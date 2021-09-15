Росія щороку під виглядом навчань збільшує війська на кордоні з Україною, - заступник командувача ОС Шевченко

Росія продовжує нарощувати свою військову присутність уздовж державного кордону з Україною.

Про це заступник командувача Об'єднаних сил полковник Анатолій Шевченко заявив на міжнародному діалоговому форумі "Україна 603,7", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Шевченко відзначив, зокрема, масштабні російсько-білоруські навчання "Захід 2021", які почалися з 9 вересня.

"Росія продовжує нарощувати свою присутність уздовж державного кордону [з Україною]. Помічено збільшення кількості російських військ на території Білорусі, на тимчасово окупованій території в Криму. Під виглядом проведення навчань щороку йде збільшення особового складу, техніки уздовж державного кордону з Україною", - зазначив полковник.

Також читайте: Політика ЄС щодо РФ має будуватися на стримуванні загроз, що виходять від Кремля, - євродепутат Кубілюс

Він підкреслив, що, хоча загроза існує, на сьогоднішній день, з урахуванням всіх змін в законодавстві, в України "достатньо сил і засобів, навченого особового складу і техніки, достатньо резервів, щоб стримати агресію на сході України".