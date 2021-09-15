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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія щороку під виглядом навчань збільшує війська на кордоні з Україною, - заступник командувача ОС Шевченко

Росія щороку під виглядом навчань збільшує війська на кордоні з Україною, - заступник командувача ОС Шевченко

Росія продовжує нарощувати свою військову присутність уздовж державного кордону з Україною.

Про це заступник командувача Об'єднаних сил полковник Анатолій Шевченко заявив на міжнародному діалоговому форумі "Україна 603,7", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Шевченко відзначив, зокрема, масштабні російсько-білоруські навчання "Захід 2021", які почалися з 9 вересня.

"Росія продовжує нарощувати свою присутність уздовж державного кордону [з Україною]. Помічено збільшення кількості російських військ на території Білорусі, на тимчасово окупованій території в Криму. Під виглядом проведення навчань щороку йде збільшення особового складу, техніки уздовж державного кордону з Україною", - зазначив полковник.

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Він підкреслив, що, хоча загроза існує, на сьогоднішній день, з урахуванням всіх змін в законодавстві, в України "достатньо сил і засобів, навченого особового складу і техніки, достатньо резервів, щоб стримати агресію на сході України".

Автор: 

росія (65007) військові навчання (2775) операція Об’єднаних сил (6725)


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не забудьте поздравить вернидуба...и шлюхтер с молдавским отсосом.
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15.09.2021 21:37 Відповісти
Зате в Україні велике будівництво на якому мільярди розкрадають, а ще є дороги роблять на яких розкрадають ще більше. А от оборонні замовлення не виконуються та й на обороноздатність керівництво чхати хотіло - у них є іноземні паспорти і нерухомість у багатих країнах, тому є куди тікати.
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15.09.2021 22:28 Відповісти
...і шапочки з фольги під шльоми



Зãступ бараболі@Hlopakhttps://twitter.com/Hlopak_/status/1435662499215519744 8 сент.



Ще один варіант скварєчніка.
Видно, не дають Джавелині бурятським танкістам спокійно спати...

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15.09.2021 22:55 Відповісти
Знову таки випливає питання про територіальну оборону її оснащення зброєю, проведення навчань У разі наступу найбільші втрати будуть серед цивільного населення.
Чи грвнокомандувачи хочуть здати території без пострілів.
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11.01.2022 14:55 Відповісти
 
 