора дитина.
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15.09.2021 23:07 Відповісти
если потерял сознание и харкает кровью - не стоит отправлять в школу...
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15.09.2021 21:28 Відповісти
та родители чтобы отделаться от чада с чумой его отправят...
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15.09.2021 21:29 Відповісти
Восени пів класу як правило кашляє і з соплями, зимою - майже всі. А в садочку навіть з температурою ходять. Діти хворіють постійно респіраторними захворюваннями. Просто з цією коронавірусною істерією стали на це звертати увагу. Хто боїться що дитина захворіє - краще хай переводять на дистанційку, бо захворіє рано чи пізно кожна, ці рекомендації моз батькам до одного місця, бо як я вже казала, в дитячому колективі особливо восени та взимку дитина без соплів та кашлю велика рідкість.
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15.09.2021 22:15 Відповісти
 
 