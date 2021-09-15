У МОЗ не рекомендують відправляти дитину в школу або дитсадок, якщо вона безперервно кашляє і втратила нюх

Діти дошкільного та молодшого шкільного віку більш сприйнятливі до вірусних інфекцій і частіше хворіють на гострі респіраторні захворювання.

Про це нагадує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"У більшості випадків легкий кашель або нежить, особливо - залишкові після перенесених хвороб, не є протипоказанням для відвідування навчальних закладів. Однак якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою або з'явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома. Враховуйте також на пандемію COVID-19" , - йдеться в повідомленні.

Зокрема, МОЗ закликало не дозволяти дитині йти до навчального закладу, якщо у неї спостерігаються такі симптоми:

Висока температура

Безперервний кашель

В’ялість та загальна слабкість

Втрата або зміна нюху або смаку

"Якщо дитина температурить, у неї з'явився висип, біль у різних частинах тіла або ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням в школу або садок її повинен оглянути лікар", - підкреслили в МОЗ.

Також читайте: МОЗ перегляне норму про 80% щеплених працівників закладів освіти: "Педагоги вакцинуються повільними темпами"