Росія щороку під виглядом навчань збільшує війська на кордоні з Україною, - заступник командувача ОС Шевченко
Росія продовжує нарощувати свою військову присутність уздовж державного кордону з Україною.
Про це заступник командувача Об'єднаних сил полковник Анатолій Шевченко заявив на міжнародному діалоговому форумі "Україна 603,7", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Шевченко відзначив, зокрема, масштабні російсько-білоруські навчання "Захід 2021", які почалися з 9 вересня.
"Росія продовжує нарощувати свою присутність уздовж державного кордону [з Україною]. Помічено збільшення кількості російських військ на території Білорусі, на тимчасово окупованій території в Криму. Під виглядом проведення навчань щороку йде збільшення особового складу, техніки уздовж державного кордону з Україною", - зазначив полковник.
Він підкреслив, що, хоча загроза існує, на сьогоднішній день, з урахуванням всіх змін в законодавстві, в України "достатньо сил і засобів, навченого особового складу і техніки, достатньо резервів, щоб стримати агресію на сході України".
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